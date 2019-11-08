В информационном пространстве, по сути впервые с момента старта работы новой власти, была озвучена позиция нового правительства относительно государственной церковной политики.

Спикером-первопроходцем по этой теме стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Он дал обширное интервью порталу "Религиозно-информационная служба Украины", в котором четко выступил за переименование Украинской православной церкви, фактически повторив тезисы, которые ранее озвучивали сторонники бывшего президента Петра Порошенко. Скандальными заявлениями Бородянский отличался и ранее.

Например, он извинился за участие Хора имени Григория Веревки в концерте 95-го квартала перед Валерией Гонтаревой, экс-главой НБУ, пожар в доме которой воспели в своей сценке "квартальщики", заключив, что "хата сгорела от стыда".

А затем на парламентских слушаниях, посвященных безопасности работы журналистов, он призвал законодательно оформить понятие "манипулирование информацией" и ввести за него уголовную ответственность.

Но теперь министр шагнул еще дальше и высказал позицию, что не видит проблем во вмешательстве государства в процесс предоставления Украине Томоса об автокефалии.

До сих пор новая власть деликатно избегала эту тему. Еще во время избирательной кампании Владимир Зеленский критиковал вмешательство Порошенко в церковные вопросы и призывал того не преувеличивать свои заслуги в создании ПЦУ.

Уже став президентом, Зеленский отмежевался от традиции своих предшественников принимать активное участие в церковных празднествах. Хоть религиозные перепалки между разными конфессиями в Украине и не прекратились, они переместились в судебную плоскость, а вмешательства в церковную политику на уровне государственных органов власти стало куда меньше.

И вот теперь профильный министр своими заявлениями фактически свернул тенденцию невмешательства государства в дела церковные. Заявив о том, что центр влияния УПЦ находится в Москве. И высказав позицию, что УПЦ следует переименовать, в соответствие с принятым год назад законом.

Что означают заявления Бородянского, анализирует "Страна".

Новое наступление на УПЦ

20 декабря 2018 года был принят один из законов в рамках политики бывшей власти по наступлению на УПЦ, относительно внесения изменений в закон "О свободе совести и религиозные организации". Документ был призван вынудить Украинскую православную церковь (Московского патриархата) переименоваться таким образом, чтобы в ее названии прозвучала принадлежность к Русской православной церкви.

Название "Украинская православная церковь" в будущей ПЦУ рассчитывали застолбить за собой в силу его благозвучия. Ведь ни аббревиатура ПЦУ, ни впоследствии прописанная в Томосе аббревиатура СЦУ (Святейшая церковь Украины) не удовлетворяли идеологов создания новой конфессии.

Сам же принятый закон четко прописывал, что он касается только тех религиозных организаций, чей центр управления находится в стране, официально признанной агрессором, а значит переименование должно состояться, если в уставе церкви идет речь о центре принятия решения в России.

Глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов пояснил "Стране", что даже по новому законопроекту церковь менять свое название вообще не обязана. Ведь в уставе УПЦ говорится, что Высшими органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви являются Собор Украинской Православной Церкви, Собор епископов Украинской Православной Церкви и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины. То есть - ни слова ни о каком государстве-агрессоре.

Тем не менее, для перерегистрации документов УПЦ отвели срок в три месяца и Минюст регулярно напоминал Церкви о необходимости переименования. Но только до смены власти. После провала Петра Порошенко вместе с его тезисом "Армия. Мова. Вира" на президентских выборах от УПЦ госорганы отстали. А дальше Окружной админсуд Киева вообще постановил признать противоправными действия бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании УПЦ.

И вот спустя полгода представитель уже новой власти, профильный министр Бородянский, говорит о том, что он "понимает, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве".

По его словам, он "нормально" относится к принятому при предыдущей власти закону об изменении названия церковной структуры РПЦ в Украине.

"Естественно, что Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви – это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто", - заявил чиновник.

Такие заявления Бородянского прямо наследуют позиции сторонников Порошенко, которые прилагали усилия для переименования УПЦ МП в "Русскую православную церковь в Украине". По их задумке это должно было отпугнуть от церкви многих прихожан, особенно в центре и на западе страны, и облегчить задачу "отжима" храмов под новую конфессию ПЦУ. Тем не менее, несмотря на массированную официальную пропаганду, что УПЦ – это "московская церковь", это не мешало в нее ходить верующим.

