Время "Ч" на газовом рынке все ближе, а вопрос с транзитом российского газа по-прежнему открыт. Очередной раунд переговоров на эту тему, который прошел 28 октября в Брюсселе еще больше запутал ситуацию.

В Еврокомиссии заявили, что остались "разочарованы" переговорами, так как не было никакого "прогресса".

Процесс, по мнению европейцев, застопорила российская сторона.

Россия не скрывает, что не хочет подписывать новый долгосрочный контракт на ежегодную прокачу 60 млрд кубометров, на котором настаивает Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что они готовы продлить существующий договор, "если Киев не успеет решить законодательные вопросы" (закончить анбандлинг НАКа и сертифицировать нового оператора по европейским нормам).

А по мнению Новака, такие риски остаются.

Другой, даже более предпочтительный вариант для России, о котором уже писала "Страна" - работа по так называемым "европейским правилам", то есть, вообще без договора, а по системе аукционов и бронирования мощностей.

Пока все переговорщики пытаются "сохранить лицо" и говорят, что еще не все потеряно. Следующий раунд переговоров пройдет уже в начале ноября, и там, мол, возможно, все и решится. Между тем, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко озвучил "план Б" - что делать, если Россия все же перекроет краник. Он считает, что в этом случае спасет закачка в украинскую ГТС водорода. И хотя эту идею тут же подняли на смех в экспертной среде, сам факт ее появления о многом говорит. То есть, так называемый "нулевой вариант", когда договора о транзите не будет, все же реален.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Ценовой троллинг

На переговорах обсуждалось сразу несколько вопросов. Еврокомиссия и Украина традиционно продвигали тему нового долгосрочного контракта на десять лет.

То есть, если в прошлый раз украинские переговорщики в качестве козыря в рукаве заготовили принятый в первом чтении законопроект об анбандлинге, то в этот раз аргументом для россиян должны были стать проекты новых тарифов на прокачку газа.

Там есть два варианта - просчитанные "Укртрансгазом" расценки, которые выше нынешних примерно в 1,5-2 раза, и цены для так называемого "нулевого варианта", то есть, без долгосрочного контракта. Последние превышают действующие тарифы в 3-4,6 раза.

Так, за прокачку без контракта новый оператор ГТС будет брать, к примеру, за доступ к внутренним точкам входа в украинскую трубу 320,77 гривен за тысячу кубов вместо нынешних 91,87 гривен. Тариф для внутренних точек выхода из ГТС хотят увеличить со 157,19 до 735, 8 гривен, трансграничнх точек входа - с 6,3 долларов до более чем 17 долларов, а для точек выхода - с 16,5 до 45,6 долларов за тысячу кубов.

Получается, что в любом случае Украина хочет получать за транзит больше. Если долгосрочный контракт все же будет, это позволит перекрыть снижение объемов прокачки (с нынешних 90 млрд кубов до 60 млрд в год). Сейчас мы получаем от транзита 3 млрд долларов в год. Эксперты предупреждали, что снижение объемов гарантированного транзита на треть позволит ГТС работать в рамках самоокупаемости, но не оставит средств на модернизацию, что, очевидно, и попытались компенсировать за счет новых тарифов.

Если договора не будет - оператор сможет зарабатывать, поставляя газ дорого - европейским покупателям по аукционам.

Не факт, что эти расценки устроят "Газпром".

"Тарифы - нереально высокие. Причем, нет аргументов такого повышения. Похоже на троллинг. Не думаю, что "Газпрому" такие условия подойдут", - сказал "Стране" эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Дорогой транзит рискует сделать российский газ неконкурентным в Европе. Тем более, что, по прогнозам, на европейском рынке газ продолжит дешеветь за счет увеличение поставок сжиженного газа из США.

Аналитик Oxford Institute for Energy Studies (OIES) Майк Фулвуд отмечает, что из-за избыточного предложения сжиженного газа цены на самых ликвидных хабах Европы - британском NBP и нидерландском TTF - уже в третьем квартале этого года упали примерно до 140 долларов за тысячу кубов. Между тем, США вводят новые мощности по производству сжиженного газа, и наращивает его поставки в Европу. Поэтому, как ожидает эксперт, к середине 2020 года цены на газ в ЕС могут упасть еще почти вдвое - примерно до 71 доллара за тысячу кубов.

К слову, в российских СМИ часто можно встретить утверждение, что выставляя высокие тарифы и прочие неприемлемые для "Газпрома" условия Украина фактически играет на стороне американских производителей газа.

В НАК это опровергают.

К слову, Украине, по большому счету, снижение поставок российского газа в Европу также не выгодно, так как это повышает вероятность, что наша труба останется "пустой" для транзита.

Засудить "Газпром"

Выставленные Украиной тарифы, якобы, еще не окончательные - НАК предложил "Газпрому" принять участие в общественных слушаниях по новой методологии расчета тарифов, которая, "основана на сетевом кодексе ЕС" и будет действовать в ближайшие пять лет.

У российской стороны - свой список требований. В частности, "Газпром" настаивает на урегулировании судебных споров, а именно по решению Стокгольмского арбитража (по нему российский газовый оператор должен заплатить нам 3 млрд долларов). Но НАК на уступки не готов.

Как сказано в официальном сообщении "Нафтогаза", последний "предложил "Газпрому" официально выслать свое видение вариантов погашения задолженности почти в 3 млрд долларов, которая возникла по результата Стокгольмского арбитража и решения других открытых вопросов. Никаких официальных предложений от российской компании по этому поводу "Нафтогаз" пока не получил".

То есть, идти на уступки НАК явно не намерен.

