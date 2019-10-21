Накануне Кабмин согласовал отставку двух губернаторов - Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.

В частности, Кабмин согласовал освобождение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА и Виталия Комарницкого - с должности главы Луганской ОГА.

Кандидатом на должность председателя Киевской обладминистрации правительство согласовало Алексея Чернышева, Луганской ОГА - Сергея Гайдая, Кировоградской ОГА - Андрей Балоня, главы Харьковской ОГА - Алексея Кучера, главы Черниговской ОГА - Андрей Прокопенко.

Что означают эти назначения, анализирует "Страна".

Алексей Чернышов - глава Киевской ОГА

Возглавлять Киевщину будет бизнесмен Алексей Чернышов. Уроженец Харькова имеет экономическое и юридическое высшие образования.

В 2004 году Чернышов стал вице-президентом по развитию, с ноября 2005 – назначен президентом концерна АВЭК харьковского бизнесмена и политика Александра Фельдмана. С 2008 по 2013 был председателем наблюдательного совета концерна и группы АВЭК.

В 2017 году Алексей Чернышов выкупил долю в концерне, став управляющим партнером и акционером АВЭКа. Также он сооснователь инвестиционной компании VI2-Partners, которая осенью 2017 года купила у Ашан Ритейл Украины долю в украинской сети Фуршет.

Но не чужды Чернышову и проекты в Киеве. Так, в 2013 году Алексей Чернышов выступил одним из инициаторов и авторов проекта "Киевская бизнес гавань" (это инвестиционный проект по созданию промышленного центра на левом берегу столицы) для которого в Деснянском районе Киева планировали выделить более 300 га земли. Ожидалось, что он должен был обеспечить 50 тыс. рабочих мест.

Чернышов задекларировал квартиру в Киеве стоимостью 5,7 млн гривен, земельный участок в с. Романков Обуховского района стоимостью 450 тыс. гривен и жилой дом стоимостью 944 тыс. гривен. Его супруга Светлана владеет квартирой в Никополе стоимостью 116 тыс. гривен.

Кроме того, в собственности у пары четыре автомобиля – Land Rover Autobiography 2018 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 года, Skoda Octavia А5 2010 года и Land Rover 2010 года.

В собственности у Алексея Чернышова также акции и многочисленные корпоративные права, он является конечным бенефициаром как зарегистрированных в Украине, так и находящихся на Кипре, Британских Виргинских островах и Австрии юрлиц.

В 2018 году Чернышов задекларировал 2,2 млн гривен дохода, его жена Светлана задекларировала 185 тысяч гривен зарплаты в университете им. Шевченко в Киеве.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связывает нового губернатора с олигархом Игорем Коломойским. На своей странице в соцсети он утверждает, что Коломойсий якобы уже встречался с Чернышевым и согласовал его кандидатуру.

Источники "Страны" в Раде говорят, что Чернышев по-прежему плотно связан с депутатом от Оппоплатформы Александром Фельдманом, а также с бизнесменом Павлом Фуксом. Последний, в свою очередь, по ряду проектов пересекается с Коломойским. "Через него, не исключено, и установилась связь", - говорит наш собеседник.

Отметим, что прежнего губернатора - Михаила Бно-Айрияна, одногруппника спикера Разумкова, активно сбивала команда Коломойского. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Алексей Кучер - глава Харьковской ОГА

Кандидатура Алексея Кучера обсуждалось уже давно. Его считают близким к влиятельному министру внутренних дел Арсену Авакову.

Интересно, что кандидатуру Кучера Кабмин согласовал еще 2 недели назад, а потом откатил свое решение. Депутат Алексей Гончаренко описывал на своей странице в Facebook эту ситуацию так, что после согласования кандидатуры Кучера на заседании Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук получил некое смс-сообщение, после чего решение по Кучеру сочли непринятым.

Кроме того, на Банковой шли дискуссии по второй кандидатуре на эту должность - депутату, эксперту по вопросам судебной реформы в Зе-команде Ирине Венедиктовой. Некоторое время чаша весов склонялась в ее пользу.

Например, когда Кучер засветил свою декларацию как кандидата на должность председателя Харьковской ОГА, к нему возник ряд вопросов.

Согласно его электронной декларации Кучер, работая адвокатом, за весь 2018 год не получил ни копейки дохода. Так же за год ничего официально не заработала и его жена.

При этом супругам принадлежат несколько земельных участков в Харьковской области, жилой дом и еще один находится на стадии строительства. А кроме того, не имея доходов, Кучер в 2018 году покупает две квартиры в Харькове. И автомобиль Lexus NX 200T, который стал пятым в его автопарке. Интересно, что жена нардепа Виктория Кучер подавала как помощник судьи электронную декларацию за 2016 год.

Тогда она не показывала также никакого официального дохода мужа. А сама получала только выплаты по рождению ребенка. В той декларации у супругов не было большой части имущества. Из чего стало очевидно, что свои состояния Кучер нажил в течение 2016-2018 годов, однако в 2016 и в 2018 году не получая никакого дохода.

Но, будучи адвокатом, сам Кучер защищал интересы известных чиновников, правоохранителей, судей и бизнесменов, которые фигурировали в громких коррупционных расследованиях. Самое громкое его дело - это дело о "рюкзаках сына Авакова", где он защищал Владимира Литвина - представителя фирмы-победителя на поставку рюкзаков.

Этот факт его биографии позволил некоторым наблюдателям связать Кучера с Аваковым.

Кроме того, Кучера связывают с бывшим пограничником и "теневым куратором" избирательного штаба "Слуги народа" в регионе Вадимом Слюсаревым, которого также рассматривали на роль губернатора области, но после скандала в СМИ Зеленский заявил, что не будет его назначать. Кучер ранее подтверждал "Стране", что знаком со Слюсаревым. Однако раскрыть детали взаимоотношений отказался.

Отметим, что сразу 2 источника "Страны" оценили назначение Кучера в область, как заготовку для потенциальных весенних местных выборов в Харькове.

"У Зеленского нет вариантов, кого выдвигать против Кернеса на выборах мэра Харькова, и один из вариантов, который рассматривался, это назначить Кучера губернатором, чтобы сделать его фигуру узнаваемой, и потом двинуть его на мэра", - говорит "Стране" собеседник в регионе. Другой же собеседник отмечает, что главной задачей Кучера будет сломать рейтинг Кернеса и если не зачистить поле под какого-то другого кандидата, который выиграет выборы, то как минимум застолбить за собой харьковский горсовет.

"Это не то, чтобы трамплин для самого Кучера. Он должен подготовить почву под местные выборы, зачистив территорию. А остальные правила игры ему обозначат по ходу", - утверждает собеседник.

К слову, как раз сегодня пошли слухи, что против Кернеса готовятся новые уголовные дела...

Андрей Балонь - глава Кировоградской ОГА

Губернатором Кировоградской области кадровый следователь Андрей Балонь. 13 лет он работал в правоохранительных органах - в милиции и прокуратуре Житомирской области, также он был заместителем начальника УМВД Полтавщины, откуда был уволен со скандалом за нарушение служебной дисциплины. Сам Балонь считал свое увольнение незаконным и заявлял, что он был уволен на основании сфабрикованных материалов служебного расследования.

Балонь также участвовал в конкурсе на главу Львовского территориального управления НАБУ в 2016 году. Он проходил собеседование с конкурсной комиссией, которую возглавлял Гизо Углава.

Последние 2,5 года занимал должность замглавы Херсонской областной государственной администрации по гуманитарным вопросам, финансам и взаимодействию с правоохранительными органами.

Также у Балоня есть адвокатское свидетельство, но его адвокатская деятельность временно приостановлена.

В декларации глава Кировоградской ОГА указал, что его жена владеет двумя квартирами: одна площадью 83,6 квадратных метра – в Дрогобыче на Львовщине, а вторая площадью 96,3 квадратных метра – в Киеве.

Жена губернатора, Илона Балонь задекларировала 33% корпоративных прав на компанию "Медиаюг", занимающейся размещением щитовой рекламы на территории Херсонской области. Кроме того, она являлась одной из собственниц компании "Ледис +", которая выигрывала тендеры на поставку подержанных легковых автомобилей.

