В Украине готовят новые зачистки субсидиантов. Оформить компенсацию по коммуналке станет сложнее. Плюс - примерно на треть урежут суммы субсидий.

"То есть, если сейчас домохозяйство с ежемесячным доходом в 10 тысяч гривен тратит на коммуналку 1,5 тысячи, а все, что начислено в платежке сверх этой суммы, покрывает субсидия, то, по новым правилам, вы заплатите уже 2 тысячи", - подсчитал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Такие нововведения прописаны в принятом на днях правительственном постановлении №878. Интересно, что Минсоцполитики представило новый документ от Кабмина как очередное "упрощение" для получателей субсидий.

Там действительно есть несколько "бонусов" для украинцев. Скажем, детским домам семейного типа отменили ограничения по площади жилья. Также пообещали не учитывать в доходы материальную помощь, стипендии и прочие социальные платежи.

Но они коснутся лишь узкого круга украинцев. Зато зато позволи чиновникам "замаскировать" главное ноу-хау: повышение обязательного платежа с нынешних 15% до 20%.

Примечательно, что президент Владимир Зеленский заявлял прямо противоположное - что процент дохода, который семья тратит на коммуналку, должен уменьшаться, а не расти. И озадачил поиском соответствующей формулы Минсоцполитики. Но никаких расчетов - сколько же в реальности должны платить за коммуналку украинцы, чтобы оставалось еще и на жизнь - министерство не показало.

Вместо этого появился рост базовой нормы на 5%.

"Страна" разбиралась как новые нормы скажутся на получателях субсидий.

По формуле Гончарука

По уже установившейся традиции, Кабин принял резонансный документ по субсидиям на выходных, в воскресенье, 20 октября. Сам текст появился в открытом доступе на этой неделе.

В постановлении несколько изменений. Главное - это увеличение нормы обязательного платежа с 15% до 20%. Остальные нововведения, как говорят эксперты, "по-мелочам".

Что значит рост платежа на, казалось бы, символические 5%?

На самом деле - многое. Фактически власти сейчас ломают всю систему субсидий, построенную еще на основе формул премьера Пустовойтенко в 1998 году. Она прописана в постановлении №1158. Там, в частности, указано, что базовая норма оплаты за коммунальные услуги - 15% от дохода домохозяйства. Эта норма лежит в основе формулы, по которой высчитывают платеж для каждой конкретной семьи.

По ней коэффициент дохода домохозяйства (соотношение дохода и прожиточного минимума на человека) делят на коэффициент дохода для назначения субсидии (два прожиточных минимума в месяц) и умножают на ту самую базовую норму в 15%.

То есть, изменив одну "базовую" составляющую формулы, чиновники автоматически увеличили обязательный платеж для каждой конкретной семьи, получающей субсидии.

"При доходе в 5 тысяч гривен человек платил за коммуналку со своего кармана 750 гривен, остальное учитывалось в субсидии. Теперь будет платить уже тысячу гривен. То есть, расходы среднестатистической украинской семьи на коммуналку вырастут на треть даже при условии получения субсидии", - говорит эксперт Юрий Гаврилечко.

Впрочем, в Минсоцполитики говорят, что расчеты экспертов слишком грубые. На самом деле все считают индивидуально. И процент обязательного платежа (и сумма субсидий) у всех разные и зависят от того, какие у конкретной семьи доходы.

"Чем меньше доходы, тем ниже обязательная часть платежа, и больше субсидия. Этот шаг (повышение базового платежа с 15% до 20% - Ред.) направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее состоятельные категории получателей субсидий. Изменение процента будет иметь значение для получателей с наибольшими доходами, так как размер их субсидий уменьшится. А сэкономленные государством средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям", - отмечают в министерстве.

Для наглядности Минсоцполитики рассчитало показатели для нескольких таких "конкретных семей".

Скажем, семья из Львовской области с двумя детьми. Отец семейства - учитель с окладом в 7 тысяч гривен, мать - в декретном отпуске на пособии в 860 гривен. То есть, среднемесячный совокупный доход на каждого - 1965 гривен. А счета за коммуналку приходят на 3712 гривен. Рассчитанный по формуле обязательный платеж для них будет только 8% от дохода, то есть, порядка 625 гривен. А остальное - более 3 тысяч - это субсидия.

Но вот, к примеру, у семьи пенсионеров с общим доходом в 7 тысяч гривен, общий платеж составит уже 14,2%, следовательно за платежку в 2,8 тысяч гривен они заплатят из своего кармана 991 гривну, остальное - субсидия.

Впрочем, это расчеты по действующий нормам. Если взять те же "конкретные семьи" и подсчитать для низ платеж по новой ставке в 20%, то получится что семья из Львова будет платить уже не 8%, а 10,6%, в деньгах это - 833,5 гривен, то есть, почти на 208 гривен больше, чем сейчас, а это фактически и есть увеличение на треть, о котором говорят эксперт.

Семейство пенсионеров из кейса Минсоцполитики заплатит по -новому не 14,2%, а 18,8% от платежки.

Но это еще только начало. Ведь будут меняться и другие составляющие формулы.

"Кабмин параллельно разрабатывает проекты увеличения минимального прожиточного минимума и минимальной зарплаты, то есть, итоговые цифры в формуле расчета платежа вообще могут кардинально поменяться, понятно, что в сторону увеличения", - пояснил "Стране" Олег Попенко.

В проекте бюджета на следующий го заложена минимальная зарплата в 4,7 тысяч гривен и прожиточный минимум в 1,7 тысяч. Но не исключено, что последний будут повышать до некоего "реального уровня", а это может быть и 5 тысяч гривен. Параллельно власти отвяжут прожиточный минимум от соцвыплат (их будут считать на основе базового минимума, определенного Кабмином). Но останется привязка к платежам, которые ложатся на кошельки украинцев, в том числе, субсидии. Не исключен, что параллельно будут менять и сам формулу подсчета обязательных платежей по субсидиям. И какие они в итоге будут для каждой семьи - пока неясно.

Кого "срежут" с субсидии

Но если одним украинцам просто придется доплачивать больше, то многие рискуют и вовсе "слететь" с субсидий. Сейчас претендовать на компенсации по коммуналке можно, если оплата по счетам - это больше 15% вашего ежемесячного совокупного дохода. То есть, если доход семьи 10 тысяч гривен, а платежка - больше 1,5 тысячи, можно просить субсидию.

По новым нормам, претендовать на субсидию можно, если на коммуналку уходит больше 20% ваших доходов.

Сейчас, при средней платежке в 2,5 тысячи в месяц, семья не может претендовать на субсидию, если ее доход - от 16,6 тысяч гривен в месяц. По новым расчетам, планкой будет доход от 12,5 тысяч гривен.

"То есть, количество субсидиантов уменьшится административным способом", - написала на своей странице в Facebook представитель сети "Опора", эксперт по ЖКХ Татьяна Бойко.

По расчетам Олега Попенко, армия субсидиантов сократится еще на 10-12%.

"Если раньше субсидии у нас получало 6,8 млн домохозяйств, потом 3,2 млн, затем в этом сезоне их число уменьшилось уже до 2,8 млн, то, по новым нормам будет очередное сокращение", - прогнозирует Скубченко. То есть, без субсидий рискует остаться еще 280-300 тысяч украинских семей.

Стоит отметить, что нововведение обещают запустить только с мая. То есть, в этом отопительном сезоне уже ничего менять не будут.

"Субсидии у нас назначаются на период с октября по май, так что уже все посчитано", - пояснил Скубченко.

Впрочем, это лишь одно из объяснений отсрочки.

"Постарались максимально отодвинуть эффект от новых правил по субсидиям. В мае отопительный сезон уже закончится. И на своем кошельке люди ощутят нововведения не раньше ноября следующего года. А значит, до этого времени можно отсрочить обвал рейтингов и успеть провести местные выборы в октябре 2020 года. Если бы все запустили сейчас, последствия даже трудно себе представить", - говорит Юрий Гаврилечко.

Заложенных в проекте бюджета-2020 на субсидии 47,5 млрд гривен (против 55 млрд в этом году) до мая еще должно хватить. Но вот со следующей осени не исключены проблемы, поэтому власти и озаботились поиском способов зачистки субсидиантов. "Думаю, никаких экономически обоснованных расчетов у Минсоцполитики нет. Им просто дали цифру финансирования по субсидиям, и они на калькуляторе посчитали, сколько человек нужно оставить без субсидии, а скольким ее по максимуму урезать, чтобы хватило денег", - говорит Скубченко.

Юрий Гавриленко добавил, что такие эксперименты с субсидиями чреваты очередным валом неплатежей и ростом долгов по коммуналке.

"Общая задолженность в системе ЖКХ уже перевалила за 100 млрд. Это значит, что вся коммунальная инфраструктура попросту начинает сыпаться. И чем это в итоге закончится - можно только гадать", - подытожил он.

Обещанные "упрощения"

Чтобы подсластить пилюлю, в новом постановлении прописаны и бонусы для отдельных субсидиантов.

В частности, указано, что при назначении субсидий сельским пенсионерам старше 60 лет, не будут учитывать доходы одного из супругов, зарегистрированного по другому адресу. Это по-сути позволит им получить субсидии сразу на два дома.

Но непонятно, почему это послабление коснется именно селян. "Чем городские жители хуже", - недоумевает Бойко.

"Эта новация - частичное воплощение идей Зеленского как облегчить жизнь украинским пенсионерам. У Зе одно время говорили, что для стариков могут и вовсе сделать бесплатную коммуналку. Очевидно, подсмотрели у России, где те, кому за 70, не платят по счетам. Но денег в бюджете на такие щедрые жесты нет, а попиариться хочется, поэтому оставили отдельный "намек" на заботу о стариках", - говорит Скубченко.

"На самом деле это огромная коррупционная ловушка", - считает Бойко. То есть, банально сменив прописку, пенсионеры могут рассчитывать на увеличение субсидии, причем, и в штуках (можно оформить на два дома) и в деньгах (сумма будет больше).

Также комиссии органов местного самоуправления смогут сами решать, назначать ли субсидии детским домам семейного типа, если они занимают помещения, больше оговоренных законодательно (квартира - до 120 квадратов, дом - до 200).

В доходы домохозяйств, воспитывающих детей-сирот, не будут считать стипендии и материальную помощь, а также транспортные средства (остальные слетают с субсидии, если имеют авто не старше 5 лет).

Военнослужащие смогут получать субсидию без данных об уплате ЕСВ.

Но эти "бонусы" направлены на такие узкие категории получателей субсидий, что на общей картине практически не отразятся. Ну, разве что дадут властям повод распиарить "упрощения".