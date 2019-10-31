В городе Кривой Рог, где родился президент Зеленский, местный житель получил приговор за футболку с гербом СССР. Суд дал ему год условно.

Борьба с "наследием СССР" была краеугольным камнем пропаганды экс-президента Порошенко. Поэтому сейчас, после прихода к власти Владимира Зеленского и его партии, такие приговоры выглядят анахронизмом.

"Страна" решила разобраться, как при новой власти продолжаются расследования дел об использовании советской символики.

И, заодно, как украинские силовики расследуют случаи использования символики нацизма.

Что говорит Закон

Все эти дела расследуются по фактам преступления, предусмотренного статьей 436-1 Уголовного кодекса "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Часть 1 этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, с возможной конфискацией имущества, за следующие нарушения:

изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции;

публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.

В этом перечне правонарушений есть ряд исключений. Не считается преступлениями использование символики в случаях предусмотренных частями 2 и 3 статьи 4 Закона "Об осуждении тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", а именно:

на документах государственных органов и органов местного самоуправления (местных органов государственной власти и управления), принятых или выданных до 1991 года; на документах, выданных учебными заведениями и науки, предприятиями, учреждениями, организациями до 1991 года; в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также в библиотечных фондах на различных носителях информации; в произведениях искусства, созданных до вступления в силу настоящего Закона (т.е. до 21 мая 2015 года); в процессе научной деятельности, в т.ч. во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом; на оригиналах боевых знамен; на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ними; на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почетных захоронений; во время изложения или реконструкции исторических событий; в частных коллекциях и частных архивных собраниях; как объектов антикварной торговли.

Запрет также не распространяется на случаи использования символики:

в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах; в произведениях искусства, созданных после вступления в силу настоящего Закона (т.е. после 21 мая 2015 года).

У рассмотренной статьи 436-1 Уголовного кодекса есть более "тяжкая" часть вторая. Она применяется за те же нарушения, которые предусмотрены первой частью, если они совершены:

лицом, которое является представителем власти;

повторно;

организованной группой;

с использованием средств массовой информации.

По второй части ст.436-1 УК наказание более сурово: преступникам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества или без таковой.

За футболку с гербом СССР осудили мойщика окон из 95 квартала

Резонансное "преступление" произошло в Кривом Роге 14 июня этого года. Местный житель надел футболку красного цвета с изображением герба СССР.

Правоохранители задержали мужчину с запрещенным гербом в 95 квартале Кривого Рога. Об этом сообщил сайт телеканала "Первый Криворожский".

Символично, что "95 квартал" – это название команды КВН, которую раньше возглавлял нынешний президент Владимир Зеленский.

52-летний мужчина выполнял заказ по чистке окон торгового центра "Плаза". Правоохранителям мужчина сказал, что надел на работу футболку, которую "не жалко выбросить":



Источник: 1kr.ua

Вся фабула преступления поместилась в один абзац приговора. Местный житель Олег А. (фамилия есть в редакции "Страны") в футболке с гербом СССР находился возле торгово-развлекательного центра "Плаза" по проспекту Гагарина, 4Б в Кривом Роге 14 июня, с 11 до 17 часов:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Правоохранителям "помогли" сам обвиняемый с адвокатом. Они согласились подписать соглашение с прокурором о признании вины. По нему "преступник" полностью признал свою вину в совершении преступления и обязался безоговорочно признать обвинения.

Взамен правонарушитель получил довольно мягкий приговор – год ограничения свободы, с испытательным сроком на один год. В течение испытательного срока нарушителю нужно периодически "отмечаться" в органах пробации, уведомлять их о смене места жительства, работы или учебы, и не выезжать за пределы Украины без их согласия.

Для мойщика окон правоохранителям удалось добиться приговора достаточно быстро – за четыре месяца с момента "преступления". В других случаях, как мы увидим дальше, следствие может тянуться в течение нескольких лет.

Суд имени создателя ЧК

В приговоре мойщику окон есть большая доля абсурда. Дело в том, что название суда, который вынес приговор – Дзержинский районный.

