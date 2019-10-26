Азартные игры в Украине уже в следующем году могут стать вполне законным развлечением и способом заработка.

В парламенте появился законопроект №2285, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.



Напомним: у Зе давно заявили, что не против дать зеленый свет казино и "одноруким бандитам". Это, якобы, позволит пополнить бюджет и привлечь в Украину туристов.



Еще в сентябре на встрече с правительством президент поставил конкретные сроки — подать соответствующий законопроект до 1 октября этого года. Ожидалось, что его примут уже до 1 декабря, а работать по-новому отрасль начнет с 2020 года.



Впрочем, в этот раз турбо-режим дал сбой, и проект появился в стенах Рады только 17 октября, причем, без текста, который вместе с пояснительной запиской выставили еще позже.



Такую проволочку можно объяснить интригами и торгами, которые, как стало известно "Стране", до последнего велись в кулуарах.



Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал случай с проектом об азартных играх "одним из примером хаоса". Якобы, депутаты и профильная общественность работали над одним документом, а Кабмин внезапно подал в Раду свою версию. Что подтверждают и в профильной ассоциации. Причем, вариант от правительства бизнес, мягко, говоря, разочаровал.



"Странно получается у нас с этим законопроектом по легализации игорного бизнеса....Практически месяц мы работали в официальной рабочей группе в комитете финансов и налоговой политики, вносили поправки и комментарии. А потом - бац! Кабинет Министров, вылетев с опозданием с какой-то очень дальней орбиты, дает свой законопроект, в котором ошибка на ошибке (в том числе грамматические), глупость на глупости, некомпетентность на некомпетентности, утверждения, которые друг дружке абсолютно противоречат", — написал на своей странице в Facebook вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Алексей Евченко.



"Страна" разбиралась, как будут легализировать азартные игры в Украине и кто сорвет джекпот.

Ставки сделаны

Еще 30 сентября нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в видео на своей странице в Facebook заявио, что законопроект должен был "уже завтра" (то есть 1 октября) появиться в парламенте.



Но, как отметил Дубинский, глава Минфина Оксана Маркарова "забежала к Гончаруку (премьер-министру — Ред.)" и появилась новая версия.



Среди правок, о которых упомянул нардеп, в частности, требование о размещении игровых автоматов исключительно в гостиницах. То есть, салоны в переходах и жилых домах по-прежнему будут вне закона.



Это не понравилось Дубинскому, который считает, что таким образом большую часть игорного бизнеса вновь загоняют "в тень", заставляя платить крыше в правоохранительных органах. .



"Я хотел бы, чтобы такие вещи обсуждались с депутатами и профильным комитетом", — резюмировал нардеп.



Кстати, в итоговом тексте, который подан в Раду, эта норма осталась — игровые автоматы будут размещаться исключительно в отелях, но не только пятизвездочных, как казино, но и в трех- и четырех- звездных.



Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", предположили, что Кабмин решил взять игру в свои руки не просто так. А, якобы, после того, как появились слухи о том, что в профильный комитет потянулись разного рода лоббисты, пытающиеся прописать проект под свой бизнес.

В числе таких называют, в частности, людей из окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Бориса Ложкина и Глеба Загория, которые, по слухам, курируют "Украинскую национальную лотерею" и "Космолот".

Также есть мнение, что бизнесу подыгрывает глава профильного комитета по вопросам налогообложения Данил Гетманцев, который работал и был акционером в компании-операторе лотерейного бизнеса "МСЛ", а интересы этой компании защищала юридическая фирма Гетманцева "Юримекс". Ранее Гетманцев заявлял, что законопроектом об игорном бизнесе он заниматься не будет, так как присутствует конфликт интересов, а документ, якобы, разработают в Офисе президента.



Но есть и другие игроки. Так, в Кабмине влияние на готовящийся проект мог оказать глава МВД Арсен Аваков.



Ранее Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK открыто обвинил Авакова в причастности к нелегальному игорному бизнесу.



"Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес", — заявил он. Тогда же, в начале сентября, СБУ совместно с ГБР накрыло нелегальное казино в столичном ТЦ "Олимпийский". И работало оно, якобы, под прикрытием правоохранительных органов — то есть, подконтрольной Авакову Нацполиции.



Таким образом, получается, что норма об ограничении для игровых автоматов, которая заставит их работать по-черному, выгодна "крыше" в правоохранительных органах, собирающей дань с одноруких бандитов.



