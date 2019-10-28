Почти 3 недели назад депутат от партии "Слуга народа", бывший гендиректор телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко подал свою декларацию в качестве кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.

В политических кругах тогда стали говорить о том, что Кабмин незамедлительно проголосует за соответствующее представление президенту, тем более, что парламент сделал реверанс Ткаченко и провел в первом чтении его проект закона о столице, который сам Ткаченко и подготовил.

Но до сих пор правительство не рассмотрело вопрос по назначению Ткаченко. Сам же нардеп попал в эпицентр скандала из-за незадекларированной виллы на Трухановом острове. Да и текст его законопроекта не был вовремя доработан ко второму чтению. Более того, он вообще ни разу не рассматривался рабочей группой с момента голосования в 1 чтении (но, возможно, это произойдет сегодня).

Да и в принятом законопроекте не было указано даты выборов мэра (хотя первоначально ее хотели заложить в переходные полномочия). Затем прошли слухи, что Ткаченко намерен внести ее во втором чтении на 15 декабря. Но из-за проволочек с рассмотрением документа этот вариант отпал и сам экс-гендиректор "плюсов" признал, что досрочные выборы городского головы столицы если и состоятся, то весной.

Тем временем Виталий Кличко на минувшей неделе впервые с момента инаугурации нового президента смог провести результативную сессию Киеврады, что многие расценили как свидетельство об укреплении его позиций.

Ситуацию в Киеве анализирует "Страна".

Битва за Киев

После убедительной победы на парламентских выборах команда Зеленского рассчитывала на блицкриг в украинской столице.

И первый удар был незамедлительно нанесен по столичному градоначальнику Виталию Кличко, до сих пор совмещающего должности мэра и главы КГГА. Глава тогда еще Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан еще в июле просил бывшего премьера Владимира Гройсмана поддержать представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Но предыдущий Кабмин форсировать события не стал. Такое представление все же было одобрено новым составом правительства, буквально на первом же заседании. Но спустя почти 2 месяца с этого момента президент так и не решился уволить Кличко.

А единственный очевидный претендент на этот пост Александр Ткаченко не утвержден ни Кабмином, ни самим Зеленским. 10 октября на пресс-марафоне президент уклончиво заявил, что рассматривает несколько кандидатур.



"У Зеленского нет своего кандидата. Есть Ткаченко, но это кандидат Коломойского. Он же не "зеленый", он от Игоря Валерьевича. Команда "95 квартала" в окружении президента понимает, что отдай столицу Коломойскому - отдай ему власть. Поэтому Зеленский и затягивает с увольнением Кличко и новым назначением", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Более того, в связи со скандалом вокруг Ткаченко, связанным с тем, что у него нашли незадекларированную виллу на Трухановом острове (как утверждает нардеп, он ее временно снимает), прошли слухи, что от его кандидатуры и вовсе решили отказаться.

"Я тоже слышал последнюю информацию, что принято решение, что от его кандидатуры отказываются. Но не только из-за дома. Дело в том, что у Ткаченко не только внутренние оппоненты, и "95 квартал" не хочет отдавать контроль над Киевом Привату. С точки зрения международной политики, в случае назначения Ткаченко у внешних партнеров будет дополнительный аргумент обвинить Зеленского в том, что он "сливается" под Коломойского. Все эти факторы играют против этого назначения, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но думаю, что правда где-то посередине. Идут торги, поэтому вопрос завис. Обратите внимание, даже обсуждение этой темы пропало с повестки дня".

С другой стороны, отмечает эксперт, Зеленский может отдать Коломойскому Киев взамен на поддержку своих решений в Раде, учитывая то, что олигарх имеет влияние на несколько десятков депутатов в парламенте, а президенту нужны голоса по Донбассу и по закону о земле.

Да и собеседники "Страны" в Офисе президента говорят, что Ткаченко рано списывать со счетов. "Это назначение состоится, но немного попозже. Проблема не в том, чтобы назначить Ткаченко, а в том, на каких условиях", - говорит "Стране" собеседник.

Ткаченко плетет интриги

При этом, даже если назначение Ткаченко состоится в ближайшее время, управлять КГГА ему придется, столкнувшись с сопротивлением действующей власти на местах (что особенно неприятно будет зимой, когда коммунальное хозяйство и без того работает с трудностями).

А уже понятно, что внеочередных выборов киевской власти (а значит и захода в Киевраду лояльных "Слуге народа" депутатов) в ближайшее время не будет.

Как уже писалось выше, первоначально выборы в Киеве хотели провести в этом году, потом заговорили о весне. Причем весной, как неоднократно заявляли "слуги народа", хотели провести местные выборы не только в столице, но и по всей стране, проведя изменения в Конституцию. Однако до сих пор нет даже проекта. А если его не внесут и не проголосуют в первом чтении до конца этой сессии, то значит весной никаких выборов не будет, так как изменения в Основной закон нужно принимать на двух сессиях.

С учетом этого, в партии президента уже заговорили о том, что местные выборы имеет смысл проводить осенью 2020 года, как они и были изначально запланированы по графику.

"Местные выборы хотят проводить по всей стране одновременно осенью 2020 года, поскольку это экономически целесообразно. Но могут быть и другие предложения по дате выборов", - говорит "Стране" замглавы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура ("Слуга народа").

Маневры Ткаченко в Киевраде

Тем временем, Александр Ткаченко пытается упрочить свои позиции в Киеве не дожидаясь решения о своем назначении. На минувшей неделе он инициировал создание межфракционного объединения "Новый Киев", ради того, чтобы "вывести город из кризиса".

Союзниками в этом вопросе для Ткаченко стали глава "Киевской команды", ресторатор Сергей Гусовский и депутат Илья Сагайдак, который консультировал команду Зеленского по ситуации в Киеве. Они объявили, что депутатская группа будет в оппозиции к действующей киевской власти, а сам Ткаченко заявил, что и в Верховной Раде хочет создать межфракционное объединение с таким же названием.

Александр Ткаченко (справа) объединился с депутатами Киеврады Сергеем Гусовским и Ильей Сагайдаком для борьбы против Кличко. Фото: Александр Ткаченко, facebook.com

Один из депутатов Киеврады из фракции "Солидарность" сообщил "Стране", что в будущую депутатскую группу могут переманить порядка 30 депутатов, ориентированных на Зе-команду. Часть из них уже вышли из своих фракций - четверо из "Солидарности" и трое - из "Батькивщины". Часть из этих депутатов - 18 человек - даже написали письмо к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Кличко нашел союзников

О своих планах Ткаченко заявил аккурат в день созыва сессии Киеврады, в минувший четверг. Такую сессию Виталию Кличко удалось провести в столице впервые с мая нынешнего года. При чем решения горсовета принимались при небывалом количестве голосующих - более 90 депутатов (для кворума необходим 61 депутат), чего не было и в более стабильные времена.

Сплоченность вокруг предложений мэра демонстрировали депутаты "Солидарности", "Батькивщины", "Единства" и "Свободы".

Показательным было выступление влиятельного в столице депутата от "Батькивщины" Владимира Бондаренко, который призвал новую власть забыть об амбициях и думать о городе, а также более чем прозрачно проехался по кандидатуре Александра Ткаченко на должность главы КГГА, напомнив о том, что журналисты нашли у него незадекларированную виллу на Трухановом острове.

"Забудьте свои амбиции. За нами - Киев! А то кто-то уже делит портфели в киевской власти. Новая власть Труханов остров застраивает, - заявил он, выступая в Киевраде. - Будут выборы когда-то, тогда и будет повод ими заниматься".

