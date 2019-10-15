Начиная с сентября 2020 года в Украине должны полностью исчезнуть русскоязычные школы и детей повсюду начнут обучать на украинском языке, недавно напомнила министр образования и науки Анна Новосад в эфире телеканала "Прямой", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко.

Это норма закона об образовании, который был принят еще в 2016 году. Для того, чтоб ее отменить нужно лишь 226 голосов, которые у "Слуги народа" имеются. Однако пока позиция власти по этому вопросу крайне невнятная. Судя по комментарию Новосад она вполне этой нормой довольна и начинает уже готовится к ее внедрению.

А президент Владимир Зеленский на недавнем пресс-марафоне уклончиво сообщил, что не в курсе вопроса и пообещал его изучить.

Что происходит в школах с русским языком обучения в преддверии тотальной украинизации образования и есть ли вероятность, что норма закона о ликвидации русских школ будет изменена, анализирует "Страна".

Так велит закон

Під віконцем три сестри

Пряли пізньої пори.

"Якби я була цариця, —

Каже так одна дівиця, —

То сама на цілий світ

Наварила б я обід".

"Якби я була цариця, —

Каже так її сестриця, —

На весь світ сама-одна

Я б наткала полотна".

"Якби я була цариця, —

Третя мовила сестриця, —

Я б родила для царя

Молодця-богатиря".

Это урок чтения в 4 классе одной из киевских школ. Дети изучают "Сказку о царе Салтане" Александра Пушкина. И о "трех девицах под окном" узнают только в переводе советской писательницы Натальи Забилы.

"Лагідна" украинизация по всем дисциплинам давно проникла даже в русскоязычные школы, которых с каждым годом в Украине становится все меньше. А в 2020 они и вовсе прекратят свое существование.

Новость о том, что уже со следующего учебного года школы с русским языком преподавания должны перейти на преподавание на украинском, недавно объявила Глава министерства образования и науки Украины Анна Новосад.

Эти перемены предусмотрены законом "Об образовании", принятом в Украине еще в 2016 году. Уже в апреле 2019 года образовательные нормы этого закона были продублированы в другом документе - законе о языке, принятом прошлой Радой в рамках предвыборного лозунга "Армия.Мова.Вера" бывшего президента Петра Порошенко.

До принятия закона "Об образовании" наличие русскоязычного образования (несмотря на то, что число русских школ постепенно сокращалось) было одним из вялых доказательств, что Украина уважает права русскоязычного населения, воспринимая этих людей как полноценных граждан государства.

Закон же ввел фактический запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. Так, если до 2020 года классы с преподаванием предметов на русском языке можно было формировать в младшей школе, то с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным. И хоть преподавание непосредственно русского языка в этих школах или останется или станет факультативным, изучать остальные предметы на родном языке дети уже не смогут.

Для представителей "коренных народов" (термин до сих пор не был четко раскрыт, но очевидно речь идет лишь о крымских татарах) закон оставил некоторые поблажки, например, им позволили иметь отдельные классы. Также реверанс был сделан для венгров и румын - на английском языке и языках Евросоюза можно будет преподавать в школах "один или несколько предметов". И даже более того - для них все нормы вступят в силу с 2023 года.

В то время как русскоязычное образование исчезнет полностью и намного раньше.

Еще после принятия закона Венецианская комиссия оценила его языковые положения как дискриминационные, и предложила внести изменения. Однако эти выводы остались без внимания прежней власти.

Протоптанными путями Порошенко

По сути заявление министра Анны Новосад впервые явно обозначило, что новая власть в языковом вопросе ничего менять не собирается. И этот факт не мог остаться без внимания значительной часть избирателей самого Владимира Зеленского, которые голосовали, надеясь на прекращение государственной политики насильственной украинизации.

За почти 5 месяцев после смены власти никаких послаблений в этом вопросе не произошло. Несмотря на то, что Владимир Зеленский (кстати, русскоязычный) во время кампании обещал проанализировать на предмет соблюдения норм Конституции положений закона о языках, где копируются нормы об украинизации образования, языковая проблема остается.

Заигрыванием с электоратом оказались и слова Зеленского, что менять запреты стимулами, и фразы главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, что он будет говорить на русском до освобождения Донбасса и Крыма.

В итоге, идти против системы пытаются только в "Оппозиционной платформе", которая приняла специальное заявление с требованием не допустить ликвидации русскоязычного образования.

А "новая власть" в гуманитарной политике идет по тому же пути, по которому уверенно шел Блок Петра Порошенко.

Даже тот тон, которым президент публично отреагировал на слова министра образования Анны Новосад на 14-часовом марафоне общения с журналистами, мол, поговорит с министром об этом законе, не вселяет уверенности в том, что перемены произойдут.

"Для меня вопрос языка не является приоритетным, но я - не правительство. Я даже не знаю, что имела в виду госпожа министр образования: какие именно школы должны перейти на украинский язык, касается ли это частных школ. Что она имела в виду, мне сложно сказать. Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду", - заявил Зеленский, добавив, что он намерен все детально выяснить.

"Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает. Но мне интересно выяснить этот вопрос", - уклончиво сказал зе.

"Чтобы "так не делать" