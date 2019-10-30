Потоки левого спирта, которые годами текут по схемам, построенным в государственном концерне "Укрспирт" и питают нелегальный рынок водки (по оценкам самих водочников, в тени находится до 60% рынка), не прошли мимо внимания новой власти.

В спиртовой отрасли обещают кардинальные перемены. "Укрспирт" с несколькими десятками спиртзаводов уже в ближайшее время могут отдать под приватизацию. Более того, уже в следующем году хотят отменить государственную монополию на производство спирта. То есть, выпускать его сможет кто угодно.

Соответствующие нормы заложены в президентском законопроекте №2300, который уже подан в Раду.

Параллельно Кабмин поменял руководство "Укрспирта" и назначил его масштабный аудит. Правда, у руля госконцерна поставили Сергея Блескуна, который в свое время уже прославился разного рода схемами на "Укрспирте".

Против него уже началась информационная война, которую связывают с тем, что Блескун считается человеком, близким к одесскому бизнесмену Борису Кауфману. А с последним вошел в клинч влиятельный олигарх Игорь Коломойский, у которого, возможно, есть свой взгляд на развитие спиртовой отрасли. Особенно в предверие ее приватизации и снятия госмонополии.

Тем временем, власти уже озвучили прогноз, что приватизация "Укрспирта" позволит не только пополнить бюджет на 6-7 млрд гривен, но и сократить, а то и вовсе уничтожить теневой рынок водки.

Впрочем, как считает экономист Алексей Кущ, эффект может оказаться прямо противоположным - страну буквально зальют левым спиртом и водкой, а бюджет недополучит деньги.

"Страна" разбиралась, как будут перекрывать спиртовые схемы и что из этого выйдет.

Русский чай и Кауфман

23 октября правительство назначило нового и.о "Укрспирта". Вместо Юрия Лучечко, руководить концерном будет Сергей Блескун, который ранее уже работал на этом предприятии и запомнился широкой общественности нескольким скандалами.

Блескун руководил "Укрспиртом" в 2015-2016 годах. Тогда его подозревали в закупке газа для госкомпании по завышенным ценам. Это дело до сих пор расследует НАБУ.

В частности, ТОВ "Скела Терциум" и ТОВ "Газсервистрейд" без тендера были назначены поставщиками газа для "Укрспирта". Последняя компания, кстати, и вовсе являлась на момент подписания договора (01.03.16) была фигурантом уголовного производства, открытым НАБУ еще в 2015 году. При этом газ в подземных хранилищах компании был арестован, то есть, фирма априори не могла его поставить "Укрспирту". Тем не менее, договор на 200 млн грн все же был заключен.

Сергей Блескун работал в концерне "Оверлайн" (ТМ "Мягков", "Штурман", "Одесса") до того как прежний владелец одесский бизнесмен Борис Кауфман не продал его российской компании "Синергия". Также Блескун занимал пост коммерческого директора в водочной компании Nemiroff.

Связи Блескуна с Кауфманом вызвали негативную реакцию со стороны депутатов, которых связывают с Игорем Коломойским.

"Можно очень долго рассказывать про чистые помыслы и стремление спасти Украину, а потом ррррраз, и назначить человека Кауфмана на Укрспирт", - написал на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Кстати, по данным "Страны", назначение Блескуна в "Укрспирт" поддержал не только глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, но и народный депутат от СН Дмитрий Наталуха, который в 2016 году был главой Коминтерновского района Одесской области. В тот период Дмитрий Наталуха вместе с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили активно пользовались чартером, который обслуживала фирма Бориса Кауфмана ("Аеропорт Хендлінг", учредитель которой - офошорная компания "Ейрпорт девелопмент солюшнз", фактически принадлежит Кауфману-Грановскому).

Впрочем, глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что назначение Блескуна - временное, пока не проведут конкурс. Также он отметил, что готовится масштабный аудит госконцерна и его подготовка к приватизации.

Также сторонники нового директора говорят, что раскачивают ситуацию сейчас те, кто заинтересован в сохранении схем на "Укрспирте" (а через них в этом году пройдет более 8 млн декалитров спирта) и отсрочки приватизации госконцерна.

