Отопительный сезон еще только стартует, а киевляне уже массово получают платежки за тепло. Причем, с рекордными суммами - до 20-30 тысяч гривен. Более того, многие жалуются, что им насчитывали за отопление все лето.

"У меня отопительный сезон и не заканчивался. За июнь-сентябрь за услугу централизованного отопления от "Киевтеплоэнерго" мне насчитали 26 тысяч. А по версии Центра коммунального сервиса, нужно платить 36 тысяч гривен. И насколько мне известно, это массовое явление по Киеву. Кому по 2 тысячи набрасывают за однушку, кому по 5-6 тысяч - за скромную двушку", - рассказал нам читатель "Страны".

"Непонятные" суммы в платежках - не редкость. А с наступлением нового отопительного сезона их станет еще больше", - говорит глава комитета жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Космические платежки" приходят не только за отопление, но и за горячую и холодную воду", - добавил исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

"Страна" разбиралась откуда берутся рекордные цифры в платежках и как их можно оспорить.

Выбивают долги "Киевэнерго"

Случай нашего читателя, которого коммунальщики, судя по полученной платежке, "грели" все лето, - не уникальный. "Мы уже год разбираемся с домом по улице Героев Сталинграда, где людям насчитывают за тепло по 7-8 тысяч гривен в месяц", - говорит Попенко.

О появлении непонятных начислений рассказал также один из экспертов рынка жилищно-коммунальных услуг, который, казалось, бы, знает все нюансы этой сферы. Но и его впечатлили непонятно откуда взявшиеся рекордные цифры в платежке. "Неожиданно появился долг за отопление. Начал разбираться в Центре коммунального сервиса. Там говорят, с этого месяца стали приплюсовывать старые долги, оставшиеся еще от "Киевэнерго" (компания передала дела коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" прошлым летом - Ред.)", - говорит эксперт.

То есть, одно из объяснений непонятных платежек - старые долги за отопление и горячую воду от "Киевэнерго".

Стоит отметить, что после того, как стало известно о том, что "Киевэнерго" передает управление тепловыми сетями "Киевтеплоэнерго", многие горожане действительно перестали платить по счетам.

"В "Киевэнерго" я уже не спешил платить, так как не хотел, чтобы моя оплата у них зависла до того момента, как они все утрясут с КТЕ", - рассказал эксперт. А у некоторых исправно оплаченные платежи действительно "потерялись".

Но есть еще один нюанс. "Киевэнерго", уже зная, что будет уходить со столичной коммуналки, начало "рисовать" заоблачные цифры. По тем начислениям много вопросов", - рассказал "Стране" глава Набсовета Жилищного союза Украины Владимир Морозов.

Непонятно также, почему старые долги появились именно сейчас, хотя с момента передачи дел от "Киевэнерго" в КТЕ прошло уже больше года. Многие киевляне успели за это время не только забыть о старых долгах, но и потерять оплаченные счета.

Как рассказала "Стране" советник заместителя главы КГГА Юлия Грамотна, практики начисления платежей за тепло вне отопительного сезона в городе нет.

"Конечно, без конкретной платежки и конкретного адреса сложно сказать, откуда взялись рекордные цифры. Но это действительно могут быть старые долги. "Киевтеплоэнерго" взяло на себя дебиторскую задолженность, оставшуюся от "Киевэнерго", и работает с ней", - отметила Грамотна.

По ее данным, на сегодняшний день долг населения за тепло составляет 1,5 млрд, а за горячую воду - 1,3 млрд гривен.

По словам Олега Попенко, были проблемы с передачей базы данных "Киевэнерго" новому коммунальному предприятию. Поэтому со старыми долгами начинают разбираться только сейчас.

Впрочем, не исключено, что в "Киевтеплоэнерго" начали выбивать старые долги и из-за финансовых проблем. В начале октября Киевсовет согласовал очередное пополнение уставного фонда коммунального предприятия более чем на 50 млн гривен. Эти деньги сняли с других бюджетных программ, что возмутило депутатов Киевсовета. То есть, получить из городского бюджета очередной "транш" "Киевтеплоэнерго" будет непросто.

Но людей больше интересует, как теперь, спустя больше года, выяснить - по-честному ли тогда начислили за тепло и горячую воду, или цифры взяты с потолка.

Юлия Грамотна советует обращаться за сверкой в Центр коммунального сервиса. При этом нужно иметь при себе все платежки за прошлый период. "Если долг неправильный, его аннулируют, Если правильный - существует возможность реструктуризации и оплаты в рассрочку", - говорит она.

Плюс - нужно запастись терпением. "Это страшная волокита. В коммунальных службах не хватает людей, там традиционно длинные очереди, так что придется потратить время и нервы", - предупреждает Попенко.

Страдают, в первую очередь, те, кто получает субсидии. Ведь, по закону, долг больше 340 гривен - уже повод снять субсидию. Поэтому им приходится сначала платить, а только потом - разбираться в надежде, что когда нибудь эти деньги вернут.

