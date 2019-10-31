В Верховной Раде нового созыва создан прецедент - не дожидаясь вступления в силу отмены депутатской неприкосновенности парламентарии впервые лишили иммунитета своего коллегу. Под прицел правоохранительных органов попал депутат Ярослав Дубневич, в нынешний созыв он зашел по 120 округу во Львовской области и стал членом депутатской группы "За будущее".

Решение о согласии депутата на арест поддержали 229 нардепов. И фактически это голосование стало еще одним символом кризиса во фракции "Слуга народа", которая дала катастрофически мало голосов за возможность ареста для нардепа - 208 при 252 членах фракции.

Почему "Слуга народа" не прошла проверку Дубневичем, анализирует "Страна".

Миллионер под прицелом

Представление на лишение Ярослава Дубневича депутатского иммунитета генеральный прокурор Руслан Рябошапка подал в Раду еще 17 октября.

Депутату выдвинули подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о причинении убытков "Укрзализныце" более чем на 93 миллиона гривен.

Он подозревается в том, что будучи депутатом 8-го созыва и одновременно - председателем парламентского Комитета по вопросам транспорта, влиял на должностных лиц "Укрзализныци", в результате чего они завышали цены на реализацию продукции. Так, вместо переговорной процедуры закупки нардеп организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ", что повлекло нанесение ущерба на сумму 93,28 миллиона гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подавала представление бывшему генпрокурору Юрию Луценко на Дубневича еще когда он был в предыдущем созыве. Но учитывая то, что в эпоху Порошенко Дубневич был депутатом фракции БПП и одним из главных спонсоров политической силы бывшего президента, тогда до лишения его неприкосновенности дело не дошло.

Более того, уже после окончания второго тура президентских выборов Петр Порошенко вручил государственную награду - орден князя Ярослава Мудрого V степени - одному из фигурантов дела Дубневича и его многолетнему помощнику в Верховной Раде - гендиректору акционерного общества "Днепропетровский стрелочный завод" Сергею Тараненко. В нынешнем созыве Дубневич оказался в группе "За будущее", которую называют "запасным" полком Игоря Коломойского. И не удивительно, что группа олигарха во фракции "Слуги народа" не дала ни единого голоса за арест депутата.

Сам Дубневич отрицает выдвинутые в свой адрес обвинения. Защищая себя в парламенте, он не удержался и даже трижды крутил дули своим обвинителям. "Я готов к любому развитию событий и продолжу отстаивать правду и справедливость в судах", - сказал он в Раде.

Хотя у следствия, очевидно, есть свидетели его вины. Например, один из коллег Дубневича по парламенту, нардеп Андрей Мотовиловец с трибуны рассказал, как он лично был свидетелем политической коррупции Дубневича. В частности, при назначении руководителя аэропорта Львов, когда на эту должность нардеп пытался пролоббировать своего человека.

"Снимите монополию Дубневича в Укрзализныце... Надо покончить с политической коррупцией и политическим бизнесом, – призывал коллег Мотовиловец.

Важно отметить, что статья, по которой обвиняется Дубневич, предполагает выход под залог. То есть, даже если он будет задержан, и найдутся свидетели нарушения им закона, он сможет легко выйти на свободу, внеся обозначенную судом сумму. По такому же сценарию начало развиваться дело Олега Гладковского, который также подозревается в коррупции и злоупотреблении служебным положением во время закупок для оборонной отрасли, но вышел под залог в размере 10 миллионов гривен.

А в том, что средства у Дубневича или его семьи на любой залог найдутся, - сомневаться не приходится.

Именно этот депутат и его брат, экс-депутат Богдан Дубневич (который в нынешний созыв в Раду не прошел, уступив округ выдвиженке от партии "Голос") 4 года назад после открытия электронного реестра деклараций взбудоражили умы общественности своими несметными богатствами.

Например, тогда у Ярослава Дубневича имелось более 12 миллионов долларов и 3 миллионов евро наличности. Не считая огромного количества недвижимости, сотни земельных участков, многочисленных машин, картин и прочих ценных предметов искусства. За 4 года цифры в декларации Дубневича значительно уменьшились. Например, из наличности у него осталось менее 5 миллионов долларов. Но такая регрессия имущества Дубневича не должна вводить обывателей в заблуждение - большую часть средств депутат дал взаймы родной дочери и своей супруге.

