Бюджет, по которому Украина будет жить в следующем году, обретает более-менее понятные очертания.

Как уже писала "Страна", в сентябре Кабмин спешно, чтобы уложиться в сроки, подал в парламент проект главной сметы на 2020 год. Но народные депутаты его жестко раскритиковали - в Раду попал документ, подготовленный, по сути, еще правительством Гройсмана. В нем не были учтены ни обещанные командой Зе реформы, ни анонсированный премьером Алексеем Гончаруком рост ВВП на 40% за пять лет.

Тогда депутаты взяли документ в работу, чтобы "не отдавать обратно Кабмину, а как следует доработать". Результаты таких доработок появились к пятнице, 18 октября. Тогда же парламент утвердил в первом чтении сам проект бюджета -2020, а также постановление с предложениями от профильного комитета.

Всего было подано порядка 2 тысяч правок, и около 800 из них учли. Как отметил заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин, для финансирования всех новых "хотелок" от депутатов дополнительно понадобится рекордная сумма в 1,9 трлн гривен. Правда, с источниками получения этих средств по-прежнему не все ясно. У каждой депутатской фракции имеются свои расчеты где взять "лишние" деньги, но в проект их пока не внесли. Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, в ближайшее время Кабмин закончит макроэкономический прогноз и только тогда станет понятно сколько конкретно денег будет в распоряжении государства.

Так что пока проект бюджета - это, скорее, план желаемых расходов, чем реальная смета страны, по которой предстоит жить весь следующий год. Но даже при этом социальными обещаниями депутаты не сильно разбрасывались.

"Проект в целом остался таким же антисоциальным, как и был до этого", - отметил заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

"Страна" разбиралась как депутаты переписали проект бюджета.

Заработают на налогах

Доходная часть проекта бюджета увеличилась на 17,8 млрд гривен. Правда, достижение этой планки пока под вопросом. Как отметил заместитель министра финансов Юрий Джангиря, "реалистичность можно будет посчитать, когда появятся макроэкономические прогнозы". Последние могут огласить до конца октября или в начале ноября, то есть, как раз ко второму чтению проекта бюджета.

Стоит отметить, что более-менее надежных источников дополнительных доходов немного.

В частности, планируется получить на 3,5 млрд гривен больше от Нацбанка. Также депутаты рассчитывают на "лишние" деньги от НДС - плюс 1,1 млрд гривен от произведенных товаров и услуг внутри страны и 5,6 млрд от импортного налога на добавленную стоимость. Последнюю прибавку должна обеспечить борьба с контрабандой, Как пояснили в Счетной палате, 5,6 млрд - это выведение из тени порядка 10% таможенного потока. То есть, если "отбелят" 20% контрабанды, можно будет получить уже больше 11 млрд гривен и т.д.

Еще 6 млрд гривен планируется получить от государственных и коммунальных предприятий - за счет перечисления ими части прибыли в госбюджет. При этом, как отметили депутаты, чтобы выйти на такой показатель, придется сохранить принятую в последние дни работы прежнего Кабмина норму об увеличении отчислений части прибыли до 90%, которую некоторые госпредприятия уже оспорили в судах.

Доходы от арендной платы за госимущество планируют увеличить почти на 1,4 млрд гривен, а поступления от приватизации - на 8 млрд. При этом в первом варианте проекта бюджета план от приватизации был необычно низким - всего 5 млрд гривен против 17-20 млрд, которые закладывались в последние годы, хотя никогда и не выполнялись. Для повышения этого показателя парламент уже сделал первый шаг - как уже писала "Страна", недавно был принят закон об отмене списка не подлежащего приватизации госимущества.

При этом появился список так называемых "желаемых доходов" госбюджета. В постановлении бюджетного комитета сказано, что возможность получения таких средств "нужно рассмотреть".

Это, к примеру, налог на доходы физлиц. Чтобы выжать по максимуму из этой статьи доходов, предлагается законодательно уравнять ставки налога на доходы на дивиденды и акции и базовую ставку налога на доходы физлиц (18%).

