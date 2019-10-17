Фракцию партии "Слуга народа" продолжает лихорадить. Такой вывод можно сделать из последних голосований пропрезидентской силы.

Фракция, составляющая в парламенте монобольшинство, не всегда дает 226 и больше голосов за законопроекты, в том числе внесенные Офисом президента. То и дело отказывается голосовать внутрифракционная группа, связанная, по словам источников во фракции, с бизнесменом Игорем Коломойским.

Оправдываться за ситуацию приходится даже президенту, а ОП - перекрывать дефицит голосов за счет чужих парламентариев из других групп влияния.

Чем это чревато для "слуг народа", разбиралась "Страна".

Веревский вернулся

Показательным стало состоявшееся в среду голосование за очередную судебную реформу, запущенную законопроектом № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Речь идет преимущественно о формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также о сокращении вдвое состава Верховного суда.

Проект, внесенный президентом как неотложный, поддержали 236 депутатов. Даже несмотря на его важность для ОП, который требовал не затягивать с голосованием, пропрезидентская фракция дала только 219 голосов из 252-х. Опять не голосовали, в том числе, члены фракции, которых принято относить к орбите влияния бизнесмена Игоря Коломойского.

Проигнорировала голосование также не чужая ему депутатская группа "За будущее" (ЗБ).

Необходимые 17 голосов нашлись среди внефракционных депутатов, в том числе председатель Рады Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, избранные по списку СН.

В числе других проголосовавших собеседник издания во фракции "Батькивщины" видит депутатов из орбиты влияния одной из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" депутата нескольких созывов Андрея Веревского.

Это, например, народный депутат Олег Кулинич, который был у Веревского помощников на общественных началах в бытность того депутатом пятого и шестого созывов. Он утверждает, что к мнению Веревского также прислушиваются народные депутаты Валерий Лунченко и Василий Петевка (оба внефракционные), отдавшие голоса за судебную реформу.

Народный депутат Кулинич пообещал объяснить мотивы голосования "позже". Петевка на аналогичный вопрос ответил только, что "принял такое решение" (интересно, что Петевка является двоюродным братом и давним соратником другого внефракционного нардепа - влятельного в Закарпатье Виктора Балоги).

"Это была моя позиция. Ни о какой группе Веревского я не слышал, я внефракционный депутат. Я не имею к Веревскому никакого отношения", - прокомментировал народный депутат Лунченко "Стране".

"Эту группу можно только условно назвать группой Веревского. Среди голосовавших были и депутаты от партии "Оппозицонный блок" (депутаты-мажоритарщики от непрошедшего по спикам в Раду Оппоблока, которые ориентируются на Рината Ахметова - Ред.), - говорит собеседник издания в ЗБ, который, в свою очередь, отрицает влияние Коломойского на голосование группы по вопросу реформы.

Версию о помощи Веревского ОП поддержал и народный депутат восьмого созыва Вадим Денисенко ("Блок Петра Порошенко").

По его словам, сбором голосов под проект занимался глава президентского офиса Андрей Богдан.

"На помощь Банковой вчера пришла так называемая группа Веревского (19 человек). Конечно, говорить, что все они ориентируются на Веревского - явное преувеличение - это пока ситуативная группа внефракционных депутатов, которые объединяются ради определенных голосований. Конечно, в парламенте вчера сразу появились слухи о том, что после этого голосования определенные люди получат в управление ПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины - Ред.), но пока это более слухи, чем реальность", - написал на своей странице в Фейсбуке Денисенко, который настроен оппозиционно по отношению к президенту Зеленскому и которого в парламентских кулуарах причисляют к орбите влияния владельца аграрной корпорации UkrLandFarming Олега Бахматюка (конкурента Веревского).

Он также утверждает, что изменения в судебной системе могут усилить влияние на нее главы ОП, который таким образом становится еще более мощным политическим игроком, а это, дескать, не нравится Коломойскому, поэтому ориентированные на него депутаты проигнорировали голосование.