Чья ставка в итоге сыграет — пока неясно. Ведь проект в любом случае будет проходить через профильный парламентский комитет, где его могут основательно переписать.

Поделили деньги и лицензии

Если предположить, что базовым все же станет законопроект от Кабмина, то игорный бизнес в Украине, который хоть формально и запрещен, но на практике полноценно работает и зарабатывает (оборот этого рынка — порядка 2 млрд долларов в год), ждут кардинальные изменения.



В проекте прописано, что основанием для работы игорных заведений станут лицензии. Но их число будет лимитированным. Так, к примеру, для казино их обещают на всю страну только 20, для букмекерских контор — 80, для интернет - казино —10, для покерных клубов — 5 и еще 5 — для интернет- покерных клубов, для салонов игровых автоматов — 160. Эксперты считают, что этого слишком мало для конкурентного рынка.



"Сложно назвать рациональными ограничения по количеству отдельных лицензий. Так, в частности, только 10 лицензий для онлайн-букмекеров и онлайн-казино может создать проблему. Ведь эффективных механизмов борьбы с нелегальными сайтами в проекте не предложено. То есть, нелегальные операторы смогут и дальше работать в интернете, без налогов", — говорит глава юридической фирмы "Сергиенко и партнеры" и представитель Украинской ассоциации игорной индустрии Ирина Сергиенко.



Плата за лицензии должна определяться на электронных торгах, но стартовые цифры уже прописаны.



Так, для казино стоимость ежегодных отчислений в бюджет стартует с 12400 минимального прожиточного минимума, а это порядка 21 млн гривен.

Для букмекерских контор — 375 прожиточных минимумов (637,5 тысяч гривен). Но отдельно они будут платить за ставкоматы еще по 15 прожиточных минимумов (по 25,5 тысяч гривен).

Для салонов игровых автоматов ставки за лицензии будут стартовать с 3750 прожиточных минимумов, то есть, почти 6,4 млн гривен в год. Плюс — еще по 15 прожиточных минимумов за каждый игральный автомат. Из расчета на 40 тысяч автоматов выходит больше 1 млрд гривен в год.

Покерные клубы будут платить от 625 прожиточных минимума в год (чуть больше миллиона гривен). Кабмин обещал детальные расчеты бюджетных поступлений, которые можно получить от азартных игр.

Но в свободном доступе этот документ так и не появился. зато известно, что дополнительные средства пойдут в новый фонд поддержки медицины, спорта и культуры.

Правила на "державній" и скромные джекпоты

Казино, как и обещал президент Зеленский, будут размещаться в гостиницах уровня 5 звезд. Правда, изначально была идея, что казино разрешат не во всех отелях, а только с неких специальных игровых зонах. Такое понятие в проекте действительно сохранили. Но игровые зоны в представлении Кабмина, — это не отдельные города или регионы, а отдельные помещения по всей Украине — те же отели уровня пять звезд с номерным фондом не менее 200 комнат для Киева и 150 — для других городов.



Правда, непонятно, где возьмутся 20 фешенебельных гостиниц, который сейчас в Украине насчитываете менее десятка. Будут повышать "звездность" уже имеющиеся гостиницы или расчет на инвесторов, которые построят новые отели - пока неясно.



В каждом крупном казино для городов с населением более 500 тысяч человек будет 10 игровых столов, в том числе, 2 — с рулеткой и не менее 50 игровых автоматов, в казино поменьше — 5 столов и 20 "одноруких бандитов".



Для обеспечения выигрышей казино должно иметь действующую банковскую гарантию на не менее чем 7200 минимальных зарплат. В следующем году это будет около 38 млн гривен или немногим больше 1,5 млн долларов. То есть, джекпотов по миллиону долларов в Украине явно не будет. Но зато выигрыш гарантировано заплатят. В проекту указано, что выигрыш до 5 млн гривен игрокам должны выплатить по первому требованию, а больший - в течение 10 дней.



Интересно, что в числе требований к казино числятся также некие "правила посещения" — талмуд, "пронумерованный и в переплете" и обязательно — на государственном языке.

Как их должны читать иностранцы, которых приглашал играть Зе, — неясно.



Собственно, если следовать написанному в проекте буквально, то иностранцам в наши игорные заведения доступ вообще будет закрыт.



