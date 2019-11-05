Грядущий съезд партии "Слуга народа", намеченный на воскресенье, 10 ноября, в очередной раз рассорил фракцию политсилы в Верховной Раде.

На мероприятие не позвали мажоритарщиков, которые не являются членами партии. Что вполне логично - так как это съезд не фракции, а партии, а значит и голосовать на нем могут только люди, которые являются членами партии, и которых делегировали парторганизации (при этом депутаты они или нет значения не имеет).

После того, как мажоритарщики публично возмутились, их решили пригласить, но только в качестве гостей съезда, без права участия в обсуждении партийной линии. Правда, им предложили еще и второй вариант - вступить в партию до съезда и тогда они могут принять в нем участие.

И, помимо прочего, проголосовать за назначение нового председателя партии - ведь нынешний глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, став спикером Верховной Рады, решил сложить полномочия главы СН.

Публичные претензии ряда мажоритарщиков к руководству политсилы станут предметом отдельного собрания фракции в расширенном составе, но уже на следующий день после самого съезда, и даже могут закончится выходом ряда депутатов из фракции.

Подробности конфликта анализирует "Страна".

Бунт мажоритарщиков

Возмущение мажоритарщиков тем, что их не позвали на съезд начало выплескиваться еще на прошлой неделе. О том, что в принципе такой съезд состоится, часть из них узнали из телеграмм-канала "Тёмный рыцарь" (по распространенному в парламенте мнению к нему имеет отношение нардеп-мажоритарщик Александр Дубинский).

В публичное пространство этот скандал вынес мажоритарщик "Слуги народа" из 206 округа (Чернигов) Антон Поляков.

"Понедельник. Из чата "Тёмного рыцаря" мажоритарщики фракции Слуги Народа случайно (!) узнают о съезде партии. Я поднимаю этот вопрос в общем чате в вацапе. Все мажоритарщики решили собраться в среду и пригласить Корниенко и Арахамию. Аппарат Верховной Рады для нас забронировал зал и Корниенко написал что будет. Затем отморозился Арахамия. Затем Аппарат Верховной Рады через Мельничука сообщил, что зал якобы занят. И Корниенко написал, что не сможет прийти. Вот вам и ответ. Мажоритарщики не нужны фракции, без них можно сливать округа как на парламентских выборах, наши сборы им не нужны. Мы попали в парламент вопреки им, и надеюсь соберёмся вопреки им. Я голосовал за Зеленского, не за Корниенко, не за Арахамию", - написал депутат в своем телеграмм-канале вечером в понедельник.

Спустя пару часов он выдал новую порцию внутрипартийного конфликта, мол, его публикация вызвала негативную реакцию руководства политсилы.

"Чат мажоритарщиков Слуги Народа: Я плохой, пишу про все, про Арахамию и Корниенко писать нельзя. Подключаются ж@полизы и защищают верхушку. Корниенко мне написал, что на этом съезде кадровые вопросы решаться не будут. И через пару часов мне звонит Халимон и говорит обратное. Ребята, сколько можно нам врать?" - пишет Поляков.

Откровения депутата закончились тем, что в "Слуге народа" решили созвать отдельное заседание конкретно для мажоритарщиков. Но на следующий день после съезда. "Только после всего этого, с нами, 11 ноября, на особо "большой" фракции, будут обсуждать "класичні хіти "соцеконом", "партбудівництво" ну і, звичайно, обговорення свіжих і не дуже скандалів у фракціі", - добавил Поляков.

В итоге в "Слуге народа" все же решили пригласить мажоритарщиков на съезд. Но - без их участия в обсуждении партийных вопросов.

"Делегатами съезда партии "Слуга народа" станут все ее члены. Те, кто не вступил в партию - будут приглашены, как гости. Или же у них есть возможность сейчас вступить в партию и тогда они также будут делегатами съезда", - сказал "Стране" депутат Александр Качура.

Таким образом, для того, чтобы иметь возможность высказаться на съезде, где будут приниматься кадровые решения, в том числе по избранию новым главой партии "Слуга народа" Александра Корниенко, мажоритарщики должны будут официально вступить в партию.