А секретарь Киеврады, член "Солидарности" Владимир Прокопив (он писал заявление на сложение секретарских полномочий, но, по информации "Страны", его убедил остаться на этой должности лично Виталий Кличко) уже сейчас не исключает возможности, что "Солидарность" и в будущем подставит плечо поддержки мэру Киева, например, решив идти на выборы вместе с "УДАРом".

"Не исключаю вариант, что "УДАР" и "Солидарность" пойдут на выборы вместе. У нас сохранились хорошие отношения, наша коалиция оказалась крепкой", - говорит Прокопив.

"Последняя сессия и поведение флюгерской фракции "Единство", да и некоторых других депутатов, показали, что кто-то с кем-то о чем-то договорился. В любом случае вырисовывается положение цугцванг. Завязли безнадежно с законом (о столице, - Ред.). Киевляне теряют надежды на изменения. Я не о главе КГГА, а о возвращении столице самоуправления, адекватной модели управления и выборах", - отмечает в разговоре со "Страной" бывший мэр Киева Леонид Косаковский.

"Поделился наконец-то", - так кратко ответил "Стране" источник в Киевраде на вопрос как Кличко удалось заручиться поддержкой депутатов.

Проект Ткаченко о столице увяз в негативе

Примечательно, что ситуация с принятием закона о столице авторства самого Александра Ткаченко также непростая. Сроки подачи поправок ко второму чтению прошли еще 17 октября. Но с тех пор рабочая группа по этому проекту закона ни разу не собиралась.

По информации "Страны", первая попытка обсудить изменения к проекту о столице будет предпринята сегодня, 28 октября. Если вновь не сорвется.

Уже сейчас многие депутаты говорят о том, что такой закон принимать нельзя ни в коем случае. Чего только стоит то, что даже коллега Ткаченко по фракции "Слуга народа", киевский мажоритарщик Дмитрий Гурин называл этот проект "сплошной лол" и "40 страниц сатанизма".

Член парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения (именно этот комитет рассматривает этот проект) Татьяна Плачкова (фракция "Оппозиционная платформа") в разговоре со "Страной" отмечает, что по мнению экспертов, это худший с точки зрения юридической подготовки законопроект, который подавался в сессионный зал.

"Принятая в первом чтении редакция закона выглядит как эксперимент и над столицей, и над киевлянами. Этот проект противоречит Конституции, закону о выборах, о местном самоуправлении и не только им. А значит работать он не будет. Чего только стоит предложение законодательно закрепить за депутатами Киевсовета статус служащих органов местного самоуправления. А почему тогда такого статуса не имеют депутаты Одессы или любого другого города Украины? Статус служащих органов местного самоуправления для депутатов Киеврады означает, что они будут получать зарплату. Зачем тогда исполнительные органы, и как эта норма коррелируется с недавно заявленным требованием президента о сокращении чиновничьего аппарата на 10% для обеспечения экономии средств госбюджета?", - говорит "Стране" Плачкова.

Также она считает, что проект полностью противоречит обещаниям власти продолжить курс на децентрализацию.

"Если власть рассказывает везде о приоритетности децентрализации, почему на практике все решения, касающиеся местного самоуправления, продолжают приниматься без участия представителей громад. Попытка перекроить законодательство о Киеве – это яркий пример политического самоуправства", - говорит "Стране" Плачкова.

Две стратегии Зе по Киеву

Между тем, битва за Киев может оказаться самым ожесточенным фронтом внутри Зе-команды еще и потому, что к полю сражения вплотную подходят новые силы.

Так, Киев наводнили билборды с известным телеведущим, президентом клиники Eurolab (где сдавал анализы во время избирательной кампании Владимир Зеленский) Андреем Пальчевским. Сам он уже заявил, что "киевляне толкают его в мэры", потому что не хотят, чтобы власть делили между собой разные кланы.

Полон амбиций и Сергей Гусовский. Хоть он и вошел в ситуативную коалицию с Ткаченко, собеседник "Страны" в Киевраде говорит о том, что сам Гусовский не прочь возглавить КГГА вместо Ткаченко, а Илье Сагайдаку отдать кресло секретаря Киеврады вместо Прокопива.

