Крышевание банков остается выгодным бизнесом для работников Нацбанка. Подтверждение тому - масса уголовных дел, которые сейчас расследуется НАБУ в отношении топ-менеджеров.

Как по старым делам - за период массового закрытия украинских банков в 2014-2017 годы, так и по новым.

Пока новые дела касаются скрытых доходов председателя НБУ Якова Смолия. Однако не исключено, что совсем скоро правоохранительные органы заинтересуются схемами, о которых финансисты рассказывают в ходе проверок банков.

"Страна", поговорив с банкирами, составила свою "карту" коррупционных схем в НБУ.

Три "круга ада" от Нацбанка

Нацбанк может проверять банки в ходе плановых и внеплановых инспекций. Сейчас главная головная боль всех банков без исключения - это финансовый мониторинг. Качество его проведения контролирует профильный департамент в Нацбанке, но по ходу подключаются и другие департаменты НБУ. Ведь самое жесткое наказание за нарушение правил финмона - это отзыв генеральной банковской лицензии.

Финансовый мониторинг - настоящий клондайк для нацбанковских ревизоров. Сейчас это первый и главный повод для ревизий: плановых и внеплановых (по наводке правоохранительных органов). У большинства проверяемых украинских банков фиксируются нарушения по этой статье. Только одним финучреждения за них выписывают лишь письменные предупреждения, а другим - штрафы на миллиарды гривен.

Возможности для коррупции здесь просто колоссальные. Поскольку в расчетах штрафов и применения других санкций НБУ нет никакой прозрачности. Все на усмотрение самих нацбанковцев. Остается гадать, когда их задабривали "подарками", когда - нет.

"Есть два уровня финансового мониторинга. Первый - банковский: когда банки могут наказать за их собственные операции или поймать на отмывании денег. Второй - клиентский. Банк могут упрекнуть в том, что он не проверил как следует денежную проводку клиента или его контрагента, или происхождение средств, или еще массу нюансов. Придраться можно буквально к чему угодно", - рассказал руководитель одного из украинских банков на условиях анонимности.

На втором месте по масштабности и частоте проверок находится валютный надзор.

НБУ инспектирует как операции самих банков, так и проводки их клиентов. По этой части штрафы выписывают не так часто, как в случае с финансовым мониторингом, однако они присутствуют.

На третьем месте находится стресс-тестирование. Несмотря на третье место, оно чрезвычайно важно, поскольку показывают готовность каждого банка к потенциальному финансовому кризису. Не настоящему, а к виртуальному. Правда, все только на первый взгляд кажется "понарошку", по факту Нацбанк может принять решение, что банк не выдержит нового потрясения в экономике страны. И этого будет достаточно, чтобы потребовать от его акционеров нового увеличения капитала. Это могут быть даже не десятки, а сотни миллионов гривен.

Потому, говорят, что банкам намного проще договорится с НБУ, чем получить негативное заключение по итогам стресс-тестирования. Злые языки уверяют, что такие подобные случаи были, хотя и без имен. Никто из банкиров никогда не захочет ссорится с Нацбанком. Ведь цена таких ссор - десятки и сотни миллиардов гривен, вложенные в капиталы финансовых учреждений. Которые в одночасье могут оказаться без лицензий, а их клиенты - без денег.

Дорогие ошибки

Особенно часто банкиры жалуются на применение разного рода схем со стороны Департамента лицензирования НБУ, который возглавляет Александр Бевз..

Где-то работники Нацбанка делают вид, что не замечают просчетов банков, а где-то составляют соответствующие акты, но не наказывают - не выписывают штрафы и не отзывают лицензию. Ограничивается предупреждением.

Злые языки уверяют, что в зависимости от нарушения за лояльность Нацбанка платят от $10-15 тысяч до $50 тысяч. Это средние цифры, которые неофициально называют в банках. Конечно, без имен, и конечно же имеют в виду несерьезные нарушения.

Когда речь заходит о серьезных проступках, таких, например, как отмывание денег, и об угрозе отзыва генеральной банковской лицензии, то с банка могут потребовать и $1 млн. Иногда и больше. Если нацбанковцы ловят подопечных на очень крупных нелегальных проводках. Впрочем, в этом случае банкиры откупаются не на уровне директоров департаментов, а намного выше - правления НБУ.

К слову, именно из-за "чемоданов долларов", которые банкиры активно носили в НБУ несколько лет назад, проблемные структуры закрывались не сразу, а с опозданием на 3-6 месяцев. Подобные истории рассказывали о затяжном закрытии Дельта Банка, банка "Финансы и Кредит", банка "Форум" и ряда других. Владельцам проблемщиков нужно было время, чтобы побольше вывести из банков перед их закрытием. Потому они не скупились на "подарки" нацбанковцам. Речь шла о сотнях миллионов долларов, и акционеры не жалели средств, поскольку выводили из банков намного больше.

Цена придирок

Об Александре Бевзе и работниках его департамента в банкирской среде ходят легенды. Их достоверность, безусловно, требует подтверждения со стороны правоохранительных органов.

Но в общих чертах схемы выглядят так. Департамент подмечает каждый, даже самый мелкий, проступок банка. Цель - предъявить претензию.

Далее банкам якобы намекают на "подарок", и они не скупятся. Никто не хочет иметь проблем с НБУ.

Многие банкиры, как говорят, перешли на выплату регулярной зарплаты проверяющим.

"Только бы они не цеплялись каждый раз по поводу и без. Лучше заплатить - чтобы не мешали работать. Речь идет о десятках тысяч долларов в месяц от группы банков-дарителей", - сказал один банкир.