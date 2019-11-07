В первой столице Украины разворачивается борьба между многолетним мэром города Геннадием Кернесом и новоназначенным губернатором области Алексеем Кучером, которого связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.

Накануне в Харькове президент Владимир Зеленский представил активу области нового губернатора Алексея Кучера.

На мероприятие не позвали Кернеса, из-за чего он обрушился с негодованием на новую власть.

Как Банковая пытается взять под себя первую столицу, анализирует "Страна".

Бартер с Аваковым

"Страна" уже писала о том, что Харьковская область стала одной из последних, где вообще был назначен губернатор.

Для такой отсрочки было две причины.

Во-первых, бывшая глава области Юлия Светличная, хоть и была протеже бывшего главы Администрации президента Порошенко Игоря Райнина, сумела наладить отношения с Банковой после смены власти и нейтрально воспринималась в бизнес-кругах региона. К тому же у нее был неплохой рейтинг среди населения.

Во-вторых, долго время были проблемы с поиском кандидатуры на пост нового руководителя области. Сперва у Зеленского хотели назначить губернатором Вадима Слюсарева, который руководил на выборах теневым штабом. Но его репутация оказалась слишком токсичной для этой должности (подробнее о нем можно прочитать здесь).

Затем выбор остановили на нардепе, бывшем адвокате Алексее Кучере, тесно связанным с главой МВД Арсеном Аваковым.

Вообще кандидатура Кучера прошла согласование еще месяц назад. И даже Кабмин на одном из заседаний ее сперва утвердил, а затем откатил вопрос с назначением.

Причиной такого промедления, по данным "Страны", стали события на Донбассе.

Мирные инициативы президента Зеленского по разведению войск в Золотом пришлись не по душе националистам, которые всячески пытались сорвать разведение войск и активно участвовали в акциях протеста "Нет капитуляции". На Банковой ожидали, что Аваков приструнит протестующих, но этого не произошло.

Более того, националисты (при попустительстве полиции) прорвались прямо на линию фронта и фактически сорвали разведение войск у Золотого в начале октября.

Соответственно, у Зеленского заподозрили, что Аваков сам подыгрывает "Штайнмайер-Майдану", а потому и затормозили решение важных для него вопросов вроде назначения Кучера.

И только после разведения войск и прекращения активных действий со стороны националистов Кучер был назначен губернатором.

"В обмен на поддержку Авакова ему отдали Харьков, - поясняет "Стране" эти процессы политолог Вадим Карасев. - Банковой надо на кого-то опираться. Что есть у президента - только рейтинг. Что есть у Авакова - силовой ресурс. Ему отдают Харьков в обмен на лояльность силового блока. Это простой и понятный политический бартер".

Стихание протестов можно было заметить и в момент приезда Зеленского в Харьков. Националисты организовали ему так называемый "коридор позора", но поскольку их пришло буквально несколько десятков, в медиа это событие осталось практически незамеченным.

Торпеда для Кернеса

Вообще появление в Харькове нового губернатора - это, прежде всего, удар по позициям мэра Харькова Кернеса.

В этом назначении совпали интересы Арсена Авакова, который давно враждует с Кернесом и самого Зеленского, который рассчитывает на местных выборах взять большинство в особенно в горсовете и поставить мэра от "Слуги народа". В качестве потенциального конкурента Кернеса "примеряли" и самого Кучера, но потом решили, посмотреть, как он покажет себя на посту губернатора.

По данным "Страны", перед Кучером уже поставили задачу свести на нет рейтинг Кернеса и его влияние в регионе.

Правда, насколько он справится с этой задачей большой вопрос.

С одной стороны, как показали встречи Зеленского в Харькове, часть крупного бизнеса в регионе готова стать под "зеленые" знамена. Например, крупный бизнесмен Александр Ярославский прямо в зале заверил Зеленского в своей поддержке и пообещал полное содействие.

С другой стороны, против нового губернатора играет его неопытность, и аффилированность с не очень популярным в регионе Аваковым.