"Вы скажете, что об этом в законопроекте нигде нет! А я вам отвечу, что вы невнимательно прочитали статью 18 "Ідентифікація (верифікація) гравця та відвідувача". В первом же пункте этой статьи говорится о том, что идентификация проходит на основе документа, удостоверяющего личность и копии учетной ставки налогоплательщика. У кого ее будут спрашивать? У арабских шейхов, американских миллионеров, канадских украинцев?", - отмечает Евченко.

Только "этичные" ставки

Для букмекерских контор - свои правила. Всего предложат 80 лицензий.

По каждой можно открывать 10 пунктов приема ставок, то есть, всего будет 800 точек, размещать которые разрешат исключительно в нежилых помещениях (кроме школ, детсадов, культовых сооружений и пр.).



При этом уже есть распределение по городам — 32 лицензии для столицы, 16 для Одессы, Харькова, Днепра и Львова (но не боле 40 пунктов по приему ставок в каждом городе), и еще 32 — для других городов. У экспертов сразу же появились подозрения, что ограниченное число лицензий могут на старте скупить существующие конторы (самые крупные в Украине — "Пари-Матч" и "Фаворит"), а новым компаниям попросту ничего не останется.



При этом букмекерам запретят принимать ставки на события, которые "имеют признаки посягательства на суверенитет, территориальную целостность Украины, морально-этические нормы общества и конституционные права граждан". По-сути под этот запрет можно подвести многие виды популярных ставок, к примеру, на события из жизни звезд , политику и пр.



Букмекерам понадобятся такие же банковские гарантии, как и казино - на 7200 минимальных зарплат. Чтобы убрать выигрыш, игрок должен предъявить документы, подтверждающие личность, а также копию идентификационного кода, то есть, об азартом доходе станет известно налоговикам.

Армия "одноруких бандитов"

На игровые автоматы выделят 160 лицензий. Но количество "одноруких бандитов", которое разрешат по ним установить станет рекордным — 40 тысяч, то есть, из расчета по одному автомату на каждую тысячу населения.



Залы игровых автоматов будут разные — от 150 до от 300 квадратных метров в зависимости от города. Но обязательное требование — локации в специальных игровых зонах: отелях уровня 3-5 звезд.



При этом Евченко обращает внимание на явное несоответствие в проекте.

"Написано, что игровые автоматы могут располагаться исключительно в залах игровых автоматов, но в другом пункте пишут, что казино обязано их размещать их у себя", — отметил эксперт. Непонятно, как эту коллизию, если она останется в торговой версии закона, будут решать на практике.



Зато понятно, что "одноруких бандитов" в переходах и небольших салонах не будет. Что, как считают эксперты, действительно может загнать этот рынок в тень, ведь любители поиграть на автоматах — специфическая аудитория. Они, как правило, играют по-мелкому и между делом, и вряд ли ради этого пойдут в салон при отеле.



На Киев выдадут 60 лицензий, по каждой из которых можно ставить 250 автоматов, то есть, в столице будет 15 тысяч автоматов. 40 лицензий (и 10 тысяч автоматов) поделят между Одессой, Харьковом, Днепром и Львовом. Еще 60 выделили на остальные населенные пункты Украины.



Банковская гарантия для салонов — 200 минимальных зарплат, то есть, до одного миллиона гривен.

Лотерейная монополия

Лотереи в Украине будут только государственными. Единого оператора определят по итогам того же электронного аукциона. Участвовать в нем смогут компании, которые на момент проведения торгов уже имеют опыт лотерейной деятельности не менее трех лет. То есть, это либо уже существующие украинские конторы (УНЛ, МСЛ), либо зарубежные операторы, кроме офшорных, тех, кто заподозрен в отмывании средств и российских, для которых прописан отдельный запрет.



Интересно, что, кроме самой лицензии, операторам обещают еще и безоговорочное право на само слово "лотерея" — использовать его в рекламе или названиях другие фирмы не смогут.



Самих лотерей предусмотрено несколько видов: мгновенная, тиражная или комбинированная. Максимальный размер одной ставки (цена билета) не должен превышать тысячу гривен.



Ставки будут обеспечены банковскими гарантиями в 100 тысяч минималок, что в 2020 году составит 470 млн гривен. В призовой фонд по каждому розыгрышу будет идти не менее 50% доходов, полученных от продажи лотерей.