Также в мэры Киева, по слухам хочет идти Дмитрий Гордон и столичный бизнесмен Гарик Корогодский.

Ранее, как писала "Страна", рассматривалась кандидатура в мэры Евгения Кошевого ("Лысого" из "Квартала"). Но не так давно он публично, прямо со сцены, взял "самоотвод".

А на прошлой неделе в СМИ запустили слух, что в игру включился и главный помощник Зеленского по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак, который, якобы договорился с Кличко, что от Офиса президента смотрящим по Киеву станет нардеп-мажоритарщик Николай Тищенко, а назначения нового главы КГГА не будет, и за Кличко сохранится его статус-кво до местных выборов. Сам Тищенко уже опроверг такие слухи, заявив, что "при президенте Зеленском никаких "смотрящих" не будет".

Источник "Страны" в "Слуге народа", знакомый с ситуацией в столице, утверждает, что слухи о "смотрящем Тищенко" и "договорняка Ермака с Кличко" распространяет Александр Ткаченко.

"Тищенко, конечно же, никакой не смотрящий, - говорит источник. - Также как и Ермак, который действительно дружит с Тищенко уже лет 20. Но к их мнению Зеленский прислушивается. А Тищенко категорически против кандидатуры Ткаченко, о чем он и говорит президенту. Логика у него и у других противников Ткаченко внутри Зе-команды такая. Ткаченко - малопригодная кандидатура на пост главы КГГА, так как не имеет никакого опыта работы в коммунальном хозяйстве. А с другой стороны он - непроходная кандидатура на пост мэра. Не говоря уже о шлейфе его связей с Коломойским. Поэтому назначать Ткаченко на КГГА в зиму - это завалить работу городского хозяйства и тупо подставить президента. А двигать Ткаченко на мэра - это нарваться на риск поражения и крики со всех сторон "Акелла промахнулся". Такие аргументы приводятся в беседах с президентом многими людьми. Естественно, Ткаченко злится и распускает слухи, что "Киев слили Кличко" и Тищенко стал смотрящим".

По словам источника, сейчас у президента определяются со стратегией по Киеву.

"Стратегии, собственно, две. Первая - не трогать Кличко вообще до выборов, а потом выставить против него сильную кандидатуру и победить. Тем более, что Кличко включил свои связи на Западе и за него просил уже не только Джулиани, но и представители руководства Германии. Правда, Кличко и "теневой мэр" Столар для реализации этого сценария должны сильно поделиться потоками по Киеву с разными другими людьми. Столар пытался договорится с Богданом и Вавришем (крупный киевский застройщик, близок к Богдану - Ред.) о том, чтоб поделить схемы по-братски. Но стороны не пришли к согласию. И сейчас против Столара готовятся уголовные дела и он, с большой долей вероятности, пополнит ряды эмиграции. А схемы будут поделены между разными группами влияния в окружении Зеленского. Вторая стратегия - все-таки снять Кличко с поста главы КГГА и назначить туда Ткаченко. Этот вариант активно лоббирует Коломойский, который хочет сам сесть на потоки. И такая вероятность есть, так как в "Слуге народа" у олигарха немало депутатов, а их голоса нужны. Кроме того, обратите внимание, что часть нардепов, блогеров и прочих лидеров мнений, которые ориентируются на Коломойского, ранее певшие хвалу Зеленскому, как раз с начала октября перешли к резкой критике президента. Это связано с тем, что многие вопросы, которые нужны Коломойскому, пока не решаются. В том числе и по Киеву. Поэтому президент думает. Есть аргументы за и против по обоим стратегиям".

По словам источника показательным, с точки зрения понимания выбранной стратегии, будет ход рассмотрения сегодня законопроекта о столице. Если оно, конечно, состоится.