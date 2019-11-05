Интрига с бюджетом на следующий год прояснилась, хоть и не до конца. Во вторник, 5 ноября, Кабмин презентовал переписанный ко второму чтению проект. Напомним: первую версию проекта бюджета парламент жестко раскритиковал, и принял его в первом чтении с тем условием, что документ изрядно откорректируют.

Новый вариант правительство утвердило еще на выходных. Но сам проект в Раде до сегодняшнего дня так и не появился. Зато Кабмин организовал онлайн презентацию с красочными картинками. Собственно, из них пока и можно судить о том, что, собственно, изменилось ко второму чтению.

На первый взгляд, корректировок не так много. Что подтвердила министр финансов Оксана Маркарова. "Изменения не очень большие, но значимые. Мы увеличили расходную часть на 15 млрд, добавили на зарплаты учителям, программу "Доступные лекарства", культуру, проекты по аэропортам и мостам. Есть ответы на выводы бюджетного комитета", — отчиталась Маркарова.

Впрочем, дополнительное финансирование оказалось намного меньшим, чем ожидалось. К примеру, учителям, которые недавно митинговали, требуя повышения зарплат, пообещали рост окладов, но по своей схеме. В итоге прибавки будут значительно меньше, чем это было предусмотрено распоряжением предыдущего Кабмина Гройсмана.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал понять, что сейчас не время для излишеств. В следующем году украинцам придется жить по средствам, так как "страна в сложном финансовой ситуации", плюс предстоят пиковые выплаты по внешним долгам.

При этом на отдельные статьи деньги все же нашлись. Ко второму чтению в проекте снова появилась субвенция на социально-экономическое развитие регионов в размере 2 млрд гривен. Как раз за счет этих денег мажоритарщики "подкармливают" свои округа, и они традиционно являются предметом торга. Подбросили денег также силовикам.

"Страна" разбиралась, что еще переписали в проекте бюджета ко второму чтению.

Правки Гончарука

Напомним: подавая первый вариант бюджета в Раду, правительство Гончарука воспользовалось наработками предшественников. В итоге получился фактически "бюджет Гройсмана", за что Кабмин жестко раскритиковали. Чиновники поясняли — не разработку своего "прорывного" бюджета, который бы обеспечил обещанный Гончаруком взрывной рост ВВП на 40% за 5 лет, просто не было времени. И обещали все исправить ко второму чтению.

Отдельный список заданий Кабмину дал бюджетный комитет Рады. В частности, депутаты просили рассмотреть возможность увеличения некоторых налогов (акцизы, экологический, по льготному НДС на ряд товаров, рентную плату и др.), а также прожиточного минимума до реальных показателей. В проекте бюджета на следующий год было заложено 2,1 тысяча гривен, тогда как реальный прожиточный минимум, по расчетам профильного комитета — не менее 4,2 тысяч.

И, похоже, оба этих задания Кабмин провалил. Так, Гончарук заявил, что на следующий год не планируется никаких нововведений по налогам. Сначала, дескать, нужно запустить экономику, чтобы появились «десятки и сотни» новых предприятий, а уже потом менять налоги. Что точно написано в самом проекте, пока неясно. По идее там должно быть повышение акцизов на сигареты и спиртное, так как Украина пересматривает их по заранее согласованному графику. Кроме того, в Раде есть несколько законопроектов, которые предусматривают пересмотр налоговых ставок, в частности, проект №1210, где заложено повышение в несколько раз ренты на руду.

Но главное — в проекте, скорее всего, не прописано кардинального изменения фискальной политики. "Это разочаровало больше всего. Не будет налоговой реформы, борьбы с тенью, налоговым лоббизмом финансово-промышленных групп и "контрабанды—стоп" на таможне. Иначе были бы запланированы дополнительные поступления в бюджет от этих мероприятий, а, к примеру, только борьба с контрабандой могла бы дать до 5 млрд долларов", — говорит экономист Алексей Кущ.

А это значит, что ни для бизнеса, ни для потенциальных инвесторе кардинально ничего не поменяется.

