В истории с запуском рынка земли в Украине наметился новый поворот.

В конце прошлой недели аграрный комитет Рады спешно согласовал законопроект №2178-10. Причем, обсуждали документ в узком кругу депутатов от "Слуги народа", а, чтобы не появились "лишние" участники дебатов, заседание комитета попросту перенесли на более раннее время, никому об этом не сообщив.

Как оказалось, такая таинственность вовсе не случайна. Ведь, вместо недавно обещанной президентом Зеленским некой новой земельной схемы с продажей угодий в два этапа (сначала землю, якобы, получат украинцы, которым, предоставят различные льготы и займы, и только потом к скупке допустят иностранцев), украинцы рискую получить лишь слегка смягченную версию скандального проекта от Минэкономразвития.

"А некоторые пункты нового проекта еще хуже, чем у Милованова", - говорит экономист Алексей Кущ.

Тем не менее, уже вскоре новый проект могут вынести в сессионный зал на первое чтение. И не исключено, что именно он и станет законом, по которому будут распродавать украинские черноземы.

"Страна" разбиралась какую схему с землей на этот раз готовят украинцам.

Порешали между своими

Как уже писала "Страна", в парламенте зарегистрирован законопроект по земле от Минэкономразвития, который фактически разрешает продажу земли иностранцам.

Он уже спровоцировал бунты по всей Украине. Параллельно в Раду подали с десяток альтернативных проектов.

В четверг, 17 октября, профильный парламентский комитет собрался для их рассмотрения. Но конструктивных дебатов не получилось, так как снова подняли вопрос о необходимости продлении моратория.

"Депутаты должны были рассмотреть 10 альтернативных законопроектов о рынке земли. Зрелище не из простых. Оказались в капкане популистских лозунгов. Поэтому в итоге рассмотреть законопроекты так и не получилось. Но насладились театральными выступлениями. Вот только верить им уже надоело и сохранят статус-кво, выгодный многим политикам и коррупционерам больше не будем", - написал на своей странице в Facebook замминистра экономики по сельском хозяйству Тарас Высоцкий.

На следующий день, 18 октября, аграрный комитет решил изменить тактику.

И, вместо анонсированного заседания на 14.30, собрался утром - в 9.00, уведомив об изменении времени только "нужных" депутатов. В итоге согласовали проект №2178-10 авторства группы депутатов от СН (Николай Сольский, Марина Никитина, Артем Нагаевский и другие).

Внефракционный нардеп Оксана Савчук, которая также входит в авторскую группу, сказала, что решение принимали за закрытыми дверями.

"Я обратила внимание всех членов комитета на то, что депутаты грубо нарушают все нормы прозрачности, этики, регламента, что нельзя никоим образом голосовать ни за один законопроект, который стоял на повестке дня. Однако комитет большинством голосов проголосовал за то, чтобы принять во внимание один из законопроектов, авторами которого являются представители Слуги народа", - сказала нардеп.

Позже о нелегитимности голосования заявили также у Юлии Тимошенко. На что глава аграрного комитета и один из авторов согласованного проекта, Николай Сольский сказал, что решение легитимное.

Ожидается, что законопроект уже в ближайшее время вынесут на голосование в первом чтении. То есть, нового проекта, который ждали после обещаний Зе на пресс-конференции, судя по всему, не будет.

Лазейки для иностранцев

Утвержденный на комитете законопроект №2178-10 очень похож на проект от Милованов, который так многих возмутил.

"Так, запуск рынка земли назначен на 1 октября 2020 года, приоритетное право на выкуп предоставят нынешним арендаторам, в одни руки нельзя покупать больше 15% земли в одной области и 0,5% от общеукраинский угодий и прочее. Правда, при этом добавили еще один ограничитель - не больше 35% земли объединенной территориальной общины, но он, по-сути, не имеет важного значения", - считает Кущ.

Однако есть и отличие по самому принципиальному вопросу.

В варианте от Минэкономразвития прописано, что покупать землю смогут юрлица, а собственниками компаний могут быть заграничные бенефициары.

В альтернативной версии прямо написано, что иностранцы не допускаются к скупке украинских угодий до 1 января 2024 года, то есть, в течение чуть больше трех лет после запуска рынка.

