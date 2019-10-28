Украина готовится жить по чекам.

Президент Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные протесты предпринимателей, подписал скандальные законы об обязательных кассовых аппаратах для малого бизнеса и так называемому кэшбеку (когда покупатель сможет жаловаться на не выдавшего чек продавца, и получать за это вознаграждение).

Правда, бизнес все еще не теряет надежды их отменить. Как рассказал "Стране" глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич, уже подготовлен соответствующий законопроект, а на 28 октября намечена очередная всеукраинская акция протеста. Но поможет ли это - пока вопрос.

Поэтому многие предприниматели уже рассматривают "план Б", и придумывают способы, как работать дальше.

Вариантов несколько - от закрытия бизнеса и ухода в тень до повышения цен на продукцию и новых схем. "В любом случае последствия законов все украинцы уже вскоре увидят в ценниках на все товары и услуги", - говорит Доротич.

Товары массового спроса могут подорожать на 10%, а меню в ресторанах и вовсе - на 30-40%.

"Страна" разбиралась, как обязательные чеки скажутся на бизнесе и ценниках в магазинах.

Чеки сейчас - "упрощения" позже

"Страна" уже писала об основных нововведениях законов об РРО и кэшбеке: для всех предпринимателей 2-4 групп кассовые аппараты (или программное обеспечение, позволяющее использовать вместо них, скажем, смартфоны) станут обязательными с 1 января 2021 года. А для так называемой группы риска (ювелирные изделия, бытовая техника, подержанные товары, рестораны, турагентства, отели и др.) - с 1 октября 2020 года. За невыдачу чека предпринимателям грозят штрафы от 850 до 1700 гривен и более. Штрафовать будут также за ошибки в учете товара.

Покупатели смогут жаловаться на покупки без чека (если они дороже 850 гривен). Тогда продавцу грозит штраф в размере 150% от стоимости товара, а часть этой суммы станут выплачивать покупателям в виде "премий".

Все эти мероприятия, по задумке законодателей, должны сломать две основные схемы. Во-первых, использование упрощенки крупным бизнесом, который таким образом уходит от налогов. Во-вторых, массовую продажу через мелкие торговые точки контрабандных товаров.

В качестве бонуса предпринимателям второй группы увеличили годовой лимит оборота с 1,5 млн до 2,5 млн.

Президент также пообещал двухлетний мораторий на проверки, но для этого Кабмин еще должен разработать соответствующий документ. Как и для выполнения другого обещания Зеленского - усиления поддержки микро- и малого бизнеса. Правительству поручено рассмотреть возможность увеличения лимитов для ФЛП, разрешения им привлекать наемных работников (сейчас это запрещено), упростить регистрацию операций для интерне-магазинов и др.

То есть, когда все эти "упрощения" заработают - непонятно. Кроме того, по словам Доротича, мораторий на проверки, даже если он и будет, не коснется текущих проверок по "сигналам потребителей", а с учетом закона о кэшбеке, такие наверняка будут.

Поэтому бизнес уже ищет варианты, как жить по кассовым аппаратам.

Почему предприниматели боятся чеков

Сторонники налоговых новаций уверены: бизнес протестует, так как попросту не хочет делиться с государством. И утверждают, что гарантированный чек - это не только "лишние" налоги, но еще и защита для потребителей, которые в случае чего смогут потребовать компенсацию за некачественный товар или услугу.

Сами предприниматели считают иначе.

"Поймите, пугают не кассовый аппарат и чек. Мало кто боится показать свой годовой оборот, потому что разрешенные лимиты, как правило, соблюдаются. Пугает то, что власти фактически убивают упрощенку. Кассовый аппарат - это ведение товарной документации и отчетность перед налоговой. Масса предпринимателей сами этого не сделают, то есть, придется нанимать бухгалтера, а это дополнительные расходы. Плюс - начнутся рейды налоговиков, огромные штрафы и взятки. У мелкого бизнеса нет таких доходов, чтобы все это покрывать", - говорит Себастьянович.

В то же время, по его словам, для крупного бизнеса, который своими законами о всеобщей фискализации хотят приструнить у Зе, особых проблем как раз не будет.

"Станут и дальше дробить бизнес на несколько ФЛП, исправно выдавать чеки и подавать отчетность в налоговую. Как раз у таких предпринимателей не будет сложностей с бухгалтерией и юридическим сопровождением", - считает эксперт.

По расчетам Государственной регуляторов службы, чтобы повсеместно внедрить кассовые аппараты и наладить отчетность, понадобится 22 млрд гривен.

Нововведения коснутся порядка 1 млн предпринимателей, то есть, каждому придется выложить по 22 тысячи гривен. В случае использования специального программного обеспечения, сумма составит чуть больше 9 млрд, то есть, по 9 тысяч гривен на каждого. Но это без штрафов. Если учесть, что за каждую ошибку могут насчитать по 1,7 тысяч гривен, а они точно будут, суммы могут измеряться десятками тысяч гривен в месяц на каждого ФЛП.

"Взять хотя бы пресловутое программного обеспечение, которое преподносится как "упрощение". Как у нас работает мобильная связь, везде ли есть интернет, выдержит ли сервер налоговой, если там миллион предпринимателей будет регистрировать хотя бы по сто чеков в день? Вопросов очень много", - говорит Доротич.

Бизнесмены говорят, что власти даже не попытались найти компромиссное решение. К примеру, в Европе многие уличные торговцы выдают чеки, но там вся продукция числится по единому артикулу, скажем, как "сувениры". То есть, им не приходится вносить в систему сотни наименований товара, который к тому же постоянно меняется.

"Сложно представить как продавец рыбных снастей на рынке будет вручную вносить в смартфон все эти многочисленные крючки и червяков. И одновременно все это продавать", - иронизирует Доротич.

Уйдут в кэш или закроются

С учетом надвигающихся перспектив настроения в предпринимательской среде сейчас, мягко говоря, не самые оптимистичные.

"Недавно провел семь встреч с предпринимательскими ассоциациями, таксистами, продавцами на рынках и др. Итог один - говорят, они уже устали бороться. Все ответы, как под копирку: будем официально закрывать бизнес и уходить в тень. А там - пусть ловят", - раскатал нам Доротич.

Понятно, что уйти в тень и спокойно работать дальше смогут далеко не все. Но, скажем, те же таксисты, мелкие уличные торговцы, парикмахеры - вполне. Риски того, что их оперативно вычислил налоговая не такие большие. Ведь для этого нужна огромная армия инспекторов, которые постоянно будут работать "в поле".

Мастер по маникюру Виктория, которая до недавнего времени была оформлена как ФЛП, на волне разговоров о том, что предпринимателям хотя "закрутить гайки", официально закрыла бизнес (хотя она работала на первой группе и ей бы все равно не пришлось устанавливать кассовый аппарат). Но все так же арендует кабинет в одном из столичных салонов красоты и работает дальше, только уже вообще без налогов.

Предприниматель Павел Себастьянович считает, что многие ФЛП вообще закроют свой бизнес и, как вариант, - выедут за границу.

"Пострадают, в первую очередь, интернет-магазины, которые продают товар за наличный расчёт (работа с доставкой и оплатой на месте).

Также получат ухудшение условий работы торговцы на рынках, которые находятся на второй группе (с нанятыми сотрудниками), так как даже подъем лимита объема выручки до 2,5 млн. грн (с 1,5 млн. грн) не решает проблему и не позволит предпринимателям легально получить даже средний доход по стране", - отмечает координатор гражданской инициативы " Рух бізнесу України" Андрей Гарнат.

"Последствия, которые ожидают весь малый бизнес, по словам главы общественной организации "Фармрада" Елены Прудниковой, можно отследить на практике мелких аптек. Они уже с начала этого года обязаны работать с кассовыми аппаратами. Соответствующее изменение было внесено в закон о бюджете на этот год. "До 700 сельских аптек приостановили свою работу, в итоге люди остались без доступа к лекарствам. Ожидалось, что фискализация мелких аптек позволит побороть сбыт фальсифицированных лекарств, но этого не произошло", - пояснила Прудникова. По ее словам, теперь такой же коллапс начнется и в других сегментах, где работает мелкий и средний бизнес.

Как будут переписывать ценники

Понятно, что миллион ФЛП в один момент не закроется. Многие все же попытаются работать в новых условиях.

И уже ищут способы минимизировать риски.

"Некоторые рыночные торговцы, к примеру, будут переходить со второй группы упрощенки на первую. Уволят наемных работников (или тоже переведут их на ФЛП- Ред.), занизят оборот, и на них требование об обязательном РРО уже не будет распространяться. Понятно, что и налогов в этом случае они станут платить меньше - ФЛП 2 группы отчисляет порядка тысячи гривен в месяц, а 1 группы - всего 300-400 гривен", - говорит Доротич.

Еще один вариант - работать, как велит закон, а все риски и дополнительные расходы попросту переложить на покупателя, то есть, повысить цены.

"Заложат в ценник расходы не только на кассовые аппараты и ПО, но и на дополнительную отчетность, бухгалтерию, риски штрафов и взяток", - говорит Доротич.

