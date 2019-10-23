Скандал с провалом в Комитете по налогам и финансам законопроекта по оценочной деятельности, когда часть депутатов "Слуги народа" обвинила своих коллег по фракции в том, что те взяли деньги за не голосование, продолжает развиваться.

Руководство фракции теперь хочет проверить депутатов на детекторе лжи, а Специализированная антикоррупционная прокуратура уже объявила, что начинает уголовное производство по факту возможной коррупции среди депутатов.

По данным "Страны", это всего лишь вершина айсберга противоречий внутри президентской политической силы. Ее раздирают на части сразу несколько влиятельных групп в Зе-команде, которые воюют за экономическое влияние и контроль над финансовыми потоками.

Мы разбирались, что это за группы и к чему по итогу приведет процесс междуусобной борьбы внутри фракции.

"Квартал", Коломойский, Павлюк и "соросята"

Официально фракция делится на 15 внутрифракционных групп, во главе которых поставлены заместители председателя фракции Давида Арахамии.

Но в ней уже обособляются группы по признаку лояльности - официальные мини-группы собирались согласно жеребьевке.

Самая очевидная - это группа из людей самого президента, связанного с ним по работе в "Квартале" или просто через личное знакомство.

Таковых во фракции насчитывается, по разным данным, 60-80 человек. По сценическому прозвищу артиста из "Квартала", а ныне нардепа, Юрия Корявченкова их за глаза называют "юзиками". Или просто "группой Квартала".

Вторая крупная группа ориентируется на олигарха Игоря Коломойского.

Наиболее ярким ее представителем считается бывший журналист 1+1, народный депутат Александр Дубинский. Также к ней причисляют бывшего гендиректора 1+1 Александра Ткаченко, бывшую журналистку того же канала Ольгу Василевскую-Смаглюк, главу комитета Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса и пару десятков других депутатов.

Сам Дубинский неоднократно отрицал свою связь с Коломойским по политическим вопросам.

Эта группа не раз показывала норов в сессионном зале, не голосуя за те или иные законопроекты и жестко наезжая на правительство, с которым у олигарха довольно напряженные отношения.

Кабмин Гончарука больше ориентируется на третью группу, которая как раз и обозначилась в процессе конфликта вокруг голосования за "оценочный" закон.

Это депутаты, которые являются выходцами из грантовых организаций, сотрудничают с западными структурами и, в целом, продолжают линию депутатов-еврооптимистов прошлого созыва Рады. В условной группе Коломойского их принято называть "соросятами". К ним также примыкают и ряд депутатов, ориентированных на олигарха Виктора Пинчука.

Типичный представитель этой группы - нардеп Роксолана Пидласа, которая собственно и заявила о коррупции в налоговом Комитете и в ответ нарвалась на встречные обвинения в лоббировании интересов производителей кассовых аппаратов (что она, впрочем, отрицает).

В тоже время, во фракции есть и другие группы, которые ориентируются на различных влиятельных людей в стране.

Наиболее крупная и организованная из них - группа Ильи Павлюка. Это давний знакомый Зеленского, которому приписывают значительную роль в избирательной кампании Зе, а также сильное влияние на процессы на таможне.

О существовании этой группы стало также известно благодаря Дубинскому. Он еще 3 октября сообщил, что в столичной гостинице “Украина” состоялась встреча 26 депутатов от СН, чьи имена Дубинский не называет, с Ильей Павлюком и заместителем Службы внешней разведки Сергеем Трегубенко. Дубинский ссылается на некие СМИ, в которых Павлюка и Трегубенко связывают с “кураторством таможенных потоков и контрабанды”.

Собственно из-за этих слухов, данную группу недоброжелатели называют "контрабандистами". Сами себя же они величают "антиколомойской группой", акцентируя, что, прежде всего, противостоят олигарху.

"Обвинения со стороны Дубинского это полная ложь. Мы не ориенируемся на Павлюка или на кого-то еще. Мы просто не хотим, чтоб Коломойский продолжал дискредитировать президента и нашу политическую силу. Он не должен влиять на процессы в государстве", - сказал "Стране" на условиях анонимности один из депутатов, которого связывают с группой Павлюка.

