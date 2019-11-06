В Верховной Раде ведется работа над новым проектом закона о референдуме взамен закона, принятого в 2012 году и признанного в 2018-м неконституционным.

По информации “Страны”, этот законопроект войдет в пакет законодательных инициатив Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского или пропрезидентской партии “Слуга народа” (СН), которые будут включать также проект, дополняющий норму Конституции (в процессе принятия) о законодательной инициативе народа Украины, и проект об отзыве депутатов всех уровней.

Однако приоритет отводится (во всяком случае официально) проекту о референдуме, который, вероятно, будет посвящен исключительно плебисциту на всеукраинском уровне, а под местные референдумы планируется написать отдельный закон. В СН обещают не затягивать с принятием этих законопроектов.

Чем вызвана озабоченность властей этими вопросами, разбиралась “Страна”.

В расширенном составе

Как сообщала “Страна”, в парламенте создана рабочая группа для подготовки ряда законопроектов на общую тему народовластия.

Руководит ею первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, избранный по спискам СН. В ее состав входят, помимо прочего, депутаты из пропрезидентской фракции во главе с лидером Давидом Арахамией, члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), специалисты по конституционному праву, а также представители министерства цифровой трансформации.

Во вторник, 5 ноября, в здании парламента состоялась вторая встреча рабочей группы.

Как утверждают собеседники издания во фракции СН, изначально на заседаниях намечалось обсудить концепции законопроектов о порядке проведения референдумов, механизме осуществления права народа на законодательную инициативу и процедуре отзыва депутатов всех уровней. Участие специалистов по цифровым технологиям объясняется желанием применить по указанным направлениям передовые технологии.

После признания Конституционным судом в 2018 году неконституционным закона о всеукраинском референдуме образовался законодательный вакуум, ведь в Конституции среди форм непосредственной демократии плебисцит упоминается, а, значит, нужен закон для реализации этого права граждан.

Важно, что закон о от 2012 года после принятия отменил закон о "О всеукраинском и местном референдуме" от 3 июля 1991 года, по которому проходил плебисцит по народной инициативе, запущенный президентом Леонидом Кучмой в 2000 году. Если возвращается к идеи референдумов в границах административно-территориальных единиц, то надо либо описывать ее в отдельном законе либо в общем с национальным плебисцитом.

Необходимость в законе возникла и после того, как Рада отправила на согласование в Конституционный суд изменения в Основной закон, по которым право внесения законов дается помимо депутатов, президента и Кабмина еще и "народу Украины".

Что касается возможности отзыва депутатов всех уровней, то в СН считают это способ повысить ответственность народных избранников перед избирателями.

Однако эти два проекта рискуют задержаться на уровне обсуждения и вот почему.

Старая песня на новый лад

Сопредседатель “Реанимационного пакета реформ”, эксперт-конституционалист Юлия Кириченко, которая входит в состав рабочей группы, сообщила “Стране”, что на последнем заседании группа решила сосредоточиться на подготовке проекта о всеукраинском референдуме, отделив от него тему местного референдума.

“Следующее заседание состоится через две недели. Планируется за это время выйти на согласованную концепцию законопроекта о референдуме”, - прокомментировала она. В целом она называет настроение внутри рабочей группы “довольно конструктивным”.

Народный депутат Александр Копыленко ("Слуга народа"), состоящий в рабочей группе, ожидает, что работа над указанным законопроектом и остальными из пакета будет продвигаться быстро.

"Есть концептуальная основа, которая давно разработана и обсуждается, есть отдельные разные куски и блоки (будущих законопроектов - Ред.)" - отметил “Стране” Копыленко, который до избрания руководил институтом законодательства Верховной Рады.

По словам Кириченко, представители СН допускают, что в основу нового проекта о референдуме лягут старые наработки группы авторов во главе с бывшим заместителем председателя Конституционного суда Владимиром Шаповалом, в составе которой была и сама эксперт.

На этой базе уже был написан законопроект №2145а в Верховной Раде прошлого созыва, зарегистрированный в июне 2015 года. Его инициаторами выступила группа народных депутатов от разных парламентских фракций. Несмотря на то в марте 2017 года главный по проекту “правовой” комитет Рады его одобрил, он так и не попал в повестку дня, а в августе 2019 года вообще был отозван.