Суд так называется по предыдущему названию района, в котором находится – Дзержинский район. Район и суд были названы в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского – председателя ВЧК в правительстве большевиков. ВЧК (Всесоюзная чрезвычайная комиссия) была предшественником НКВД и КГБ СССР.

А область, в которой расположен суд, до сих пор называется Днепропетровской – в честь Григория Петровского, депутата Государственной думы Российской империи IV созыва, революционера, советского партийного и государственного деятеля. Он был председателем Всеукраинского революционного комитета (1919—1920), членом Политбюро и ЦК КП(б) Украины (1920—1938) председателем ЦИК СССР (1922—1938).

Именно Григорий Петровский от имени Украинской ССР подписал Договор об образовании СССР 29 декабря 1922 года.

Поэтому приговор за ношение герба СССР, вынесенный Дзержинским райсудом из Днепропетровской области, выглядит удивительным абсурдом.

Против приговора выступила только Оппоплатформа

Единственная из политических сил, которая отреагировала на вынесение нелепого приговора простому мойщику окон – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщала "Страна", в партии заявили, что суд в Кривом Роге, на котором украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР, доказывает, что нынешняя власть не собирается менять националистический идеологический курс, проложенные режимом Порошенко. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Ни одно решение по переписыванию истории, героизации пособников фашизма не отменено и все они продолжают действовать. Высшие руководители государства продолжают ходить на концерты откровенно нацистских групп. В нашей стране по-прежнему можно открыто демонстрировать фашистскую свастику, но попасть за решетку за знамя победы или символику украинского государства, правопреемницей которого является нынешняя Украина. Зе-команда окончательно превращается в идейных последователей своих националистических предшественников", - заявила Оппоплатформа.

Дело о боевых знаменах

Правоохранители Кривого Рога раньше уже отметились тем, что открыли дело по факту якобы использования военнослужащими Нацгвардии запрещенной символики во время парада в Кривом Роге 22 февраля 2018 года.

В тот день в городе проходили мероприятия по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Среди атрибутов празднования оказались музейные флаги боевых частей, на которых бдительные силовики заподозрили наличие советской символики:

Источник: 1kr.ua

В отличие от "дела о мойщике окон", расследование по данному инциденту затянулось на полтора года. Подозреваемые не пошли на сделку с прокурорами, и в деле сейчас назначена искусствоведческая экспертиза.

Согласно закону, боевые флаги воинских частей исключены из списка символов советской эпохи, за демонстрацию которых наступает уголовная ответственность. Поэтому перспективы вынесения приговора по данному делу весьма туманны.

Дело о 17 бюстах

На Волыни в этом году местное СБУ обнаружило, что житель Луцка занимается "пропагандой коммунистического тоталитарного режима" путем распространения "символики режима" через торговые площадки в Интернете.

Все началось с того, что свидетель по делу приобрел у подозреваемого бюст Ленина. Сделал он это с целью сообщить о противоправной деятельности правоохранительным органам. Об этом сообщается в определении суда по данному делу:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Обнаружив "подрывную деятельность", спецслужба обратилась в местную полицию. По данному факту 25 июля этого года полицейские возбудили уголовное производство №12019030010002755.

14 августа по постановлению следственного судьи был проведен обыск в съемной квартире, где проживает подозреваемый. Там была обнаружена "символика коммунистического тоталитарного режима", в виде гипсовых бюстов Ленина и Сталина, в количестве 17 штук.

Далее следователь полиции привлек к делу специалиста – доцента кафедры политологии и национальной безопасности местного вуза. Они, с участием понятых, тщательно осмотрели изъятые бюсты. По результатам осмотра доцент выдал справку, согласно которой на скульптурах оказались изображены Ленин и Сталин.

Следующим этапом расследования стала искусствоведческая экспертиза. Экспертам Волынского научно-исследовательского экспертного центра МВД суд поручил изучить бюсты вождей и ответить, предоставляют ли они культурную ценность и содержат ли изображения тоталитарных режимов.

Чем окончится дело – непонятно. Но благодаря бдительности гражданина, который потратил свои деньги для покупки бюста Ленина, и затем сообщил об этом в СБУ, у множества местных силовиков, судей и экспертов появилась непыльная работа.

А если в результате подозреваемый получит приговор, то не исключено, что силовиков еще и поощрят за раскрытие "преступления века" о продаже 17 гипсовых бюстов.

