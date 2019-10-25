Едкий смог, от которого слезятся глаза и першит в горле, не отпускает Украину. По сообщениям ресурса AirVisual, по состоянию на 24 октября, Киев вошел в пятерку самых загрязненных столиц мира, обогнав Пекин, Джакарту, Мумбаи и Гуанчжоу.

Превышения норм по вредным веществам в несколько раз фиксируют и отечественные лаборатории. Самыми грязными в столице оказались проспект Победы, Бессарабская площадь, бульвар Леси Украинки и др.

Жители столицы запасаются масками и включают кондиционеры, а в сети активизировались продавцы очистителей воздуха и появилась масса объявлений о "лечении воздуха в помещении", за которое требуют по несколько тысяч гривен.

Между тем, власти призывают не паниковать, и утверждают, что за окном - обычный туман.

Министр энергетики Алексей Оржель дал на своей странице в Facebook отчет по экстренному совещанию с Гидрометцентром, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Национальной геофизической лабораторией.

Гидрометцентр и ГСЧС заявили, что "состояние воздуха в Украине в пределах, свойственных на это время года".

Но фиксируются превышения выбросов загрязняющих веществ во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье и т.д. Экоинспекция с лабораторией Киевского городского лабораторного центра Минздрава, проверив воздух на Русановской набережной, Одесской площади и на Большой окружной, не нашла превышений по окиси углерода, диоксина азота и серному ангидриду. То есть, власти говорят об "обычном тумане", хотя и обещают еще раз все перепроверить.

В то же время в Киеве решили ограничить въезд грузовиков в столицу, надеясь, что это хоть как-то облегчит ситуацию с плохим воздухом.

"Страна" разбиралась, что мешает дышать киевлянам - опасный смог или "обычный туман", и как спасаться.

"Все как и раньше, но добавилась паника"

"Страна" уже писала, что Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского провела свои замеры качества воздуха в Киеве. Оказалось, что нормы по пыли превышают допустимые значения в 1,1-1,4 раза на проспекте Победы (возле метро "Святошин"), на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, улицах Каунасская и Семена Скляренко. Диоксид серы в 2,1-2,7 раз превышал граничные показатели на проспекте Победы и Оболонском, Демиевской площади, и в 1,4-1,9 раз на всех остальных постах города.

Оксид углерода зашкаливает (превышение в 4,0-4,9 раз) на улицах Каунасская и Семена Скляренко, площади Победы, Бессарабской и Демиевской. Формальдегида оказалось в 3,1-3,2 раза больше допустимого на проспекте Победы.

Глава лаборатории качества воздуха Института общественного здоровья имени Марзеева Национальной академии медицинских наук Елена Турос сказала "Стране", что в этих данных нет ничего сверхъестественного.

"В любом большом городе вредные вещества почти всегда превышают допустимые нормы. Особенно осенью, когда опадает листва, и деревья уже не очищают воздух, как весной или летом. Сейчас в столице туман, вызванный перепадом температур, а не ядовитый смог. Паниковать не стоит".

Алексей Оржель заявил, что, хоть аномальной ситуации на данный момент нет, чистым наш воздух действительно не назовешь. Так как годами промышленные предприятия превышают допустимые нормы по выбросам, а в больших городах обостряется проблема выбросов автомобилей.

"Данная ситуация продемонстрировала насколько устаревшей является система мониторинга воздуха в Украине и что нам нужно неотложно принимать меры для улучшения ситуации", - отметил он.

То есть, официальная позиция - да, воздух в Украине сложно назвать чистым, но он таким был и раньше, то есть, ничего сверхъестественного не случилось. А жалобы украинцев на удушье - это просто "паническая атака".

На всякий случай Оржель пообещал еще раз провести совместные замеры с независимыми лабораториями. А также привести украинские нормы по качеству воздуха к европейскому формату, чтобы иметь возможность сравнивать их с другими странами. Плюс - будет разработан план модернизации системы мониторинга воздуха, автоматической фиксации выбросов и другое.