С прожиточным минимумом еще хуже. Гончарук сказал, что они приняли задание бюджетного комитета к сведению, и в бюджете появится реальный прожиточный минимум в 4,2 тысячи гривен. Но не в следующем году, а в ближайшие 3-5 лет. Если к тому времени реформы дадут эффект и украинская экономика заработает на полную.

То есть, обещанное президентом Зеленским окончание эпохи бедности явно откладывается, — иронизируют эксперты.

"Через 5 лет в наших реалиях — это фактически никогда. Непонятно какая к тому времени будет инфляция. Вполне возможно, что 4,2 тысячи гривен будут стоить меньше, чем нынешний 2 тысячи", — говорит глава департамента Федерации профсоюзов Олег Пендзин.

Но нововведения по прожиточному минимуму все же будут — его отвяжут от всех социальных выплат, а их более сотни, начиная от штрафов за нарушения ПДД и заканчивая пособиями на детей и по безработице. Соответствующий проект, как сообщили в Минсоцполитики, уже готов, и будет вынесен на ближайший Кабмин. Предполагается, что соцвыплаты будут считать по некой "базовой величине", которую установит правительство.

"Если все это примут, уже неважно какой прожиточный минимум заложат в бюджет— хоть 10 тысяч. Ведь от этой цифры уже фактически ничего не будет зависеть", — пояснил Кущ. Плюс — это позволит властям пересматривать прожиточный мининум, но при этом "заморозить" соцвыплаты.

Распродажа госимущества и "однорукие бандиты"

Презентуя новый бюджет, премьер-министр Гончарук назвал его "бюджетом эффективности". Мол, никакого увеличение налогов не будет, а повышать расходы будем за счет перераспределения доходов. В частности, он сказал, что в проекте заложено пожелание президента Зеленского о сокращении чиновников на 10%. Всего из администраций уволят больше 18 тысяч человек, а по возможности — еще больше.

Расходная часть бюджета, по сравнению с вариантом к первому чтению, выросла на 15 млрд, а доходная — на 13 млрд. Это достаточно скромные корректировки, даже пессимисты прогнозировали увеличение по обеим статьям до 17-20 млрд. "Получается, что изменения в бюджете затрагивают чуть больше 1% общей сметы (около 1,2 трлн гривен), а это фактически в рамках статистической погрешности; Никакого кардинального нового бюджета не получилось", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

"Нет новой промышленной политики, программ для привлечения инвестиций. А это значит, что никакого прорыва в экономике не будет, мы продолжим и дальше терять в моровой цепочке добавленной стоимости", — добавил Алексей Кущ.

Гончарук пояснил: главное в следующем году — это выплаты по внешним долгам. Именно на них уйдет изрядная часть доходной части — более 140 млрд гривен. Поэтому этот год нужно как-то продержаться и подготовить базу для будущего роста.

Увеличить доходную часть, чтобы хватило не только на выплату долгов, планируется за счет приватизации (6 млрд от большой и 6 млрд от малой), легализации игорного бизнеса (3 млрд), национальных инвестиционных проектов (1,8 млрд) и др. При этом не слова не сказано о земельной реформе, а она, по оценкам Куща, только на первых порах могла бы дать не менее 5 млрд.

"Это разовые поступления, и их нельзя включать в бюджет. Деньги могут пойти на уменьшение долговой нагрузки, — пояснил Гончарук.

"Но если бюджет ничего не получит от земли, то зачем тогда вообще ее распродавать", — удивляется Кущ. Также, по его мнению, есть вопросы к цифрам по приватизации. Для большой приватизации 6 млрд — слишком мало, так как это фактически цена одного крупного объекта уровня "Центрэнерго" или ОПЗ.

А в очереди на приватизацию — несколько десятков предпринятой, включая Укрспирт и Укпочту. Для малой приватизации 6 млрд — слишком много. "На первой волне получили 2 млрд, а все самое ценное уже ушло", — говорит Кущ.

Таблетки, школы и экскурсии

По некоторым социальным расходным статьям денег добавят, — пообещал Гончарук. В частности, заявлено увеличение финансирование медицины, образований и культуры.

