В Украине массово бунтуют учителя. 29 октября несколько тысяч педагогов со всей страны устроили акцию протеста под стенами парламента.

У них накопился целый список претензий к власти.

Это, прежде всего, решение вопросов с зарплатой.

Как уже писала "Страна", еще летом Кабмин распорядился повысить учительские оклады на 20-70%, но потом власти пошли в отказ. Постановление правительства не отменяют, но денег на повышение зарплат пока не нашли.

Последней каплей стал анонс новых законодательных идей.

В частности, в закон о среднем образовании хотят заложить норму об увеличение нагрузки на педагогов. Им хотят установить обязательную 40-часовую рабочую неделю, а также снять доплаты за престижность учительского труда, проверки тетрадей, замену уроков и прочее.

Также обсуждается сертификация педагогов и работа по контрактам.

"Нас предупредили и о снятии надбавок за престижность учительского труда, проверку тетрадей и так далее, то есть, оклады не только не повысят, но еще и урежут до 10%", - рассказала "Стране" директор лицея Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко.

Примечательно, что учителя возмущались готовящимися новациями уже давно, но все же решили дождаться каникул, и только тогда вышли на массовые протесты - чтобы не срывать учебный процесс.

"Учителя вообще-то народ мирный. Чтобы мы вышли на улицы, это надо уже довести нас до ручки. А сейчас как раз такой момент", - рассказала "Стране" педагог одной из киевских школ.

"Страна" разбиралась почему учителя подняли бунт, и пойдут ли власти им навстречу. Ведь на заявленное повышение зарплат нужна сумма в 5,5 млрд гривен, которой в бюджете на эти цели никто предусматривать не собирается.

Снимут надбавки и закроют сельские школы

Учителя пришли под стены парламента, в основном, с "зарплатными" плакатами.

"Ставка помощника воспитателя 2 775 гривен. Это позор!", "Достойную зарплату!" - вот основные лозунги педагогов.

Митингующие посчитали, что учителя должны получать не меньше 7 700 гривен в месяц, тогда как сейчас средняя зарплата украинских учителей - до 4 000 гривен, то есть, многие получают даже меньше минималки.

Повышение зарплат педагогам пообещало еще прежнее правительство Гройсмана. Кабмин принял соответствующее постановление уже буквально в последние дни своей работы.

По нему педагогов вывели из-под общей зарплатной формулы для работников бюджетной сферы (когда оклад привязан к тарифной сетке) и установили зависимость их доходов от прожиточного минимума. Так, в следующем году учительская минималка не должна быть ниже 2,5 прожиточных минимумов, то есть, от 5 000 гривен, с 2021 года - три, а с 2023 года - четыре прожиточных минимума. Тогдашний премьер Владимир Гройсман пообещал, что вместе со всеми доплатами зарплата молодого педагога будет составлять не меньше 7 000 гривен.

Эксперты считают, что Гройсман, уходя из власти, попросту "подставил" новый Кабмин, ведь непонятно где взять деньги на повышение зарплат, а по подсчетам главы Минобразования Анны Новосад, на это нужно порядка 5,5 млрд гривен.

Но сейчас педагогам готовят очередные нововведения, которые автоматически аннулируют постановление Гройсмана.

В законопроект о среднем образовании, который был принят в первом чтении прежним парламентом, ко второму чтению хотят внести ряд правок. В частности, предлагается кардинально поменять зарплатную систему.

В "Голосе" настаивают на отказе от многочисленных учительских доплат (за престижность труда, классное руководство, проверку тетрадей, замены и другие), которые сегодня составляют от 5% до 50% в структуре учительской зарплаты. У Святослава Вакарчука утверждают, что надбавки выплачиваются без привязки к профессиональному уровню педагогов, поэтому у педагогов нет стимула повышать свою квалификацию.

Депутаты предлагают привязать оклады к категориям учителей: чтобы разница в зарплате учителя первой и второй категории составляла 25%, а первой и высшей - 40%. Кроме того, хотят отменить надбавку за выслугу лет и законодательно закрепить 40-часовую рабочую неделю. Сейчас действует норма о почасовой нагрузке - в ставку входит 18 часов в неделю.

