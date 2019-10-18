Новая власть после долгих проволочек все-таки начало уголовное преследование топ-представителей окружения бывшего президента Петра Порошенко.

Накануне произошло задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, под задержание едва ли не попал еще один соратник Порошенко - бывший депутат Игорь Кононенко.

Что означает это задержание и кто следующий, анализирует "Страна".

Настало время посадок

Задержание ближайшего соратника Петра Порошенко Олега Свинарчука многие ждали еще с февраля нынешнего года, когда разразился громкий скандал о коррупции в "Укроборонпроме".

С экс-президентом бизнесмена связывает почти 30 лет дружбы и партнерства. В 90-х их познакомил сослуживец Игорь Кононенко, и тогда же карьеры и состояния обоих резко пошли вверх. Долгие годы в разных долях Гладковский и Порошенко владели различными активами, самые знаменитые из которых "Рошен", "Ленинская кузница" и корпорация "Богдан-Моторз". В 2014 году новоизбранный президент назначил своего бизнес-партнера заместителем секретаря СНБО. Накануне этого назначения Олег Свинарчук сменил фамилию на девичью фамилию своей матери и стал Олегом Гладковским.

С должности замсекретаря СНБО Гладковский ушел в отставку после расследования проекта "Наші гроші" о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Через фирмы -"прокладки" схемщики закупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и перепродавали их заводам "Укроборонпрома" в разы дороже. Кроме самого Гладковского, журналисты обвинили в коррупции его сына Игоря.

Но задержание Гладковского произошло не по этому делу, а по закупкам медицинских автомобилей для Минобороны. Их поставляла корпорация "Богдан", которой управлял Гладковский, а после перехода в СНБО – остался ее владельцем. Также по словам генпрокурора Рябошапки, Свинарчуку будет вручено еще и подозрение за недостоверное деклариование (как утверждает его сын речь идет о невнесеии в декларацию картины лицом Путинам, сделанной из пуль).

В любом случае, именно Гладковский - это первый человек из близкого окружения Порошенко, попавший под прицел правоохранителей при новой власти.

Интересно, что будущее задержание по сути анонсировал на своем пресс-марафоне президент Владимир Зеленский на прошлой неделе, сказав, что делом Гладковского занимаются правоохранительные органы и скоро все увидят результат.

Что означает это задержание

Это задержание происходит в условиях снижения рейтинга Зеленского, отчасти связанного с тем, что в обществе велик спрос на посадки коррупционеров из прошлой власти. При том, что в ключевом вопросе - вопросе мира на Донбассе, власть явно идет на уступки националистам и порохоботам.

Не случайно на пресс-марафоне львиная доля вопросов президенту была как раз на тему, когда будет выполнено одно из главных обещаний его предыборной кампании "Весна придет - будем сажать".

В ответ Зеленский сказал, что дал срок силовым структурам показать результат до 1 ноября. Иначе потом будут оргвыводы.

"Это стало одной из причин пробувшейся активности. При этом в последнее время отношения Зе и НАБУ потеплели, что также сыграло свою роль. Вторая причина - попытки поднять рейтинг на фоне отсутствие каких-либо серьезных подвижек по другим важным вопросам. А также многих непопулярных инициатив вроде кассовых аппаратов для малого бизнес, а также рынка земли. Тем более, что посадки обещали уже давно и люди задают все больше вопросовю Третий мотив - показать всем, что Зе-команда это не просто какие-то добренькие комики-терпилы, а и врезать могут", - говорит источник, близкий к Банковой.

"От Зеленского ждут конкретных действий, и очевидно, что отсутствие действий будет давить вниз его рейтинг. Если у него нет достаточного политического и силового ресурса продавить формулу Штайнмайера, нет экономического ресурса, чтобы опустить тарифы, то у него остается простой способ поддержать рейтинг на предельно высоком уровне - это организовать громкие посадки", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

"В этом деле большую роль играет и конкуренция правоохранительных органов - ГПУ и НАБУ. Я не думаю, что тот факт, что задерживало Гладковского НАБУ, противоречит желанию Банковой поднять свой рейтинг. Просто кейс Гладковского теперь будет во внимании США. А это взаимовыгодно для всех", - считает Золотарев.

Кроме того, есть и другие подтверждения того, что власть созрела на удовлетворение общественного запроса на посадки.

