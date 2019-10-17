В среду 16 октября Верховная Рада поддержала судебную реформу, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Это уже пятая попытка перекроить правосудие за все годы независимости. Как и во всех предыдущих случаях, Банковая выстраивает систему "под себя", что уже раскритиковали оппоненты власти и международные эксперты.

Как будут судить по-новому, анализирует "Страна".

Зачистка судов

В четверг парламент в 236 голосов (219 "Слуг народа" и 17 мажоритарщиков) принял в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

"Мы говорили с этими мажоритарщиками, они честно сказали, что им интересны субвенции на их округа, поэтому они голосовали, не вчитываясь в содержание закона. Ну а в целом победил Офис президента, который усилит свой контроль над судами", - говорит "Стране" нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Нестор Шуфрич.

Основные новации закона - это передел в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Верховном суде (ВС). Несмотря на смену власти в стране, эти два органа в судебной иерархии по-прежнему считались оплотом "порохоботов". Там правили бал кадры, которые расставили в свое время Петр Порошенко и его "смотрящие" за судами - замглавы АП Алексей Филатов и нардеп Александр Грановский. Поэтому ВВКС (этот орган отвечает за оценивание судей) расформируют и "соберут" заново, а число судей Верховного суда сократят ровно наполовину.

При этом будет объявлена и люстрация для руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, работавших с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 (то есть, всю эру Петра Порошенко) минимум один год.

Таким образом должности в судебной системе не смогут занять близкий к Алексею Филатову нынешний глава ВККС Козьяков и его люди.

При этом полномочия Высшего совета правосудия сохраняются и даже во-многом расширяются. Например, усилится его контроль за ВККС.

"Руководство ВСП уже нашло общий язык с Офисом президента и присягнуло новой власти. Избранный в конце сентября 2019 года новый глава ВСП Андрей Овсиенко - в плотной коммуникации с Банковой. А вот ВККС во главе с Козьяковым еще пыталась как-то влиять на судейский корпус в интересах Филатова и Порошенко. Потому их и решили зачистить. Что касается Верховного суда, то там ситуация 50 на 50. Часть судей еще под влиянием команды экс-президента, а также Запада и грантоедов, а часть уже от этого влияния избавилась. Поэтому, чтоб по быстрому решить вопрос, состав ВС решили просто сократить в два раза. Таким образом, Офис президента усилит свой контроль над судами и сведет к минимуму влияние прошлой власти", - поясняет смысл нововведений источник в судебной системе.

Действительно, реформа предусматривает двухкратное уменьшение количества судей в Верховном суде - с нынешних 200 до 100 судей, с урезанием их оклада с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (со 144 до 105,7 тысяч гривен). Таким образом, если сейчас зарплата в ВС со всеми надбавками может достигать 350 тысяч гривен в месяц, после реформы она сократится практически в полтора раза.

"Проводить реформы судебной системы с приходом каждого нового президента у нас уже стало традицией, - говорит "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. - Приходит новый президент и пытается каким-то образом подчинить себе судебную систему, чтобы определенным образом гарантировать и свою безопасность и принятие соответствующих законов, которые могли бы в дальнейшем в судах отменяться. То же самое происходит и с Зеленским. Но у него есть дополнительный стимул реформы - за последние годы правосудие в Украине себя явно дискредитировало. Судьи были назначены в абсолютно ручном режиме".

Неудивительно, что сам Порошенко новую реформу назвал атакой на судебную систему и попыткой сделать зависимым Верховный суд. Между тем, все 5 лет своей каденции Порошенко регулярно устраивал чистки в судах. Не секрет, что некоторые судьи центральных судов столицы месяцами не появлялись на работе под предлогом больничных или отгулов - лишь бы отсрочить экзекуции с квалификационным оцениванием или не стать жертвами политических заказух, слепленных в Генпрокуратуре.

Уже после своего проигрыша на президентских выборах Порошенко бросил все силы на то, чтобы застолбить Верховный суд за собой и назначил туда кандидатов, которые обязаны ему карьерой либо глубоко зависимых из-за прошлых проступков судей. Например, в Кассационный хозсуд в составе Верховного суда была назначена экс-юристка "Рошена" Татьяна Малашенкова, которая обязана Порошенко всей своей карьерой. Также в Кассационный хозсуд попал близкий президенту судья - экс-глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, который также получил наградное оружие от президента (то есть государственную награду), чем нарушил Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который запрещает судьям принимать любые государственные награды.

