Вскоре можно будет вдоволь шутить о том, что госслужащих в Украине "понабирали по объявлениям".

На днях Секретариат Кабмина выставил десятки объявлений о поиске сотрудников на онлайн-ресурсе rаbota.ua. Через рекрутинговый сайт в Кабмине хотят найти кандидатов на довольно высокие государственные должности.

Например, любой желающий может отправить резюме на пост главы Госкино (должность вакантна после увольнения Филиппа Ильенко), главы Нацагентства по вопросам государственной службы (экс-глава Константин Ващенко стал госсекретарем Министерства финансов).

Также через HR-сервис подбирают госсекретаря Министерства культуры, молодежи и спорта. И руководителя некой новой структуры - Государственной службы Украины по этнополитике и свободы совести (создана постановлением Кабмина в июне 2019 года, но фактически еще не работает).

На сайте rаbota.ua размещено в общей сложности 16 вакансий от Секретариата Кабмина. Соискателям предлагают зарплаты от 20 до 24 тысяч гривен. Плюс премии и различные надбавки (за выслугу лет и за ранг госслужащего), а также выплаты за дополнительную нагрузку.

Так, к примеру, надбавка за выслугу лет может составлять от 3% до 50% от должностного оклада (для тех, кто работает на госслужбе более 17 лет). А размер премий за год может доходить до 30% от оклада. Плюс выплаты за дополнительную работу... В итоге на руки чиновник с окладом в 24 тысячи может на руки получать и около 50 тысяч грн в месяц.

Требования к кандидатам - типичны и повторяются из вакансии в вакансию: высшее образование (не ниже магистра), знание украинского языка и одного из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).

А также общий стаж работы - не менее семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на руководящих должностях в заданной сфере - не менее трех лет (как альтернативный вариант - опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях; правда, формулировка довольна туманна и неясно, что под ней подразумевается).

Сам премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Фейсбуке пиарил те же вакансии (правда, со ссылками не на рекрутинговое онлайн-агентство, а на сайт Кабмина).

“Когда меня спрашивают почему я уверен в том, что у нас получится, я отвечаю - потому что у нас крутая команда из десятков молодых, умных и патриотичных людей... Я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях”, - написал премьер.

"Можно клеить объявления на столбах"

Затею с поиском кандидатов на высокие государственные посты людей “с улицы” эксперты считают частью разрекламированного президентской командой социального проекта “LIFT”. Который якобы позволит молодым и креативным людям “из народа” легко попасть на госслужбу.

Впрочем, такой подход порождает множество рисков. Ведь трудоустройство в Кабмине “по объявлениям” с акцентом на “молодых и патриотичных”, как анонсирует премьер, может привести на госслужбу случайных людей, без опыта и понимания принципов работы госаппарата. И к общему снижению профессионализма госслужащих.

"Достоверность и качество людей, которых найдут по объявлениям, у меня вызывает вопросы. Человек в своем резюме может написать что угодно. Выдумать прежние места работы, рекомендации бывших работодателей, приписать несуществующие достижения и дипломы. Да, в итоге человек проходит проверку, подает декларацию - но это все потом, когда он уже успеет зайти в кабинет", - считает политолог Борис Тизенгаузен.

"Попередники" такой подход не отобряют. Так, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян называет эти объявления о вакансиях “балаганом” и “популистским заигрыванием с избирателями”.

“Можно клеить объявления на столбах, размещать в “Урядовому кур’єрі”, на интернет-площадках. Это все, чтобы создать видимость процесса. Иллюзию, что “каждый из нас президент”, - заявил Омелян.

Политолог Игорь Рейтерович также считает, что Кабмин пытается играть в публичность. И заодно - омолодить госслужбу, о чем прямо говорит и премьер.

“Молодость - это неплохо. Но опыт никто не отменял. Мы вроде как боремся против дискриминации, но в то же время пропагандируется эйджизм - приоритет в вакансиях отдают молодым. Сейчас кадры, которые годами работали на госслужбе, имеют опыт и авторитет, вымываются из госструктур".

Он напоминает, что подобная ситуация уже была в Секретариате президента Украины, еще при Ющенко. "Поувольняли старые кадры, набрали молодежь с красивыми дипломами и знанием языков. Но у них не было опыта. Они бродили по зданию и не знали, в какие двери заходить, куда какие документы нести. Закончился эксперимент тем, что через две недели “старожилов” вернули на работу”, - вспоминает Рейтерович. И уверяет: если сейчас Кабмин повторит этот опыт и точно так же понабирает на работу “молодняк” на сайтах, это закончится плохо.

Хотя, к примеру, политолог Руслан Бортник не видит в размещении объявлений о вакансиях в Кабмине на рекрутинговых сайтах ничего плохого - мол, пусть как можно больше людей узнает, что может устроиться на работу в Кабмин. Но только при одном условии:

"Страшного ничего в наборе по объявлениям нет, если этих людей потом тщательно проверяют. Госслужба, специальные органы и структуры - нет ли там людей с судимостями, которые могут работать в интересах других государств и олигархических групп влияния. Но в то же время я убежден, что это имитация, и те люди, которые придут устраиваться на должность вот так просто, по объявлению, вряд ли будут назначены", - полагает Бортник.

Игра в наперстки

В тоже время, эксперты склоняются к тому, что размещение объявлений на сайтах по трудоустройству - просто элемент пиара, чтоб создать видимость доступности руководящих постов в госслужбе для каждого.

Ведь по закону назначать госслужащих должны на конкурсной основе. А конкурсная процедура, как ранее детально описывала “Страна” на примере подозрительного назначения Валентина Манько главой Госслужбы по делам ветеранов, оставляет пространство для манипуляций.

"Опыт предыдущего политического цикла свидетельствует о том, что все конкурсы - это имитация и прикрытие для назначения своих людей", - говорит Руслан Бортник.

“Эти объявления в интернете играют роль громоотвода, - соглашается Игорь Рейтерович. - Они привлекают внимание. Люди подают резюме, но все равно потом обязаны проходить конкурс. И тут проявятся все проблемы того самого “социального лифта”. Даже по действующему законодательству конкурсы можно провести таким образом, что все равно победит “нужный” человек. Есть этап собеседования, довольно субъективный. А так Кабмин себе развязывает руки: смотрите, о какой коррупции речь, если человек пришел к нам по объявлению в интернете? Мы же людей чуть ли не с улицы приглашаем, все желающие могут прийти“.

Бывший министр-соцполитики Андрей Рева обращает внимание на еще один нюанс.

"Согласно последним изменениям в законе о государственной службе, в конкурсе на госдолжность будет не один победитель, а целых пять. А Кабмин из этих пяти выберет любого, кого посчитает нужным. И каковы ваши шансы как человека "с улицы" стать главой Госкино, например? Да никаких шансов. Это чистая профанация. Задача - чтобы их человек попал в пятерку, а там уже выберут, кого надо. Игра в наперстки", - считает Андрей Рева.

Впрочем, в правительстве отрицают хитрый умысел в размещении вакансий.

"Кабмин выставил множество вакансий на топовые должности в центральных органах исполнительной власти. Секретариат Кабмина обратился к известным рекрутинговым платформам, чтобы ускорить процесс поиска кандидатов, а также чтобы об этих вакансиях узнало как можно большее количество людей. Но все те, кто отправят резюме через онлайн-платформу, позже все равно будут проходить конкурс согласно действующему законодательству", - сказал нам представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук.