В Украине закручивается новая газовая интрига. В пятницу, 18 октября, в парламентский порядок дня неожиданно внесли законопроект № 2239-1, который прописывает анбандлинг "Нафтогаза" и создание независимого оператора газтранспортной системы.

Ранее в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Рады и "на повышенных тонах" убеждал их срочно принять этот законопроект.

Накануне его уже согласовал профильный комитет и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Формальный повод для спешки есть - на следующей неделе состоится очередной раунд переговоров с Россией по транзиту. И, якобы, "независимый оператор ГТС" - это козырь в рукаве украинской делегации.

Уже во время обсуждения проекта всплыла правка, который не было в авторском варианте, но она вдруг появилась в версии к первому чтению: о том, что государству в ГТС будет принадлежать только 51% акций. То есть, на остальные 49% можно искать инвестора. Что жестко раскритиковали депутаты, отказавшись голосовать за проект с "лоббистской правкой".

В итоге правку все же убрали, и проект приняли в первом чтении, проголосовав за ускоренную подготовку к второму. По сути, новый независимый оператор ГТС будет узаконен уже в ближайшие недели.

И это действительно может очень серьезно повлиять на ход переговоров по транзиту газа. Правда, не совсем так, как это публично сейчас провозглашается.

Подробности - в материале "Страны".

Специально для "Газпрома"

Законопроект №2239-1, предусматривающий разделение "Нафтогаза" и создание независимого оператора ГТС, "подали" депутатам аккурат после бюджета. В зале еще не утихли страсти после обсуждения проекта главной сметы страны на следующий год, как появилось предложение внести в порядок дня еще и проект по газу.

Глава подкомитета по энергетике Андрей Жупанин пояснил: нужно срочно узаконить независимого оператора ГТС, так как ему еще предстоит сертификация по европейским нормам, на что понадобится время. Если же депутаты сорвут принятие законопроекта - под угрозой срыва и переговоры с Россией по транзиту.

Депутаты, правда, не все поверили в столь благие помыслы. Главным камнем преткновения стала поправка, которая неожиданно появилась в проекте "с голоса".

Она предусматривает, что в новом операторе ГТС государству будет принадлежать только 51% акций. То есть, на остальные 49% можно искать инвестора, отдавать трубу в концессию и прочее.

Глава профильного комитета Андрей Герус пообещал, что ко второму чтению в проекте специально пропишут запрет на концессию, аренду, приватизацию и управление третьими лицами украинской ГТС.

Она будет в собственности государства на 100%.

Алексей Гончарук, который настаивал на быстром принятии проекта, пообещал ко второму чтению "все правки", отметив, что Украине нужно завершить сложные переговоры с РФ. Подробностями он пообещал поделиться с депутатами "в более рабочей обстановке", то есть, не на камеры.

В итоге нардепы приняли проект в первом чтении и проголосовали за его ускоренную подготовку ко второму чтению. Как заявил Гончарук, новое законодательство нужно уже к 1 ноября, чтобы оператор ГТС успел пройти сертификацию до конца года.

Труба на 15 лет

Изначально рассматривалось несколько моделей анбандлинга "Нафтогаза". В мае этого года Кабмин Гройсмана согласовал вариант OU (Ownership unbundling). Он предусматривает полное выведение оператора ГТС из структуры НАКа и его переподчинение правительству.

В то же время "Нафтогаз" лоббировал другую модель - ISO (Independent System Operator). По ней, труба остается под контролем НАКа, но сам оператор является независимой структурой.

В законопроекте №2239-1 прописан анбандлинг по модели ISO. Новому оператору ГТС будет передано в управление имущество, которое сейчас есть на балансе "Укртрансгаза" (то есть, магистральные трубопроводы) сроком на 15 лет. Прием - передача имущества должны состояться до 1 января 2020 года. Новый оператор будет подотчетен Минфину и правительству.

"Управление ГТС проходит прозрачно по понятной корпоративной конструкции, что позволит одновременно создать независимые условия для оператора ГТС и сохранить контроль над ценным активом в государстве. Это решение дает возможность продлевать дальше сертификацию оператора ГТС. Без этого решения возможность подписать транзитный договор с российской стороной фактически стремительно близилась к нолю", - написал на своей странице в Facebook глава "Магистральных газопроводов Украины" (эта компания как раз и станет независимым оператором ГТС) Александр Лисниченко.

Анбандлинг выведет из транзитного тупика

Теперь о главном - как это связано с транзитом российского газа, контракт на который истекает 1 января 2020 года, а переговоры о его продлении идут достаточно туго.

Украина, как известно, настаивает на долгосрочном контракте по транзиту с гарантированной прокачкой 60 млрд кубов в год. Это почти вдвое меньше, чем сейчас, но все же позволяет украинской ГТС работать без убытков.

Россия, наоборот, не заинтересована в столь продолжительных договоренностях. Ей интересны "короткие" контракты, так как она достраивает сразу два обходных газопровода - "Турецкий поток" и "Северный поток-2", которые должны практически полностью "поглотить" нынешние объемы транзита газа через Украину.

