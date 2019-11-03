В рамках программы "Диалог про Украину" по регионам страны с рекламой земельной реформы колесит тройка агитаторов Зе-команды. В ее состав входят: замминистра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, полпред президента по земельным вопросам Роман Лещенко и профильный эксперт Сергей Биленко. Зе-трио встречается с собственниками аграрного бизнеса, фермерами, пайщиками и селянами в областных центрах и проводит "разъяснительную работу" о рынке земли.

Что происходит на таких встречах, о чем говорят и спорят чиновники с аграриями, рассказывает "Страна".

Блиц-формат

Для встречи с замом Тимофея Милованова зарезервировали большой актовый зал в Хмельницком университете управления и права. Впрочем, послушать аргументы власти пришло всего около ста человек. Мини-команда во главе с Высоцким проводит такие встречи в турборежиме. Перед Хмельницком, чиновники уже побывали в Тернополе, а ближе к вечеру у них была запланирована третья встреча в другой области. На все общение с публикой регламент предусматривал только два часа.

Половину этого времени заняли выступления тройки, объяснения важности земельной реформы и некоторых ее особенностей.

"Вся надежда экономики на сельское хозяйство", - с глубоким знанием экономических реалий страны, начал Высоцкий. Далее, замминистра и представитель Зеленского, кратко презентовали публике основные законопроекты, которые сопровождают реформу.

Чиновники сообщили, что на текущий момент 76% всех земель Украины уже нанесены на электронную карту кадастра. До 1 августа 2020 г. сбор данных и оцифровка земельной карты страны должны быть закончены. Аграриям пообещали принятие антирейдерского закона, отнять у Госгеокадастра распоряжение землей с превращением его в сугубо сервисную службу. После сбора всех данных, землю передадут в распоряжение объединенных территориальных громад (ОТГ). "Президент очень четко сформулировал: громады лучше знают, что делать с землей", - заявил Роман Лещенко.

Высоцкий также отметил процесс снижения учетной ставки НБУ и пообещал кредиты для аграриев под 3-7%, в зависимости от кредитной истории.

На повестке дня реформаторов также стоит вопрос определения границ объединенных территориальных громад в рамках завершения реформы децентрализации. Интересно, что по словам замминистра, свои границы ОТГ будут определять самостоятельно, договариваясь о них между собой, а спорные моменты будут решаться в суде. В преддверии того, что ОТГ получат в распоряжение землю, будет очень интересно посмотреть на "миролюбивый" процесс проведения административных границ между ними.

После формальной презентации планов власти, последовали весьма острые вопросы и реплики от присутствующих, которых предварительно попросили "формулировать конкретные и конструктивные мысли".

"Вы зря сюда приехали!"

"В продаже земли, ключевым вопросом является угроза монополизации. Землю нужно продавать только украинцам и только физлицам, не больше 500 га в одни руки. Никаких юридических лиц!", - озвучил предложение первый выступающий. На угрозу монополизации, замминистра ответил странной "пугалкой": "При условии "только физлицам", есть угрозы. Например, я знаю от знакомых, что, например, некоторые поляки уже ищут возможности приобрести землю через украинцев". Из аргумента зама Милованова, не совсем понятно, что в таком случае помешает польским компаниям скупать землю в более крупных объемах, если допускать к рынку юридические лица.

Следующий выступающий поинтересовался возможностью получить в собственность 2 га земли на основе бесплатной приватизации: "Если земля по Конституции принадлежит народу Украины, то почему, перед введением рынка, не дать украинцам возможность получить землю в собственность?". Эксперт Сергей Биленко сказал, что это невозможно: "Поймите, на всех земли не хватит. Бесплатная приватизации - это миф, а в Земельном кодексе прописан популизм. Нечего приватизировать, то, что говорят о государственной земле в количестве 10-12 млн га - колоссальное преувеличение. Свободной земли у государства есть 1-2 млн га". На этот аргумент последовала реплика из зала: "Так, а что продавать собрались?".

"Нельзя сейчас продавать землю. Вы очень правильные законы показали, об антирейдерстве, Геокадастре и т.д. Примите их, наведите с землей порядок. Дайте фермерам дешевые кредиты и поддержите их. У нас в районе работают только 5 фермеров, все остальные земли в руках агрохолдингов. Кто, по вашему, будет покупать эту землю? Нужно разрешить продажу только физлицам и не больше 500 га в руки. Что это за нормы продажи такие - в одни руки аж 200 тыс га? Это 200 человек могут скупить всю Украину!", - это эмоциональное выступление фермера вызвало в зале бурные аплодисменты.

Высоцкий, в свою очередь ответил, что ограничения в 500 га только для физлиц, "не дадут нужного импульса развития".

