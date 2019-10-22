Фракцию "Слуги народа" сотрясает очередной крупный скандал. Ряд членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике от партии президента обвинили в коррупции из-за проекта закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

Оппоненты принятия этого законопроекта нажаловались на своих коллег в Офис президента, откуда вместо разбирательства по сути прозвучало инновационное решение - пропустить депутатов через детектор лжи и выяснить, стали ли они участниками коррупционных схем.

Чем закончится этот скандал, анализирует "Страна".

Их испортил квартирный вопрос

11 "Слуг народа" попали под прицел Офиса президента.

Как написал на "Фейсбуке" бывший вице-премьер-министр Павел Розенко, в ОП подозревают депутатов в получении 30 тысяч долларов каждым за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады.

"Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", - написал Розенко.

То, что на полиграфе хотят проверить депутатов, подтвердил зампред главы комитета Александр Дубинский. По его словам, это требование последовало после обращения в ОП нескольких нардепов, которым "не понравилось голосование членов комитета".

Жалобу на коллег в ОП написали глава комитета Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец (член комитета по вопросам свободы слова, но до избрания в Раду был первым замдиректора в "Прозорро") и Роксолана Пидласа, замглавы комитета по экономической политике.

Весь сыр-бор разгорелся вокруг законопроекта, который предлагает провести ревизию рынка оценки недвижимости.

Дело в том, что Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами.

Тогда парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки. В свою очередь Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые связывают с мажоритарщиком Антоном Яценко.

Всего было создано 4 таких электронные площадки, которые установили плату за свои услуги до 1800 гривен за каждое обращение в реестр. И эти затраты регистраторы перекладывают на продавцов квартир.

Часть "Слуг народа" и их коллеги из партии "Голос" зарегистрировали законопроект №2047, который предлагает убрать эти электронные площадки из системы оценки жилья.

По приблизительным оценкам, существование таких площадок приносит его владельцам более миллиона гривен в день. Согласно же законопроекту, эти процедуры будут осуществляться непосредственно оценщиками и нотариусами, которым Фонд госимущества предоставит прямой доступ к базе. Вместо 1800 грн предлагается платить в бюджет полпроцента от минимальной заработной платы за одну операцию. Этот проект одобрил новый глава Фонда госимущества.

В то же время, другая часть "Слуг народа" во главе с нардепом Александром Качурой зарегистрировала альтернативный законопроект № 2047-1. В этом проекте электронные посредники остаются, но создается унифицированная система определения налоговой стоимости недвижимости, а также расширяется функционал авторизированных электронных площадок.

В частности, сам Александр Качура считает, что базовый проект продвигает интересы оценщиков, в работе которых замечено много злоупотреблений. В разговоре со "Страной" Качура отмечает, что оценщики часто в своей работе умышленно занижают цены, в результате чего роскошные квартиры на Крещатике продаются за копейки.

"Ситуация в том, что все эти грантоедские организации защищают оценщиков. Я подал закон, который ликвидировал оценочную мафию. Однако бенефициары этих организаций и связаны с оценщиками. И таким образом они решили оказать на нас давление. Я сразу понял, что происходит и абстрагировался от ситуации. Даже предложил, что пусть будет любой другой подобный проект, не мой, отстраняющий оценщиков от принятия решений. На сколько я знаю, закон третий раз провалили в комитете и сейчас ищут крайнего", - сказал он "Стране".

Примечательно, что в сети оказалась переписка одного из авторов базового закона Ярослава Железняка с экспертом "Реанимационного пакета реформ" Михаилом Серебряковым, которого связывают с лобби оценщиков. В ней Серебряков возмущается, что плата за оценку недвижимости по проекту должна идти в бюджет. Он требует, чтобы был подан другой законопроект, чтобы плату за оценку получали непосредственно оценщики. Железняк оправдывается, что так предложили в ОП.

11 друзей Дубинского

Во время рассмотрения на Комитете проект антикоррупционных активистов не прошел согласование. 12 членов Комитета не захотели его поддержать. Это Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко и Евгений Петруняк и Андрей Холодов.

В опалу ОП попали все, кроме последнего. Холодов заявил, что у него конфликт с главой Комитета, из-за чего он не поддержал проект. Поэтому к проверке на полиграфе хотели привлечь 11 депутатов, которых их коллеги подозревают в том, что они взяли деньги.

При этом антикоррупционные активисты и в Раде и вне ее разразились гневными постами в адрес членов комитета.

"Похоже, коррумпанты прикупили большинство "Слуг народа" в том Комитете... Дубинскому и ко удалось сохранить схему. Или Зеленский прямо сейчас погасит группу "Коломойский + коррумпанты" или они очень скоро похоронят Зеленского", - написал Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Главным противником проведения детектора лжи выступил... депутат Дубинский из подгруппы Коломойского в Слуге народа. Ситуация находится в развитии, посмотрим, сможет ли Банковая поставить на место людей Коломойского", - заявил бывший депутат Сергей Лещенко.

Издание "Украинская правда" написало, что руководитель фракции Давид Арахамия сказал депутатам, что с требованием, чтобы 11 "Слуг народа" прошли полиграф, к нему звонил сам президент. Сами же депутаты, которых обвинили в коррупции, считают, что их коллеги в ОП донесли ложную информацию.

