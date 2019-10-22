Мэр Львова Андрей Садовой ушел с поста главы партии “Самопомощь”, стремясь остаться в большой политике и даже, возможно, будет снова баллотироваться на пост мэра Львова, вопреки своему же обещанию.

В деталях разбиралась "Страна".

Вице-спикер партии

Состоявшийся в минувшую субботу партийный съезд избрал председателем вместо Садового бывшего вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид, которая входила в политсовет партии. Как написал Садовой на своей странице в Фейсбуке, избрание Сыроид - это “самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам”, имея в виду, судя по всему, свою политическую силу.

Сам он пообещал остаться "активным членом партии".

Народный депутат восьмого созыва Олег Лаврик ("Самопомощь") утверждает, что уход Садового с председательского поста закономерен.

"После неудачных для "Самопомощи" выборов Андрей Садовой сказал, что как ответственный европейский политик он покидает должность лидера партии и, оставаясь активным членом партии и участвуя в развитии ее политической структуры, сосредоточивается на работе во Львове, чтобы эта каденция, которая является последней, подняла на более высокую планку проекты, реализуемые в городе", - прокомментировал он "Стране".

Главной целью для “Самопомощи” ее новый председатель видит возвращение партии в первую шеренгу украинской политики, которую она покинула после проигрыша на последних парламентских выборах.

“Наше главное тактическое задание сейчас - найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас почувствовали и поняли… Потому что мы знаем как. Нужно только верить и делать”, - заявила Сыроид и призвала готовиться к местным выборам.

На съезде также утвердили новый состав политсовета партии. В нем не будет Садового, однако, кроме Сыроид, сохранили места экс-глава фракции “Самопомощи” в Раде, правая рука мэра Олег Березюк, партийный орговик Олег Лаврик, который правда, он уступил место главы партисполкома главе Полтавской облячейки Вячеславу Кущинскому.

“Лаврик формально остается в политсовете, однако по факту ушел в бизнес”, - говорит источник в партии, близкий к Садовому.

Также в состав политсовета вошли бывший мэр Яворова, народный депутат Павел Бакунец (внефракционный), выдвинутый “Самомопощью”, народные депутаты восьмого созыва Тарас Пастух и Павел Костенко (оба “Самопомощь”).

Последний в партии курирует областные организации центра Украины. Другим членам обновленного политсовета, главе Ивано-франковской областной партячейки Богдану Станиславскому поручен запад страны, бывшему мэру Скадовска Александру Яковлеву - юг, депутату Харьковского облсовета Татьяне Бедняк - восток, Руслану Хомичу - север.

Бывший кандидат в депутаты от “Самопомощи” по мажоритарному округу в Тернопольской области Тарас Навольский, войдя в политсовет, займется развитием международного направления.

Народный депутат восьмого созыва Руслан Сидорович (“Самопомощь”), ранее состоявший в политсовете, решил вернуться к адвокатской работе. А вот его коллега по фракции, глава Харьковской областной парторганизации Роман Семенуха сказал “Стране”, что исключение из руководящего органа партии стало для него “неприятной неожиданностью”.

При этом Олег Лаврик утверждает, что Семенуха предпочел партийной работе бизнес.

Время не ушло

Собеседник издания, близкий к Садовому, говорит, что перестановки в руководстве “Самопомощи”, не должны вводить в заблуждение: Сыроид остается лояльной к мэру Львова, а, значит, партией будет по-прежнему руководить львовский мэр.

“Перед съездом шла дискуссия в руководстве кем же заменить Садового на председательской должности. Активно двигали также Острикову (экс-член фракции “Самопомощи” в Раде Татьяна Острикова - Ред.), прозвучала кандидатура Соболева (замглавы фракции партии в Раде Егор Соболев - Ред.) Садовой обоих завернул, потому что они были бы слишком независимы от него”, - говорит источник в партии.

Кроме того, новые члены политсовета в большинстве своем ориентируются на Садового. “Даже если вдруг, Сыроид попытается выйти из-под контроля, с таким составом политсовета можно сразу вернуть себе партию. А так, пусть поработает до лучших времен”, - утверждает информированный собеседник в “Самопомощи”.

Рокировка с Сыроид имеет также непубличную подоплеку.