"Ещё на заседании фракции Корниенко со сцены всех пригласил на съезд. Членов партии - как делегатов, остальных - как гостей. Проблема в том, что на заседаниях они сидят и анекдоты рассказывают друг другу, а потом не слышали, что происходит", - отметил в разговоре со "Страной" глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, добавив, что не понимает претензий мажоритарщиков.

Но мажоритарщикам-бунтовщикам такое требование сильно не понравилось.

Как сказал "Стране" Антон Поляков "никто из вменяемых мажоритарщиков не пойдет на такой шантаж и не станет вступать в партию насильно".

"Хотя есть разные ж@полизы", - на всякий случай уточнил нардеп.

Загонят императивным кнутом

Этот конфликт - одна из составляющих раскольных тенденций, которые все более ярко проявляются в "Слуге народа".

Раскол идет сразу по двум направлениям.

Во-первых, по линии "списочники-мажоритарщики". Он начался еще на заре работы Рады нового созыва при попытках руководства политсилы протянуть через парламент концепцию жесткого императивного мандата, в том числе для мажоритарщиков. До сих пор действует только императивный мандат в отношении списочников.

Но в "Слуге народа" хотели привязать к фракции и тех депутатов, которые прошли в Раду по мажоритарным округам, если они были выдвинуты партией. Две попытки протянуть такую норму уже провалились. Но в политсиле от планов не отказались.

Так, глава фракции Давид Арахамия пояснил "Стране", что подготовку законопроекта по императивному мандату доверили специальной рабочей группе, которая пока провела только одно заседание. В планах рабочей группы - выписать такой механизм, чтобы мажоритарщика могли "отозвать" сами избиратели. Одна из идей - это чтобы избиратели собрали некое количество подписей против нардепа, что даст старт процедуре отзыва этого депутата, после чего парламент назначит перевыборы в этом округе. Утвердить такую концепцию в "Слуге народа" надеются еще до Нового года.

"Руководство фракции заинтересовано в дисциплине всех депутатов, вот и ищут легальные механизмы, как заставить ходить по струнке, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. По его словам, задумка с ужесточением императивного мандата - это не основной способ влиять на депутатов.

"Даже если императивный мандат удастся протянуть, его очень легко обжаловать в КС. Поэтому с мажоритарщиками будут работать в особом ключе - через СБУ, через Генеральную прокуратуру. Фактически попытки урезонить мажоритарщиков являются первым официальным признанием раскола в "Слуге народа". Не исключаю, что в ближайшее время часть мажоритарщиков покинет фракцию, мне известно о соответствующих раздумьях как минимум двух депутатов", - говорит Руслан Бортник.

Вторая линия раскола - между группой депутатов, которые ориентируются на олигарха Игоря Коломойского, и между руководством фракции "Слуга народа", которое ориентируется, преимущественно на другие группы - прозападную и группу друга президента, авторитетного человека на таможне Ильи Павлюка.

Не удивительно, что главными "бунтовщиками" во фракции являются именно депутаты, которых связывают с Коломойским (Дубинский и прочие).

И в этом плане их заявления по поводу съезда партии также весьма закономерны.

"На съезде партии хотят избрать новым главой Александра Корниенко - это человек, который, скажем так, гораздо ближе к Павлюку, чем к Коломойскому. Кроме того, враждебные Коломойскому группы, которые сейчас де-факто контролируют партийный аппарат, хотят сформировать лояльные себе прочие партийные структуры. А потому люди Коломойского и бунтуют. И хотят организовать скандал и до съезда, и во время его, и после. Но формально, если они не члены партии, то они не могут принимать участие в голосовании. Поэтому они должны вступить в партию. Если их, конечно, за несколько дней кто-то примет", - сказал "Стране" источник во фракции "Слуга народа".

Лояльность за 10 миллионов

Между тем, к мажоритарщикам во фракции хотят применить не только кнут, но и пряник.

Так, Кабмин согласовал выделение отдельным постановлением средств на округа для соц-экономразвития. Всего - чуть более 2 миллиардов гривен. "Страна" уже сообщала, что эти деньги поделят пропорционально, между всеми округами, в таком случае, на каждый округ достанется примерно по 10,5 миллионов гривен.

