Пранк-скандал в "Слуге народа": деньги и раскол

В украинском пранке наступила новая эпоха - разводов через мессенджеры. Продлится она, скорее всего, недолго, поскольку политики быстро учатся на чужих ошибках, однако шуму уже наделала много. Поскольку скрины пранкера Джокера окончательно развеяли миф о единстве и бескорыстии фракции "Слуга народа".

Те, кто хорошо знает украинскую политику, понимали, что другого и быть не могло. Большие фракции всегда склонны делиться на подгруппы по интересам, а фракции власти всегда склонны к заработку на своем участии в ней.

Безусловно, немало людей верили, что в парламент пришли качественно новые люди, и вот они-то покажут, что такое честная и чистая политика. Но в обществе, где уже четверть века главной доблестью является уход от налогов, качественно новым людям просто неоткуда взяться.

Поэтому вчерашняя публикация переписки Джокера с нардепом от "Слуги народа" Тищенко стала лишь подтверждением того, о чем до сих пор писали только со ссылкой на источники, - и о деньгах в конвертах, которые раздают во фракции моновласти, и о глубоких конфликтах как между отдельными личностями, так и между целыми группами во фракции.

На этом фоне скорее стоит удивляться тому, что среди моря негатива еще находится и позитив - вроде того, что Арахамия действительно предан президенту, или того, что сам Тищенко поставил на "зеленую" политическую карту весь свой бизнес. А также очень трезво оценивает шансы Ткаченко стать мэром Киева как близкие к нулю.

Но в целом можно сделать однозначный вывод: столпам прежних режимов беспокоиться не о чем. Во власть пришли не революционеры, а такие же люди, как и до этого. На данном этапе, наверное, даже более дешевые. Правда, это временно.

Почему Луценко уходит от Порошенко?

Самая громкая новость вчерашнего дня - отказ от депутатского мандата, написанный бывшей представительницей бывшего президента в парламенте и женой бывшего генпрокурора Луценко Ириной.

В общем, "женщиной третьего тысячелетия".

Поначалу вокруг темы было много шуму, но потом бывший генпрокурор заверил всех, что речь идет о проблемах с сердцем.

Хотя странного в этой истории все-таки немало. Луценко - не первый депутат, у которого возникают серьезные проблемы со здоровьем. Однако до сих пор не было прецедента, чтобы кто-то сдавал мандат по этой причине.

Да и зачем? Проблемы со здоровьем - уважительная причина, чтобы взять длительный больничный и продолжать получать зарплату. С точки зрения здравого смысла это лучше, чем болеть и не получать при этом зарплату. И даже с моральной точки зрения никто ничего по этому поводу не сказал бы.

К тому же, объективно говоря, голос Луценко сейчас "Евросолидарности" не очень-то и нужен: фракция находится в глухой оппозиции и не голосует практически ни за что. Поэтому на длительный больничный одного из членов этой фракции никто и не обратил бы внимания.

А потому причину сдачи мандата, скорее всего, следует искать в другом. Но не в том, что семья Луценко решила перебраться на ПМЖ в Лондон, как это предположили с утра некоторые блогеры. Больше вероятности в том, что пребывание Луценко-жены во фракции Порошенко может помешать политическим планам Луценко-мужа. Тем более что "Евросолидарность" на глазах превращается в аморфную политическую силу без перспектив.

А Луценко, не исключено, хочет попробовать себя в лидерах нового политического проекта. Либо примкнуть к кому-либо из своих старых знакомых вроде Виталия Кличко и его партии "Удар". Кстати, Луценко еще весной предполагал, что моэет пойти на выборы вместе с Кличко. Но, по итогу, решил на выборы не идти, а остаться генпрокурором ("прикрывая" отступление команды Порошенко из власти), а "Удар" по итогу на выборы так и не пошел.

Но на будущих местных (а возможно и досрочных парламентских) выборов ситация может быть уже совсем иная.

Кто сорвал разведение войск у Петровского?

Объявленное президентом разведение войск в районе Петровского не состоялось. Больше того, в штабе ООС уже успели забыть о том, что именно Зеленский ранее назвал дату 4 ноября, а вчерашние заявления сепаратистов насчет того, что они готовы к разведению войск, были объявлены провокацией.