Например, 3,56 млн евро и 2 миллиона долларов он одолжил своей дочке Роксолане Пиртко, а 73 миллиона гривен своей жене Наталье, которая в свою очередь одолжила 89 миллионов гривен своим фирмам.

Разлом внутри "слуг народа"

Вопрос дачи согласия на арест для народного депутата стал причиной очередного разлома внутри пропрезидентского монобольшинства. За снятие неприкосновенности с депутата проголосовали 332 депутата, задержание - 241, а вот арест - только 229, из которых 19 голосов дали депутаты фракции "Голос".

Бывший парламентарий Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале написал о том, что депутаты от Порошенко пытались повлиять на фракцию "Голос", чтобы те не голосовали за согласие на арест их бывшего однопартийца.

По его данным, "прямо в сессионном зале депутаты Артур Герасимов и Ирина Геращенко обрабатывали депутатов от "Голоса", убеждая их не давать санкцию на арест Дубневича. После того, как "Голос" поддержал арест Дубневича, некоторые депутаты от Порошенко их зафукали", - написал Лещенко.

В свою очередь глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отмечает, что на многих депутатов давили их более опытные коллеги, убеждавшие не голосовать за арест Дубневича, мол, вопросы по аресту должен решать только суд.

"Их разводили не голосовать за разрешение на арест, потому что, мол, Рада не суд, и не может оценивать всю полноту доказательств. Разрешение Рады на арест Дубневича ни в каком случае не отправит его за решетку. Голосование депутатов только позволяет НАБУ и САП ходатайствовать перед судом о таком аресте. Более того, статья, которую инкриминировали Дубневичу, не предусматривает арест без залога. То есть, даже если суд решит его арестовать, он спокойно откупится", - считает Шабунин.

Фактор Коломойского

Отдельно стоит остановиться на том, что не голосовала за полное снятие иммунитета с Дубневича крупная часть депутатов в "Слуге народа". Вообще из 252 членов фракции за арест проголосовали только 208 депутатов, еще 11 воздержались, а остальные не жали кнопки вообще.

Прежде всего, в числе проигнорировавших - депутаты, которые ассоциируются с бизнесменом Игорем Коломойским. Например, бывшие журналисты 1+1 Александр Дубинский и Ольга Василевская, а также экс-гендиректор телеканала Александр Ткаченко.

"Вся эта история, когда подгруппа Коломойского в Слуге народа откровенно послала генпрокурора от Зеленского, является моментом истины - она показывает конфликт между Зеленским и Коломойским, в также неуправляемость части "Слуги народа", связанной с олигархом", - так прокомментировал это Сергей Лещенко.

Но сам Дубинский говорит о том, что в его неголосовании нет никакой зрады.

"Я не голосовал за его арест. По одной простой причине - из-за понимания, что в НАБУ и Генпрокуратуре его вероятно собираются просто "обилетить". Как обилетили Свинарчука, дело которого сегодня "слил" Рябошапка и Сытник. Готов спорить с каждым, что Дубневича не арестуют и не собираются", - заявил Александр Дубинский.

О слабой подготовке представления Генпрокуратуры говорит и депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который воздержался во время голосования за арест Дубневича.

По его словам, еще на заседании фракции "Слуги народа", которое предшествовало голосованию, многие депутаты отмечали, что считают представление Рябошапки непрофессиональным.

"Все прекрасно знают, что Дубневич - вор. Но в том документе, который генпрокурор внес в парламент нет ничего такого, что дало бы повод его арестовывать и задерживать, - считает Бужанский, - Сейчас Дубневича задержат, а суд отпустит под залог. Даю 1000%".

Позднее Бужанский стал одним из первых, кто поддержал инициированный Дубинским сбор подписей в Раде по увольнению генпрокурора.

По Регламенту Рады, нужно 150 народных депутатов, чтобы парламент вынес вопрос по недоверию генеральному прокурору на голосование. А там уже необходимо будет набрать более серьезную поддержку - 226 голосов.