Спирт - для всех

Одновременно с назначение Блескуна в парламенте появился президентский законопроект №2300, в котором прописана спиртовая реформа.

Она, в частности, предусматривает полную демонополизацию производства спирта уже с 1 января следующего года. То есть, производить спирт смогут не только государственные заводы (сейчас из около 80, но работает только половина), но и любой желающий - при условии получения соответствующей лицензии.

Также полностью либерализуют экспорт спирта. А вот свободный импорт разрешат только с 2022 года - для защиты отечественного производителя. Через два года поставлять в Украину спит смогут исключительно уполномоченные Кабмином госпредприятия.

В пояснительной записке указано, что перечисленные меры позволят создать в Украине "цивилизованный конкурентный рынок спирта и ликеро-водочных изделий". Также отмечается, что за последние 10 лет производство легального пищевого спирта сократилось вчетверо. Это связано с падением экспорта (устаревшие заводы производят слишком дорогую продукцию, а денег на модернизацию нет), а также ростом теневого оборота спирта. Если в 2007 году он занимал 10% рынка, то в 2019 году - уже 55%.

Кстати, спиртовые схемы по-новому заработали на "Укрспирте" уже при Порошенко. В курировании схем подозревали экс-премьера Арсения Яценюка. А после его отставки, по слухам, экс-президент Петр Порошенко через людей из своего окружения (в частности, Сергея Березенко) получал долю от "левого спирта".

Кто будет наливать

Эксперты разделяют затеянную властями спиртовую реформу на две части - непосредственно приватизацию "Укрспирта" и снятие государственной монополии на производство спирта.

Тему приватизации "Укрспирта" поднимают уже не первый год. На ней активно настаивают водочники, которые сейчас вынуждены покупать сырье по установленным государством ценам и к тому же не лучшего качества.

Компании уже изрядно потратились на модернизацию отдельных заводов, но, понятно, что в приоритете для них - собственные предприятия.

Но захотят ли водочники выкупить "Укрспирт" - большой вопрос. Еще несколько лет назад владелец компании "Олимп" Павел Климец заявлял, что большинство госпредприятий такие "убитые", что дешевле построить завод с нуля в чистом поле, чем выкупать у государства спиртзаводы. Поэтому, по мнению Куща, водочникам интересен не столько сам "Укрспирт", сколько отмена государственной монополии на производство спирта.

"Любой водочный завод - это спирт, вода и немного маркетинга. Понятно, что производителям нужен доступ к сырью. Каждый раз договариваться о поставках, иногда схемных, о ценах - становится слишком накладно. Им выгоднее заиметь свой завод, чем постоянно тратиться на лоббизм", - считает эксперт.

Официальные комментарии водочников - сдержанные. В пресс-службе Bayadera Group "Стране" сказали: "поддерживаем скорейшую демонополизацию спиртовой отрасли. И мы готовы инвестировать в строительство собственного спиртзавода. Если будет предложена покупка каких-то существующих предприятий "Укрспирта", то важно понять, что будут выставлять на продажу".

В компании также добавили, что надеются, что текст законопроекта будут обсуждать с представителями отрасли, а также в нем четко пропишут все моменты относительно лицензирования производства и продажи спирта. И только после необходимых доработок проект попадет на голосование.

"Не для прессы" водочники говорят, что пока президентский проект выписан невнятно.

"Остается очень много вопросов. Плюс - в ближайшие два года "Укрспирт" все равно сохранит монополию, потому как импортировать спирт будет нельзя, а производить нам всем негде", - отметили в одной из компаний.

"Решение о приватизации выписано в законопроекте достаточно поверхностно. Во-первых, совершенно непонятна спешка: закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Несмотря на то, что речь идет о стратегической отрасли, не предусмотрено никакого переходного периода (кроме спирта для медицинских целей), никакой инвентаризации, никакой предпродажной подготовки. Даже в самом тексте законопроекта есть противоречие: Кабмину поручается привести свои акты в соответствие с новым законом в течение 3-х месяцев после его принятия, что явно позже, чем 1 января 2020. Что будет происходить в промежутке между этими датами? Ведь либерализируется не только право собственности на производственные мощности, но и право экспортировать продукцию", - считает и адвокат, партнер АО "Радзиевский и Яровой" Анатолий Яровой.