И потому у Москвы есть необходимость лишь "перехватиться" на время.

Кроме того, есть еще два вопроса. Первый - по поводу прямых поставок российского газа в Украину, которые уже давно предлагает "Газпром", обещая скидку 20-25%. Но Украина пока на это не соглашается. Второй - по поводу тяжбы в Стокгольмском арбитраже, по результатам которой "Газпром" должен "Нефтегазу" миллиарды долларов (один из топ-менеджеров НАКа Юрий Витренко уже заявил, что готовится выставить с 1 ноября счет против "Газпрома" на $11 миллиардов). Россияне же требуют снять претензии как условие для заключение нового контракта.

Все эти проблемные моменты сильно усложняют переговорный процесс и ставят под большой вопрос бесперебойный транзит газа через Украину.

И тут как раз и приходит на помощь тот самый анбандлинг.

Если Украина создаст оператора по управлению ГТС и тот будет работать по европейским правилам, то он не сможет отказать в заявке на транзит газа. Причем договор на транзит может быть на любой срок - хоть на месяц, хоть на год.

А это именно то, что нужно российской стороне.

О том же заявлял в сентябре и источник в европейском энергетическом секторе: "Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" см ожет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. И даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС".

К слову, подобный опыт у "Газпрома" уже есть.

С 1 января по 12 марта 2019 года российский газовый монополист поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.

Таким образом, как мы видим, передача ГТС Украины отдельному оператору позволяет вынести за скобки все проблемные вопросы и обеспечить бесперебойный транзит газа в Европу.

Это, безусловно, выгодно ЕС, так как гарантирует поставки газа через Украину. Это, также, выгодно России, которая сможет продолжать продавать газ в Европу в прежних объемах, но не беря на себя многолетние обязательства по транзиту крупных объемов газа. И, воспользовавшись этой паузой, сможет спокойной достроить обходные газопроводы. И после этого судьба украинской ГТС для России будет уже мало интересна - останется ли она в украинской госсобственности или же будет кому-либо передана в концессию или даже приватизирована. Это уже большого значения для энергетических отношений России и ЕС иметь не будет.

Судя по тому как спешно проводится законопроект об анбандлинге через Верховную Раду, со схемой транзитных аукционов уже согласилась (пусть пока и негласно) и украинская сторона.

Тактически Украине она также выгодна, так как позволит избежать проблем из-за прекращения транзита уже с 1 января.

Но стратегически мы можем лишиться крупных объемов транзита газа как только запустятся обходные газопроводы.

С другой стороны, упорство в стоянии на условии "или многолетний транзит на 60 млрд кубов минимум или вообще ничего" имело бы смысл, если б Украина имела в этом поддержку Европы. Однако таковой не чувствуется и дальнейший ступор в переговорах мог бы провести к тому, что украинская труба с 1 января вообще бы осталась бы без газа. Со всеми отсюда вытекающими для нашей страны последствиями.

Поэтому вариант транзитных аукционов, когда европейские компании будут выкупать мощности нашей ГТС для транспортировки российского газа, является достаточно понятным для всех сторон решением проблемы.

"Для европейского газового законодательства долгосрочные контракты вообще не характерны, — говорит Дмитрий Марунич. - Раз украинский оператор станет "европейским", то он и будет работает по европейским правилам. И формально конфликт вокруг транзита вообще будет исчерпан".

Украина и Россия против американского газа

Но остается вопрос - что будет с транзитом через Украину после того, как Россия запустит обходные газопроводы.

Здесь также есть шанс, что наша труба не станет полностью сухой. А даже совсем наоборот.

Дело в том, что потребность ЕС в импорте газа, по прогнозам, в ближайшее время серьезно возврастет.

Во-первых, падает добыча на шельфе Северного моря.

Во-вторых, по давлением "зеленых" в Германии собираются вывести из эксплуатации сразу 7 ядерных реакторов к 2022 году. Одновременно идет сокращение и угольной генерации. Правда, во Франции к этой же дате планируется запустить 6 новых атомных энергоблоков, но сроки их постройки уже много раз переносились и не факт, что на фоне экологических протестов их успеют достроить к намеченному сроку. В любом случае, недостающие объемы генерации будут покрываться за счет экологически более чистого газа.

Но вопрос - за счет чего будет покрываться растущий спрос на газ в Европе? За счет российского газа или же привозного газа из США, Катара и других стран?

И в данной ситуации, как не странно, интересы "Газпрома" и Украины совпадают. Если Европа будет наращивать потребление именно российского газа, то значит и его транзит через Украину будет осуществляться в значительных объемах даже после строительства обходных газопроводов (мощности которых не покроют дополнительные потребности ЕС в голубом топливе).

Если же Европа будет наращивать импорт американского газа, значит транзитный потенциал Украины будет задействован по минимуму.

Таким образом, как не парадоксально, но уже через несколько лет Киев и Москва могут стать ситуативными союзниками на почве общей выгоды в борьбе за европейский рынок энергоносителей.