В какую конкретно торговую наценку все это выльется пока подсчитать сложно. Но эксперты, с которыми пообщалась "Страна", предположили, что товары массового спроса подорожают, минимум, на 10%. А цены на услуги и, к примеру, на ресторанное меню, могут вырасти и на 30-40%.

"Многие небольшие кафе и рестораны сейчас закупают продукты на рынках, без накладных. У оптовых компаний они значительно дороже", - пояснил Доротич.

Впрочем, такая схема очень быстро может дать сбой.

"Никакого массового подорожания в ресторанах не будет - люди попросту не будут покупать, а те, кто завысит цены - закроются. Конкуренция на этом рынке очень жесткая", - пояснила "Стране" глава компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

По ее словам, стоит ожидать закрытия мелких точек, которые работали как ФЛП, без продажи алкоголя (для него РРО нужно давно). Под угрозой, прежде всего, кофейни, небольшие кафе, кондитерские и др.

"Для более крупных ресторанов будет увеличение налоговой нагрузки, так как большая часть работает как ООО по бару и как ФЛП по кухне. Теперь, чтобы не ставить кассовый аппарат еще и на кухню, станут закрывать ФЛП и переводить все на ООО. А налоги оптимизировать по другому", - рассказала Насонова.

"Придется вспомнить о временах, когда еще не было ФЛП, о были "первая" и "вторая" кассы в ресторанах. Первая - для налоговой, вторая - черная. Официально показывали по 20-30% выручки, а то и меньше. Так что кассовый аппарат поставим, но не для всей выручки. Ведь за каждым ФЛП не поставят налоговика", - рассказал "Стране" один из киевских рестораторов.

Не факт, что украинцы согласятся переплачивать мелким предпринимателям и за другие товары. Наценка будет работать до тех пор, пока ценники в небольших торговых точках не сравняется с теми, что выставляют крупные магазины и торговые сети.

Крупные против мелких?

И как раз в этом, по мнению Прудниковой, и заключается истинная причина нововведений для мелкого бизнеса.

"Нас просто заказали. Работать на прежних условиях мелкий бизнес уже не сможет. И конкурировать с крупными сетями по ценам - тоже. Поэтому начнет терять покупателей и тихо умирать. К примеру, к мелким аптекам, которые сейчас на грани выживания, уже приходят сетевики с предложением взять помещение в аренду и трудоустроить персонал", - рассказала Прудникова.

"Крупный бизнес давно хочет избавиться от "одиночек". Чтобы все люди покупали в сетевом ритейле. А для этого нужно убить армию розничных продавцов", - говорит Себастьянович.

На заложниками крупного бизнеса в этом случае могут стать не только рядовые украинцы, но и производители.

"Моя компания (по производству снеков - Ред.) не на упрощенке, а на общей системе налогообложения. Но у нас покупают продукцию многие торговые точки - ФЛП. Я понимаю, что с введением новых норм, немало их закроется, так что упадут и наши продажи, а рынок сбыта придется искать исключительно в супермаркетах", - говорит Себастьянович.

Есть мнение, что крупный бизнес в этом вопросе пошел на сговор с властями.

"Поговаривают, что за молчание против всеобщей фискализации ряд крупных игроков получили давнюю мечту - международный принцип исчерпания прав. Теперь любой бренд можно ввести в Украину без согласия правообладателя или его представителя (официального представительства или дистрибьютора). Для многих брендов это означает изменение модели бизнеса в Украине. Для украинца как потребителя - это возможное снижение стоимости товаров. Ну, а что означает для многих ФОП всеобщая фискализация, власть скоро почувствует, если только не одумается и не отменит закон 129-IX", - написал на своей странице в Facebook партнер юридической фирмы KM Partners Александр Шемяткин.

Он имеет в виду законопроект №1230, за который 17 октября проголосовал парламент, и который разрешает так называемый "параллельный импорт" - ввоз оригинальных товаров с рынков, где они дешевле, чем может продолжить официальный поставщик (к примеру, из Польши).

Впрочем, активисты из предпринимательской среды все еще не теряют надежды отменит скандальные законы про РРО. Для этого готовится новый законопроект и очередная акция протеста. Но сработают ли они - вопрос.

"У нас есть поддержка отдельных депутатов в парламенте. Но мы понимаем, что провести наш законопроект будет непросто. Разве что его подаст президент и обозначит как первоочередной. Но для этого нужно переубедить Зеленского. А как это сделать, если он даже встречаться с предпринимателями отказался", - отмечает Доротич.