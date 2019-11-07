В Украине готовят масштабное сокращение чиновников.

О "лишних" госслужащих сказал президент Владимир Зеленский на недавнем обсуждении проекта бюджета на следующий год ко второму чтению. И поставил задание правительству сократить расходы бюджета на содержание чиновников на 10%.

"Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", -отметил он.

10% - это порядка 19 тысяч человек.

"Почистят" прежде всего штатное расписание районных госадминистраций, но не только.

Как написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, уже принято решение о сокращении 1770 должностей в Государственной службе статистики - в подразделениях районного уровня.

Помещения, в которых они размещаются, а это более 280 объектов, планируется выставить на приватизацию.

"Хотел бы отдельно обратиться к сотрудникам, которые попали по это сокращение. Нам очень жаль, что приходится идти на эти меры, но мы вынуждены это сделать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем рады над этим работать вместе с обновленной службой занятости", - написал Дубилет.

Впрочем, это вряд ли успокоит людей, которые уже завтра рискуют остаться без работы. Как сообщила читательница "Страны", жительница Кременчуга (Полтавская область) Ольга Зорина, среди чиновников, которым уже сообщили о сокращениях, и даже вынудили написать заявления с 1 января 2020 года, - настоящая паника.

"Там много людей предпенсионного возраста. Куда они пойдут - работы в регионах не так много, и такие специалисты особо никому не нужны",- говорит она.

"Без решения социальной составляющей чистка в чиновничьих рядах действительно может стать проблемой", - считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. При этом, как считает эксперта института Grouford Алексей Кущ, экономия по итогу откажется не такой большой, как рассчитывают власти.

"Страна" разбиралась как в Украине будет проходить зачистка чиновников.

Децентрализация и государство в смартфоне

На самом деле "черный список" из 20 тысяч чиновников, которых собираются сократить, - только вершина айсберга. Презентуя проект бюджета ко второму чтению, премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что на самом деле их будет больше.

Основных причин, по которым чиновники вдруг стали не нужны, две.

Во-первых, по словам Гончарука, реформа по децентрализации скоро будет завершена, поэтому в районных госадминистрациях уже не требуется такого большого штата госслужащих.

Как пояснил "Стране" заместитель главы Ассоциации городов Украины Олег Гарник, в рамках реформы по децентрализации в районах создаются объединенные территориальные общины и они частично перебирают на себя функции РГА.

"У нас есть некоторые районы, где органы местного самоуправления уже фактически дублируют функции районных госадминистраций, в частности, по социальной защите, образованию, здравоохранению. Они выходят на прямые взаимоотношения с центральной властью и получают субвенции из госбюджета", - пояснил он.

Но, по словам Гарника, децентрализация прошла далеко не везде. И есть регионы, где территориальных общин пока мало, то есть, там загрузка районных госадминистраций такая же, как и раньше.

"Поэтому в вопросе с сокращениями нужен максимально индивидуальный подход", - считает он.

Другой аргумент властей - максимальная цифровизация государственного управления. По словам Гончарука, планируется максимально упростить предоставление административных услуг, в том числе, через электронные кабинеты, поэтому огромная бюрократическая машина нам особо не нужна.

Дмитрий Дубилет, поясняя сокращения в структуре Госстата, отметил: "с учетом того, что большинство отчетов , которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка районных подразделений стала лишней".

"Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень. Кроме того, мы планируем упростить отчеты, которые подаются в Госстат, и уменьшить их количество".

Впрочем, по мнению Алексея Куща, провести "турбо-цифровизацию" за считанные месяцы вряд ли получится.

"Чтобы в административных услугах было задействовано как можно меньше людей, нужна концептуальная реформа. Сначала - новый алгоритм (чтобы человеку не нужно было для получения конкретной справки, бегать по многочисленным кабинетам и собирать подписи), на внедрение которого нужно 2-3 года. А затем - встроить этот новый алгоритм в "государство в смартфоне", а это еще пару лет. То есть, всего потребуется не меньше 5 лет. Что будет происходить, если реформу пока не проведут, а чиновников уже уволят, остается только догадываться", - говорит Кущ.

Стоит отметить, что это уже далеко не первая зачистка чиновников.

"Каждая новая власть увольняет "лишних" госслужащих. И почему-то всегда - по 10%", — говорит Алексей Кущ. Но, как показывает практика, ни более эффективным, ни более дешевым госаппарат при этом не становится.

"Вместо расформированных управлений и ведомств со временем появляются другие, и туда по новой набирают людей, иногда на более высокие зарплаты",- отмечает Забловский. К примеру, при Порошенко уволенных чиновников заменили советниками, которым назначили оклады уже не как госслужащим, в привязке к тарифной сетке, а "рыночные" - в несколько раз больше. При отдельных ведомствах и вовсе появились советники, оформленные как физлица- предприниматели, через которых затем прокачивали немалые суммы грантовой помощи.

И никто не гарантирует, что подобное не произойдет и в этот раз.

Миллиарды "лишних" чиновников

Сторонники массовых чиновничьих сокращений говорят, что решать вопрос радикально нужно было уже давно. Дескать, многие попросту "просиживают штаны" в государственных кабинетах, а то и вовсе строят разного рода коррупционные схемы. И при этом получают зарплаты из бюджета, за счет остальных налогоплательщиков.

Ключевой вопрос - сколько удастся сэкономить на "лишних" чиновниках и куда пойдут эти деньги. В проекте бюджета ко второму чтению особого сокращения на госаппарат пока не видно. Более того, по отдельны статьям - есть даже увеличение.