Так, медицина получит 113,3 млрд гривен, что на 10% больше, чем в этом году и на 5 млрд, чем в проекте к первому чтению, но все равно явно не дотягивает до 5% ВВП, как того требуют медики.

"Лишние" деньги направят адресно на реформу экстренной помощи (1,9 млрд) и программу "Доступные лекарства". Планируется закупить 470 "Скорых" и построить 25 новых пунктов неотложной помощи, так как к премьеру дошла информация, что часто люди просто не доезжают до больниц.

Программа "Доступные лекарства" получит втрое больше денег — 3,1 млрд гривен. Реальные потребности по обеспечению бесплатными лекарствами эксперты оценивают в 10-15 млрд, то есть, с медикаментами станет немного лучше, но кардинально ничего не изменится.

На закупку лекарств выделят 9,7 млрд, что на треть больше, чем в этом году, на лечение украинцев за границей, а это, прежде всего трансплантация, 1,09 млрд против 689 млн в этом году.

Главной интригой в новом проекте бюджета были расходы на образование. Напомним: к первому чтению заложили 128,7 млрд гривен. И вообще не учли повышение зарплат педагогам на 20-70%, что в последние дни работы прописал прежний Кабмин с своей постановлении. На пересмотр учительских окладов, по подсчетам профильного министерства, нужно не менее 5,5 млрд гривен.

А недавно учителей огорошили — у них заберут еще и доплаты (за престижность учительского труда, проверки тетрадей, замены и пр.). Эта новость спровоцировала массовый учительский бунт.

В проекте бюджета ко второму чтению на образование обещают 145,1 млрд гривен. Это почти на 9 млрд больше, чем к первому чтению и на 23 млрд — чем в этом году.

Но непосредственно на учительские зарплаты направят только 2,2 млрд. И повышать их будут не по "постановлению Гройсмана", а по новой схеме. Во-первых, прибавки получат молодые педагоги, во-вторых, будет финансирование "по фактическому количеству учеников", в третьих, дадут субвенции регионам, чтобы они могли выплачивать надбавки за престижность учительского труда.

Но при этом, скорее всего, армию педагогов сократят, а сельские школы, которые, по словам Гончарука, дают не очень качественное образование, "оптимизируют".

"Просили 5,1 млрд на три категории педагогов — молодых учителей воспитателей детсадов и мастеров производственного обучения ПТУ. Но, с учетом ограниченных возможностей бюджета, предлагается выплата только молодым специалистам в размере 10 прожиточных минимумов со стажем менее 9 лет. Но педагоги хотели увеличения зарплат в соотвествии с постановлением Кабмина, на что понадобилось бы от 19 млрд до 26 млрд. Было поручение президента на совещании по подготовке бюджета ко второму чтению сократить затраты на содержание чиновников на 10%. Возможно, средства, которые удастся сэкономить, направят на образование. Чтобы выйти хотя на дополнительные 5, 1 млрд", — пояснил "Стране" эксперт рынка образования, юрист Андрей Черных.

Зато ученики смогут больше ездить на экскурсии. Для них впервые запланирована программа мобильности молодежи с финансированием в 500 млн гривен.

Еще 240 млн государство потратит на развитие туристического потенциала Украины.

Субсидии и пенсии

Глава департамента Федерации профсоюзов Олег Пенздин говорит, что проект бюджета как не был социальным изначально, так и не стал таковым ко второму чтению.

И дело не только в том, что Кабмин технично ушел от темы прожиточного минимума. К примеру, расходы на субсидии оставили прежними — 48 млрд гривен, и это даже меньше, чем в этом году, хотя реальные потребности эксперты оценивают в 70 млрд.

При этом, интересно, что премьер, комментируя вопрос с субсидиями, отметил, что помощь получат все, у кого на коммуналку уходит больше 15% дохода. Что очень удивило экспертов, так как недавно Кабмин поменял этот порог, увеличив его с 15% до 20%. "То ли Гончару оговорился, то ли вообще не в теме", — говорит Скаршевский.