"Я, со своей стороны, готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро (+ по каким-либо любым другим голосованиями в Раде, внесении проектов и поправок). Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту", - написал Александр Дубинский.

В разговоре со "Страной" нардеп-мажоритарщик Антон Яценко отрицает все обвинения по участию в схематозе и раздаче бонусов за провал законопроекта.

"Вспоминается фильм Иван Васильевич меняет профессию, когда Шурик говорит: "Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?" У меня такое ощущение, что там половину парламента выпустили из сумасшедшего дома. Я нормально воспринимаю черный пиар, но это уже не то, что не в штангу, а вообще полная ахинея. Если бы у нас суды не рассматривали дела о защите чести и достоинства годами, я бы уже подал в суд за клевету на этих активистов и грантоедов, которые впутывают меня в свои разборки. Я не занимаюсь бизнесом, не причастен ни к каким электронным площадкам, не продавливаю никакие законы по недвижимости. И вообще работаю в другом комитете - по вопросам экологической политики. Мое мнение - что это мне такая ответочка за то, что я против пропорциональной системы на выборах и отстаиваю мажоритарку, которую хотят уничтожить грантоеды", - сказал "Стране" нардеп.

Позднее в руководстве партии пошли на попятную.

Замглавы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook не смогла ответить четко на вопрос, будут ли депутатов проверять на детекторе лжи.

"Наша позиция четкая. Руководство фракции встретится с депутатами от нашей партии, входящими в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию. Это первоочередной шаг. Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами. Мы должны понимать, возможно корректное использование такого оборудования в этой ситуации", - написала она.

В комментарии к Кравчук пришел Дубинский и написал, нет, мол, проверяйте.

"Так а смысл встречаться? Вы потребовали - давайте проходить. А то сначала всех измазали дерьмом, а потом предлагаете решить все на закрытых встречах? Нет, друзья, так не пойдёт. Проверяйте. И сами проходите", - написал он.

В то же время депутаты, которые пожаловались в ОП на своих коллег, утверждают, что они сами готовы к испытанию на полиграфе.

"Я готова пройти тест на детекторе лжи, - говорит "Стране" депутат партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа. - Если ко мне есть какие-то вопросы, то я тоже готова пройти тест на детекторе лжи и поговорить о всех законопроектах, которые я подавала и о голосованиях. Я считаю, что детектор лжи – это очень эффективно. Если есть уже взаимное недоверие, то как ещё можно решить этот вопрос".

Интересно, что накануне Пидласа сама оказалась в эпицентре обвинений в коррупции. Александр Дубинский обвинил ее в том, что она, согласно декларации, получила 0.5 млн гривен от ООО-шки, которая разрабатывает ПО для кассовых аппаратов, после чего подала соответствующий проект по необходимости использования кассовых аппаратов. В итоге Рада приняла закон, который обязывает предпринимателей использовать кассовые аппараты и большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека.

В разговоре со "Страной" Пидласа опровергла слова Дубинского. "Это неправда, потому что у меня есть публичная декларация, где написано, что я получила деньги за консультационные услуги от общественного сообщества Фонд поддержки реформ, которая достаточно известная тем, что с помощью средств разных международных организаций покупает консультационные услуги от специалистов, которые работают с правительством. Это формально оформляется как команды поддержки реформ в разных министерствах. Я работала в одной из таких команд поддержки реформ и получала деньги от общественного сообщества Фонд Поддержки Реформ. Основателями являются две юридические фирмы, но я о этих фирмах узнала вчера с поста на Фейсбуке, так как я никогда не интересовалась ее владельцами. Фирма фигурирует во многих декларациях у людей, которые работали над реформами в правительстве. Я расцениваю эти обвинения как политический заказ, потому что я выступаю за законопроект №2047, где я соинициатор. Именно с этим я связываю эту информационную атаку на меня", - считает Пидласа.

"Слугу народа" раскалывают изнутри

В то же время, опрошенные "Страной" эксперты считают, что этот конфликт - продолжение противостояния части Зе-команды, которая ориентирована на западные и грантовые структуры с другой частью, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

И не голосование за законопроект стало лишь повод для "наезда" одной группы на другую.

Тем более, что независимо от решения профильного комитета любые законопроекты могут оказаться в сессионном зале, где их судьбу будут решать все народные избранники, а не только те, которые входят в профильный комитет. Регламент позволяет выносить на рассмотрение законопроекты, которые не были согласованы в комитете. То есть, если бы глава комитета Даниил Гетьманцев предложил внести на рассмотрение в зал именно базовый проект, то определяться по существу нужно было бы не 18 членам комитета, а всему сессионному залу.

Но создание такого информационного шума вокруг этого законопроекта именно на стадии его прохождения в комитете наталкивает на мысль, что это просто повод выяснить отношения и дискредитировать оппонентов.

"Мы видим, как группу Коломойского хотят изолировать. Но расколет ли этот скандал всю фракцию "Слуга народа"? Скорее нет, чем да. Дубинскому и компании выгодно оставаться в мега-структуре, и в ее рамках быть крылом, и влиять на политику внутри фракции", - считает политолог Вадим Карасев.