Также еще после первого чтения в проекте осталась норма о работе по контрактам для учителей пенсионеров - им договоры хотят пересматривать раз в 1-3 года, что еще тогда вызвало бурю возмущений в педагогической среде.

Также готовятся новации для молодых педагогов. Их, по аналогии с медиками, хотят заставить по окончанию института проходить интернатуру, а после нее - сертификацию.

Пока открытый вопрос - что будет со школами.

Уже давно Минфин заявлял, что государству обходится слишком дорого содержание сельских школ с малокомплектными классами. Сейчас обсуждается несколько вариантов - от закрытия таких школ по решению местных властей до "квот" для средних учебных заведений.

Так, в "Слуге народа" предлагают законодательно прописать отказ государства финансировать с 1 сентября 2020 года школы, в которых учится менее 30 детей. С 2021 года финансирование заберут у школ, в которых меньше 40 учеников, с 2021 года - 50 учеников и т.д.

"Планку" будут повышать до 2027 года. К тому времени рассчитывать на государственное финансирование смогут школы, в которых не менее 300 учащихся. Очевидно, что принятие такой нормы повлечет и массовые сокращения учителей.

Идут споры также о минимальном количество детей в классах. После первого чтения в проекте осталась норма о наполняемости классов в 5-30 человек с возможностью увеличения, "если не нарушаются санитарные нормы". Ряд депутатов ("Батькивщина", "За майбутнє" хотят эту норму оставить, но убрать возможность переполнять классы.

В "Голосе" предлагают установить новые лимиты: минимальное количество учеников - 8 человек в классе, максимальное - 24 человека для младшей школы и 30 - для средней и старшей.

В Минобразования заявили, что не поддерживают поправку о 40-часовой рабочей неделе. Но признали, что зарплатная система "нуждается в реформировании".

"Ненормальная ситуация, когда надбавки по своему весу в зарплате учителей могут превышать должностей оклад - это делает учителей уязвимыми перед злоупотреблениями со стороны местных властей и администрации школ. Мы выступаем за то, чтобы количество надбавок было уменьшено, но за счет их внесения в должностной оклад, от которого будет рассчитываться дальнейшее повышение зарплаты, К примеру, надбавка за престижность труда, по нашему мнению, должна стать частью оклада учителя. Также МОН последовательно придерживается позиции, что правительство и Верховная Рада должны выполнить норму конечных положений закона Украины об образовании и до 2023 года обеспечить минимальный оклад педагогического работника до уровня 4 прожиточных минимумов", - заявила министр образования Анна Новосад.

Профильный комитет намерен основательно проработать "зарплатную" 24 статью законопроекта о среднем образовании на следующей неделе.

Не хотят работать "в две смены"

"В учительских коллективах сейчас не лучшие настроения", - говорит Неля Клименко.

По ее словам, педагоги бояться, что зарплаты им урежут, а работать придется больше. И это при том, что на волне предвыборной кампании тогде еще кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал учителям рекордные зарплаты в 4 000 долларов.

"На самом деле в 40-часовой рабоче неделе, казалось бы, нет ничего страшного. Все украинцы так работают - по 8 часов в день. И мы согласны, но только при условии, что отработаем 8 часов в день и нас уже никто не трогает - ни в рабочие дни, ни на каникулах, ни в отпуске. Но в школах так не бывает - всегда остается работа и на вечер, и на выходные, то есть, получается, что придется работать уже не по восемь, а чуть ли не по двенадцать часов в день, а платить за это будут еще меньше", - пояснила "Стране" Клименко.

Она приводит следующий пример: их школа работает в две смены, то есть, если учителя поставить на замену уроков, то он будет вынужден отработать свои часы в первую смену, а потом - уже "лишние" часы еще и во вторую. И за это ему ничего не доплатят.

"У нас классы переполнены. В этом году работаем во вторую смену, а со следующего может придется еще и субботу рабочую сделать. Получается, что в зарплатной формуле ничего этого не учтут, хотя учителя перегружены", - отмечает Клименко.

По ее словам, молодые учителя попросту не будут работать на таких условиях, в итоге усилится отток кадров, который уже и так идет полным ходом.

"Нынешнее поколение Z - дети очень сложные. Родители же нацелены на зарабатывание денег, и считают, что и учить и воспитывать должны в школе. Нагрузка на учителей просто колоссальная, в том числе - моральная, а получают они копейки", - говорит Клименко.

Эксперт образовательного рынка юрист Андрей Черных считает, что по поводу 40-часовой рабочей недели учителям нечего беспокоится. "МОН уже заявило официальную позицию, что не поддерживает такую инициативу депутатов от фракции "Голос". То есть, этот вопрос снят с повестки дня", - говорит он.

Вместе с тем профсоюзы, которые и организовали акцию протеста, требуют гарантий того, что эта норма точно не попадет в законопроект ко второму чтению.

Экзамен для учителей

Но самым острым остается вопрос с зарплатами. Понятно, что формулу в итоге будут кардинально менять, но как именно - пока вопрос.

Не исключено, что надбавки все же отменят, а должностной оклад немного увеличат. Но не "потеряются" ли деньги в процессе такого "переноса надбавок в оклад" - пока неясно.

"Можно понять желание педагогов сохранить действующую модель надбавок, так как, люди всегда с опаской относятся, когда у них что-то хотят забрать, и не уверены, что это будет компенсировано, например, за счет увеличения размера должностного оклада. Поэтому тут нужно все детально просчитать, чтоб учитель из Харькова и Львова понимал, что если он сейчас на руки получает конкретную сумму с учетом разных доплат, то при другой модели он будет получать, как минимум столько же, без изменения нагрузки", - считает Черных.

В профсоюзах говорят, что государство постоянно экономит на учителях. В проекте бюджета на следующий год на отрасль заложено 5,6% ВВП, хотя реальная потребность - не менее 7%.

Митингующие требовали добавить денег на школы. И, прежде всего, - найти средства на повышение зарплат по постановлению Гройсмана.

В следующем году прожиточный минимум составит, согласно проекта бюджета, 2 102 гривны. Но эта сумма пока не окончательна. Профсоюзы настаивают, чтобы в главной смете страны прописали реальный прожиточный минимум, а он, по расчетам Минсоцполитики, составляет в ценах 2019 года 4 732 гривны. То есть, если заложат такую сумму, то учителям должны платить не меньше 11 830 гривен уже с 2020 года.

Митингующие хотят, чтобы Кабмин также установил минимальный оклад для работника первого тарифного разряда не ниже минимальной зарплаты (4,7 тысяч гривен со следующего года). И уже на эту базу шли остальные начисления.

Если учесть, что в Украине насчитывается порядка полумиллиона учителей, бюджетные расходы на зарплаты станут значительными - от 2,6 млрд до 6 млрд гривен в месяц в зависимости от окончательного размера прожиточного минимума.

Найдут ли такие деньги в бюджете - неизвестно.

Есть вариант перераспределить средства на эти цели с других статей бюджета. Например, военных.

Но, не исключено, что власти будут искать резервы в другом направлении. Например, вновь подняв вопрос о сокращениии учителей. Уже давно чиновники говорят, что педагогов в Украине слишком много. У нас на одного учителя приходится 9 учеников, тогда, как в других странах этот показатель варьируется от 10-12 до 30 учеников (в Австрии - до 10, в Венгрии и Германии - 11, в Сингапуре - 13, Гонконге - 18, в Ирландии - 21 и так далее).

Сами учителя говорят, что они "против уравниловки". "Возможно, зарплаты следовало бы привязать к результатам работы, то есть, успеваемости учеников и уровню знаний. Мы недавно были в так называемых интеллектуальных школах Казахстана, так там учителя получают до 3-4 000 долларов. Но есть высокие результаты по подготовке детей", - говорит Неля Клименко.

То есть, единого мнению среди самих педагогов нет. Часть считает, что нужно платить за результаты. И поддерживают идею о сертификации педагогов, которая покажет, кто чего стоит, а часть настаивает на "сохранении соцгарантий" для всех.

Митингующие были более категоричны. В резолюции по итогам акции прописало требование к парламенту исключить из законопроекта о среднем образовании нормы о сертификации и переводу педагогов на работу по контрактам.