Местные власти он призвал подумать об удобной системе общественного транспорта, а украинцев - не жечь листья.

Черный лондонский смог из-за маршруток и евроблях

Между тем, многие эксперты считают, что дело все же не только в панике, а за нашими окнами - не просто туман.

Экс-глава Главной санитарной службы Святослав Протас сказал "Стране", что Украина сейчас имеет дело с классическим "черным лондонским смогом", который в периоды наибольшей концентрации в воздухе британской столицы унес жизни около 6 тысяч людей.

"Такое явление возникает в период сезонной смены климата, чаще всего осенью. Наблюдается перепад температур, возникают так называемые инверсии. Первоначально речь действительно идет о тумане. Но, как известно, туман - это влага. В ней растворяются вредные вещества, которые и так есть в воздухе. В итоге не происходит самоочищения атмосферы, а ядовитые вещества, вместо того, чтобы подниматься в верхние слои атмосферы, "зависают" в нижних. Получается, что ими мы и сейчас и дышим", - говорит Протас.

Главные "ингредиенты" черного лондонского смога - сернистый ангидрид и сажа. Они образуются в процессе любого горения. Основные источники - промышленные выбросы, а также транспорт с дизельными двигателями.

"Причем, в случае с Киевом и большинством городов Украины, за исключением разве что нескольких промышленных центров, на первом месте все-таки транспорт. Промышленность в последние годы сильно упала и мы даже не выбираем свои квоты по загрязнению. А вот автопарк у нас, наоборот, заметно вырос. В столице основную лепту вносят желтые маршрутки известного производителя, оборудованные устаревшими японскими двигателями 70-х годов прошлого века, а также евробляхи на дизеле. Бензиновые авто тоже загрязняют воздух, но они более опасны летом, и провоцируют уже другой смог, так называемый лос-анджелесский (его составляющие - углерод и азотистые окиси", - отметил Протас.

Не секрет, что большинство евроблях - откровенный автохлам из Европы. По экологическим нормам они явно не соответствуют принятому в Украине стандарту Евро-5 (авто такого стандарта идут от 2010 года выпуска). Многие бляхи укомплектованы "грязными" двигателями Евро-1 и Евро-2.

Глава комитета жилищно-комунальной инфраструктуры, благоустройства и экологии в Общественном совете при КГГА Олег Попенко называет и другие причины, но все они связаны с процессом горения. Это, в частности, массовое тление торфяников (только в Киевской области дымит около 14 тысяч гектар, которые никто не тушит), сжигание листьев и травы в частных домохозяйствах, переход на печное отопление (многие люди из-за подорожание газа, обрезали "трубу" и греются дровами).

То есть, все факторы, провоцирующие черный смог, в Украине присутствовали и раньше. Но, во-первых, по сравнению с прошлым годом, они еще больше усилились. Во-вторых, в сочетании с нетипично сильным туманом по-сути сделали наш воздух гремучей смесью.

Маски и "лечение воздуха" за 5 тысяч не спасают

Влияние черного смога на здоровье киевляне уже почувствовали на себе. Это першение в горле, кашель, ощущение нехватки воздуха, слезящиеся глаза, головные боли и другие признаки интоксикации организма. Сколько именно украинцев уже пострадали от смога, и какой урон нанесен их здоровью - пока неясно.

Медики говорят, что массовых обращений в больницу с характерными жалобами пока нет. Но с другой стороны, сейчас - сезон простуд, так что многие проявления отравления воздухом можно списать на банальное ОРВИ.

"Возможно, уже есть и летальные случаи, просто их никто не связал со смогом", - говорит Протас.

В сети сейчас распространяется перечень "защитных мероприятий" - рекомендации пить больше жидкости, не открывать окна, особенно вечером и утром, на улице ходить в маске и др.