Но на самом деле для иностранцев оставили немало лазеек и в этом документе.

Так, если компания с иностранным капиталом уже работает в Украине не менее трех лет, то на нее ограничения не распространяются, и она сможет выкупать землю сразу на моменте запуска рынка.

"У нас немало агрохолдингов с иностранным капиталом, которые обрабатывают миллионы гектар. И они фактически сразу же после открытия рынка смогут выкупать землю. Думаю, это норма будет жестко критиковаться", - говорит президент Земельного союза Украины Андрей Кошиль.

Компании с иностранным капиталом контролируют в общей сложности порядка 3,5 млн украинских земель.

К примеру, "Агропросперис" имеет земельный банк порядка 400 тысяч гектар (принадлежит американскому инвестиционному фонду NCH), "Мрия" - около 170 тысяч гектар (в прошлом году ее выкупила компания Saudi Agricultural and Livestock Investment Co из Саудовской Аравии), AgroGeneration - 80 тысяч(в собственниках - SigmaBleyzer), Agromino - 40 тысяч гектар (владеет "дочка" финского инвестиционного банка Trigon Capital) и т.д.

"При этом, указав, что приоритетное право на выкуп земли имеют арендаторы, в проекте даже не уточнили, смогут ли они выкупать только свои угодья или и другие тоже. То есть, иностранная компания, обрабатывающая сейчас сотню гектаров, в теории может докупить еще сто тысяч гектар", - говорит Кущ.

Может появиться и новая схема для иностранцев. Когда, к примеру, на этапе открытия рынка на подставных лиц создается украинская компания, которая скупает земли, а затем, после 2024 года ее акции официально выкупают иностранцы.

"Действующее гражданское и корпоративное право позволяет достаточно просто менять учредителей, продавать и покупать акции. Понятно, что земельный закон этого изменить не может. Но нужны дополнительные механизмы контроля или хотя бы ответ на вопрос - что будет, если иностранные собственники появятся раньше, чем закончится запрет на приобретение ими земли, скажем, через год после запуска рынка. Нужно ли будет компании, у которой появились иностранные собственники, продать уже купленные угодья, или же ни останутся в ее активе", - говорит Кошиль.

Он, правда, не прогнозирует, что крупный иностранный бизнес начнет массово скупать земли таким способом.

"Крупный капитал не инвестирует в схемы, иначе иностранцы бы давно скупили всю нашу землю. Пути обхода моратория давно существуют. Например, эмфитезис, который законно позволял до начала этого года приобретать фактически бессрочное право использования сельхозземель, в том числе, иностранцам, предусмотрен нашим законодательством уже более 10 лет. То же самое и по сельскохозяйственным землям, которые не находятся под действием моратория. Их где-то около 2 млн. га (ОСГ, садоводство, фермерское и подсобное хозяйства), они свободно продаются и покупаются, но ни иностранцы, ни наш бизнес их массово не скупает", - говорит эксперт.

Но возможность зайти на рынок раньше положенного срока по этой схеме у заграничных покупателей все же появится.

"Это еще хуже, чем было в проекте Милованова. По нему могли создаваться новые фирмы с иностранными собственниками под скупку земли. И в Украину по такий схеме заходили хотя бы инвестиции. По схеме из нового проекта будут продавать не землю, а компании, и, скорее всего, львиная доля сделок пройдет через офшоры. То есть, мы в итоге лишимся земли и не увидим денег", - говорит Кущ.

До 200 тысяч гектар в одни руки

Еще один ожидаемо конфликтный момент - нормы продажи земли в одни руки. Их, по-сути, скопировали из проекта Милованова: не больше 15% угодий в одной области и 0,5% от общеукраинского земельного банка. Хотя эти цифры от Минэкономразвития аграрное сообщество жестко раскритиковало, заявив, что концентрация земель в одних руках будет просто угрожающей.

По словам заместитель главы Всеукраинской аграрной Рады Дениса Марчука, предварительно из комитета была информация, что хотят разрешить концентрацию в 0,25% от общего объема земли сельхозназначения. Но в итоге сошлись на цифре в 0,5%. Хотя, как считают Марчук, это все равно очень много.