В тоже время, как утверждает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке, Павлюк вместе с Виктором Тимошенко, который также имеет отношение к таможенным делам, составляют одну из групп влияния в СН и считаются негласными кураторами Киевской области. Вместе с бывшим главой управления экономики Киевской областной администрации и начальником областного штаба СН Владимиром Ковалем они, по версии Бутусова, выдвинули на пост руководителя Киевской области Михаила Бно-Айрияна.

Впрочем, по другой версии, Бно-Айриян - это квота его однокашника, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а упомянутая группа Павлюка-Тимошенко как раз была совсем не против ее увольнения, имея свои виды на область.

Однако Дубинский тоже пишет о кадровом проигрыше группы Павлюка-Тимошенко, при этом сам народный депутат не раз критически отзывался о деятельности Бно-Айрияна в кресле губернатора и теперь не скрывал удовлетворения по поводу его отставки.

“Это ставленник начальника облштаба СН Коваля в партнерстве с Тимошенко-Павлюком. Чья группа потихоньку идет на дно”, - написал Дубинский на своей странице в Фейсбуке.

Сам Бно-Айриян отрицает связь с некими "контрабандистами", однако по сути уйдя от ответа, знаком ли он с Тимошенко и Павлюком. "Мне это даже комментировать в принципе смешно. Конечно, можно какой-то представить, что я познакомился с контрабандистами, когда возил бусиком сигареты и итальянские товары через Раву-Русскую. На выходных. Когда работал помощником министра иностранных дел, советником вице-премьера, директором департамента евроинтеграции Минэнергоугля или заместителем руководителя “Укрэнерго”. Но как-то не клеится”, - написал он на своей странице в Фейсбуке.

В политических кругах уход Бно-Айрияна, который, как ожидается, президент утвердит после возвращения из Японии, восприняли, прежде всего, как победу группы Коломойского.

А группу Ильи Павлюка и его самого называют сейчас одними из главных конкурентов Коломойского за влияние на президента и за контроль над потоками.

"Всю глубину украинской коррупционной политики можно увидеть на примере таможни. За контроль над которой борются Павлюк и Коломойский, а также Хорошковский. Ну и все вместе воюют против нынешнего руководителя таможни Нефедова, которые представляет "западно-грантовую" группу", - сказал источник во фракции "Слуги народа".

Он также связал последние скандалы во фракции с обострением борьбы по экономическим вопросам.

"Каждая группа пытается протолкнуть свои лоббистские законы. Но они блокируются враждебными группами. Кроме того, часть депутатов начали брать деньги вообще от "левых" людей. Отсюда и постоянные скандалы. Причем даже уже речь идет не о борьбе групп между собой, а о борьбе отдельных персонажей. Например, началась война между заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко и Дубинским вокруг закона о легализации азартных игр, который проталкивает Тимошенко и рубит Дубинский. Кстати, этот конфликт сыграл немалую роль в том, что президент сейчас настроен в деле по налоговому комитету не в пользу Дубинского. Тимошенко Зеленскому информацию доносит в нужном ракурсе", - сказал нам нардеп.

Фронт без пощады

К чему по итогу приведет эта борьба?

Политолог Руслан Бортник полагает, что основные группы влияния в СН повели “войну на уничтожение”.

“Причем это было решено чуть ли не изначально, ведь спустя два месяца жизни фракции слишком мало, чтобы на ровном месте выросли серьезные противоречия”, - комментирует эксперт “Стране”.

При этом, у группы Коломойского еще открыт отдельный “фронт” против правительства.

“Раздувается гей-скандал в Кабмине, сыплются обвинения в адрес Максима Нефьодова, что тот-де прикрывает контрабанду родственников. Дело может быть в таможне, и тогда есть взаимосвязь с давлением на группу Павлюка. Но вопрос “Приватбанка” тоже еще не закрыт. Более того, правительство ведет и выигрывает суды против Коломойского. Что тоже служит поводом для атак на Кабмин и Нацбанк”, - говорит Бортник.

В целом подобный ход событий - плохой симптом для СН, чья фракция разношерстная, а, значит, высок риск дестабилизации и раскола в условиях, когда разногласий достаточно. “Наличие кризиса во фракции ставит под угрозу принятие бюджета на следующий год силами одних “слуг народа”. Глубину проблему покажут дебаты по поводу главного финансового документа страны”, - спрогнозировал политолог Руслан Бортник “Стране”.