"Я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли сознательно выбирать. Я не вижу в этом никаких проблем", - отметил Бородянский. Также министр объяснил, что не видит проблем в поддержке государством процесса предоставления Томоса об автокефалии для украинских православных.

"Вообще, что это было и как это произошло и что значит, когда одна часть верующих не признает другую часть. Как мы знаем, например, Православная церковь Киевского Патриархата не была канонической церковью. Это означает, что миллионы верующих не могли реализовывать свои религиозные права тем способом, которым они хотели – в канонической церкви. Это нормальное желание верующего человека – быть в канонической церкви. Для того, чтобы церкви стали каноническими, им предложили объединиться и создать единую поместную церковь. К этому предложению прислушались УПЦ КП и УАПЦ, которые не были каноническими с точки зрения Вселенского православия, и некоторые епископы УПЦ МП", - заявил он.

Слова профильного министра на-ура восприняли в ПЦУ. "Рад, что новый министр верно понимает специфику вопроса. Называть Русскую православную церковь в Украине - "Русской православной церковью в Украине", означает - обеспечить право на достоверную информацию и на сознательный выбор юрисдикционной принадлежости", - прокомментировал это заявление на своей странице в Facebook Евстратий (Зоря), бывший клирик УПЦ КП, а ныне архиепископ ПЦУ.

При этом в УПЦ на это заявление отреагировали с недоумением.

Священник УПЦ Олег Точинский в разговоре со "Страной" отмечает, что, похоже, месяцы передышки для УПЦ после прихода к управлению страной новой власти, остались позади. Он напомнил "Стране", что только за последнее время было минимум 5 попыток ПЦУ "отжать" храмы УПЦ в Черновицкой, Ровенской и Житомирской областях.

"Хотя новый президент всячески декларировал принцип невмешательства, нейтралитета и правового подхода к решению церковных вопросов, события последних недель дают понять, что что-то не так. В первую очередь речь идёт о новой волне захватов храмов УПЦ, прокатившейся по западной Украине на минувшей неделе. Со стороны оппонентов к этим деяниям привлекались не только радикально настроенные элементы, но и чиновники различных уровней. При всем этом уже традиционно наблюдается вялая реакция со стороны правоохранительных органов, которые опечатывают храмы и отправляют рейдеров и законных собственников решать конфликты в судах. Почему общины УПЦ, имея на руках все документы по праву собственности, должны кому-то доказывать это право в судах - вопрос открытый. Кроме того, стоит отметить возобновление откровенно агрессивной риторики к УПЦ в ряде СМИ, - говорит "Стране" Олег Точинский. - Вишенкой на торте стали недавние заявления новоназначенного министра культуры Украины, который, будучи чиновником в светском государстве, начал размышлять о таких неюридических терминах, как "каноничность/неканоничность", рассказывая о благах Томоса. Кроме того министр прямо заявил, что есть необходимость в переименовании УПЦ, чем дал понять, что продолжит политику своего предшественника. О таком понятии как невмешательство в церковные вопросы, господин Бородянский, судя по всему не слышал".

Возвращение к рейдерству

Между тем в этом интервью звучит еще один тезис, исходя из которого вполне можно прогнозировать, что власть действительно продолжит политику вмешательства в дела церкви.

Так, Бородянский сказал, что в селах, где есть конфликты из-за храма, определять его судьбу должны не члены церковной общины, а все жители села, считающие себя верующими. Таким образом власть вернулась к термину "самоидентификация", который активно насаждали предшественники.

"Если верующий человек решил, что он на какой-то процент имеет отношение к этой религиозной организации, то он уже может, на мой взгляд, голосовать и принимать решение, как эта община будет дальше жить", - заявил министр, добавив, что совершенно неважно мнение священника по поводу членства в церковной общине того, или иного человека: "Это не его функция – определять, кто является, а кто не является его верующими. Он переходит границу, если он говорит "ты правильный, а ты неправильный".

Подобный законопроект также пыталась принять прошлая власть. Он предполагал смену подчиненности религиозных общин на основании "самоидентификации" верующих. И по своей сути также был призван облегчить отъем храмов у Московского патриархата – поскольку позволяет сформировать церковную общину из кого угодно, а не только местных жителей, которые посещают тот или иной храм.