При этом, в Раде начали активно курсировать слухи, что деньги раздадут только тем мажоритарщикам, которые прошли по округам от "Слуги народа".

Для всех остальных округов средства тоже выделят, но прикрепят к каждому округу "надзирателя" от "Слуги народа" из числа списочников. Таким образом, самовыдвиженцы или мажоритарщики из других партий больше не смогут влиять на распределение этих средств в своих округах. А для многих из них эти деньги много лет были источником финансирования всех "добрых дел" в своих регионах, они за них меняли окна, утепляли школы и ремонтировали больницы, что в итоге конвертировалось в поддержку этих политиков на парламентских выборах.

Но в "Слуге народа" считают такие новации закономерными.

"Деньги ведь получает регион, а не депутат. Они перечисляются целевыми субвенциями. В этом году мы отказались от шкурняков и равномерно распределили средства. Их количество зависит только от особенностей региона. Также президент просил выделить средства на реконструкцию прифронтовой инфраструктуры", - пояснил "Стране" Александр Качура.

Но, уже очевидно, что таким способом во фракции пытаются также укрепить партийную дисциплину. Ведь назначение "надзирателей" из числа списочников за округами позволит им влиять на распределение средств или даже лоббировать "свои" компании для выполнения работ. Таким образом, каждому депутату (а не только мажоритарщикам) дадут возможность легально заработать и доброе имя, и бонус к депутатской зарплате.

"Разница сейчас в том, что деньги получит не депутат, а районная администрация, но деньги эти будут на конкретные целевые расходы. Депутаты забывают, что они - не губернаторы и их роль в этом только контролирующая", - говорит "Стране" Арахамия.

В то же время, подобный механизм, по идее, должен усмирить и часть непокорных мажоритарщиков от "Слуги народа", которые не захотят ссориться с партией и получить "надсмотрщика" на свой округ из числа списочников.

Но в любом случае, как говорят опрошенные "Страной" эксперты, внутрипартийный конфликт уже потушить будет непросто.

"Главный вывод из этого конфликта, что монобольшинства уже нет как моно, но оно пока сохраняется как большинство. Турборежима уже не будет, медовый месяц нового парламента и общества закончился. Дальше будет все труднее собирать голоса под решения власти. Мажоритарщики все яснее показывают, что они не будут игрушками. Приведет ли это к распаду монокоалиции - вряд ли. Это ведь станет серьезным ударом, имиджевым и политическим, для власти. В публичной плоскости возобновятся разговоры о досрочных выборах, которые не нужны, в первую очередь, самим мажоритарщикам", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Прогнозирую, что фракция СН будет двигаться к потере большинства, появится очень много недовольных. В наихудшей для них перспективе, к середине зимы - распад монокоалиции, необходимость создавать коалицию с "Голосом" или даже с Юлией Тимошенко", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

А по его словам, в случае же создания такой коалиции, будет утрачена возможность быстрого установления мира на Донбассе.

"Сложно представить, что такая потенциальная коалиция захочет решить конфликт на Донбассе. Скорее его попытаются заморозить, не решая политического вопроса, - говорит он, - И, хочется верить, что на Банковой понимают такие перспективы и погасят ситуацию, пока это все еще возможно сделать".

В тоже время высокопоставленный источник во фракции "Слуги народа" полагает, что распада монобольшинства не будет.

"Для этого нужно, чтоб из фракции вышло почти 30 человек. Это нереально. Настоящий буйных - от силы человек 10. Плюс еще человек 20 есть, которые ориентируются на Коломойского, но их зависимость от него не сказать чтоб уж очень прочная. Поэтому более вероятно, что они останутся бунтовать внутри фракции. Не будут голосовать за какие-то законы, но пару десятков голосов, чтоб погасить недостачу, всегда можно найти у других фракций и у внефракционных. Настоящие проблемы начнутся, если рейтинг Зеленского вдруг обвалится раза в три-четыре и тогда многие нардепы действительно начнут смотреть по сторонам, подумая об уходе в другие проекты", - прогнозирует нардеп.