По его мнению, приватизации "Укрспирта" - по крайней мере, исходя из внесенного законопроекта – не означает, что его производственные мощности не будут вообще закрыты, ликвидированы или перепрофилированы. В том числе и с целью "нейтрализации" "Укрспирта" как конкурента.

"Кроме того, одно из важных условий – это равный доступ всех ключевых игроков к производственным мощностям. Если его не обеспечить, нас ждет олигополия – монополия нескольких крупнейших компаний – и еще неизвестно, что хуже – нынешняя государственная монополия или будущая частная", - сказал юрист.

Плюс - непонятно как Кабмин пропишет лицензионные условия для частных производителей спирта.

"Какой будет минимальный объем производственных мощностей (соответственно, какой минимальный объем их нужно будет купить одному покупателю), какие будут к ним требования? Возможны ли иностранные бенефициары? Будут ли прописаны условия контроля над качеством? Какой будет плата за лицензию, сроки ее выдачи и условия отзыва? Комбинаций ответов на эти и другие вопросы может быть достаточно, чтобы на этапе формирования рынка оставить только "правильных" игроков", - говорит Яровой.

На посошок

На сегодняшний день в структуре "Укрспирта" числится 78 спиртзаводов, из них работает только 41. При этом официальное производство спирта в Украине из года в год падает. Если в 2014 году оно составляло 13,9 млн дал, то в 2015 - 10,9 млн, в 2017 - 9,6 млн, а в этом, по прогнозам, не превысит 6,9 млн дал. Это меньше, чем оборачивается в тени - 8,4 млн дал. Рентабельность "Укрспирта" составляет сего 1,6%, прибыль, по итогам прошлого года - 22 млн гривен.

Приватизация позволит привлечь в бюджет до 7 млрд гривен, - рассчитывают чиновники. Плюс - побороть схемы и теневой рынок водки (куда идет нелегальный спирт).

Но, по мнению Куща, более логичным было бы не самоустранение государства со спиртовой отрасли, а, наоборот, создание вертикально-интегрированной государственной компании на базе "Укрспирта" и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

"Это позволило бы замкнуть в одну цепочку закупки зерна (что позволило бы поддержать небольшие фермерские хозяйства) и производство спирта, и получать неплохую прибыль. Понятно, что сейчас главный аргумент в пользу приватизации - коррупция и схема в "Укрспирте". Но под этим лозунгом можно приватизировать все, ведь у нас везде коррупция", - считает Кущ.

С ним согласен и Анатолий Яровой.

"Со стратегической точки зрения сам факт приватизации спиртовой отрасли – не лучшее решение для государства. Фактически правоохранительные органы расписались в своей беспомощности и неспособности бороться с теневым рынком и решили переложить этот вопрос на плечи частного бизнеса. А правительство, если поддержит президентский законопроект о приватизации "Укрспирта", признает неспособность найти адекватного менеджера и установить нормальные правила, чтобы государство зарабатывало на монополии, как это делают, например, в скандинавских странах", - считает эксперт.

Что будет с "левой" водкой

Вопрос и в том, позволит ли демонополизация убить спиртовую и водочную "тень".

"Не исключено, что левого спирта и водки станет еще больше - ими буквально зальют страну. Ведь если государство не смогло проконтролировать ситуацию в рамках одного концерна, то где гарантии, что оно сможет отслеживать десятки частных заводов. Ведь акциз на алкоголь у нас все равно остается, и он будет только расти. А это - большой соблазн наладить нелегальный оборот", - отметил эксперт.

По мнению Ярового, отсутствие каких-либо гарантий обеспечения внутреннего рынка тут же приведет к повышению цен - они станут подтягиваться к мировым.

"Это нормальная рыночная история, но она может привести к повышению и без того немалых объемов теневого рынка, поскольку конечный потребитель все равно не сможет платить за продукт выше определенной цены", - говорит он.

"Проблема с оборотом нелегального спирта остается, и одной только ликвидацией монополии проблему не решить. Основное - это контроль", - сказал и собеседник "Страны" в одной из водочных компаний.

Смогут ли его наладить, и главное - не станет ли он новой схемой, на которой начнут зарабатывать чиновники - вопрос пока открытый.