На ситуации также активно зарабатывают продавцы "чистого воздуха", предлагающие замеры показателей в помещении и, если обнаружатся загрязнения, - "лечение воздуха", торговцы различными фильтрами и очистителями и пр. Цена вопроса - от тысячи до 5 тысяч гривен и больше в зависимости от класса оборудования, размера помещения и "комплекса мероприятий". Как рассказали "Стране" в одной из фирм, предоставляющих услуги по "лечению воздуха", в последнюю неделю количество обращений к ним выросло, минимум, в десять раз.

Впрочем, Святослав Протас считает и общие медицинский рекомендации, и проведение дорогой очистки воздуха в квартирах почти бесполезными, а иногда - даже опасными.

"Защитная маска не спасает от вредных веществ. Более того, спустя какое-то время она сама становится источником загрязнения, так как все эти вещества на ней оседают, и человек вдыхает их в особо больших концентрациях. Точно так же рекомендации не проветривать помещение. Воздух в квартире - точно такой же, как и на улице. Плюс - в нем еще и концентрируются продукты дыхания людей. О фильтрах и "чистке воздуха" я вообще умолчу - это чистый маркетинг. Единственное, к чему действительно стоит прислушаться - ограничить физическую активность на открытом воздухе. К пример, во время бега человек вдыхает втрое больше воздуха, чем при ходьбе", - говорит Протас.

По его словам, действенным спасением от смога является разве что эвакуация в более чистые пригородные районы и села. "Понятно, что все не уедут, но для семей с маленькими детьми, пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы, это может быть решением", - считает он.

Как очистить воздух

В парламенте уже появился законопроект №2296 о защите населения от вредного воздействия загрязненного воздуха. Его зарегистрировала группа народных депутатов, в том числе глава профильного комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, руководитель "социального" комитета Галина Третьякова, Яна Зинкевич, Михаил Макаренко и др.

В пояснительной записке указано, что выбросы диоксида серы от транспорта все время растут. Если в 2016 году они составляли 16,6 тысяч тонн, то в 2017 году - уже 16,9 тысяч, а в 2018 - 17,6 тысяч тонн. То есть, депутаты также считают, что главный виновник загрязнения воздуха в стране - это транспорт.

В качестве спасения они предлагают временные ограничения для въезда транспорта в города с населением от 250 тысяч человек. Грузовикам массой более 8 тонн хотят запретить проезд по территории городов с 06.00 до 11.00 часов и с 17.00 до 21.00.

Соответствующие ограничения уже рассматриваются в Киеве. "Но это не универсальный метод. Скажем, если грузовики сначала собрать в одном месте, а потом вечером запустить в город, то может стать только хуже. Так как раз в это время скапливается туман, который как раз и растворит вредные вещества в особо больших дозах. Нужно включать мозги и смотреть прогноз погоды - в какие часы ожидается самый большой туман. И уже исходя из этого регулировать транспортные потоки", - говорит Протас.

Но ограничения для транспорта могут лишь слегка облегчить ситуацию. Чтобы кардинально что-то изменить, нужно перестраивать всю транспортную инфраструктуру. К примеру, обеспечить нужное количество логистических центров под Киевом, чтобы товар по городу развозили не фуры, а небольшие грузовики на биотопливе, заменить в системе общественного транспорта старые и "грязные" маршрутки большими автобусами на биотопливе и троллейбусами.

"Возможно, стоит пересмотреть и отношения к евробляхам. Вместо заигрывания с водителями, властям стоило бы подумать о здоровье граждан", - говорит Протас. Он также сообщил, что активисты готовят всеукраинскую акцию с требованием к властям позаботиться о чистоте воздуха.

Также в Украине есть проблема с государственными лабораториями, которые могли бы дать реальную "картинку" о состоянии воздуха по стране. Старая сеть лабораторий фактически разрушена, а ничего нового взамен власти так и не предложили. В итоге, практически невозможно получить точную информацию: частные лаборатории дают пугающие цифры, а чиновники их на словах опровергают.