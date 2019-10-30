В ситуации по газу появился новый поворот. И он явно не в пользу Украины.

30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе. По сути это значит, что снята последняя преграда, которая мешает России достроить этот трубопровод, по которому "Газпром" намерен перенаправить газ, который сейчас идет транзитом через нашу "трубу".

По словам руководителя исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, работы могут закончить уже в первом квартале 2020 года, а с лета начнутся прокачки российского газа в Европу. То есть полноценно "Северный поток", проектная мощность которого составляет 55 млрд кубов в год, к следующему отопительному сезону будет уже полноценно работать.

Семимильными шагами идут и работы на "Турецком потоке", который будет снабжать газом южную Европу. Уже запущена труба на турецкий рынок, на очереди вторая, пропускной способностью 16 млрд кубов - на Европу. Также в работе еще две очереди трубопровода, что в итоге позволит перекачивать через него больше 60 млрд кубов газа в год.

Вся газовая цепочка замкнется уже с 2021 года, и это может оставить Украину в стороне от транзита, на котором мы зарабатываем 3 млрд долларов в год. И, естественно, без денег. Тем более, что пока "Нафтогазу" не удалось договорится с "Газпромом" о продлении договора на транзит. А после разблокировки "Северного потока-2" наши шансы выторговать более выгодные для условия и вовсе стали минимальными, - говорят эксперты.

"Страна" разбиралась, что меняет решение Дании по "Северному потоку-2", отвечая на главные вопросы.

1. Почему Дания согласилась разблокировать "Северный поток-2"

На официальном сайте Датского энергетического агентства указано, что компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

"Разрешение выдается в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - отчиталось агентство.

Ранее Дания блокировала "Северный поток-2", так как предложенный северо-западный от маршрут от Борнхольма вызывал "ряд вопросов, связанных с воздействием на окружающую среду и судоходство".

Но против предложенного Nord Stream 2 AG новому маршруту - юго-восточному - возражений не нашлось.

Тем не менее, Датское энергетическое агентство кое-то время медлило с ответом, в итоге заявитель даже грозился искать на датчан управу в европейского регулятора. Последним сроком для принятия решения называли 1 ноября. Но датчане справились даже раньше - 30 октября.

На самом деле, по мнению экономиста Алексея Куща, проволочка объяснялась не только экологией, но и политикой. "Это был своего рода элемент давления на Россию, и не только со стороны самой Дании, но и других стран, в том числе, Германии, которая, якобы, обеими руками за "Северный поток-2". Все кивали на европейский энергетический пакет, на экологию и нормы о том, что не допускается газовая монополия. Но итоговая цель - сделать Россию более сговорчивой, ведь не секрет, что для Москвы поставки газа и цены на него - вопрос не только экономический, но и политический", - говорит Кущ.

К слову, украинские власти расценивали блокировку "Северного потока-2" как определенный реверанс в нашу сторону.

Но сейчас ситуация поменялась. Во-первых, объемы добычи газа в Дании, Норвегии и Великобритании начали сокращаться. Относительно дешевые месторождения закончились, разработка новых стоит очень дорого.

"В Дании - дефицит газа. Она сократила добычу и в последние три года импортирует газ. Думаю, что вся эта история с "Северным потоком-2" была ничем иным как шантажом со стороны Дании, чтобы получить выгодные для себя условия. Насколько мне известно, она уже провела успешные переговоры с немецкими партнерами "Газпрома" о будущих поставках газа из трубы "Северного потока-2", - рассказал "Стране" эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Во-вторых, в Европе выросли потребности в газе (в том числе, и из-за перевода на газ многих угольных ТЭС и сокращения атомной генерации). Дефицит, который сформировался за последние годы - 50 млрд кубов.

В третьих, прежний газовый маршрут, то есть, из России через Украину, все чаще воспринимается в Европе как "ненадежный". Особенно на фоне проблем с переговорами по транзиту газа, который могут привести к новой газовой войне и к прекращению транзита уже с 1 января 2020 года.

Характерно, что Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2" как раз на второй день после провального очередного раунда переговоров по транзиту между Украиной, Россией и ЕС.