Также, по мнению бюджетного комитета, "лишние" деньги стоит поискать в акцизах, экологическом налоге, рентной плате - стоит лишь повысить ставки. Могут появиться и новые налоги, скажем, на метанол - в размере 245 евро за тонну стопроцентного метанола.

Плюс - могут отменить освобождение от НДС ряда импортных товаров, к примеру, ветроэнергетических установок, солнечных панелей, трансформаторов, электронных блоков для ветровых и солнечных электростанций. То есть, хотят выжать больше денег из альтернативной энергетики.

Предлагается также пересмотреть ставки Таможенного тарифа Украины, повысив их до максимального уровня, применяемого в ЕС. О каких именно товарах идет речь в данном случае, не уточняется. Но в любом случае понятно, что повышение ставок - это прямой путь к подорожанию импортных товаров.

Отдельно могут пересмотреть налоги и сборы, применяемые к товарам из стран СНГ, в частности, России. Для этого хотят денонсировать правила определения страны происхождения товаров в СНГ от 2009 года.

Вполне возможно, что придется платить больше в пунктах пропуска на границе - единый сбор могут вести на транспортные средства до 3,5 тонн, то есть, легковые авто.

Дополнительным источником доходов может стать верификация собственников специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами, которые в 2019 год ничего не заплатили по ренте. Их разрешительные документы могут аннулировать, а месторождения ставить на повторные аукционы. Все налоговые льготы предложено "инвентаризировать" и внести предложения по их "оптимизации".

Это значит, что бизнесу в следующем году придется платить в бюджет ощутимо больше.

Кино в плюсе, учителя в минусе

В планировании расходов депутаты проявили намного больше креатива и изобретательности, чем в поиске дополнительных источников пополнения бюджета.

Тут можно наблюдать настоящий парад лоббистских "хотелок". Но и о себе народные избранники не забыли. Так, предложено увеличить расходы по статье "осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады" почти на 160 млн гривен, а по статье "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально- техническое обеспечение деятельности Верховной Рады" - на 47,8 млн. Газете "Голос Украины" на освещение работы парламента решили подбросить около 30 млн.

СНБО перераспределит дополнительно на оборону около 28 млрд гривен. Судам добавят на фонд заработной платы больше 200 млн. При этом на финансовую поддержку санаторно-курортных учреждений дадут всего 9,8 млн гривен, а на Малую академию наук и внешкольное образование - 47 млн гривен.

Показательно, что в доработанном проекте по-прежнему нет денег на увеличение зарплат учителям, которое, согласно июльскому постановлению Кабмина, должно было стартовать еще с 1 сентября, и гарантировало педагогам рост доходов на 20-70%.

По расчетам Минобразования, на это может понадобиться до 5,5 млрд гривен.

"Вы или постановление отмените, или деньги найдите", - заявили отдельные депутаты.

На часть образовательных статей финансирование добавили, но деньги, мягко говоря, смешные. К примеру, на подготовку кадров вузами хотят выделить 47 млн гривен, при том, что отдельно Киевскому университету им. Тараса Шевченко на эти же цели - 47,5 млн, то есть, больше, чем всем остальным университетам и институтам вместе взятым.

На лечение украинцев за границей хотят добавить около 451 млн гривен, на отдельные медицинские программы - 3,2 млрд. При этом миллиард сверху дадут на строительство аэропорта в Днепропетровске.

На 13,3 млн гривен увеличат финансирование программы "Руководство и управление в сфере кинематографии". И них почти 10,5 млн пойдет на фонд оплаты труда.

Программу "Господдержка кинематографии" усилят дополнительными 500 млн гривен. Что логично - мало кто сомневается, что у руля распределения средств, которые выделяются на дотации украинским фиьмам окажутся соратники Зеленского по "Кварталу".

Еще один новый проект по освоению бюджетных денег "Сшивание страны - проект мобильности среди школьников" потянет на 500 млн гривен. Вероятно на такую сумму школьников из разных регионов будут возить в гости друг к другу.

Другие новые проекты с миллионным финансированием - музей современного искусства Украины (54 млн), оцифровка реестров культурного наследия (40 млн).

