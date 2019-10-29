Изменение в законодательство, позволяющее удерживать средства из зарплаты народных депутатов за неучастие в парламентских голосованиях, в шаге от вступления в силу.

Однако споры на счет этой будущей нормы в Раде не стихают.

Пропрезидентская партия “Слуга народа”, которая инициировала закон, уверена в его полезности. Однако в оппозиции говорят, что это будет еще одним средством усмирения несогласных в парламенте.

Подробности - в материале “Страны”.

Воспитательный момент

Принятые 16 октября изменения в закон “О статусе народного депутата Украины” и в регламент Верховной Рады Украины относительно "прекращения возмещения народному депутату Украины трат, связанных с исполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины” на момент публикации этой статьи еще не вступил в силу, при том что они уже подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Вместе с тем, в законе оговаривается, что после соблюдения всех формальностей он заработает с 1 числа месяца, следующего за месяцем его публикации.

В народе этот закон прозвали "штрафами за прогулы". Но на самом деле, суть нововведений в ином. Лишать зарплаты планируется не только тех, кто не ходит на заседания, но и тех, кто ходит, но, по каким-то причинам, не голосует.

Так, если народный депутат на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не примет личного участия в более чем 30% голосованиях на пленарных заседаниях или в более чем 50% заседаний своего комитета Верховной Рады, то ему не возмещаются "траты, связанные с исполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц" (то есть заработная плата).

Это будет происходить по распоряжению председателя парламента, который примет во внимание решение регламентного комитета, а тот в свою очередь должен опираться на данные аппарата Рады о посещаемости.

"Учет участия народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады ведется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайт Верховной Рады и на личной страничке народного депутата, размещенной на официальном веб-сайте Верховной Рады", - говорится в законе.

Бить по депутатскому кошельку в "Слуге народа" считают эффективным методом.

"Закон пришлось принять, чтобы не повторилось то, что было на протяжении 27 лет, когда депутаты приходили в Раду де-юре, а де-факто сессионный зал был полупустой", - сказала "Стране" соавтор закона народный депутат Людмила Марченко (СН).

Другим соавтором указан еще один член пропрезидентской фракции Оксана Гринчук. Обе входят в состав регламентного комитета Рады.

В оппозиции говорят об обратном эффекте - депутатов заставляют безвылазно сидеть в сессионном зале, но от этого не всегда есть толк.

"Законодательная работа включает также технические голосования вроде за рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре. Или, скажем, голосования за заведомо провальные поправки, которые даже ответственный за них комитет официально отклонил. Неучастие здесь тоже будет учитываться. Хотя в это время депутат мог бы, например, донести свою позицию журналистам в кулуарах, что тоже часть парламентской работы. А из нас делают статистов, чтобы только кнопки в зале нажимали", - заявляет народный депутат Олег Волошин (“Оппозиционная платформа - За жизнь”).

Кроме того, распространена парламентская практика, когда оппозиция демонстративно покидает сессионный зал перед самым голосованием, с которым не согласна, тем самым выражая протест.

“В этом созыве был момент когда “слуги народа” голосовали, нарушая регламент. В знак протеста Оппоплатформа ушла из сессионного зала. И что, теперь нас в подобных случаях будут лишать зарплаты?” - спрашивает народный депутат Волошин (ОПЗЖ).

Народный депутат Павел Фролов (СН), который также является членом регламентного комитета, возражает: “Даже если у парламентария постоянно плотное расписание рабочего дня в Раде, не думаю, что дела, помимо голосований, превысят указанные в законе 30%. Это не критический показатель, вполне хватит оппозиции и на демонстративные выходы из зала, которые случаются не часто”.

Отдельный разговор - о контроле над посещаемостью заседаний комитетов.

“Например, депутат опоздал к началу, а ему уже записали прогул, тогда как? Предполагаю, что учет будет вести секретарь комитета. Это сотрудник аппарата Верховной Рады, который подчиняется спикеру. Не получится ли так, что в случае провластных депутатов на опоздания или даже прогулы будут закрывать глаза, зато парламентское меньшинство будет под особым надзором?” - задается вопросом политолог Руслан Бортник, допуская, что данные о посещаемости заседаний и комитетов и сессии, а особенного факты лишения зарплаты могут потом использоваться для дискредитации политических оппонентов.

Уловка минус

А еще закон пригодится для поддержания дисциплины голосований в самой фракции СН.

"Это (закон - Ред.), конечно, попытка контролировать свадебных фотографов и других небогатых людей во составе фракции, для которых важна зарплата", - говорит эксперт Бортник, намекая на народного депутата Сергея Штепу (СН), который до своего избрания в Раду по мажоритарному округу в Запорожье работал именно свадебным фотографом.

Но с помощью этого закона также можно пресекать попытки "слуг народ" увильнуть от голосований.

"Не каждый может встать и во весь голос объявить о несогласии, скажем, с запуском рынком сельскохозяйственной земли. Или человек прислушался к доводам оппозиции и не хочет голосовать за неоднозначный законопроект. Всегда уловкой было сказать, что задержали в кулуарах журналисты или придумать еще какую-то причину. Теперь угрозой оставить без зарплаты или опозорить "слуг" будут держать в узде", - настаивает народный депутат Волошин (ОПЗЖ).

В свою очередь, соавтор законодательного акта, народный депутат Людмила Марченко (СН) уверяет, что дополнительное стимулирование ее фракции не нужно. "Единственно, кто полноценно работает в сессионном зале сегодня - это фракция "Слуги народа", - заявила она "Стране".

Коллега Павел Фролов (СН), правда, делает оговорку. “Мы посмотрим, как закон будет работать. Не исключаю, что мы еще к нему вернемся и внесем коррективы”, - резюмировал он в комментарии "Стране".

Ягодки - в Конституционном суде

Впрочем, стоит отметить, что этот закон лишь "разминка" перед куда более серьезным ударом по прогульщикам.

3 сентября Рада проголосовала за направление в Конституционный суд проекта изменений в Основной закон, который позволят лишать полномочий народного депутата по решению суда за неличное голосование, а также в случае отсутствия без уважительных причин на трети заседаний в течение одной сессии.

В ст.81 Конституции Украины может появиться пункт о том, что причиной досрочного прекращения полномочий члена парламента станет его отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, на протяжении одной очередной сессии.

В такой ситуации полномочия прекращаются по решению Верховного суда.

Здесь, как видим, речь идет именно о неявке депутатов на заседании Рады, а не об игнорировании голосования, как в законе, который мы описали выше.

И кара предполагается куда более серьезная, чем лишение зарплаты - лишение мандата.

Очевидно, что этот проект направлен против депутатов, которые попытаются уехать из страны. Например, после возбуждения против них уголовных дел.

Однако, не совсем понятно, будет ли он принят в ближайшее время. Конституционый суд уже почти как месяц параллизован из-за ухода оттуда трех членов по истечению полномочий и спором из-за кресла главы Конституционного суда, в которое окружной суд вернул Станислава Шевчука, но нынешнее руководство КСУ его на рабочее место не пускает.

И до сих пор проект изменений в Конституцию о досрочном прекращении полномочий депутата так и не рассмотрен.

А значит, за него не могут проголосовать даже в первом чтении. При том, что второе чтение может быть только на следующей сессии. В общем, решение этого вопроса может достаточно сильно затянуться.