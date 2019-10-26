Уже второй год подряд курс гривны продолжает удивлять. Привычные сезонные колебания, когда с конца лета гривна начинает падать, а весной расти, уже не работают. Наоборот, этим летом и осенью гривна укрепилась гораздо сильнее, чем можно было ожидать.

Изменения официального курса гривны в 2016-2019 гг. Фото: НБУ

Особенно это удивляет, если учесть, что Украина имеет хронический дефицит внешней торговли. Мы продаем на экспорт намного меньше товаров, чем покупаем за границей в виде импорта.

"Страна" разобралась в причинах необычного поведения курса гривны в этом году.

Украина платит огромные проценты кредиторам

На первый взгляд, разгадка феномена укрепления гривны проста: в этом году наблюдается необычно большой приток иностранных инвестиций в гривневые облигации государственного займа (ОВГЗ). Это долговые расписки, благодаря которым Минфин занимает гривны внутри Украины для покрытия расходов государственного бюджета.

Украинские гособлигации – одни из самых доходных в мире. В начале года проценты по ОВГЗ составляли около 20% годовых. Сейчас доходность немного снизилась и составляет около 15% годовых.

Это очень высокая ставка. Такой процент разительно отличается от доходности по облигациям других государств. Например, доходность по гособлигациям США колеблется в районе 1-2%, а гособлигации Германии в этом году вообще начали продаваться с отрицательной доходностью. Около нуля процентов платят по государственным долгам даже соседи Украины Польша и Венгрия.

Почему же Украина так дорого платит по своим долгам? Ведь на выплату сверхвысоких процентов уходят налоги украинских предприятий и граждан. Эти деньги, вместо платежей финансовым спекулянтам, можно было бы потратить на более полезные цели, например на строительство дорог, повышение зарплат врачам и учителям.

Залезать в долги было не нужно

Похоже, часть займов под огромные проценты была не нужна. "Страна" проанализировала данные Госказначейства об остатках денег на едином казначейском счете, где собираются средства госбюджета. Как оказалось, с августа этого года там начали собираться мертвым грузом рекордные суммы: 48 млрд грн на начало августа и по 61 млрд грн на начало сентября и октября.

Суммы остатков на Едином казначейском счете Госказначейстава. Фото: Страна.UA

Зачем Минфину понадобилось брать в долг миллиарды гривен через выпуск новых ОВГЗ, если на казначейских счетах лежат рекордные суммы остатков гривны, остается только догадываться.

Курс гривны обвалили нерезиденты

Сверхвысокая доходность облигаций Украины привлекла в этом году международных финансовых спекулянтов.

За текущий год нерезиденты увеличили свои вложения в ОВГЗ в 15 раз. С начала 2019 года иностранные компании (нерезиденты) купили ОВГЗ на сумму 90 млрд грн. Это эквивалент около $3,4 млрд.

Сейчас, по данным НБУ, нерезиденты владеют облигациями внутреннего госзайма на сумму почти 100 миллиардов гривен, это эквивалентно около $4 млрд.

Объемы ОВГЗ, которые находятся в собственности нерезидентов. Фото: НБУ

Фактор покупки нерезидентами ОВГЗ, по мнению экспертов, стал главной причиной укрепления гривны в этом году. Перечисленная нерезидентами в Украину валюта укрепила гривну больше, чем на 10% – с 27,5 до 24,8 гривен за доллар.

Между ростом покупки нерезидентами ОВГЗ и ростом курса гривны существует прямая связь. Ее механизм следующий.

Чтобы купить ОВГЗ, нерезиденты должны сначала перечислить в Украину валюту. Здесь они продают ее в обмен на гривну. Только после этого нерезиденты могут за гривны купить ОВГЗ.

В результате, из-за продажи больших объемов валюты, курс гривны растет, а доллара и евро, соответственно, падает.

Прямая зависимость между курсом гривны и объемом вложений нерезидентов в ОВГЗ наблюдалась в течение всего 2019 года: чем больше укреплялась гривна – тем больше были инвестиции нерезидентов в гривневые гособлигации, и наоборот. Эта зависимость хорошо видна на следующем графике.

Фото: НБУ

Кабала имени Яресько

Возможно, разгадка странных многомиллиардных долгов, которые Украина набрала в этом году, кроется в недалеком прошлом.