Кстати, даже если оставить за скобками политические расклады в Раде, представление Рябошапки и правда изобилует неточностями.

Секретарь Комитета Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Михаил Папиев отмечает "Стране", что в представлении дважды упомянуты разные номера одного и того же уголовного производства за две разных даты - в 2017 и 2019 году. Во-вторых, в экспертизе сказано, что убытки государству причинены не были, но самого Дубневича подозревают в присвоении имущества. Кроме того, Дубневича в одном месте представления называют бенефициаром компании, хотя отмечается, что он 7 лет назад передал компанию в управление.

"Я понимаю, что Рябошапке нужно показать видимость работы, но подавать такие представления в Раду нельзя", - считает Папиев.

Впрочем, стоит отметить, что другие собеседники "Страны" в парламенте считают, что независимо от имени генпрокурора за Дубневичем рано или поздно пришли бы.

Один из депутатов рассказывает "Стране", что Дубневич с самого начала работы нового созыва заручился поддержкой Коломойского и вошел в его депутатскую группу "За будущее". Но это от снятия неприкосновенности его все равно не спасло.

"В этом созыве таких стремных депутатов осталось буквально пару десятков. Дубневич слишком плотно ассоциируется с попередниками, самим Порошенко и коррупцией. Поэтому он изначально был одним из главных кандидатов на вылет. Коломойский, надо отдать ему должное сделал все что мог - его депутаты в "Слуге народа" не голосовали. И партия президента показала один из самых низких результатов за всю историю голосования, что само по себе зашквар грандиозный - ведь речь идет о согласии на арест "решалы" времен Порошенко. И почти каждый пятый "слуга народа" не голосует! Это показывает степень влияние Коломойского на процессы во фракции. Но на помощь, что характерно, пришла фракция "Голос" - оплот грантоедов и Пинчука. Для них было делом чести "вставить" группу Коломойского. И они ее "вставили". А заодно все увидели, что принимать решения можно и вопреки воле Коломойского. Хотя это пока и трудно. Не исключено, что специально для этого противостоящая олигарху часть Зе-команды, включая генпрокурора, и решили начать снимать неприкосновенность с Дубневича, чтоб показать, что Коломойский не такая уж надежная крыша", - считает собеседник.

Ловят депутатов и отпускают их на волю

Опрошенные "Страной" эксперты сомневаются, что вина Дубневича будет доказана и он понесет реальную ответственность.

"У меня нет уверенности, что дело Дубневича завершится посадкой. Учитывая материальное состояние Дубневича слишком маловероятно, что будет доказана его вина. Вообще мне последние предъявления подозрения напоминают рыбалку хороших парней. Поймали рыбу, сфотографировались, отпустили. Чего только стоит дело предыдущей крупной рыбы - Олега Гладковского, который вышел под смешной залог в 10 миллионов гривен", - считает политолог Андрей Золотарев.

Политолог Руслан Бортник также считает, что нынешней власти нужно было максимально быстро показывать результативную работу Генпрокуратуры. А вот о настоящем привлечении к ответственности речь не идет.

"Этот тот случай, когда нужно было отвечать на общественный запрос, а общество жаждет посадок", - считает он.

Что же касается проблемы с нехваткой голосов за арест Дубневича внутри "Слуги народа", Руслан Бортник не связывает эту ситуацию с готовностью Коломойского "вписаться" за Дубневича. По его словам, внутренняя фронда образовалась из-за желания руководства фракции контролировать депутатов.

"Я бы не увязывал то, что часть депутатов не давала согласие на арест Дубневича с тем, что Дубневич заручился поддержкой Коломойского в Раде. Эти микротрещины появляются по другим причинам, из-за попыток завести жесткий императивный мандат, ограничить права депутатов и прочее. Мажоритарщики, и особенно те, которым покровительствует Коломойский, сопротивляются давлению руководства фракции. Что же касается судьбы Рябошапки, он доверие президента не потерял. Ему еще нужно наломать немало дров, прежде, чем встанет вопрос о его замене", - говорит Бортник.