При этом, как считает Алексей Кущ, так как тарифы будут только расти, без субсидий может остаться до 600 тысяч семей. В Минсоцполитики говорят, что компенсации по коммуналке получат те, кто действительно в них нуждается, но проверки получателей будут.

Не будет особого роста и по пенсиям. Гончарук отметил, что пенсии вырастут, «но незначительно». То есть, будет стандартная индексация, при этом минимальная пенсия увеличится всего на 150 гривен, и только к весне.

Но государство позаботится о тех, кому за 80. Надбавки а уход за престарелыми украинцами вырастут на 40%, а это плюс 670 гривен в месяц. На эти цели в бюджете запланировано 806 млн гривен.

Прибавки обещают также инвалидам, участникам боевых действий, детям-сиротам. По словам Гончарука, со следующего года Украина начнет отказываться от традиционных детских домов, делая упор на развитии детдомов семейного типа.

Дороги, армия и "депутатские хотелки"

Хотя в Кабмине и сетуют на нехватку денег, на отдельные статьи средства все же нашлись.

Так, заметно увеличили финансирование по ряду инфраструктурных проектов. На дороги обещают 73,7 млрд, что почти на 20 млрд больше, чем в этом году. На реконструкцию аэропортов дадут впятеро больше, чем сейчас — свыше 1 млрд. также вдвое увеличат финансирование на безопасность дорожного движения (это прежде всего система видеофиксации нарушений) — до 3,17 млрд.

Впрочем, как считает экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава, "это гроши, которые не дадут ощутимого результата". "На дороги там 70 млрд и 4 млрд кредитов МФО, из них на погашение долгов пойдёт 5,6 млрд, на фонд безопасности 3 млрд, субвенция на местные дороги 22 млрд. В результате на ремонт и эксплуатацию государственных дорог останется всего 38 млрд грн. Например на достройку скоростного шоссе Н-31 Днепропетровск - Решетиловка - Трасса М-03 необходимо 14 миллиардов, а на достройку Запорожского моста — 9 миллиардов. Например в соседней Польше, где государственных дорог всего 19 тыс км (в Украине - 46,5 тыс км), ежегодно на их ремонт выделяется в пересчете не гривну 150-160 миллиардов", — пояснил он "Стране".

По статье "Оборона и безопасность" запланировано 245,8 млрд гривен, а это около 5,5% ВВП.

Из них Минобороны получит 130 млрд, а МВД — 93 млрд. По оборонке главным приоритетом будет наращивание производства и закупок вооружения, — пояснили в профильном министерстве. Так, госгарантии вырастут с 3 млрд до 9 млрд. Еще 2,4 млрд получит Минэкономразвития для госзаказа на производство боеприпасов.

МВД, по словам заминистра Антона Геращенко, направит "лишние" деньги на повышение зарплат полицейским на 10%, квартиры (ипотека на льготных условиях для 2 тысяч семей), очередную партию французских "вертолетов Авакова" и строительство 20 новых кораблей пограничной охраны в партнерстве с теми же французами.

Интересно, что в промежутке между первым и вторым чтением снова появились деньги на депутатские "хотелки" — на социально -экономическое развитие регионов выделят 2 млрд гривен. Гончарук заявил, что на этом, мол, настояли депутаты. Но при этом сам фонд передадут в ведение Минэкономразвития. Плюс нарочные избранники не будут получать деньги просто так — им придется "защищать проекты".

Впрочем, еще накануне голосования бюджета к первому чтению в Раде уже вспыхнул скандал, так как выяснилось, что деньги на округа разделили "нечестно" — тогда как они депутаты получили по несколько миллионов, другим достались жалкие сотни тысяч. По этому поводу обиженные народные избранники даже обещали устроить бойкот бюджету. Уладить конфликт тогда удалось лишь после того, как премьер Гончарук пообещал «справедливое распределение". Предварительно есть договоренность, что раздадут всем округам поровну. Но как будет на самом деле пока непонятно. Не исключено, что это станет очередным предметом торга при прохождении проектом второго чтения.