Например, завезенный в село автобус "церковных титушек" в случае принятия такого закона мог бы легко установить "кворум" и постановить о переходе церкви в новый патриархат.

Опасность этой позиции Бородянского на пальцах можно показать так. Например, в селе проживают 1000 человек. В этом селе есть церковь, которую посещают 300 прихожан и ведут активную церковную жизнь - участвуют в церковных таинствах, присутствуют на богослужениях, поют на клиросе и прочее. Остальные 700 жителей села не являются воцерковленными. Но в угоду политическим изменениям собирается территориальная община в количестве 700 человек и голосуют за переподчинение церкви другой религиозной организации. В таком случае 300 человек религиозной общины остаются без своего молитвенного дома. А остальные, как не были воцерковленными, так и не станут ходить в храм, который отдали другой конфессии.

На личной странице министра в Facebook его уже призвали перестать путать понятия территориальных общин и религиозных. "После таких заявлений каждый может прийти в близлежащую религиозную организацию, назваться ее членом по месту жительства и проголосовать за отчуждение ее имущества другой организации. Это уже рейдерские схемы. Вы для этого пришли на пост министра или же для того, чтобы соблюдать законы и предотвращать беззакония и рейдерство?", - спрашивают подписчики Бородянского.

"От Зеленского ожидали нейтралитет"

Опрошенные "Страной" эксперты говорят о том, что сегодня в Украине существует опасность, что не выполнив предвыборные обещания по восстановлению мира на Донбассе, снижению тарифов на коммунальные услуги, повышению уровня общего благосостояния народа, посадкам коррупционеров и прочее, новая власть может вернуться к раскалывающим общество гуманитарным тезисам предыдущей власти.

"Мы можем говорить о том, что власть движется по инерции предшественников. Тезис "Армия. Мова. Вира", из-за которого проиграл Порошенко, теперь трансформировался, но он продолжает существовать и в новой власти. Это не просто заявление политика и не высказывание личного мнения. Это повод начать дискуссию о том, что если министр не способен обеспечить равноправие всех конфессий, нужно ставить его вопрос об отставке. Такую дискуссию должны поднимать политические оппоненты, общество, все эти высказывания могут стать предметом рассмотрения в судах. Но главное то, что от Зеленского большинство его сторонников ожидали невмешательства в эту сферу, что он не будет эксплуатировать щепетильные темы. Теперь же мы видим деформацию команды Зеленского. Очевидно, власть понимает, что ключевых обязательств, взятых на себя перед Украиной (по миру на Донбассе, по тарифам, улучшению благополучия населения) не выполнит и включает эти месседжи. Мы знаем, на каком медиахолдинге работал Бородянский, понимаем, что это его личная позиция. Но ведь и из интервью Зеленского в Тесле уже становится ясно, что происходит перерождение избирательной кампании Порошенко - так, увеличен бюджет на войну, сам Зеленский говорит об украинском языке. Остается только влезть в вопросы церкви", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В свою очередь политолог Константин Бондаренко надеется, что новая власть ограничится только словесными заявлениями на церковную тематику, и постарается сохранить нынешний статус-кво в религиозной сфере.



"На самом деле Бородянский показал, несмотря на свои гамлетовские метания (где он балансировал между долгом чиновника и собственной совестью), что нынешняя власть вряд ли будет отходить от лекал прошлой власти. Единственное, что в Украине строгое законодательство компенсируется необязательством его выполнения. И дальше разговоров дела не пойдут. Хочется думать, что Зеленский в предверии годовщины Майдана не хочет дергать тигра за усы, и поэтому звучат все эти месседжи, которые будут одобрительно восприняты агрессивной частью общества. И про церковь, и про увеличение военного бюджета, и языковые темы. А затем будет откат к более нейтральным позициям", - считает Бондаренко.

Между тем в "Слуге народа" уже начали звучать призывы распрощаться с министром культуры после его скандальных заявлений.

"Бородянский заявил, что поддерживает принудительное переименование УПЦ.

Я, пожалуй, извинюсь перед Миловановым. На фоне Бородянского он умница", - написал в своем Телеграмм-канале депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.