"Греют" на счетчиках и пристройках

Но обход коммунальных служб позволит вычислить разве что старые долги (и то, если сохранились платежки), но не правильность самих начислений.

А с этим тоже много проблем.

"Скажем, мы долго разбирались с домом по улице Героев Сталинграда на Оболони. Там жильцам приходили счета за отопление по 7-8 тысяч за двушку. Выяснилось, что они платили не только за себя, но и за соседей. Некоторые жильцы не передавали вовремя показатели индивидуальных счетчиков или передавали ноль. Коммунальщики сверяли показатели индивидуальных и общедомового счетчика, а полученную разницу попросту "раскидывали" на всех жильцов. В итоге одни платили копейки, а другие - по несколько тысяч. Ситуация частично разрешилась только сейчас. В новом законе о ЖКХ появилась норма о том, что человек не может совсем ничего не платить за тепло, даже если не живет в квартире. Он все равно должен заплатить за подачу тепла, правда, на 20-25% дешевле. В законе прописано, что в таком случае человек платит за прогрев помещения до 14 градусов, а не до 18 градусов, как все остальные", - пояснил Олег Попенко.

Но эта практика будет применяться уже в новом отопительном сезоне, а вот с перерасчетом по старым начислениям могут быть проблемы, - признает эксперт.

"Это нужно зайти в каждую квартиру и проверить все счетчики. Никто этого не делает", - говорит Попенко.

"Годами никто не ходит и не проверяет правильность показаний счетчиков. То есть, можно спокойно передавать нулевые показания, а потом сказать, что счетчик "только что сломался". А если квартира продана, и там уже новый собственник, то вообще ничего доказать невозможно", - добавил Андрей Никончук.

Проблемы с разницей в показаниях квартирных и домовых счетчиков на отопление характерны в основном для новостроек.

В старых домах - свои нюансы. Там "космические платежки" часто получаются из-за того, что некоторые жильцы самовольно увеличивают отапливаемую площадь. Скажем, выносят батареи на балкон или в пристройку, но платят за отопление только по площади квартиры или же пускают через систему отопления теплый пол.

Отдельные "секреты" по горячей и холодной воде

"У домовых счетчиков на воду точность выше, чем у квартирных. Поэтому у поставщика часто возникают так называемые "небалансы". И их раскидывают на всех жильцов. Приходится доплачивать также за различные аварии, к примеру, прорыв трубы в подвале, а это дополнительные десятки кубов. Каждой квартире доначислят и за соседей, которые по факту пользуются водой, но занижают показания счетчика или передают "ноль". У нас немало и умельцев, которые ставят на счетчики магниты или подключаются к системе через фильтры (они стоят перед домовыми счетчиками и часто не опломбированы). А если у вас вообще нет счетчика на воду, то будьте готовы, что именно на вас ляжет львиная доля "небаланса", - говорит Никончук.

300 тысяч или война с соседями

Добиться перерасчета и за тепло, и за воду - непросто. По закону, жильцы многоквартирных домов обязаны платить не только за свою квартиру, но и за "общие площади" (подъезд, подвалы и пр.).

И сколько гигакаллорий и кубов воды на них спишут - можно только гадать.

"У человека из аргументов - только платежки и в лучшем случае показания индивидуального счетчика. Он не видит общей картины по дому, и у него заведомо презумпция виновности", - говорит Никончук.

Ситуацию еще больше запутывают тарифы, формулы по которым коммунальщики не раскрывают. "Мы готовим письмо к правительству. Пусть объяснят, что это за величина такая - гривны на квадратный метр (плата за отопление, в Киеве - 38 гривен за квадрат - Ред.). С гигакаллорией больше понятно, а вот откуда взялся тариф за квадрат и насколько он обоснован - вопрос открыт", - отметил Морозов.

Новый закон о ЖКХ большинство проблем не решил. "Там есть, к примеру, норма, что жильцы обязаны выпускать в квартиры проверяющих для сверки счетчиков и инспекции площадей. Но нет санкций для тех, кто этого не сделает. Поэтому как не пускали, так и не будут пускать. По всему видно, что власти пытаются по максимуму дистанцироваться от коммунальных разборок. Так что у людей не остается другого выхода, как самим воевать с соседями и коммунальщиками", - подытожил Андрей Никончук.

По мнению Олега Попенко, выход - установка индивидуальных тепловых пунктов.

"Если в среднем по Киеву платят за отопление 38 гривен за квадрат, то в домах с ИТП - 15-20 гривен", - говорит он.

Но это удовольствие не из дешевых - нужно от 300-400 тысяч до 1,5 млн гривен. Если устанавливать оборудование без льготных кредитов, то в 100-квартирном доме каждой семье придется выложить, минимум, по 3 тысячи, а с учетом того, что сбрасываются далеко не все жильцы, то и больше. Так что пока домов с ИТП в Киеве немного - всего 250 из порядка 8 тысяч многоэтажек.