На этом фоне происходит развитие кризиса вокруг налогового комитета, где Дубинский схлестнулся с "соросятами".

При этом, как писалось выше, скандал вышел на серьезный уровень и уже открыто уголовное дело. Его довольно жестко прокомментировал и Зеленский, сказав, что внимательно следит за развитием событий.

Также появилась информация, что несколько депутатов, которых обвинили в коррупции, готовы дать показания. А одного из них Давид Арахамия завтра даже обещает привести на ток-шоу "Право на владу", чтоб тот дал показания в прямом эфире.

Очевидно, враждебные Коломойскому группы зацепились за это дело и будут продолжать его раскручивать.

Тем более, что среди депутатов "Слуги народа" бытует мнение, что в данном случае дым не без огня.

"Говорят, что деньги за провал того злополучного законопроекта все-таки заносили. Причем делал это один из нардепов, очень близких к Коломойскому. Причем говорил, что это может быть начало долгосрочных отношений. Сам Коломойский находится в тесных отношениях с депутатом Антоном Яценко, который был заинтересован в срыве голосования. Сам Дубинский, к слову, денег мог лично и не брать, потому что он и так в системе", - говорит источник "Страны" (подробнее о скандале можно прочитать здесь).

Также пошли слухи, что Дубинского могут исключить из фракции. И что он якобы подумывает об уходе в самостоятельное плавание и на деньги Коломойского собирается создавать свою партию.

Однако официально во фракции информацию о подготовке к исключению Дубинского из опровергают.

"Это ложь. Ничего такое не рассматривается. Внимание САП к этому случаю можно только приветствовать. У нас наконец-то работает независимая антикоррупционная ветвь. Это замечательно. У нас нет возмутителей спокойствия во фракции. У нас есть обсуждение серьезной ситуации, в которой, возможно, есть коррупционный фактор. Речь идёт об уголовно наказуемых вещах. Надеюсь, вопрос будет решен в рамках следственных действий компетентных органов", - сказал "Стране" депутат фракции Никита Потураев.

Сам Дубинский в ответ на слухи о своем исключении написал иронично - мол, у фракции не хватило духа даже кнопкодавов исключить. А его так и подавно не тронут.

В комментарии "Стране" он также опроверг все обвинения в коррупции.

"Есть два движения внутри партии Слуга народа. Первое это "соросята" в правительстве, которые пытаются побороть всех своих потенциальных оппонентов и критиков путём их дискредитации. В эту группу условно входят Абромавичус, Милованов, Рашкован, Маркарова и их "шестерки" в лице "активистов" Лещенко и Шабунина. Второе направление связано с первым, но ещё и с бабками - это Prozzoro и его основатель Нефедов. Кормящиеся с Prozzoro пользуются тем, что руководство фракции слабо соображает, что такое публичная коммуникация, и потому использовали выдуманное обвинение во взятке чтобы не допустить в комитете рассмотрения монополии Prozzoro, которая является суть той же тендерной мафией", - рассказал "Стране" Дубинский.

Также он отрицает, что намерен выходить из "Слуги народа" и создавать свою партию.

"Полностью опровергаю информацию о создании какой либо политпартии или объединения. Из фракции выходить не собираюсь до тех пор, пока власть придерживается взятых на себя обязательств перед народом Украины. Для чего разгоняются эти - куда интереснее тема. Происходит это в рамках концепции атаки "соросят". Им сейчас нужно дистанцировать меня от президента Зеленского, имиджево отстроить, маргиналировав в политика, который хочет расколоть фракцию, но нет", - сказал Дубинский.

Источник "Страны" во фракции "Слуги народа" скептически относится к слухам о возможном исключении Дубинского и его уходе в самостоятельное плавание.

"Чтоб это произошло, нужно, чтоб Зеленский принял волевое решение, что он рвет с Коломойским. И не просто рвет, а предпринимает ряд действий по уничтожению его политического влияния вплоть до ареста олигарха. Но Зеленский, насколько можно судить, к этому не готов. Он и дальше будет лавировать между разными группами. А недостаток голосов во фракции будет компенсироваться за счет договоренностей с другими фракциями и внефракционными. Как это было на примере голосования за судебную реформу. Другой вопрос, что нервы могут не выдержать у того же Коломойского и он сам пойдет на разрыв. Вот тогда и начнутся у всех настоящие проблемы", - говорит источник во фракции.