Фракция “Батькивщины” в последнее время совершает ряд действий, которые можно трактовать как поддержку бизнесмена Рината Ахметова.

Насколько это начало долгосрочного сотрудничества и заменит ли партия Тимошенко для Ахметова партию Ляшко в качестве основного лоббисткого ресурса в Раде, выясняла “Страна”.

Отечественный производитель

“Батькивщина” присоединилась к критике идеи импорта электроэнергии в Украину из Беларуси и России по двусторонним договорам. Другим ярым критиком в Раде выступает фракция Евросолидарности Порошенко.

18 сентября парламент проголосовал за изменения в закон “О рынке электроэнергии”, разрешив покупать по двусторонним договорам электроэнергию у стран, которые не состоят в европейском Энергетическом сообществе. К таковым относятся, в том числе, Беларусь и Россия.

Соответствующую поправку в законопроект №1084 “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии” внес глава “энергетического” комитета Андрей Герус (“Слуга народа”, СН).

Объясняя ее важность коллегам в сессионном зале, он утверждал, что с облегчением импорта электричества усилится конкуренция на энергорынке, которая может привести к снижению тарифов.

“Это означает, что локальный монополист будет зарабатывать меньше, или он будет вынужден понизить тарифы”, - отметил Герус в выступлении, не уточняя, кто же этот монополист.

Практически сразу его инициатива и сам депутат подверглись атакам со стороны фракций ЕС и “Батькивщины”, которые действовали параллельно. Ключевых претензий две.

Во-первых, импорт из России угрожает энергобезопасности страны и может помешать интеграции энергорынка Украины с Евросоюзом. А, во-вторых, дешевая электроэнергия из России выгодна крупным промышленным потребителям - прежде всего, ферросплавным заводам, в себестоимости продукции которых ее доля значительна. А ферросплавный бизнес - сфера интересов олигарха Игоря Коломойского, который, как настаивают в партии Порошенко, и пролоббировал открытие импорта (подробнее об этой истории можно прочитать здесь).

Как следствие, фракции “Батькивщины” и ЕС зарегистрировали законопроекты об отмене поправки Геруса, которые пока не попали в повестку дня работы Рады.

За кулисами тесно

По словам эксперта по энергетическим вопросам Дмитрия Марунича, приход дешевой в сравнении с украинской электроэнергии из России несет потери для Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и ДТЭК - крупнейшего энергетического холдинга Украины, который входит в бизнес-империю Ахметова.

“Электричество в России дешевле, чем в Украине. Поэтому его импорт выгоден трейдеру, который может заработать на продажах внутри страны, и конечному покупателю, но не тем, кто производит у нас электроэнергию - “Энергоатому” и ДТЭК. Нельзя сказать, что космически по ним бьет, но в перспективе это для них не сильно хорошо”, - комментирует Марунич “Стране”.

Сам народный депутат Герус признает в комментарии “Стране”, что удар, в частности, по ДТЭК будет чувствительный.

“По импорту [электроэнергию] можно взять на 10-15% ниже, чем цена ДТЭК. В Украине ДТЭК контролирует более 60% рынка того, что находится за пределами специальных обязательств (это обязательства, возлагаемые на предприятия и организации для обеспечения услуг по поставкам электроэнергии населению и социальной сфере; преимущественно их несет "Энергоатом" и гидроэнергетика, в то время как в ДТЭК входит тепловая генерация - Ред.) ДТЭК может недозработать приблизительно 5 млрд грн в год, если вследствие конкуренции электроэнергия будет падать в цене”, - отметил парламентарий, добавляя, что число компаний-покупателей электроэнергии из Беларуси уже достигло 41.

При этом он связывает ажиотаж вокруг темы импорта с желанием финансово-промышленной группы (ФПГ) Ахметова очернить идею и вернуть былую ситуацию на рынке, на что якобы ФПГ не жалеет денег. Также в "Слуге народа" отмечают синхронность критики этой истории с электроэнергией со стороны "Батькивщины" и партии Порошенко.

Однако в “Батькивщине” связь с Ахметовым отрицают, намекая в свою очередь, на то, что "Слуга народа" лоббирует интересы Коломойского.

"Это та ситуация, когда смотри кому изначально была выгодна поправка Геруса. А это совсем другая известная олигархическая группа. И когда закон был принят, сразу фирмы, приближенные к главе этой группы, который сейчас наиболее приближен к власти, подписали контракты на поставки дешевой электроэнергии на определенные предприятия, - говорит член политсовета "Батькивщины" народный депутат прошлых созывов Андрей Павловский "Стране". - А у нас во фракции люди разбирающиеся и эмоциональные, поэтому так рьяно кинулись критиковать идею и самого Геруса, тем более что через его комитет прошел еще законопроект о разделении газотранспортной системы, чтобы слить наиболее ценную часть в какие-то левые корпорации".

В свою очередь источник издания в партии ЕС в ответ на вопросы "Страны" сказал, что "отношения Петра Алексеевича с Ахметовым были и остаются хорошими".

Напомним: Петр Порошенко, несмотря на серьезное падение рейтинга, до конца президентства пользовался поддержкой группы Ахметова, выражавшейся, помимо прочего, в предоставлении телеэфира.

С Тимошенко тоже налажено сотрудничество, однако собеседник издания, близкий к руководству партии “Оппозиционный блок”, которая входит в орбиту влияния Ахметова, предостерег от политических сравнений.

“Я уже видел, что некоторые умники сравнивают Тимошенко с Ляшко (лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который входит в клиентелу Ахметова - Ред.), но это не так. Нынешняя дружба Рината Леонидовича и Юлии Владимировны ситуативна и основывается не на их давней знакомстве, а на плохих отношениях сегодня с Игорем Валерьевичем. Это все ему в пику. Они же (Коломойский и Тимошенко - Ред.) договорились о поддержке на президентских выборах, а тот выдвинул Зеленского со всеми вытекающими последствиями, что было расценено как объявление войны. Теперь она при любом поводе будет входить с Коломойским в клинч, как сейчас. Она будет работать с кем угодно, но против него. Большой любви с Ахметовым у нее нет, зато их объединяет нелюбовь к Игорю Валерьевичу”, - объясняет источник в ОБ.

Работая против Коломойского, группа Ахметова одновременно ведет игру с Офисом президента Владимира Зеленского.

Как писала “Страна” видимым признаком этого стало голосование важный для ОП новый этап судебной реформы, за что отказались голосовать многие депутаты, ориентированные на Коломойского, однако поддержала часть парламентариев, избранных от Оппоблока. Причем это была ситуация, когда каждый голос был на счету.

Воздерживается от серьезной критики Зеленского и медиа-машина Ахметова.

Но даже не отмена импорта электроэнергии, а торможение в Раде опасного для ФПГ Ахметова законопроекта № 1210, который увеличивает ренту за железную руду (и очень сильно бьет по доходам группы), станет сигналом, что Банковая и донецкий олигарх заключили союз, возможно, даже не без выгоды друг для друга.