В 2015 году Украина, в лице тогдашнего министра финансов, гражданки США Натальи Яресько, договорилась с иностранными кредиторами о реструктуризации государственного долга общим объемом $18 миллиардов.

Тогда политики говорили о списании 20% долгов Украины. На самом деле часть долга в сумме около $3,2 млрд была не списана, а заменена на "ВВП-облигации" (еще их называют "ВВП-варранты").

Это специальные ценные бумаги, по которым инвесторы должны получать часть прироста валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Кредиторам тогда предложили заменить каждые 1000 долларов долга на новые долговые бумаги. По долгам на 800 долларов Украина обязалась выплачивать проценты по ставке 7,75%. Выплаты по еще 200 долларам долгов стали зависеть от роста ВВП, то есть от роста украинской экономики.

По условиям реструктуризации, выплаты по "ВВП-облигациям" должны начаться при наличии двух условий:

1. ВВП страны, начиная с 2019 года, должен быть выше $125,4 млрд;

2. Рост ВВП Украины должен превышать 3% за год.

Условия выпуска этих "облигаций Яресько" были зафиксированы в 2015 году в специальном постановлении Кабмина.

Скриншот: zakon.rada.gov.ua

Выплаты по "облигациям Яресько" начнутся из-за роста курса гривны

Планку ВВП, выше которой начинает действовать механизм выплат по "ВВП-облигациям", Украина преодолела уже в 2018 году. В пересчете на доллары ВВП в прошлом году превысил $130 млрд.

Проблема в том, что, согласно условиям соглашения с кредиторами, при расчете ВВП используются данные Международного валютного фонда (МВФ). А показатели, которые рассчитывает МВФ, сильно зависят от курса гривны к доллару.

Дело в том, что показатели, которые рассчитывает Госкомстат Украины, рассчитываются в гривне. А МВФ в своих расчетах пересчитывает показатели в доллар США по курсу НБУ.

В 2015 году, когда Минфин под руководством Натальи Яресько выпустил "ВВП-облигации", объем ВВП Украины, по данным МВФ, составлял $90,5 млрд. Хотя за два года до этого в 2013 году долларовый ВВП Украины был в два раза больше – $179,5 млрд.

Фото: imf.org

Двукратная разница между показателями "долларового" ВВП в 2013 и 2015 годах образовалась за счет падения курса гривны больше чем в 3 раза.

А с 2015 по 2018 годы "долларовый" ВВП вырос, в основном, из-за большой инфляции: цены в гривне росли, но курс менялся мало. В результате, в пересчете на доллар, все товары и услуги (из которых состоит ВВП) резко подорожали, что и дало рост "долларового" ВВП с $90 до $130 млрд всего за три года.

Таким образом, показатели объема "долларового" ВВП, к которому привязаны выплаты по "облигациям Яресько", прямо зависят от курса гривни к доллару. А этот курс, как мы уже выяснили, в последнее время прямо зависел от объемов покупки нерезидентами ОВГЗ.

В итоге получается, что Минфин, продавая в этом году гривневые ОВГЗ по завышенным процентам, привлек международных финансовых спекулянтов. Они выбросили на валютный рынок Украины порядка $4 млрд, за которые покупали гривну. В результате курс гривны укрепился на 10%.

А это, в свою очередь, привело к тому, что ВВП в пересчете на доллар снова превысит в этом году пороговый уровень $125,4 млрд, и начнет работать механизм начисления выплат по "облигациям Яресько".

Если бы курс гривны в этом году не вырос, а упал хотя бы до показателя 30 грн за доллар, у Украины была бы возможность избежать превышения "долларовым" ВВП уровня $125,4 млрд, и, соответственно, начала выплат по "облигациям Яресько".

Однако действия Минфина по укреплению курса гривны не оставили Украине никаких шансов избежать этих выплат.

Сколько придется платить

Этот год может стать первым, когда Украина будет должна поделиться с кредиторами своим ВВП. По прогнозам НБУ и МВФ, рост экономики составит больше 3%. Поэтому и второе условие для начала выплат тоже должно сработать.

А сумма, которую должна будет заплатить Украина, зависит от того, на сколько вырастет ВВП в этом году.

