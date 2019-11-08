Съезд пропрезидентской партии "Слуга народа", запланированный на 10 ноября, рискует превратиться в площадку для выясняения отношений между различными группами внутри политсилы и отдельными ее представителями.

При таком ходе событий избрание нового председателя политсилы (а ради этого, в том числе, собирают партийный форум) может обернуться скандалом.

Подробности - в материале “Страны”.

Мажорная тональность

Как писала “Страна”, формат проведения съезда стал поводом для новых споров внутри парламентской фракции СН.

Некоторые ее члены, избранные в Верховную Раду по мажоритарным округам, выразили возмущение, что их не пригласили на форум (при том, что в партии они не состояли).

После пререканий в фракционных чатах и выхода скандала на свет приглашения они добились, правда, не в качестве делегатов, а гостей съезда без права голосовать за его решения.

Но на этом все не закончилось. Ряд депутатов-мажоритарщиков из числа недовольных написали и обнародовали заявления с просьбой принять их в члены СН. В частности, это сделали народные депутаты Александр Дубинский, Максим Бужанский, Алексей Леонов и Антон Поляков, избранные по мажоритарным округам.

Отметим, что не все мажоритарщики рвутся участвовать в съезде. Более того, некоторые даже не в курсе (во всяком случае так сказали “Стране”).

Например, мажоритарщица Юлия Яцык (СН) на вопрос “Страны” о будущем мероприятии ответила, что ничего о нем не слышала и не претендует на участие.

А вот для народного депутата Антона Полякова (СН) это принципиальный момент. Как писала “Страна”, именно он сделал скандал публичным через свой канал в Телеграме.

По его словам, на съезде ему важно донести свою позицию о необходимости поддержки перемен на местах.

“Когда я возвращаюсь на округ - ничего не поменялось. А люди спрашивают, как же так, ведь прошло уже столько времени. Если сейчас снова будут продаваться округа (для местных выборов - Ред.), их будет покупать старая местная элита и проводить своих людей (в местные советы - Ред.), то какой смысл ездить и работать, если тебе все равно будут палки в колеса вставлять? Если мы хотим поменять страну, то ее нужно полностью перезагружать”, - прокомментировал “Стране” Поляков, который в своем заявлении на членство в партии также выдвинул свою кандидатуру на пост главы Черниговской областной партячейки СН.

По его словам, партийной структуры в области до сих пор нет.

При этом он сомневается, что съезд прислушается к его доводам, впрочем, предлагая дождаться обнародования состава делегатов, мол, он покажет, ждут ли от форума конструктивной работы или безоговорочного одобрения выносимых решений.

"Сейчас не время Ленина и Троцкого"

По информации издания, повестка дня съезда включает отчет за последний год жизни партии, кадровые вопросы, изменения в партийный устав, запуск неких системных проектов, выборы в объединенных территориальных общинах 22 и 29 декабря.

Судя по всему, вопрос о кадрах будет включать рокировку в руководстве партии. Как ожидается, на председательском посту спикера Дмитрия Разумкова, избранного в Раду по спискам СН, сменит первый заместитель главы фракции партии Александр Корниенко.

Как писала “Страна”, во фракции считают, что Корниенко тяготеет к группе влияния друга президента Ильи Павлюка, авторитетному на таможне. По этой причине он не выгоден внутренней группе Игоря Коломойского (к ней, в частности, причисляют Дубинского, что он отрицает), которая сейчас пробует придать съезду скандальный характер.

Источники во фракции ожидают, что партийный форум станет кульминацией борьбы за контроль над де-факто только строящимися партийными структурами, при том что партаппарат уже подконтролен враждебным Коломойскому группам влияния, прежде всего, прозападной и Павлюка.

"Задача максимум для группы Коломойского сорвать избрание Корниенко, задача минимум - добиться своего представительства в руководстве партии", - говорит источник в "Слуге народа".

Вместе с тем, народный депутат Никита Потураев (СН), который будет участвовать на съезде в качестве гостя, называет кандидатуру Корниенко “отличной”.

“Был бы я членом партии, его поддержал. Он был одним из руководителей избирательного штаба в президентскую кампанию, все, кто в ней участвовал, знают Сашины прекрасные деловые и человеческие качества”, - прокомментировал Потураев “Стране”.

От съезда сам он ждет разговора о партийном строительстве. “Интересно, как его коллеги видят. Сегодня нужны политические силы нового типа”, - утверждает народный избранник.

Он спрогнозировал, что форум пройдет конструктивно, несмотря на сложности с некоторыми мажоритарщиками, по отношению к которым он настроен критически.

“Их заявления (что не звали на съезд - Ред.) - это ложь от начала до конца. Всем членам фракции задолго до съезда была разослана электронная форма регистрации. Если отдельные люди не отзываются в мессенджере, это их проблемы. Сейчас ж не времена Ленина и Троцкого, когда “барышня, мне, пожалуйста, Смольный…”, - критикует Потураев коллег из фракции.

Однако съезд в силу своей публичности остается отличной площадкой и для пикировок по поводу спорных для партии и фракции тем вроде денег на социально-экономическое развитие округов, от которых избраны мажоритарщики, и для целенаправленных скандалов.

А ссоры ударят по имиджу партии и самого президента, с которым упорно связывают СН.

“Если на съезде все со всеми перессорятся, это ударит по образу единства власти и электоральным позициям партии и Зеленского. Вероятно, нагнетание страстей вокруг будущего форума - это пиар самих “бунтовщиков” и форма шантажа по отношению к Офису президента, мол, поторгуйтесь с нами, чтобы мы не скандалили и, может, даже не вступали в “Слугу народа”. Ведь иначе группы влияния, представленные во фракции, перетекут в партию и с ними придется делиться властью. А так можно вообще контроль над партией потерять”, - резюмирует политолог Руслан Бортник.