Вятрович и водонапорная башня

В другом краю страны, в городе Новгород-Сиверский на Черниговщине, объектом расследования стала мозаика на местной водонапорной башне. В конце 1930-х годов местный мастер Веремеенко разместил на ней мозаичные изображения Ленина и Сталина.

Источник: memory.gov.ua

Мозаика стала предметом расследования силовиков по факту использования "символики коммунистического режима". Ей посвятила свой сюжет даже "Би-Би-Си":

Источник: bbc.com

Дело открыла в августе 2018 года прокуратура Черниговской области. В ходе следствия допросили местного мера Олега Бондаренко.

Мер сообщил, что в ноябре 2017 года в городской совет обратился глава института национальной памяти Владимир Вятрович по поводу не проведения демонтажа изображений Ленина и Сталина на водонапорной башне.

По мнению Вятровича, наличие данного изображения противоречило Закону "Об осуждении тоталитарных режимов".

На сайте института нацпамяти под заголовком "Новый этап борьбы за демонтаж изображений Ленина и Сталина в Новгород-Сиверском" сообщается, что институт обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию с просьбой открыть уголовное производство по факту наличия мозаики на водонапорной башне:

Источник: memory.gov.ua

Мер в свое оправдание сообщил на допросе, что мозаичные изображения Ленина и Сталина не были включены в перечень символов "тоталитарного прошлого", подлежащих демонтажу.

Данный перечень в горсовет направляла Черниговская облгосадминистрация. В него внесли только памятник Ленину возле местного дома культуры, который городские власти уже снесли.

Еще мер города вообще усомнился в необходимости трогать мозаику. Согласно закону об осуждении тоталитарных режимов, подлежали демонтажу только памятники и памятные знаки, а мозаичные изображения на водонапорной башне к ним не были отнесены.

Полицейские следователи не удовлетворились объяснениями мера. Они решили, что необходимо еще провести судебную искусствоведческую экспертизу по данному вопросу.

В результате суд поручил провести такую экспертизу искусствоведам Киевского НИИ судебных экспертиз. Эксперты должны установить, является ли мозаика на водонапорной башне памятником или памятным знаком, подпадающим под действие закона о борьбе с символами тоталитарных режимов.

В процессе всей этой бурной деятельности главу Института национальной памяти уже отправили в отставку. Но его дело живет: следствие по "делу о водонапорной башне" продолжается.

Организованная преступная группа нацистов

Надо сказать, что силовики иногда ведут дела по распространению также и нацистской символики. Например, в Днепропетровской области в июле 2018 года было открыто дело №12018040000000700 против целой преступной группы, которая занималась изготовлением и распространением символики нацистского режима.

Расследование началось с того, в следственный отдел полиции поступил рапорт сотрудников управления СБУ. В рапорте говорилось, что на территории Днепропетровской области действует организованная группа, которая в течение длительного времени осуществляет изготовление и распространение нацистской символики.

В мае этого года силовики провели обыск по месту жительства одного из участников ОПГ. Там нашли серебряные кольца с черепом "мертвая голова", свастикой и логотипом (руной) "СС", приспособленное к изготовлению оборудования, заготовки и сырье, эскизы и макеты, литературу по предметам изготовление нацистской символики.

Также была найдена информация о заказчиках, посредниках и поставках. Это сообщается в одном из определений райсуда Днепропетровска по данному делу:



Источник: reyestr.court.gov.ua

По данному делу сейчас проводятся экспертизы. Также подан запрос в банк о предоставлении информации о движении денежных средств по карте, на которую поступали средства от продажи нацистской символики.

Однако подобных дел в разы меньше, чем дел против символики коммунистической. Не говоря уже о том, что власти никак не реагируют на пропаганду нацизма в заявлениях политиков и песнях украинских музыкальных групп вроде Сокиры Перуна, на выступение которой сходил премьер-министр Гончарук.

Кроме того, отдельный своим пояснением Вятрович еще в 2017 году вывел из под действия закона о запрете коммунистических и нацистских символов дивизию СС "Галичина", чем открыл путь к совершенно открытому развитию ее культа на Западной Украине.