Для примера приведем небольшой расчет. По данным статистики, в первом полугодии 2019 года рост ВВП составил 3,6%. Если по итогам 2019 года рост ВВП Украины составит 3,5%, то страна должна будет выплатить 15% от суммы, превышающей 3%, то есть 0,075% суммы ВВП.

По оценкам МВФ, сумма ВВП Украины за 2019 год составит около $150 млрд. Следовательно, по итогам 2019 года нужно будет выплатить кредиторам около $113 млн. (эквивалент около 2,8 млрд грн по текущему курсу).

Если же рост экономики ускорится, например, до 5% в год, то выплаты кредиторам вырастут в разы. Нужно будет выплачивать 15% от суммы роста ВВП с 3% до 4%, и 40% от суммы роста ВВП, превышающей 4%.

Например, если при этом ВВП составит все те же $150 млрд, то объем выплат кредиторам вырастет до $830 млн или до 20,5 млрд грн.

И так будет происходить каждый год вплоть до 2040 года. По оценкам экспертов, за этот период кредиторы получат до $14 млрд.

Напомним, что исходная сумма долга, взамен которой выпустили "облигации Яресько", составила всего $3,2 млрд.

Фактически это означает, что Украине в ближайшие 20 лет будет невыгодно показывать рост ВВП свыше 4% в год. Ведь 40% от суммы этого роста надо будет выплатить кредиторам из государственного бюджета.

Мина замедленного действия

Еще в июне этого года советник президента Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев в статье в "Зеркале недели" заявил, что "ВВП-облигации", выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, являются "миной замедленного действия". Он призвал рассмотреть возможность досрочного их выкупа.

Гетьманцев охарактеризовал эти бумаги как "заложенную уходящей командой финансовую мину замедленного действия сверхразрушительной силы".

"Ценные бумаги, выпущенные на кабальных условиях, не только могут стать сдерживающим фактором экономического роста, к которому мы все стремимся, но и приведут к выплатам, кратно превышающим реструктуризированный в 2015 году долг", – считает эксперт.

Сейчас Даниил Гетьманцев – высокопоставленный представитель власти. На парламентских выборах он вошёл в список партии "Слуга народа" под №20. Сейчас в Верховной Раде он возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Другой эксперт, аналитик крупной инвестиционной компании "Сoncorde Capital" Александр Паращий в Facebook написал, что если правительство выполнит свой план по росту экономики, то только в 2020-2026 годах Украина будет вынуждена заплатить 9 миллиардов долларов держателям "ВВП-облигаций".

В ответ на эти заявления премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 2 сентября , что "бояться экономического роста с учетом того, что надо выполнять какие-то обязательства, – неадекватный подход". Об этом сообщала "Страна".

В этой связи интересно, что нынешняя министр финансов Оксана Маркарова – давняя соратница и подруга Натальи Яресько. Их объединяют давние дружеские и бизнес-отношения.

С 1998 по 2003 годы (с небольшим перерывом) Оксана Маркарова занимала должности советника и менеджера в созданном правительством США фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise (теперь в управлении Horizon Capital), которым руководила Наталья Яресько.

В 2013 году, как сообщали "Наші гроші", группа компаний ИТТ, совладелицей и руководителем которой была Оксана Маркарова, приобрела "Актив-банк". Оксана Маркарова была назначена председателем наблюдательного совета банка, а членом совета нове владельцы назначили Наталью Яресько.

С 2015 года Маркарова стала работать заместителем министра финансов, которой в то время уже была Наталья Яресько.

Оксана Маркарова и Наталья Яресько до сих пор поддерживают дружеские отношения. Об этом свидетельствуют, например, совместные фотографии соцсетях.

Фото: Facebook/ vladyslav.rashkovan

Похоже, что нынешняя политика Минфина на долговом рынке скоординирована с организаторами выпуска "ВВП-облигаций" в 2015 году, и проводится в их интересах.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров планирует рост реального ВВП в 2020 году на уровне 3,7%. Этот сценарий будет заложен в проект госбюджета на 2020 год.

Кабмин также прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году – до 4,1%. А по более оптимистическому сценарию, в 2021 году экономика Украины ускорится до 5,5%, а в 2022 году – до 6,5%.

"Страна" рассказывала, что глава Минфина вывела элитное здание в Киеве из банка-банкрота на свою фирму.

Также Маркарова объяснила, почему тарифы на коммуналку снижаться не будут.