Боле того, "Нафтогаз" заваливает "Газпром" новыми исками. Буквально накануне переговоров, 23 октября, Окружной суд Амстердама по иску НАКа арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV). Как написал на своей странице в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, это было сделано в рамках рассмотрения дела о "мошеннических действиях "Газпрома" при передаче акций компании "Трансгаз Краснодар" за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

После провала переговоров НАК готовит новые иски, о чем написал в Facebook Юрий Витренко.

"Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе…", - отметил он. Ранее обсуждалась возможность судебных требований к "Газпрому" в случае непродления транзита на более чем 11 млрд долларов.

Пойдет ли НАК на уступки в вопросе судов - большой вопрос, - считает соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Непонятно, зачем сейчас все эти суды? Это можно расценивать как сигнал "Газпрому" с нашей стороны, что, мол, мы не договоримся и будем и дальше судиться", - говорит Корольчук.

То есть, получается, что ситуация по выполнению списка требований, необходимых для подписания долгосрочного контракта, - тупиковая.

Ее еще больше усложняет слишком медленное продвижение анбандлинга "Нафтогаза". Новый оператор ГТС может пройти сертификацию в "турбо-режиме" не раньше 17 декабря. Этот срок озвучил министр энергетики Оржель. Но прежде еще нужно принять законопроект об анбандлинге во втором чтении и в целом.

"17 декабря - это смешно, с 21-го вся Европа уже на рождественских каникулах. По - хорошему на сертификацию нужно было выделять полгода, а начинать решать вопросы с разделением НАКа еще несколько лет назад. Мы просто потеряли время", - считает Корольчук.

Варианты по газу

По словам Корольчука, есть несколько вариантов дальнейшего развития событий.

Первый - если сторонам все же удастся договориться, и долгосрочный контракт будет. Эта схема наименее вероятна, но она все же существует.

В этом случае Украина получит контракт на 10 лет с гарантированной прокачкой некоего объема газа в год (вероятно, это будет меньше, чем 60 млрд кубов, которые предлагает Украина, но больше, чем 15-20 млрд о которых говорит Россия).

Второй вариант - продление еще на один год существующего контракта. Такую модель как "запасную" давно предлагала Россия, если вдруг Украина "не успеет" завершить сертификацию оператора ГТС в этом году.

"Годовой договор выгоден России. За это время она успеет набить клиентскую базу - подписать договоры с Венгрией, Италией, балканскими странами, Австрией. И в них будут прописаны уже другие маршруты поставок газа - "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые полноценно заработают уже в 2021-2023 годах", - отмечает Корольчук.

Третий вариант - если никакого контракта вообще не будет. "Вот тогда можно начинать бояться", - говорит Корольчук.

По его словам, в этом случае Украине не хватит газа для прохождения отопительного сезона. Из 21 млрд кубов, о закачке которых отчитался НАК, 6 млрд - это технический (буферный) газ, еще часть объемов не принадлежит "Нафтогазу".

"Уже с 1 января начнут прикручивать отопление, в том числе, и населению. Больше всего пострадают восток и юг, в частности, Одесская, Николаевская, Херсонская области, в меньшей степени - Днепропетровская и Кировоградская области", - отметил эксперт.

По словам экономиста Алексея Куща, могут сильно ограничить подачу газа для промышленных предприятий. "Заявленного баланса в 21 млрд кубов вроде и достаточно, но с учетом того, что у нас низкие запасы угля, потребность в газе будет высокой, поэтому не исключены перебои", - считает он.

Идею с закачкой в ГТС водорода, которую озвучил Витренко, что, якобы, минимизирует последствия "нулевого транзита", эксперты называют просто смешной и советуют всерьез не воспринимать. А в сети такие проекты откровенно троллят.

"Послушал новаторское предложение Витренко. Можно ещё попробовать сероводородом заполнять газовые хранилища", - написал экс-министр ЖКХ Анатолий Кучеренко.

Но пострадает не только Украина. По словам Дмитрия Марунича, рискуют замерзнуть зимой Греция, Румыния, Болгария, Молдова. В Болгарии дефицит газа вообще достигнет 65%.

И тут появляется вариант, о котором уже писала "Страна" - Украину европейцы попросту заставят обеспечить транзит. Россия уже говорила, что ей интересна модель газовых аукционов и бронирования мощностей, и, украинская сторона, по мнению "Газпрома", от него не сможет отказаться, раз подписались под условиями Третьего европейского энергопакета.

"Это был бы нормальный выход из ситуации, если бы полноценно работал новый оператор, трейдеры, газовая биржа и был создан хаб. Но ничего этого, по сути, еще нет и вряд ли появится к новому году", - отмечает Корольчук.

"Нам это невыгодно, так как мы будем вынуждены обеспечивать эпизодические поставки, и для этого держать трубу в режиме аверса, не имея возможности перевести ее полностью в реверсный режим", - добавил Кущ.

При этом, по данным Корольчука, газовый вопрос тесно связан с Минским пакетом. "Если будут подвижки в этом вопросе, то вполне возможен и транзит, и прямые поставки российского газа в Украину. То есть это вопрос - политический", - подытожил он.

Источник в энергетическом секторе также подтверждает взаимосвязь переговоров по газу с мирным урегулированием на Донбассе.

"Если возникнет понимание в треугольнике Россия-Европа-Украина, то будет большое пакетное соглашение. Оно может включать в себя начало политического процесса на Донбассе по формуле Штайнмайера - выборы и особый статус региона. Возобновление прямых поставок газа из России в Украину. Мировое соглашение по тяжбам "Газпрома" и НАКа. А в обмен на это - долгосрочный контракт по транзиту газа через Украину. Но по каждому этапу есть очень много вопросов и, к сожалению, нельзя исключать, что к новому году ни по одному из них договоренностей не будет и с транзитом возникнут большие проблемы", - говорит источник.