Штаб ООС объяснил, что, согласно отчету миссии ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня в районе Петровского сепаратистами было зафиксировано 30 октября, а значит, теперь нужно ждать семь дней от этой даты, чтобы можно было начать разведение войск. Также была названа новая дата - 7-8 ноября.

В общем, ситуация практически аналогична тому, что происходило вокруг Золотого. Если не брать во внимание одну мелочь. Дело в том, что дату 4 ноября президент Зеленский назвал на встрече с генсеком НАТО 31 октября - то есть уже после того, когда, согласно данным миссии ОБСЕ, произошел последний обстрел украинской территории в районе Петровского со стороны противника.

Вряд ли руководство штаба ООС сможет утверждать, что президент давал обещания генсеку НАТО, не имея на руках последних данных об обстрелах. Соответственно, это означает либо сознательный обман Зеленским руководства НАТО, либо сознательный саботаж указания президента со стороны штаба ООС, который зачем-то теперь тянет до 8 ноября.

Больше того, обыкновенная логика подсказывает, что разведение войск вполне можно было провести и на пятый день после последнего официального обстрела - хотя бы потому, что сейчас в Петровском все тихо и туда не едут очередные радикалы, чтобы защитить украинскую землю. Но, видно, кому-то не очень хочется, чтобы мирный процесс шел "слишком" быстро.

Кто нужен во главе Госкино?

Вакантная еще с сентября должность главы Госкино может, наконец, быть занята. Вчера стал известен список претендентов на нее. В нем несколько человек, но всеобщее внимание привлекла только одна кандидатура - режиссера сериалов "Слуга народа" и "Моя прекрасная няня" Кирющенко.

Естественно, эта кандидатура вызвала неоднозначную реакцию. Можно сразу представить, что победа на конкурсе режиссера сериала, сделавшего Зеленского президентом, вызовет очередные заголовки о "политическом кумовстве", еще одном кварталовце во власти и т. д. Причем все эти заголовки будут вполне соответствовать действительности.

Но, с другой стороны, из всего списка претендентов Кирющенко наиболее успешен в кинобизнесе. И если он возглавит Госкино, то вполне можно рассчитывать на то, что государственные деньги будут получать не очередные саги о Мазепе и Петлюре, а коммерчески успешные проекты. Безусловно, "Слуга народа" и "Няня" не относятся к шедеврам киноискусства, но выбор в пользу подобных проектов дает хотя бы надежду на то, что от них будет прибыль. И что государство получит хоть какую-то отдачу от вложений.

Правда, неизвестно, что у харьковчанина Кирющенко с гражданством (с 1987 года он жил в Москве), но если он все же успел получить украинский паспорт, то почему бы и нет?

Россиянка Maruv

Впрочем, вопрос паспорта в украинско-российских отношениях снова становится второстепенным. Это стало ясно после того, как были вручены премии MTV Europe Music Awards. Лучшим артистом по версии российского MTV была признана украинка Maruv.

В принципе, в этой истории нет ничего нового. В 1980-90-е годы рожденные в Украине исполнители прочно заняли ведущие места в российском шоу-бизнесе. Это и Королева, и Цекало с Милявской, и Титомир. Позже к ним подтянулись Билык, Повалий, Верка Сердючка и Ани Лорак.

Однако все это происходило до 2014 года. И было логично, что после обострения отношений между двумя государствами украинский поток должен был иссякнуть. Но если он не иссякает, то только по вине части украинского общества.

Maruv вовсе не горит желанием становиться российской поп-звездой. Даже после вручения награды от MTV ее продюсеры специально разъяснили, что победа от российской версии телеканала вовсе не означает, что Анна - российская артистка.

Однако все мы помним зимнюю историю с украинским отбором на Евровидение, во время которой Maruv вынудили отказаться от участия в конкурсе по причине "политической неблагонадежности". А ведь это был лучший шанс засветить ее именно как украинскую артистку и получить какие-то имиджевые бонусы для страны.

Теперь - что бы ни заявлял продюсер певицы - вся Европа запомнит ее именно как российскую артистку. А ее родной Кривой Рог будут считать русским городом.

Вот так, капля за каплей, и создается европейское общественное мнение в пользу отмены антироссийских санкций…