Кстати, распространять лотерейные билеты может буквально кто угодно — для этого не нужно ни специального разрешения, ни лицензии. Достаточно только удостоверения от оператора.

Кто получит выигрыш

Законодатели также обещают строгий рыночный надзор, который будет осуществлять некая новая комиссия.

Но пункты о ней выписаны так, что уже вскоре новый регулятор рискует стать одним из самых коррумпированных в стране.



"Например, недоумение вызывают критерии отбора членов комиссии: их фактически нет. Сложно назвать серьезными критериями отбора экономическое, управленческое или юридическое образование и стаж работы на руководящих должностях 3 года в течение последних 10 лет. Формальное ограничение: членом комиссии не может стать владелец акций организатора азартных игр или производителя оборудования, а также лицо, которое получает от них любое вознаграждение или работает с ними на общественных началах. Но это ограничение немного абсурдно. Ведь нет прямого указания, что потенциальный кандидат не мог быть акционером / консультантом такой компании в прошлом. И, например, не переписал ее на жену / тещу на время исполнения обязанностей члена комиссии. С другой стороны, если предположить, что прошлые связи тоже имеются ввиду, то мы получим человека, который вообще никогда не имел дела с игорным бизнесом и теперь должен его регулировать", — говорит адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский.



Плюс, по его словам, предполагается ограничение доступа СМИ на заседания комиссии. То есть, отличие от других государственных комиссии, скажем, НКРЭ, куда журналистов пускают, "азартники" будут собираться за закрытыми дверями. И только если слушания будут касаться общественно важных вопросов, на них могут пригласить субъектов рынка азартных игр и общественные организации (но не медиа).



"Еще один спорный пункт – вопрос о финансировании комиссии. Предполагается, что его источником частично могут быть средства, вырученные от продажи лицензий – через Фонд поддержки медицины, спорта и культуры. Это очень странный пункт, который идет вразрез с Конституцией. Ведь комиссия должна стать государственным органом, который не может финансироваться из другого источника, нежели бюджет. А прямая зависимость регулятора от поступлений "подопечных" - это конфликт интересов, и музыку будет заказывать тот, кто платит.



Да и к самому Фонду поддержки медицины, спорта и культуры тоже есть вопросы, поскольку в законопроекте не прописана механика распределения средств, определения приоритетности", — указывает юрист.

Инструкция для игроманов и старые штрафы

Еще более странно в проекте выписан социальный аспект, то есть, противодействие игровой зависимости (под предлогом которой, кстати, в свое время игорный бизнес у нас и запретили).



"Предлагается интересная механика. Судя по написанному в проекте, человек сможет самостоятельно написать заявление об ограничении себя от участия в азартных играх, подать его любому оператору – документ будет внесен в единый реестр – и игроку закроют доступ во все салоны, казино и букмекерам. Это можно сделать на срок от 6 месяцев до 3 лет. Среди других мер по борьбе с лудоманией – идентификация клиента через паспорт/права, а также размещение на территории игровых залов информации о зависимости и ее последствиях, с адресами медучреждений, где от нее можно вылечиться и т. д. Салоны также обязаны будут ограничивать вход на свою территорию людям, у которых лудомания «выражена» (кто и как это будет определять – неизвестно). Также операторам азартных игр хотят запретить "направлять рекламу на уязвимые группы населения (несовершеннолетние, малообеспеченные, больные психическими заболеваниями). Как все это технически организовать – непонятно. Тем более, что основной контингент салонов игровых автоматов – это как раз малообеспеченные граждане", — подытожил Радзиевский.

Также юриста удивили размеры штрафов для компаний - нарушителей.

"Несмотря на публичные заявления об усилении ответственности за проведение азартных игр без лицензии, в самом законопроекте нормы остаются старыми: от 9,6 до 38,4 млн грн. за первый случай безлицензионной игры и от 38,4 до 48 млн грн. за повторное нарушение или организацию нелицензированного бизнеса группой лиц. Ранее такое же наказание было прописано просто для занятий игорным бизнесом, поскольку он весь был запрещен", — говорит он.



Ирина Сергиенко считает, что проект нуждается в серьезной доработке. По крайней мере, если власти хотят привлечь иностранных инвесторов, о которых много говорилось у Зе.

"Сейчас иностранные инвестора осторожно высказываются о готовности заходить на украинский рынок на предложенных условиях", — подытожила эксперт.