Другие выступающие несколько раз напоминали чиновникам, как те тайком согласовывали законопроект №2178-10, о чем писала "Страна". Этот формат "подковерных" договоренностей очень сильно диссонирует с декларируемой открытостью власти по обсуждению земельного вопроса. Наивны те чиновники, которые решили, что на местах этого не заметили и не придали значения.

"О каком вообще рынке земли можно говорить? Кто будет покупать и продавать землю? Если хотите, я сейчас повезу вас на машине по селам моего района. Там живут несчастные, нищие люди, которые думают, как им завтра купить буханку хлеба. Какой рынок, какие цены? Алкоголики продадут паи за бутылку водки, пенсионеры за возможность купить лекарства. Вы сейчас напринимаете этих законов, а через несколько лет мы соберемся здесь же, и хватаясь за голову будем причитать: "Что мы наделали!", - очень эмоционально выступил один из пайщиков.

"Вы зря сюда приехали! Примите законы, о которых вы тут рассказываете, наведите порядок с землями. Дайте фермерам возможность "дышать", предусмотрите длительный переходный период, а тогда приезжайте и разговаривайте с нами. Покажите сначала результаты своей работы", - потребовал другой участник дискуссии.

Абсолютно все выступающие на сборах высказывались о форме рынка земли с возможностью продавать ее только украинцам, только физическим лицам и не более 500 га в одни руки. Трио агитаторов неоднократно повторяло, что такой формат не будет результативным и повсеместно подводили к мысли, что подобные предложения противоречат идее рынка, являясь бесполезными.

Окончание диалога достигло апогея по эмоциям. Из-за ограничения по времени, многим не удалось задать интересующие вопросы.

- Имейте уважение, я бросил трактор посреди поля, чтобы к вам приехать! -- кричал возмущенный мужчина из зала.

- Имейте уважение и вы, я не видел детей уже две недели, - парировал Высоцкий, собираясь уходить со сцены.

Друзья крупного бизнеса

Настрой правительства на внедрение максимально либерального рынка земли, вполне отчетливо отражен в персоналиях команды Милованова. Тарас Высоцкий в этом отношении, человек вовсе не случайный. В 2010-2013 гг. Высоцкий работал экспертом аграрных рынков Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", а в 2015-2019 гг. был ее генеральным директором.

В интервью с гендиректором одного из крупнейших агрохолдингов ИМК (земельный банк составляет 123,9 тыс, га), Алексом Лисситсом, на вопрос о лоббизме тот отвечал: "Положа руку на сердце, скажу, что лоббизмом я занимаюсь минут 10 своего времени в день. Всю работу ведет гендиректор УКАБа Тарас Высоцкий, который имеет достаточно высокий уровень коммуникаций. Я выхожу от имени УКАБа крайне редко, если необходима встреча на уровне премьера, или же подключаюсь к каким-то стратегическим совещаниям. Всю основную работу делает Тарас и его команда, за что я им очень благодарен".

Де-факто, занимая одну из ключевых должностей, внедрение рынка земли готовит человек, который до недавнего времени был лоббистом крупных агрохолдингов. Выступление перед фермерами и селянами экс-лоббиста агрокорпораций, обещающего "справедливый рынок", выглядит несколько неоднозначно.

Президент видит иначе

В процессе дискуссии, представителя президента Зеленского, Романа Лещенко, спросили о его личном видении параметров рынка земли. "Общаясь с президентом и обсуждая эти вопросы, я доношу до него, что наиболее подходящим опытом для Украины, является польский".

В Польше действовал достаточно длительный переходной период с многими ограничениями. Максимальная площадь земли в собственности - не более 500 га, а государственное сельскохозяйственное Агентство недвижимости имело первоочередное право выкупа земли. Физлица-покупатели, должны иметь сельскохозяйственное образование или иметь опыт работы в этой сфере (на ферме). Иностранцы могут приобретать землю в Польше если они состоят в браке с гражданином республики, проживали в стране последние два года или проживали в Польше последние 5 лет, после получения статуса резидента. Только в 2016 году были сняты ограничения по операциям с землей для граждан ЕС. Более того, Польша является лидером среди стран-членов ЕС по бюджетной поддержке аграрного сектора (на финансирование программ поддержки субъектов АПК выделяется более 21 млрд долларов). По сравнению с этой суммой, аграрные субсидии для украинского АПК просто ничтожны. В бюджете на следующий год, субсидирование предусмотрено в размере 4,4 млрд, гривен, или около 176 тыс долларов.

Эти позиции польского опыта перекликаются со многими публичными высказываниями Владимира Зеленского. Очевидно, ему близок более длительный и осторожный процесс внедрения рынка земли.

Это откровенно диссонирует с позицией правительства. Даже на вышеописанной региональной встрече в Хмельницком, ответы человека Зеленского и подопечного Милованова, красноречиво демонстрировали понятийный зазор между президентом и Кабмином по земельной теме.