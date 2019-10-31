В пропрезидентской фракции партии “Слуга народа” готовят масштабную реформу власти в регионах через изменения в Конституцию.

И хотя, по выражению первого заместителя главы фракции Александра Корниенко, план ее воплощения носит пока только “несколько абстрактный” характер, хотя основные нововведения уже известны.

Какие сюрпризы в итоге реформа может преподнести, разбиралась “Страна”.

Вместо областей - регионы, вместо районов - округа

Как рассказал “Стране” народный депутат Виталий Безгин (СН), изменения в Конституцию в части территориальной организации власти и местного самоуправления могут быть презентованы уже в ближайшее время.

"В ноябре, думаю, мы отправим конституционные изменения в Конституционный суд для оценки, голоса под это будут. Это значит, что окончательное голосование будет на следующей - третьей - сессии, которая начнется в феврале. Если наберется 300 голосов депутатов (необходимых для окончательного закрепления изменений в Конституцию - Ред), то потом на повестке дня будут уточняющие законопроекты", - обозначил вехи законодательного процесса парламентарий.

Правда, если Конституционный суд не успеет вынести вердикт по представлению депуатов до конца этой сессии, то в первом чтении Рада сможет проголосовать только уже на сессии следующей (не раньше февраля), а в окончательном - на осенней сессии 2020 года.

Как писала “Страна”, в Конституции хотят прописать новую трехуровневую систему административно-территориального устройства Украины, которая будет включать общины, округа и регионы.

Основной единицей местного самоуправления будет община города, поселка, села, у которых будут избираемые на четыре года советы и руководители.

Вместо районов вводятся округа, которых будет приблизительно 100. На этом уровне выборные органы не предусмотрены, а вместо сегодняшних райгосадминистраций будут префекты с аппаратом, которых будет будет назначать президент по представлению Кабинета министров и которые будут государственными служащими. Срок полномочий префекта составит три года, он не сможет занимать должность в одном и том же округе более одного срока.

Примерно пять округов составят регион, который заменит область. Их будет также 24 плюс АР Крым, Киев и Севастополь. По численности региональные советы будут меньше ннешних областных приблизительно на треть. Выборный орган будет избирать себе руководителя из числа своих же депутатов и учреждать исполнительный комитет, который заменит нынешнюю облгосадминистрацию.

“Возможно, мы уйдем от названия “исполком” - слишком “советское”, - отметил народный депутат Безгин (СН) в комментарии “Стране”.

Опять-таки еще не решено, возглавит ли исполком совета сам его председатель или это будет некий нанятый выборным органом менеджер.

“Обсуждается две модели. В Европе есть опыт найма менеджеров. Возможно, мы прибегнем к ней, но это пока вопрос дискуссии”, - комментирует депутат Безгин (СН).

Вспомнят ли об особом статусе Донбасса

Примечательно, что этот пакет изменений сильно напоминает проект №2217а "О внесение изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти)", который также предполагал передачу функций обладминистраций исполкомам областных советов и вводил институт префектов-"надзирателей", которых назначал бы президент.

Кроме того, в переходных положениях Конституции содержался пункт об особом статусе Донбасса (предусмотренный Минскими соглашениями).

Он гласил, что особенности местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

31 августа 2015 Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении, однако пункт о Донбассе вызвал кровавые столкновения у здания парламента.

После чего к голосованию во втором чтении парламент так и не вернулся.

Проект этих изменений в Конституцию был отозван президентом Владимиром Зеленским в августе 2019 года.

Вместо него в президентском офисе решили написать собственный проект. Будет ли там упоминание о Донбассе и его особом статусе, непонятно.

Хотя в коридорах власти расхожее мнение, что местные выборы по итогам децентрализации хорошо бы провести одновременно с кампанией на ныне неподконтрольной части Донбасса.

Член "местного" комитета Александр Качура (СН) говорит, что окончательного решения пока нет, но лучше эти два процесса развести во времени.

"Проект относительно Донбасса пойдет отдельным кейсом. Я вообще сомневаюсь, что даже до осени следующего года, когда по плану должны состояться местные выборы, удастся получить нужные условия на сегодня оккупированной части Донбасса, чтобы включить ее в общий для Украины избирательный процесс", - прокомментировал он "Стране".

