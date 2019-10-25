Политическое будущее режиссера Олега Сенцова, участника большого обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией - сейчас большая интрига.

Сам Сенцов заявил, что в политику пока не собирается, но исходя из ряда его действий, этого исключать нельзя.

Подробности - в материале “Страны”.

Политика под вопросом

На днях Сенцов сделал заявление: он намерен создать правозащитную общественную организацию и под нее фонд, возможно, своего имени.

Упор будет сделан, судя по всему - на борьбе за освобождение “узников Кремля” - граждан Украины, заключенных в России и в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

“Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него перестали давить. Я хочу, чтобы мы продолжили на него давить, пока он не отдаст всех”, - цитирует Сенцова “Интерфакс”.

В интервью изданию “Новое время” он упомянул, что публичные выступления за рубежом он посвящает темам “украинских политзаключенных и российской агрессии в Украине”.

При этом режиссер отметил, что о походе в политику речь пока не идет.

“Я уже не раз заявлял, что о политической карьере... вопрос не решен. С общественной деятельностью решен”, - отметил Сенцов.

Замена Вакарчуку

Важный момент: на первой после освобождения пресс-конференции, совместной с другим экс-политзаключенным Александром Кольченко, режиссер Сенцов поблагодарил “политиков”, что его не пытаются “затянуть в ту или иную политическую партию”.

Однако стоит обратить внимание, что другим выходом на люди стало открытие форума YES (английская аббревиатура от “Ялтинской европейской стратегии”) в Киеве, который организовывает бизнесмен Виктор Пинчук.

Причем Сенцову уступил слово сам президент Владимир Зеленский. Интерес к режиссеру после громкой кампании за его освобождение и обмена с Москвой, который стал событием, был понятен, но в том ли было только дело?

“Понятно, что это была публичная презентация Сенцова”, - полагает бывший глава Комитета избирателей Украины, и экс-нардеп Александр Черненко.

Означает ли это политическую заинтересованность Пинчука в Сенцове? Однозначных оснований говорить об этом нет.

“Однако очевидно, что Вакарчук не “выстреливает”, - рассуждает эксперт Черненко.

Пинчуку приписывают поддержку парламентской партии “Голос” народного депутата и певца Святослава Вакарчука, что, впрочем, в политической силой и самим Вакарчуком не признается. После внеочередных выборов в Верховную Раду партия Вакарчука создала наименьшую фракцию, при сам певец отказался ее возглавить и вообще ведет себя очень вяло.

По замерам Киевского международного института социологии, проведенным в октябре, 25% респондентов относятся к Вакарчуку позитивно, 37% - нейтрально, 26% - негативно, 12% - вообще не знают такого политика.

Баланс доверия/недоверия составляет -1, тогда как, например, у Зеленского он достигает +57 за счет значительного большей доли позитивно настроенных к нему участников опроса.

Бренды в цене

Что играет на руку Сенцову?

“В обществе сохраняет запрос на новые лица. Плюс ниша моральных авторитетов в политике не заполнена. А Сенцов пока не дискредитировал себя. Но он только в начале политического пути, если играть в долгую”,- полагает Черненко.

Против него работает неоднозначная политическая история народного депутата восьмого созыва Надежды Савченко (внефракционная).

Также освобожденная из российской тюрьмы по обмену, Савченко сходу вошла в политику и в эшелоны власти, как парламентарий. Однако занятая ею линия на достижение компромисса с сепаратистами Донбасса и резкая оппозиционность по отношению к режиму Порошенко довели ее до открытого противостояния с властью, и она снова оказалась за решеткой.

“Савченко дискредитировала само явление, когда человек сидит в российской тюрьме, выходит на свободу, а потом капитализирует это в политический бренд. Невелики шансы, что Сенцов станет центром политического притяжения и создаст проект силой своего имени”, - сомневается политолог Анатолий Октисюк.

Политтехнолог Андрей Золотарев разделяет это мнение. “Сенцова в случае похода в политику ждет судьба Савченко. Ей тоже прочили после выхода на свободу светлое политическое будущее, а через три года она не смогла выиграть выборы в парламент даже на мажоритарном округе”, - напоминает эксперт.

Он ссылается на закрытую социологию, согласно которой уровень доверия Сенцову менее одного процента. “Это известная фигура, но востребованности обществом не просматривается”, - комментирует Золотарев.

Другое дело, если Сенцова позовут в партийный список в следующую избирательную кампанию в Верховную Раду. “Вопрос только какой партии: по взглядам он вроде левый, но и обретается в либеральной тусовке. Не уверен, что заполучить его будет большим достижением. Видно, что он непрогнозируемый и слабоуправляемый, а это не лучшие качества для командной игры”, - говорит политолог Октисюк.

“Сенцов - по умолчанию фронтмен, а любое присоединение не принесет ему лично пользы. Хотя партия, которая сумеет его заполучить, конечно, выиграет за счет его известности и репутации”, - контраргументирует эксперт Александр Черненко.

Источники среди политтехнологов близких к Виктору Пинчуку подтверждают "Стране" интерес олигарха к Сенцову.

"Это стиль Виктора Михайловича - работать с новыми лицами, - говорит источник. - И Сенцов видится перспективным человеком. Но выльются ли эти перспективы в реальный политический проект - вопрос. В конце концов уже был пример Савченко. Хотя Сенцов выглядит человеком намного более уравновешенным чем Надежда. Кроме того, не очень верны слухи, что проект "Голос" считается провальным. Он в любом случае будет использован на местных выборах. В первую очередь - для выдвижения своих кандидатур на пост мэров западноукраинских городов. Сенцов же - это, скорее, с прицелом не на местные, а на парламентские выборы. Партия умеренного толка с патриотической позицией, но без перегибов Порошенко. Но пока неизвестно когда будут досрочные парламентские выборы".