Юлия Кириченко напомнила основные положения того законопроекта.

Во-первых, четко определяется предмет референдума и не допускаются манипулятивные вопросы, как говорит Кириченко, вроде тех, что выносились на всесоюзный референдум о сохранении СССР. Вообще вопрос должен быть только один.

Во-вторых, разделяются информационное обеспечение проведения референдума и агитация. При этом в агитации должен был паритет аргументов за и против предложения референдума, а информирование о дате и предмете плебисцита - это обязанность государства.

В-третьих, окружные и участковые комиссии референдума формируются паритетно сторонниками и оппонентами вопроса, выносимого на плебисцит.

В-четвертых, устанавливается явка голосования, которая сигнализирует о состоятельности референдума.

В-пятых, запрещается объединять референдум с любыми выборами.

Из этого перечня с представителями “Слугой народа” мнения расходятся насчет предмета референдума. “У них (“слуг народа”) другой взгляд на это”, - отметила эксперт Кириченко без деталей.

Согласно законопроекту №2145а предмет всеукраинского референдума не может включать голосования о внесении изменений в раздел I “Общие положения”, раздел ІІІ “Выборы”. Референдум” и раздел XIII “Внесение изменений в Конституцию Украины” Основного закона, а также об изменении территории страны и отмене некоего закона Украины или отдельных его положений.

Конституция дает добро

В настоящий момент в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №1123 “О всеукраинском и местном референдуме по народной инициативе” группы депутатов от “Оппозиционной платформы - За жизнь” во главе с сопредседателями фракции Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, №1221 народного депутата Дмитрия Шпенова (внефракционный) о местном референдуме и №2182 группы депутатов от “Батькивщины” во главе с лидером Юлией Тимошенко.

Судя по тому, что ОП и “слуги народа” занялись собственными проектами на ту же тему, шансов у других подобных документов получить одобрение сессии минимальны. Если они вообще выйдут из комитета.

Складывается впечатление, что власть спешит. Хотя во фракции СН это отрицают.

“Никакой спешки с законопроектами нет. Было обещание президента о расширении народовластия, так что это один из наших приоритетов”, - прокомментировал “Стране” народный депутат Виталий Безгин (СН), который входит в рабочую группу.

Вместе с тем, народный депутат Александр Копыленко (“Слуга народа”) уточняет, что в силу “достаточной актуальности” указанных проектов “работа над ним должна идти интенсивно”, и принятие - “не отдаленная перспектива”.

В свою очередь народный депутат восьмого созыва Леонид Емец, который был одним из инициаторов законопроекта о референдуме 2015 года, подозревает, что внимание СН к теме референдума возникло неслучайно.

“Норма о референдуме несомненно нуждается в законе, но в наших политических условиях принятие такого акта открывает возможность легитимизации в обществе некоей, возможно, даже очень спорной, инициативы. Если парламент сегодня примет неоднозначное решение, начиная от запуска рынка земли и заканчивая вопросами Донбасса, все шишки посыплются на президента, который имеет монобольшинство в Раде, а, значит, несет ответственность за голосования. Но если инициативу реализовать через референдум, то с президента и его партии взятки гладки, потому что это уже будет позиция большинства украинских граждан”, - полагает Леонид Емец.

В то же время народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, ссылаясь на свои источники, утверждает, что в СН наконец озаботились выполнением обещаний Зеленского времен выборов на предмет народовластия.

“Это было одним из ключевых обещаний президента, а Рада за два месяца работы не особо продвинулось в этом направлении. Они решили ускориться. Причем референдум - это базовая форма непосредственной демократии. Но будут обсуждаться и другие формы народовластия, в том числе интерактивные. Они могут предложить обсуждение с гражданами законопроектов и опросы, как правильно голосовать парламенту, и обновленный инструмент электронной петиции. Это все можно подать как постоянное привлечение граждан к процессу управления государством в период между выборами, причем при помощи цифровых технологий, которые им так импонируют”, - говорит Игорь Попов в комментарии “Стране”.

Стоит отметить, что в Конституции оговорено, что народное волеизъявление осуществляется через выборы,референдум и “другие формы непосредственной демократии”, которые не уточняются.

Так что у “Слуги народа” есть где развернуться.