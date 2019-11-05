После того, как пранкер Джокер разыграл депутата Николая Тищенко, "Страна" опросила его коллег по фракции, чтобы понять детали розыгрыша. И узнать, какое наказание понесёт нардеп, доверившийся "липовому" генпрокурору.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа":

“В первую очередь много вопросов относительно аутентичности этой переписки. Возможно, что часть переписки реальна, а часть, возможно, добавили уже позже. Полуправда такая. Дело в том, что не так давно Тищенко сам сообщил фракции, что общается с «Генпрокурором», и что состоит с ним в долгой переписке. Это было уже после ситуации с перепиской депутата Яременко. Но больше никто из депутатов о пранкере-прокуроре не рассказывал. Кстати, на меня ранее пытались выйти, и за два биткоина предлагали купить переписки с депутатами. Правда, мой собеседник не смог доказать, что он и есть настоящий Джокер.

Наказывать Николая Тищенко не за что. В чем его вина? В том, что он переписывался в WatsApp с каким-то додиком? Да и каких-то крамольных фактов в этой переписке нет. Он не знает, были ли действительно деньги (речь идёт о выплате зарплаты в конвертах - Ред.), пытается нащупать информацию. К чему он спрашивал про смену тактики выплат - тоже неясно. Николай может в переписке нарушать причинно- следственные связи.

В течение месяца каждый день пишут о расколах в партии, скандалах. Стоит цель развалить коалицию, и все началось с наших заявлениях о законах про деофшорищацию и деолигархизацию. Чем ближе к голосованию, тем больше будет вони. Кому это выгодно - понятно и так. А искать мы этого Джокера не будем, поскольку в этом нет никакого смысла”.

Александр Матусевич, депутат партии "Слуга народа":

(Его имя фигурирует в переписке Николая Тищенко и пранкера «Джокера» - Ред.)

“Я вообще не знаю, о чем говорил Тищенко и с кем. С Николаем я общаюсь только в стенах парламента. Все остальные вещи я не могу комментировать.

То, что он говорит обо мне – полная ерунда. Как человеку мне обидно. Я говорю об этом очень мягко. Я не то что возражаю против слов, что я брал деньги. Я скажу, что это какой-то бред. Иначе я это назвать не могу. Ко мне никто не звонил. Я работаю в стенах парламента и считаю, что должны быть какие-то человеческие отношения…

Не хочу комментировать о дисциплинарных взысканиях или о других вещах, поэтому воздержусь от комментариев”.

Дмитрий Черный, депутат партии "Слуга народа":

“Я считаю, что желание быть приближенным к топ-руководителям государства и правоохранительным органам играет с моими коллегами и, возможно, с кем-то из других фракций, злую шутку, потому что они доверяют, не проверяя.

Что касается пранкера Джокера, то когда человек вводит в обман, представляясь другим человеком, это - мошенничество. Однако ответственность все равно лежит на самих депутатах, которые ведутся на эти разговоры. Минус пранкера в том, что он выбрал неправильную медиастратегию. Было бы намного интересней, если бы переписка появилась в момент нашей работы под куполом Рады. Тогда можно было бы наблюдать за реакцией коллег и в режиме онлайн понимать, кто к кому подходил и как общался. К сожалению, через неделю эта информация может быть неактуальна.

Пускай правоохранительные органы устанавливают, есть в этой переписке преступление или нет. Если это правда, то пускай депутат несет ответственность, а если неправда, то извиниться не будет тяжело. Зачем нам СБУ, НАБУ и все остальные, если у нас пранкер может влиять на ситуацию в стране? Пускай выполняют свои функции. Это же в первую очередь влияет на имидж страны и ее безопасность”.

Антон Поляков, депутат партии "Слуга народа":

(Еще один фигурант переписки Тищенко с "фейковым" генпрокурором - Ред.)

"Для того, чтобы было дисциплинарное взыскание, необходимо доказать вину Тищенко. Я не держал телефон Николая в руках. Я с ним не виделся ни сегодня, ни вчера. Если переписка настоящая, то у меня есть вопросы по поводу меня. Почему он какому-то мифическому "генпрокурору" сказал, что остановит мой сбор подписей о недоверии Рябошапке?

Нужно понимать, настоящая ли это переписка, не смонтирована ли она. Нужно видеть начало переписки, как они познакомились, почему Коля доверился ему. Я считаю, что руководство фракции должно разбираться, и если есть факты, которые дискредтируют партию, то должны приниматься соответствующие меры.

Мне кажется, что это диллетанство, потому что у меня есть номер Рябошапки, он мне лично его надиктовал, когда его только назначили. Это нормальная практика. А по-другому как можно общаться с генпрокурором - для меня непонятно… Поэтому мне тоже интересно, как они вышли на этот разговор. Может, что-то было до этого. Может, у них был телефонный разговор, где пранкер скопировал голос Рябошапки? Не знаю, есть ли у Джокера еще переписки, но возможно, что-то еще есть такое, что прольет свет на всю эту ситуацию.

Мы с Николаем общались по телефону и договорились в пятницу встретиться, поговорить. Он ничего не комментировал, просто сказал, что при встрече поговорим. Если бы он мне что-то комментировал, то я бы мог сформировать свое мнение и вам честно ответить. Мне скрывать нечего".

Ольга Савченко, заместитель главы фракции "Слуга Народа":

"Во-первых я не верю, что можно быть настолько доверчивым, чтобы вступать в такую переписку. Я не оцениваю эти переписки серьезно. Сейчас сложно прокомментировать, какой будет реакция фракции так как у нас еще не было встречи. Сначала нужно выяснить достоверность данной переписки. Если мы команда, то мы должны работать как команда. В команде все друг за друга, и только тогда это команда. А если мы сплетничаем и выдумываем наказания друг для друга, то тогда это не команда, и работать так трудно".

Юрий Кисель, депутат партии "Слуга народа":

"Я еще не видел переписку Тищенко с пранкером "Джокер", у меня есть, что читать. Я сейчас сижу в кабинете, на завтра и послезавтра мы готовим подкомитет. Мой комитет будет работать на законы, а не на политические скандалы, они мне не интересны. Николай Тищенко - грамотный и успешный человек, не ищите где-то подводных камней".

Евгений Шевченко, депутат партии "Слуга народа":

“Я считаю, что неэтично комментировать коллегу по фракции, потому что я нарушаю корпоративную этику. Каждое утро я бегаю 40 минут и думаю, как построить конструкцию, которая приведет к миру. Я вообще не думаю, о чем переписываются пранкеры, Джокер или как там его, с Колей Тищенко. По теории вероятности, скорее всего, есть переписки еще. Даже анекдот есть на эту тему: - Вы суслика видите? - Нет. - Я тоже не вижу, но он есть. Я никогда не переписывался, не созванивался ни с настоящим генпрокурором, ни с пранкером”.

Ред.: "Страна" также связалась с главным героем переписки - Николаем Тищенко. Он ответил, что сам еще не читал статью о себе. После объяснений, что речь идет о скринах переписки Николая с пранкером Джокером, который выдавал себя за генпрокурора Рябошапку, в трубке послышались гудки. "Страна" готова поговорить с Тищенко и предоставить его мнение.