"Первые шаги Кучера на новом посту очень невнятные. Явно сказывается отсутствие малейшего опыта госуправления. Как бы его Кернес со товарищи не сделали его в глазах общественности очередным залетным клоуном. К этому все идет", - сказал "Стране" источник в обладминистрации.

На этом фоне пошли слухи, что и прежнего губернатора Светличную рано списывать со счетов. По крайней мере, в момент представления нового главы ОГА Зеленский горячо благодарил его предшественницу за работу.

"Я хочу поблагодарить госпожу Светличную за ее работу. Большое спасибо. В Харькове в целом непросто. Я благодарен за вашу мощную работу. Если можно, вы никуда не девайтесь. Мы вас все равно найдем. Я имею в виду, никуда не девайтесь, помогайте. Вы в нашем ореоле, скажем так. Мы хотим, чтобы вы помогали как можно дольше и, главное, в Харьковской области господину Кучеру Алексею", - сказал Зеленский.

"Вообще этот пассаж у нас расценили, как желание Зеленского именно Светличную, а не Кучера, поддержать на пост мэра города вместо Кернеса", - говорит "Стране" один из харьковских политиков.

"Светличную двигать в мэры - это действительно один из вариантов Банковой, который может быть поддержан другими силами. На данный момент, хотя у нее достаточно позитивное восприятие в Харьковской области. Ее поддержка высокая. По городу она до Кернеса пока не дотягивает, но посмотрим, что будет к моменту старта кампании по местным выборам. Правда, пока никто не знает когда они будут - через 3-4 месяца или через год", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Мэр идет в атаку

Самого мэра не пригласили ни на одно мероприятие при участии президента и новоназначенного губернатора. Кернес сперва высказался в духе "больно надо", но затем проехался по новоназначенному губернатору, посоветовав тому снять корону.

Он опубликовал большой пост, в котором раскритиковал многие посылы Зеленского и Кучера, причем сделал это в подчеркнуто презрительной тональности.

"Я не напрашиваюсь на встречи с президентом, но считаю, что такой состав совещания и представления нового губернатора не вписывается в логику, которую проповедует президент с точки зрения децентрализации и значения Харькова, как второго города Украины", - возмутился Кернес на своей странице.

"Относительно нового губернатора. Мне было удивительно слышать его слова, что "Харьков — это отдельное государство". Хочу напомнить новопредставленному главе области — Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого, предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося "отдельного государства" и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона", - высказался Кернес.

Как бы подчеркивая свое пренебрежение, он поставил свое фото с Зеленским с какого-то давнего концерта "Квартала", напомнив тем самым, что он помнит Зе совсем в другой роли.

Фото: Telegram/ Геннадий Кернес

Отдельный привет Кучеру передали и в Харьковском горсовете.

Депутат и соучредитель "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк на своей странице в Facebook посвятил новому губернатору несколько постов, общая тональность которых, что назначение Кучера ничего хорошего не предвещает для региона.

"Президент решил отдать Харьковскую область на откуп одному из кланов. Репутация, отсутствие официальных доходов и непонятные "чудеса" в декларациях, не было никогда препятствием для продвижения по чиновничьей линии в нашей стране, так и не будет. Ух, чувствую, сейчас начнется! Сколько всего нужно переделить! Режим "отжим-прижим" - вкл! Газ по полной! Понеслись! Никогда такого не было - и вот опять!", - написал Черняк.

Такой тон, которым Кернес и его люди встречают Зе и его назначенца в Харькове сам по себе примечаелен. Ранее мэр старался не сориться с президентами - будь то Янукович или Порошенко. Наоборот - всегда был в первых рядах поддержки главы государства, что во время Майдана 2013-2014 годов, что во время президентской кампании 2019 года.

Первые месяцы он демонстрировал и полную лояльность к Зеленскому. Но после назначения человека Авакова губернатором, Кернес, видимо, понял, что договариваться с ним никто не намерен. А потому сразу пошел в атаку на Кучера, попутно задевая и самого Зеленского.

Противостояние мэра с Киевом - это принципиально новая политическая ситуация для Харькова. Последствия которой мы сможем увидеть уже в ближайшее время.