"Фактически 200 тысяч гектар в одни руки может получить хозяйство", - говорит он.

"200 человек могут скупить все земли в Украине", - добавил Кущ.

Марчук также обратил внимание, что в проекте есть схема для спекулянтов.

"Нет ограничений по скупке компаний с определенными земельными банками. То есть, при желании можно скупить и пол-Украины", - говорит он.

При этом в некоторых альтернативных проектах, зарегистрированных в Раде, предлагалось не продавать в одни руки более 4 тысяч гектар.

"Были расчеты Академии аграрных наук по минимальным площадям, обработка которых позволяет работать агропредприятию более-менее рентабельно. Они разные ддя агроклиматических зон. Кстати, до 2015 года и действующий Земельный кодекс содержал временную норму о запрете на приобретение более 100 гектар сельхозземель в одни руки, но срок этого запрета истек, а нового ограничения не появилось", - говорит Кошиль.

Во Всеукраинской аграрной Раде говорят, что они будут настаивать на норме до 500 гектар для физлиц и не более 5-10 тысяч гектар - для юрлиц.

Эксперты уверены, что нормы по покупке земли станут одним из главных предметов торга в сессионном зале. И, не исключено, что их специально выставили по-максимуму, чтобы потом срезать в качестве "компромисса".

Кроме того, споры о нормах позволят отвлечь внимание общественности от темы продажи земли иностранцам.

300 долларов заработал, 200 - отдай

Минимальную цену на землю предлагается установить на уровне нормативно-денежной оценки. В среднем по Украине это 28-30 тысяч гривен за гектар, то есть, порядка тысячи евро. По такой цене с рассрочкой на пять лет землю разрешат выкупить селянам, которые в свое время оформили угодья в постоянное пользование под приусадебное или фермерское хозяйство.

Это можно было сделать до принятия нового Земельного кодекса в 2002 году. С его вступлением в силу постоянное пользование для частных лиц и компаний ушло в историю, но Конституционный суд все-таки сохранил его для тех, кто успел такое право оформить.

И по сегодняшнему законодательству, постоянное пользование должно быть как-то конвертировано либо в право собственности, либо в аренду.

И тут назревает новый повод для недовольства.

"Фермеры уже давно считают эту землю своей. Если законопроект будет принят в этом виде, им придется ежегодно отдавать по где-то 200 долларов за гектар (выкуп по нормативной оценке, которая около 1000 евро за га и 5-летняя рассрочка дают такую цифру). Хотя теоретически эта плата подъемная, для эффективных фермерских хозяйств", - говорит Кошиль.

По оценкам єкспертов, к примеру, на зерновых можно заработать до 300 долларов с гектара. Получается, что фермеры должны будут большую часть заработанного пять лет отдавать государству, что, понятно, устроит далеко не всех. Кроме того, заработок в 300 долларов вовсе не гарантирован. У многих доход меньше даже 200 долларов, которые придется отдавать государству. И как платить в этом случае - неясно.

В проекте нет ни слова о льготных кредитах, которые обещал селу Зеленский. Правда, в проекте бюджета-2020, который уже прошел первое чтение, на следующий год на компенсации по кредитам заложено 4,4 млрд гривен. Но этой суммы явно не хватит, чтобы аграрии получили кредиты, о которых мечтают - под 2-3% годовых.

То есть, получается, что из нескольких вариантов - оставить все как есть, то есть, пока не отменять мораторий, отдать приоритетное право на выкуп земель по невысоким ценам украинцам, и только потом продавать угодья иностранцам, в Украине может быть реализован худший сценарий.

Рынок откроют сразу и с фактическим доступом к земле для иностранцев.

"Мы не увидели никакой поэтапности, которую обещал президент. Хотя на первом этапе следовало бы решить проблемы с кадастром, запустить механизм финансовой поддержки, на втором - разрешить покупку до 500 гектар в одни руки для физлиц, на третьем - лет черед пять - можно продавать юридическим лицам до 5-10 тысяч гектар. Но только украинским, без доступа к нашему рынку иностранного капитала", - считает Марчук.

Но не факт, что аграрной общественности удастся хотя бы частично продавить свои требования.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского думают отменить мораторий на продажу сельхозземли к концу 2019 года.

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