Как утверждает собеседник в партии, Садовой таким образом дистанцировался от поражения в парламентской кампании и от партии, подрастерявшей былую популярность. А нужно это ему, чтобы в четвертый раз баллотироваться на пост городского головы.

“Садовой на вопрос об этом отвечает, мол, что говорить сейчас, какие еще рейтинги будут в 2020-м. Но я знаю, что он готовится к кампании. По моей информации Львов сегодня активно берет кредиты на развитие, на следующий год планируются большие стройки, по масштабам чуть ли не как было под Евро 2012. Недавно мэр ездил в Китай, где изучал современные градостроительные тенденции. Он явно ищет идеи, чтобы быть модным и современным”, - говорит источник, близкий к Садовому.

Политолог Руслан Бортник допускает, что в случае участия в очередной мэрской кампании Садовой пойдет либо самовыдвиженцем, либо вообще некоего широкого общественно-политического движения. “Оставаться при этом лидером “Самопомощи” и не баллотироваться от нее было бы странно”, - полагает Бортник.

Однако если соцопросы покажут неудовлетворительный результат, Садовой готов сделать ставку на некую близкую к нему кандидатуру и работать на ее победу.

Наши собеседники в партии и городских структурах называют нескольких человек, которые потенциально могут рассматриваться мэром на замену себе. Это, прежде всего, городской голова Винников (город во Львовской области) и кум Садового Владимир Квурт. Во время первого мэрского срока Садового он был секретарем Львовского горсовета.

По другой версии, которая ходит в коридорах Львовского горсовета, “кандидатами” Садового могут стать либо его заместитель по вопросам развития Андрей Москаленко, который баллотировался на последних выборах в парламент по округу №115 во Львове, но уступил кандидату от партии "Голос", либо известный львовский ресторатор Андрей Худо.

Политическая конъюнктура в принципе благоволит к Садовому.

“Глава Львовской ОГА Маркиян Мальский - мега-слабый, правоохранительные органы от Садового отстали. Во главе профильного для всех мэров Министерства развития территорий стоит Алена Бабак - бывший народный депутат от “Самопомощи”, которая к нему точно прислушается. Более того его человек Юлиан Чаплинский - ее заместитель (по вопросам евроинтеграции - Ред.) Можно сказать, что Садовой находится в наиболее комфортном за все годы мэрства политическом положении. Но все равно надо договариваться с Зеленским о поддержке. А тот, будучи прагматиком, может задаться вопросом, нужно ли ему поддерживать Садового или найти более лояльную кандидатуру…” - говорит источник в команде мэра Львова.

На руку мэру его хорошие отношения с особо влиятельным сегодня бизнесменом Игорем Коломойским, хотя Садовой о них не любит говорить.

В тоже время, эксперты “Страны” допускают, что выборы Садовой может и проиграть.

“На прошлых выборах Садовой побеждал, поскольку не было достойной альтернативы. Сейчас же люди голосуют за бренды, а на Львовщине - это “Голос”. Большие шансы на местных выборах в регионе будут у кандидата от этого бренда”, - утверждает львовский политолог Любомир Скочиляс.

С ним солидарна Наталия Зайцева-Чипак, директор центра изучения общественного мнения “Социоинформ”.

“Виден тренд на снижение популярности Садового. Зато во Львове растет поддержка “Голоса” и “Слуги народа”. Люди склонны поддерживать тех кандидатов, партии которых им импонируют. Хотя сейчас уровень поддержки избирателей выше, если к партии не привязывать ни одной фамилии”, - комментирует эксперт.

Впрочем, Олег Лаврик считает подобные размышления досужими домыслами.

“Многие львовяне хотели бы, чтобы Андрей Садовой баллотировался. У него самый большой рейтинг во Львове - около 39%. Возможно, если завтра в Киеве или Львове появится угроза, которую он, как политик, не сможет игнорировать. Но мы не знаем, что будет осенью 2020 года. По состоянию на сегодня Садовой не планирует (баллотироваться - Ред.) и не говорит об этом (в узком кругу - Ред.) Он повторяет, что нынешняя каденция - последняя”, - уверяет Лаврик.

“Знаете, как бывает: пообещал уступить кресло мэра молодым и более успешным, а потом люди попросили остаться и не смог отказать”, - смеется в ответ один из львовских народных депутатов.