Например, в 2018 году компания продала автобазе санитарного транспорта лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Житомирского облсовета 2 электрокара Nissan Leaf на 966 тыс. гривен.

На банковских счетах у Андрея Балоня размещено 602,5 тысяч гривен ("Приватбанк"), 48,2 тысячи гривен ("Укргазбанк"), 7,4 тысячи евро ("Укргазбанк") и 64,6 тысяч долларов ("Укргазбанк").

Илона Балонь, со своей стороны, имеет 53,3 тысячи долларов на счету в "Укргазбанке".

Кроме того, она имеет право собственности на счета в чуть более чем 235 тысяч гривен в "Укргазбанке" и в 39 тысяч гривен в "Приватбанке": в обоих случаях деньги зарегистрировал Андрей Балонь.

Наличными Андрей Балонь хранит 153 тысячи гривен, а его жена – 18,1 тысячу гривен.

Сергей Гайдай – председатель Луганской ОГА

Уроженец Северодонецка до этого момента не имел никаких значимых политических свершений.

Два года он помогал депутату Киеврады Алексею Резникову (ныне назначенному представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске).

Один год работал советником главы Обуховской райадминистрации Киевской области, а затем избрался в райраду в Мукачево на Закарпатье, и впоследствие возглавил тамошнюю райадминистрацию.

В июле 2019 года рассматривался как один из кандидатов на пост губернатора Закарпатской области.

Но в итоге оказался в кресле главы Луганской ОГА.

По данным "Страны", его назначение было пролоббировано помощником президента по внешнеполитическим вопросам Ермаком. "Главная задача Гайдая будет решить вопрос с "ЛНР" по поставкам угля на электростанции компании "Центрэнерго". На ее руководство сейчас влияет Коломойский. То есть, вся схема под Коломойского выстраивается", - говорит источник, близкий к Банковой.

Андрей Прокопенко – председатель Черниговской ОГА





Новым главой Черниговской ОГА стал политтехнолог, работавший в России, Андрей Прокопенко.

Он окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2012-2013 годах Андрей Прокопенко работал советником вице-президента, а впоследствии возглавлял один из департаментов российской нефтяной компании ТНК-ВР.

В 2011-м и 2013-м годах был руководителем избирательных штабов на местных выборах в российских городах Воронеже и Тольятти.

С 2015 года он возглавляет компанию "Прокопенко и партнеры", которая специализируется на управлении избирательными кампаниями, стратегических и кризисных коммуникациях.

В том же году его избрали депутатом Черниговского облсовета от фракции "Наш край", но в 2016 году он сложил мандат.

В марте 2018-го Прокопенко избрали заместителем председателя Черниговской областной организации "Аграрной партии". На нынешних парламентских выборах Прокопенко возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа", разрабатывал и контролировал общую стратегию кампании в области.

Воскресный бенефис Коломойского

Как видим, минимум три из пяти новых губернаторов, это люди связанные с ныне союзными группами Коломойского и Авакова.

Причем это ключевые области - Киевская, Харьковская и Луганская. К ним тажке стоит добавить близкого к Авакову и Коломойскому Максима Куцого, которого поставили на Одессу, а также близкого к Коломойскому губератора Днепропетровской области Александра Бондаренко (о том, как эти отношения олигарх использует можно прочитать подробно здесь).

Другими словами, связка Аваков-Коломойский, которая не получила достаточно мест в Кабмине (куда поставили, в основном, фигуры, ориентированные на Запад), "берет свое" в регионах.

"Внутренняя реструктуризация зе-команды, которая является следствием борьбы разных групп влияния в окружении Зеленского. Однозначно, кадровая политика - это наиболее больное место для Зеленского. То, что в очередной раз усиливается акция Коломойского, - несет большие проблемы президенту. Все эти назначения - это будут его репутационные потери. Никто не будет помнить, кто такой Гончарук или Рябошапка, но будут помнить, что Зеленский тарифы не снизил, и при нем обвиняемые в коррупции чиновники из орбиты Порошенко выходят под смешной залог. Точно так же и с губернаторами, не смотря на то, что часть из них лоббировал Коломойский, все их проблемы - будут на Зеленском", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.