"В своей презентации глава правительства рассказал о сокращении на 10% расходов на госслужащих. Проект бюджета к первому чтению по статье расходов 0410000 Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров - 1 млрд 777,8 млн грн. Проект бюджета ко второму чтению по этой же статье - уже 3 млрд 608,7 млн грн, то есть, увеличение на 103: или больше чем вдвое. Интересные у правительства калькуляторы. Как оказалось, такого увлечения расходов добились за счет переноса в эту статью расходов а Госстат, которому как раз "порезали" финансирование", - отметил экономист Юрий Гаврилечко.

Если предположить, что каждый из чиновников, которые пойдут под сокращение, получал зарплату в 10 тысяч гривен (с учетом налогов), а многие получают значительно меньше, то экономия для бюджета - порядка 2,8 млрд гривен в год.

Но, по словам Алексея Куща, при этом потеряют местные бюджеты, которым идет 18% НДФЛ с чиновничьих зарплат, и Пенсионный фонд, получающий ЕСВ. "То есть, государство, как минимум, должно будет увеличить финансирование дефицита ПФ из госбюджета",- говорит он.

Плюс попавшим под сокращение чиновникам, по словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, должны будут заплатить выходное пособие, а это два месячных оклада и поставить их на 6 месяцев на биржу труда с выплатой пособия по безработице, а это тоже огромная нагрузка на бюджет.

Единственное, что может, с точки зрения экспертов, оправдать подобные сокращения с точки зрения интересов государство - это повышение зарплат оставшимся чиновникам. То есть, самих госслужащих станет меньше, но получать они будут больше, а значит снизятся коррупционные риски и повысится их мотивация к добросовестному труду.

Однако, судя по тому, что власти делают упор именно на экономию бюджета, тему повышения зарплат в данном контексте они не рассматривают.

"Повышение зарплат - это единственное для чего можно было бы сокращать чиновников. Потому что сейчас главная проблема - это крайней низкий уровень оплаты труда большинство рядового персонала, которая провоцирует повальную мелкую коррупцию и абсолютно наплевательское отношение к своей работе, которую просто за такие копейки никто не ценит. Но в бюджете заложено очень скромное повышение зарплат госслужащих. А значит после сокращений ситуация еще более ухудшится - нагрузка возрастет за те же деньги. А значит и коррупция, и наплевательское отношения только усилятся", - сказал "Стране" руководитель одной из райдминистраций.

Начнут "вспоминать" о коррупции и судиться

Но эксперты не исключают, что, когда начнутся массов увольнения, вопрос экономии отойдет на задний план. Ведь неизвестно каким будет социальный эффект "зачисток".

"Люди в панике, многие боятся, что не найдут работу. Пообещали выходное пособие и хорошие условия на бирже труда, дескать, выделят личных консультантов. Но работы не так много, не факт, что удастся как-то устроиться. Особенно людям предпенсионного возраста, которым осталось пару лет до пенсии. Кто их возьмет? Если бы власти разрешили им сразу выйти на пенсию, ведь у многих уже есть необходимый стаж, то это как-то решило бы проблему. Те, кто помоложе собираются уезжать на заработки в Польшу", - рассказала нам Светлана Зорина.

По ее словам, к примеру в районном управлении статистики, функции которого Дубилет считает лишними из-за цифровизации отчетности, пообещали оставить двух экономистов. Им придется бегать по местным предприятиям и собирать ту самую отчетность, которая, якобы, поступает в электронном виде. При этом люди будут работать без кабинета, так как помещение у них забирают, и исключительно на минимальную зарплату, а это меньше 4 тысяч гривен на руки.

"Поймите, это трагедия не только для 20 тысяч чиновников, но и для их семей", - говорит Зорина.

По словам Забловского, запускать сокращения без проработки социального вопроса и гарантий того, что людей просто не выбросят на улицу, нельзя - иначе получим социальный взрыв в регионах.

"Во многих странах есть специальные программы адаптации уволенных госслужащих, переобучение. Такие услуги предлагают и наши центры занятости. Но госслужащие - специфическая аудитория, и на биржах труда нет опыта работы с ними", - говорит Забловский.

"Сокращать расходы на госаппарат необходимо. У нас избыточное количество силовиков, избыточное количество чиновников в министерствах, в т.ч. вследствие незаконченной реформы госслужбы, когда параллельно со старыми департаментами были созданы директораты. Много ненужных функций, требующих пересмотра.

Но с другой стороны, такие сокращения в маленьких, депрессивных городках подрывают их без того на ладан дышащую местную экономику. Потому что это падение платежеспобного спроса по цепочке дальше: о продуктов до коммуналки.

При этом правительство поступает как самый плохой работодатель, обещая лишь то, что обязано сделать по закону: предупреждение за 2 мес. и курсы в центре занятости. Хотя было бы справедливым сделать дифференцированный подход: кому-то разрешить раньше выйти на пенсию, кому-то дать грант на свой бизнес, а кому-то просто увеличить сумму отступных. Ну и сокращать при условии создания новых рабочих мест", - написал в Facebook экс-советник НАПК Александр Ярецкий.

Кравец не исключает, что уволенные чиновники массово пойдут в суды. "Возможны две формы увольнения - при реорганизации предприятия или при его ликвидации. Раз РГА полностью не ликвидирую, то это реорганизация и чиновникам должны предложить другие вакансии. Иначе увольнение можно оспорить", - говорит он.

Он также допускает, что после принятия так называемого закона о расследователях коррупции (в котором украинцам предлагают сообщать о коррупционерах за вознаграждение), обиженные чиновники начнут что-то "вспоминать", а то и просто придумывать коррупционные истории.

Ведь в этом случае в рамках защиты расследователей запрещено увольнение с работы как их самих, так и их родственников.