Ранее президент Зеленский и другие представители Зе-команды неоднократно заявляли, что они не планируют вносить в Конституцию особый статус Донбасса. С другой стороны - он предусмотрен Минскими соглашениями, а потому так или иначе, но этот вопрос будет всплывать в переговорном процессе.

В сыром виде

Важно понимать, что проекта изменений в Конституцию по изменениям в местном самоуправлении еще нет в готовом виде.

“Нам пересказывают только концепцию”, - уточняет “Стране” народный депутат Алена Шкрум (“Батькивщина”), которая также входит в состав “местного” комитета.

Доводят до ума проект в комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

По словам народного депутата Безгина, от парламента в рабочую группу входят, кроме него, Корниенко и глава “местного” комитета Андрей Клочко (СН). Офис президента представляют, помимо прочих, первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов, который курирует региональную политику, и руководитель директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОП Ольга Бугай.

Также задача группы - подготовить другие законопроекты, которых требует реформа - об административно-территориальном устройстве, префектах, местном самоуправлении, агломерациях.

“Законопроекты готовы драфтово на 90%, написали эксперты. Мы их проанализируем и выдадим обновленную редакцию. По агломерациям, возможно, будет законопроект “с нуля”, - комментирует Безгин “Стране”.

До большинства депутатов, в том числе, представителей монобольшинства СН, идеи для децентрализации еще не дошли, поэтому обсуждать готовы единицы и то в общем. Так, народный депутат Алена Шкрум приветствует введение института префектов.

“Вообще будет отлично, если префектов начнут выбирать на открытом конкурсе. Они составят госреестр, и будет ротация этих префектов, как карьерных служащих”, - говорит Шкрум (СН).

Будем ли выбирать губернаторов?

Пока законопроекты в сыром виде, вероятность наполнения их новыми идеями остается.

Например, в парламентских кулуарах ходят слухи, что обсуждается и идея выборности глав областей (губернаторов).

Официально, однако, в руководстве "Слуги народа" нам это не подтвердили.

А среди депутатов фракции мнения разошлись.

Так, народный депутат Александр Юрченко (СН) говорит, что поддержал бы механизм, при котором глав регионов избирали бы люди, а не назначали в Киеве.

“Чем больше выборных должностей, тем лучше для общества”, - отметил он в комментарии “Стране”.

Народный депутат Александр Ткаченко (СН), которого прочат на пост главы Киевской городской государственной администрации, говорит, что в отношении глав областей заложен “вообще другой алгоритм”. Но все это еще в процессе обсуждения и говорить об этом еще рано”, - прокомментировал Ткаченко "Стране".

Народный депутат Александр Куницкий (СН) считает, что, если президент Владимир Зеленский не будет против такой модели, он не видит в этом ничего плохого. “Мы должны давать возможности людям выбирать кто будет работать в их областях. Но сейчас я еще не понимаю, какая будет процедура”, - говорит Куницкий.

Поддержали идею и в "Оппозиционной платформе".

“Я поддерживаю идею выборности главы области. Это дает ему большую независимость. Я работал и губернатором и председателем областного совета. Намного более независимым в принятии решений я был в период облсовета, когда я ориентировался на своих депутатов и электоральные моменты. А губернатор одним росчерком пера теряет должность после того, как кто-то зашел к президенту и наговорил всякого-разного”, - говорит народный депутат Николай Скорик (“Оппозиционная платформа - За жизнь”).

А вот депутат Шкрум относится к идее негативно. “Это скрытая федерализация. Зная, как у нас проходят избирательные кампании - с подкупом, подтасовками, использованием админресурса, я категорически против”, - комментирует она.

“У нас уже руководили главы облсоветов регионами, пока президент Леонид Кучма своим указом не перевел их в статус глав облгосадминистраций. Схема с прямыми выборами действительно делает глав областей определенно независимыми от Офиса президента. А Зеленский сейчас хочет построить жесткую вертикаль. А при выборах он получил бы руководителем, условно говоря, во Львовской области человека Порошенко, а в Ивано-франковской - Тимошенко. Поэтому это маловероятно”, - спрогнозировал политолог Кость Бондаренко “Стране”.

Отметим, однако, что если будет принят проект изменений в Конституции, предусматривающий ликвидацию обладминистраций и передачу их функций исполкомам областных (региональных) советов, которые будут избирать и главу этого органа, то, по факту, в стране будет внедрена выборность руководителей регионов.

Пусть и не прямым (всенародным) голосованием, а через представительный орган.