Сперва меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей получил знаменитый "горе-стрелок", экс-депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский. Генпрокурор Руслан Рябошапка уже анонсировал, что кроме дела по стрельбе в прохожего, правоохранительные органы зарегистрировали еще 3 производства, где фигурирует Пашинский. По информации экс-депутата Мустафы Найема, три уголовных производства касаются факта хищения средств в оборонной сфере, и кроме самого Пашинского, в них фигурирует бывший секретарь парламентского комитета Нацбезопасности и обороны Иван Винник.

По иронии судьбы, решение по апелляции на эту меру пресечения в рамках дела о стрельбе будет принято именно в пятницу, 18 октября.

И именно в этот же день состоится вручение подозрения Гладковскому. Ему меру пресечения будет избирать Высший антикоррупционный суд. Интересно, что как только стало известно о задержании бизнесмена, в кулуарах парламента все обсуждали с ехидством только один вопрос - захочет ли экс-президент Петр Порошенко, а ныне народный депутат, взять на поруки своего близкого соратника.

"Сам Петр Порошенко и наша команда больше других заинтересована в прозрачности и эффективности расследований", - оправдывался перед журналистами Артур Герасимов, депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" как только стало известно о задержании Гладковского. Прогнозируемо, что в политсиле связывают ситуацию с Гладковским с попыткой власти отвлечь внимание от темы с "формулой Штайнмайера".

Но другие политики ждут, что следствие докопается и до самого бывшего президента.

"Я думал, что это задержание произойдет еще при Порошенко. Это должно было произойти давно. Общество ожидало этого. И хоть скорее всего будет принято решение о залоге, надеюсь, что следствие на этом не остановится, и там рукой подать и до самого Порошенко", - говорит "Стране" депутат от "Оппозиционной платформы - За Жизнь!" Нестор Шуфрич.

Параллельно с задержанием Гладковского генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича.

В нынешнем созыве он входит в группу "За будущее", но еще недавно он был депутатом от "Блока Петра Порошенко" и одним из спонсоров политсилы. Дубневичу вменяют завладение более 93 млн гривен "Укрзализныци". Интересно, что уже после проигрыша на президентских выборах, буквально накануне инаугурации Зеленского Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого еще одного фигуранта этого дела - директора "Днепропетровского стрелочного завода" и помощника Дубневича Сергея Тараненко.

Кроме того, неприятности могли ожидать еще одного соратника экс-президента Игорь Кононенко, который в четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины и был остановлен на границе. По информации "Страны", Кононенко должны были задержать в пятницу. "Он об этом узнал и срочно выехал в аэропорт [в четверг]. Там его приняли, так как на него стоял маячок. Однако неожиданно для всех отпустили. Единственное объяснение - порешал. Или прямо на месте, или, что вероятнее, с начальством соответствующих структур", - сказал "Стране" источник.

По ком еще звонит колокол

"Я думаю, что сейчас в ключевой зоне риска окажутся разного рода бухгалтера и юристы Порошенко. Например, Макар Пасенюк, Нина Южанина, другие фигуры из его окружения. Из больших политических фигур это может быть Турчинов. Но я все же считаю, что в основном перейдут на бизнес-окружение Порошенко. Насколько я понимаю, Грановский уже нашел как договориться, у него должно быть все хорошо. Ожидаю разморозки дела по Минобороны, так называемое дело топливных генералов. Где-то в таком ключе будет развиваться события", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Думаю, что дальше будут идти по семье Свинарчуков и по остальному близкому окружению бывшего президента. Возможно, мы скоро увидим дела по Парубию, а также по Кононенко, если тот вернется. И будут добираться до самого Петра, хотя его лично пока трогать не будут. Он все же бывший президент, у него большие связи на Западе. И на форуме YES Квасневский же ясно предупредил, чтобы не трогали Порошенко. А вот вплотную подбираться под окружение будут", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Впрочем, по его мнению, разбавлять дела против зашкваренных представителей прежней власти новые правоохранители будут вручениями подозрений "попередникам попередников". Как это уже произошло с бывшим министром юстиции Еленой Лукаш, а также с направлением в суд дела Ефремова.

Надавят и на оппозицию нынешней власти.

"Будут жать и на блок условной "партии мира". В первую очередь, на Оппоплатформу. Как для баланса, так и для приручения оппозиции. Конкретных зацепок на их представителей нету, потому что люди были не у власти, но есть декларации или всегда можно найти что-то еще. Параллельно будут пытаться разобраться с их каналами, что, как мы видим, уже происходит. Людей они не могут зацепить, а вынудить к лояльности медиа попытаются", - говорит Карасев.