В Кассационный уголовный суд прошел экс-глава Подольского райсуда Киева Василий Бородий, наиболее знаменитый тем, что председательствовал в деле журналиста Кирилла Вышинского и неоднократно продлевавший ему содержание под стражей.

И много других лиц, прямо или опосредованно зависимые от прошлой власти.

Теперь же этот бастион рухнет.

Впрочем, стоит признать, что рухнет он не без создания проблем простым людям.

Адвокаты уже сетуют на то, что в результате реформы судьи будут перегружены, что усложнит право граждан на доступ к правосудию.

"Что касается сокращения судей Верховного суда, на мой взгляд, это вызвано тем, что сам конкурс в Верховный суд проходил по очень сомнительной процедуре, и очень непрозрачно. Очевидно, поэтому их и решено сократить. Хотя, на мой взгляд, это сокращение на сегодняшний день абсолютно не оправдано, так как количество дел слишком велико", - говорит "Стране" Ростислав Кравец.

"Сокращение количества судей ВС явно перебор, - отмечает в разговоре со "Страной" адвокат Олег Бабич. - Судьи и так загибаются от количества дел. Надо думать о простых людях, которые годами ждут решения и по месту и в кассации".

Но в пропрезидентской фракции обещают, что разгрузят ВС - станет меньше судей, но станет меньше и дел, которые туда поступают.

"Чтобы в Верховный суд поступали не все дела, которые сейчас туда поступают, потому что таким образом парализуется его работа. Большая часть дел должна будет оставаться на более низком уровне, в судах первой инстанции и тому подобное", – заявил в сессионном зале глава партии "Слуга народа" спикер Дмитрий Разумков.

"Ни в одной стране мира грантоеды не влияют на правосудие"

К президентскому проекту судебной реформы немало вопросов звучит и со стороны Запада.

Вчера появилось письмо за подписью 5 дипломатов - посла Евросоюза в Украине Матти Маасикаса, посла Великобритании Мелинды Симмонс, посла Канады Романа Ващука, гендиректора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и посла Германии Анки Фельдгузен.

"Мы признаем, что проект закона был усовершенствован во время подготовки ко второму чтению. Тем не менее, мы все еще беспокоимся по поводу соответствия некоторых элементов законопроекта о независимости судей. Аналогичные беспокойство недавно выразил также Генеральный секретарь Совета Европы", - говорится в обращении дипломатов, разосланном спикеру Рады Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку, главе ОП Андрею Богдану, генпрокурору и ряду глав комитетов Верховной Рады.

В приложении к обращению написаны замечания, которые подготовили, анализируя закон, эксперты Канады, ЕС, USAID.

Так, дипломаты обращают внимание на то, что недопустим планируемый повторный отбор судей Верховного Суда и сокращение его количества без четкой процедуры в непонятные сроки.

"Хотя это независимое право каждого государства - менять количество судей, но такие решения должны соответствовать принципу обеспечения независимого выполнения судьей его полномочий. Любому сокращению судей Верховного Суда должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектования надлежащим штатом судов низших инстанций для обеспечения доступа к правосудию и стабильности судебной системы", - говорится в обращении дипломатов.

Также они не согласны с предполагаемым подчинением новой Высшей квалификационной комиссии судей нереформированному Высшему совету правосудия. "Это препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции", - пишут дипломаты.

Также они не удовлетворены требованиями по созданию конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП.

Интересно, что заявлению дипломатов предшествовали долгие баталии вокруг текста законопроекта на профильном комитете. Там же прозападные активисты всячески настаивали на том, чтобы в законе была усилена роль международников по внешнему контролю за соблюдением требований относительно добропорядочности членов ВСП и ВККС.

Например, такие предложения озвучивал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"С этими международными экспертами вообще есть большой перекос. Такого нет ни в одной стране мира, чтобы граждане иностранных государств, которые даже не знают украинского языка, отбирали нам судей. Но те, кто делал эту реформу, совершили такую ошибку и опять дают определенные полномочия этим международным экспертам, - говорит "Стране" Ростислав Кравец. - А возмущаются они потому, что Запад вложил миллиарды гривен в то, чтобы назначить подконтрольных себе судей. Мы видим, что судей отбирали фактически грантоедные организации, которые финансируются различными посольствами. У них был неограниченный доступ к судейским досье, психотестам. Фактически иностранные правительства выстроили себе систему влияния на украинский суд. Теперь эта система под большой угрозой после принятия нового закона. Запад частично теряет контроль, который выстраивал последние 3-4 года. Отсюда и возмущения".