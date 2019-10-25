Во фракции пропрезидентской партии “Слуга народа” (СН) решили вернуться к работе над законопроектом, усиливающим императивный мандат. Судя по скорой реакции внутрифракционных противников идеи, отпор опять будет решительный.

Сумеет ли преодолеть это сопротивление руководство партии, разбиралась “Страна”.

Вернемся к нашим баранам

Мы уже сообщали, что во фракции распространили новость о том, что на следующей неделе, которая будет пленарной, фракционное руководство хочет возобновить работу над законопроектом об ужесточении императивного мандата, чтобы можно было лишать депутатских полномочий в случае выхода или исключения из фракции не только депутатов, избранных по партийным спискам, но и мажоритарщиков, которых партия выдвинула на выборах.

Как сказано во внутренней рассылке депутатам, планируется собрание рабочей группы под руководством первого заместителя главы фракции Александра Корниенко.

Как писала "Страна", группа из представителей каждой из 15 внутрифракционных групп была создана после первого раунда борьбы за и против императивного мандала. Это стало компромиссом между противниками идеи (в основном - мажоритарщиками) и ее сторонниками во главе с руководством фракции, на которое давит Офис президента Владимира Зеленского.

Правда, работа в ней толком не велась: состоялось, как утверждают источники, только одно заседание.

Впрочем, как предсказывала “Страна”, от идеи никто не думал отказываться. При своем мнении остались и оппоненты, чья реакция не заставила себя долго ждать.

“С некоторым удивлением наблюдая очередную попытку руководства расколоть фракцию путем попытки введения императивного мандата, мажоритарщики деликатно напоминают. Никакого императивного мандата в предвыборной программе “Слуги Народа” не было. Зато был вопрос возможности отзыва депутата. Любого депутата. Давайте начинать обсуждать механизм отзыва списочников, коллеги, чего тянуть. Все хорошее всегда начинали с них, и это начнем”, - написал в своем Телеграм-канале один из мажоритарщиков СН Максим Бужанский.

Как уточнил он в другом посте, всего против выступают “около ста мажоритарщиков и примерно два десятка списочников”, а не только “группа Коломойского”. Всего во фракции СН 252 члена, из которых 130 депутатов, избранных в мажоритарных округах.

Сторонники, в свою очередь, говорят о несовершенстве нормы Конституции, описывающей применение императивного мандата.

"Странно, что распространяется норма только на списочников. Ведь если партия выступила субъектом выдвижения в округе избранного депутата, то во время выборов он использовал идеологию партии и агитировал именем ее лидера. И люди проголосовали в том числе из-за доверия к политической силе и ее лидеру. Депутат не может, условно говоря, баллотироваться от коммунистов, но в парламенте к “Свободе” присоединиться…", - говорит член фракции СН Александр Качура.

При этом он подчеркивает, что против идеи представления права партии или руководству фракции исключать за голосование вопреки воле фракционного большинства или "инакомыслие".

"Только за выход из фракций в этом созыве, ведь следующий созыв все равно будет избран только по пропорциональной системе, которую мы будем вводить", - уточняет народный депутат Качура (СН) в комментарии "Стране".

"Так все равно равенства перед законом не будет, ведь остаются мажоритарщики-самовыдвиженцы. Они по-прежнему смогут свободно заходить во фракции и депгруппы и выходить из них. С ними что делать?" - задает встречный вопрос один из мажоритарщиков, попросивший об анонимности.

Риск не нужен

Конечно, руководству "Слуги народа" и президентскому офису нет особого дела до единичных самовыдвиженцев. Как утверждают собеседник во фракции СН, после последних скандалов, связанных с фракцией - прежде всего, вокруг законопроектов об оценке недвижимости у партийных боссов снова появилось желание приструнить внутрифракционную фронду, а мажоритарщики составляют ее костяк.

"В общем бил дед жабу, грозясь на бабу", - со смехом говорит один из мажоритарщиков.

Однако он сомневается, что дело с императивным мандатом выгорит.

"В теории они (руководство СН - Ред.) могут заставить другую половину фракции или того больше проголосовать за закон и даже найти поддержку в остальных фракциях, которые, возможно, найдут полезной для себя идею. Но на следующий день большинство “мажоров” просто выйдут из фракции. Мне непонятно, зачем рисковать единством, если по большей части мажоритарщики готовы голосовать за инициативы президента", - говорит мажоритарщик.

При этом народный депутат Качура (СН) считает, что законопроект в сессионном зале способен собрать даже 300 голосов депутатов для внесения изменений в Конституцию.

“И я пока не вижу предпосылок, что кто-то собирается покинуть фракцию”, - отметил он.

В то же время, политолог Анатолий Октисюк вообще не верит, что дело дойдет до рассмотрения законопроекта.

"Зеленский и компания упустили момент. Нужно было сразу после принятия присяги менять Конституцию в отношении мажоритарщиков. После случившихся скандалов в Раде, акций протеста и интриг олигархов ОП уже не так уверенно себя чувствует. А мажоритарщики - вообще рядовые члены фракции - почувствовали свою силу и заинтересованность разных сил в них. Голосов не будет, и угроза развалить фракцию тоже не пустой звук. Поэтому никто рисковать не будет", - резюмирует эксперт.

В тоже время, источник в "Слуге народа" полагает, что тему с императивным мандатом будут "додавливать".

"Повод - коррупционный скандал в налоговом Комитете Рады. Он будет использован сторонниками императивного мандата как морально-политическое оправдание. Мол, посмотрите, что творится во фракции. Пора железной рукой наводить дисциплину", - говорит источник.