2. Когда запустят "Северный поток-2"

В отчете о ходе работ по "Северному потоку-2" указано, что на начало сентября этого года судно-трубоукладчик, работающее над ниткой со стороны Швеции, вплотную подошло к датским территориальным водам. "Так что сегодняшнее разрешение подоспело как нельзя вовремя", - говорят российские эксперты.

По словам Геннадия Рябцева, полученное от Дании разрешение фактически дает трубоукладчикам "зеленый свет" - они могут начать работы уже буквально на следующей неделе.

"Осталось 147 километров по территориальным водам Дании. Их завершат, скорее всего, уже до первого квартала 2020 года.

Но многое будет зависеть еще и от погодных условий. Прокачки газа начнутся ближе к лету, а уже к следующему отопительному сезону трубопровод будет полноценно качать газ в Европу", - говорит Рябцев.

Nord Stream 2 AG указала срок запуска объекта - четвертый квартал 2020 года.

"Им осталось достроить порядка 20%, но затем еще будет процесс заполнения трубы газом. Поэтому на транспортировку выйдут в лучшем случае в конце 2020 года", - считает Корольчук.

При этом, так как в Европе свободный доступ к трубопроводам (их монополизация не допускается), чтобы перенаправить газ, к примеру, из украинской ГТС в "Северный поток-2", "Газпрому" нужно просто направить соответствующие заявки операторам тех стран, через которые проходит труба.

"Никаких технических и бюрократических сложностей не будет", - говорит Рябцев.

Вполне возможно, что будет переоформление контрактов с европейскими потребителями, так как меняется маршрут поставок.

"Газпром" предлагает маршруты, а покупатели говорят, согласны ли на них, так как от маршрута зависит итоговая цена газа. Но в случае с "Северным потоком" она будет ниже, чем при поставках через Украину, так как для большинства стран, за исключением разве что южной Европы, это маршрут короче", - пояснил эксперт.

Ранее Nord Stream 2 AG заявляла, что запуск "Северного потока-2" позволит европейским потребителям сэкономить порядка миллиарда евро.

3. Что с "Турецким потоком"?

Газовый маршрут в обход Украины активно прокладывается и с юга. Речь идет о "Турецком потоке", который должен заменить украинский транзит для стран Южной Европы.

"Сейчас построено две нити, одна из них наполняется газом. Она рассчитана на снабжение внутреннего турецкого рынка. Вторая, пропускной мощностью 16 млрд кубов год - на поставки в Европу. Но Турции еще предстоят переговоры и заключение контрактов с европейскими операторами. На очереди еще две нити, которые, по итогу увеличат пропускную способность трубопровода до более чем 60 млрд кубов", - пояснил Корольчук.

"Турецкий поток" позволит снабжать газом страны, до которых не достают "рукава" "Северного потока-2" - Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие.

Но там есть проблема - низкая пропускная способность внутренних трубопроводов, в частности, в Болгарии. Последняя не так давно приняла решение о расширении транзитных мощностей, но на это понадобится время.

Как отчитался недавно министр энергетики РФ Александр Новак по "Турецкому потоку", "что касается морского участка и строительства инфраструктуры на территории Турции – все по плану. Небольшие сдвижки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия эта инфраструктура должна быть построена".

По мнению Рябцева, "Турецкий поток" начнет нормально функционировать и снабжать газом станы южной и восточной Европы с 2021 года.

Параллельно Италия активно строит терминалы по приему сжиженного газа, также в работе трубопровод TANAP, по которому в Европу пойдет каспийский газ.

"Суммарно эти новые маршруты теоретически вообще могут лишить нас транзита", - отметил Рябцев.

4. Как решение Дании повлияет на ход переговоров по транзиту?

Новая газовая цепочка по сути не оставляет места Украине. Правда, Алексей Кущ считает, что шансы поставлять в ЕС до 40-45 млрд кубов у нас все же есть - для обеспечения юга и востока Европы.

"Газпрому" интересно держать нашу трубу как альтернативный маршрут, перебрасывая через него газ в аверсном режиме", - говорит эксперт.