"Андрей Богдан сейчас подбирается к той ситуации, когда он может стать человеком, который держит в своих руках нити к управлению ключевыми силовыми структурами, в том числе теми, которые имеют право сажать силовиков и судей и собственно самими судами", - утверждает Денисенко.

Однако эти планы может скорректировать фронда во фракции СН.

"Как говорят мои источники, существует высокая вероятность, что в ближайшее время количество таких депутатов (действующих вопреки воле ОП и фракции - Ред.) может увеличиться на 25-30 человек", - спрогнозировал Денисенко.

Бюджет наглядно покажет

По информации "Страны", в ОП понимают всю сложность ситуации (поэтому налаживают отношения с другими группами влияния). Официальной остается прежняя линия об отсутствии трений во фракции с людьми Коломойского.

Показательно, как ответил сам Зеленский во время пресс-марафона 10 октября, когда его спросили о так называемой "группе Дубинского-Коломойского", которая не голосовала за проекты законов о незаконном обогащении и прослушке, а также других следственных действиях против нардепов.

"Они (депутаты - Ред.) болезненно относятся к законам, которые касается депутатов. Нет группы никакого олигарха в "Слуге народа". Есть опытные парламентарии, которые ежедневно занимаются только одним: влиянием - денежным, эмоциональным. Это их тактика. Они хотят расколоть партию "Слуга народа", - сказал Зеленский.

При этом он утверждает, что депутатам от президентской партии даже приходили сообщения с угрозами.

"Например, когда они не проголосовали сначала за законы... С утра приехали эти люди, ходили по Раде, отправляли им смски. "Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете". Они даже сняли офис возле офиса партии "Слуга народа". Они пользуются слабостью людей. Есть такие проблемы. Но мы обсуждаем с людьми (законопроекты - Ред.), и потом они голосуют", - рассказывал президент.

По версии первого заместителя главы фракции СН Александра Корниенко, президент имел в виду неких бывалых депутатов из других фракций, правда, не уточняет кого именно.

"Они не только смсят, но и подходят в [сессионном] зале, когда им нужно, когда голосуются чувствительные для старых политиков, оппозиции законы об [отмене] неприкосновенности и антикоррупции. Они стараются юридически - через правки в законопроекты и вот так, психически - через зал воздействовать на наших юных депутатов. Вообще подобное влияние как таковое уже уменьшилось. С каждым таким кейсом мы проводим разбор, мол, вы так проголосовали потому, что так считаете, или потому, что послушали кого-то. И понятно, что депутаты потом больше анализируют тексты, стараются более профессионально к этому относится", - прокомментировал Корниенко "Стране".

Его коллеги на вопросы об угрожающих смс-сках из других фракций только пожимают плечами.

"Скорее, была проблема, что сообщениями забросал Шабунин (антикоррупционный активист Виталий Шабунин - Ред.) перед голосованием за судебную реформу. Пальцем грозил", - со смехом говорит источник во фракции.

Член фракции Сергей Бабак говорит, что угроза раскола фракции СН преувеличена.

"Я не вижу проблем во фракции. Но очевидна проблема с фракционной дисциплиной, нахождения в зале в момент голосования. Это тот вопрос, который вчера (16 октября - Ред.) обсуждался во фракции… Неприятно, когда ты выступаешь с парламентской трибуны, а коллеги массово выходят. Мы бы хотели, чтобы была позиция зала по каждой правке, законопроекту. Это в конце концов вопрос уважения", - сказал Бабак "Стране".

Впрочем, настоящей проверкой единства фракции станет финальное голосование за проект бюджета на 2020 год.

"Свое в бюджет будут протягивать через подконтрольных депутатов не только внепарламентские группы влияния, но и те мажоритарщики, которых волнует, останется ли механизм субвенций, хотя Богдан уже угрожал отменой мажоритарки. Может возникнуть несколько линий разлома. Поэтому это голосование станет лакмусовой бумажкой для "слуг народа", - резюмирует политолог Алексей Якубин в комментарии "Стране".