Больше денег, по расчетам депутатов, потребует и сам контроль за выполнением бюджета - на эти цели дополнительно запросили почти 207 млн, из них на зарплаты - около 40 млн.

На социалку - если деньги останутся

Интересно, что по некоторым программам расходы, наоборот, хотят урезать. Так, на 200 млн меньше выделят на исполнение решений заграничных юридических органов, принятых по итогам рассмотрения дел против Украины. Сюда, очевидно, относятся и решения Европейского суда по правам человека, куда с разного рода исками уже обратилось порядка 12,5 тысяч украинцев.

Финансирование уставной деятельности политических партий урежут на 283,5 млн, выборы народных депутатов - на 45 млн.

Попытались реализовать и идею господдержки кредитов на покупку земли фермерами.

"Заложили 4,4 млрд гривен на удешевление сельхозкредитов, чтобы фермеры покупали землю после открытия рынка. Но кредиты выдают под 21% годовых, поэтому эти деньги все равно не помогут", - добавил нардеп Николай Скорик.

Не впечатлились депутаты и социалкой. О ней в доработанном проекте говорится очень осторожно. К примеру, предлагается предусмотреть повышение государственных соцстандартов, в частности, прожиточного минимума и минимальной зарплаты, "исходя из финансовых возможностей государства".

Точно также хотят решить вопрос с новыми размерами помощи на рождение ребенка - "отработать". Если украинцам повезет, то за первого ребенка они станут получать по 100 тысяч гривен, второго - 200 тысяч, третьего - 400 тысяч. Но это еще не точно, а если в бюджете вдруг появятся "лишние" деньги.

Это при том, что, по оценкам Счетной палаты, официальный прожиточный минимум в Украине сейчас в 1,7 раза ниже фактического уровня и в 2 раза ниже уровня бедности, определенного ООН для стран Восточной Европы (5 долларов в день). Прожиточный минимум должен быть не ниже 5659 гривен, - заявил нардеп Скорик.

"Проект бюджета, как и раньше, остается антисоциальным, никаких прорывных идей пока нет, только мягкие, нечеткие формулировки. На самом деле власти даже не скрывают планов сэкономить на социалке, скажем, отвязать выплаты от прожиточного минимума и привязать их к некой базовой величине, которую ежегодно будет устанавливать Кабмин", - говорит Шубин.

Также на 2020 год запланирован окончательные этап реализации реформы здравоохранения - больницы должны стать автономными, а государство будет финансировать предоставление услуг для пациентов, подписавших декларацию и имеющих направление от врача (для вторичной и третичной помощи). Закупки будут проходить на центральном уровне через национальную службу здоровья, - отмечается в анализе проекта от "Центре экономической стратегии".

Критикуют, но голосуют

Несмотря на жесткую критику доработанного проекта бюджета, депутаты послушно проголосовали за него в первом чтении.

"Мы поддерживаем видение коллег - бюджет не для людей и не для Украины. Но решили его все же поддержать в первом чтении, потому что если сейчас вернут правительству, оно ничего не сделает, Кабмин не самостоятельный и постоянно рассказывает о каких-то новых внешнеполитических запросах. Голосуем только для того, чтобы проект остался в парламенте", - аргументировал нардеп Игорь Палица ("За майбутнє").

Вполне возможно, что депутатов сделало более сговорчивыми обещание премьера Гончарука "правильно" распределить деньги на мажоритарные округа (в сумме более 2 млрд гривен). Как уже писала "Страна", накануне разразился скандал, когда стало известно, что на одни округа пойдут сотни миллионов, а на другие всего по 1-2 млн. На встрече в перерыве пленарного заседания Гончарук пообещал, что деньги будут распределены "пропорционально".

"Впрочем, проект еще не окончательный, он не отражает возможные изменения в макропрогнозе, открытия рынка земли и изменений в налоговой сфере. Возможно, что в начале ноября, когда проект подготовят ко второму чтению, мы увидим изменения в показателях. В частности, в бюджете учтут новые законодательные инициативы и реформы, запланированые на 2020 год, которые предусмотрены программой работы нового правительства", - подытожили в "Центре экономической стратегии".