К примеру, на первых порах заявленная проектна мощность "Северного потока-2" - 55 млрд кубов в год - реализована не будет. На такую отметку, по мнению Рябцева, удастся выйти только к 2022 году.

Впрочем, после разрешения Дании по "Северному потоку" стало очевидным, что долгосрочного контракта на 10 лет и с гарантированными объемами прокачки, на котором настаивает Украина, скорее всего, уже точно не будет.

"Газпрому" нужен год, чтобы наладить новую цепочку, поэтому ему интересен так называемый разовый зимний пакет - транзит через Украину в течение ближайшего года", - отметил Кущ.

Как уже писала "Страна", и до новостей по "Северному потоку-2" Россия говорила о продлении действующего транзитного договора еще на год. С чем наши переговорщики были категорически несогласны. Очередной раунд переговоров по транзиту, который недавно прошел в Брюсселе, снова провалился.

Следующие переговоры, по мнению экспертов, будут уже более жесткими, так как позиция Москвы усилилась.

"Россия может предлагать временный договор без гарантий по срокам и объемам, то есть, в итоге мы получим краткосрочный контракт на российских условиях", - считает Рябцев.

Если же украинская сторона на этот вариант не согласится, то у Европы в запасе есть план "Б" - наша страна, присоединившись к третьему энергопакету ЕС, должна выставлять трубопровод на аукционы, то есть, Россия сможет прокачивать газ через нашу ГТС в любом случае.

Но для нас это будет невыгодно, так как нельзя будет планировать транзит - в один месяц могут прокачать 10 млрд кубов, а в следующем - ноль. А обслуживать ГТС и поддерживать ее в рабочем состоянии нужно постоянно.

5. Останется ли транзит с 1 января?

Ключевых вопроса, которые мешают заключить соглашение о транзите с 1 января 2020 года, два.

Первый - это нежелание России заключать долгосрочный договор и нежелание Украины идти на договор краткосрочный.

Второй - это нежелание России признавать итоги разбирательств в Стокгольмском арбитраже и нежелание Украины отказываться от взыскания денег по этим искам.

До сегодняшнего дня у Украины было предположение, что из-за проблем с получением разрешения от Дании "Газпром" можно будет "додавить" на заключение долгосрочного контракта по транзиту на более-менее приличный объем без каких-либо серьезных уступок.

Теперь же переговорная позиция Украины серьезно ослабла. По сути, "Газпрому" нужно будет "продержаться" 9-12 месяцев до момента запуска обходных газопроводов.

В крайнем случае, в это время Россия может качать газ по тем высоким тарифам на транзит, которые уже выставил НАК для краткосрочных контрактов (мы уже писали об этом здесь). Либо требовать от Украины исполнения третьего энергопакета и допускать через систему аукционов всех желающих к транзиту по нашей ГТС.

Ну а потом украинская труба опустеет надолго, если не навсегда.

В этой ситуации Украине нужно выбирать путь - продолжать ли придерживаться нынешней стратегии "принуждения "Газпрома" к миру". Либо идти на компромиссы (в первую очередь по вопросу исков в Стокгольмском арбитраже) в обмен на гарантии продолжения дальнейшего долгосрочного сотрудничества с Россией.

Точки соприкосновения интересов Украины и "Газпрома" есть.

Во-первых, это растущий рост потребления газа в Европе из-за перехода электростанций с угля на газ и закрытия АЭС в Германии, а также из-за истощения запасов газа в Северном море. Что создает возможность для наращивания поставок российского газа на европейский рынок. Для чего "Газпрому" вновь могут понадобиться транзитные возможности Украины.

Во-вторых, после запуска обходных газопроводов и сокращения (или, тем более, прекращения) транзита российского газа через украинскую ГТС, для Украины еще более остро станет вопрос возобновления прямых поставок российского газа. Так как покупать тот же российский газ у европейских посредников станет куда более накладно. Ведь качаться он уже будет через Северный и Турецкие потоки.

Время для выбора стратегии у Украины еще есть. До Нового года осталось два месяца.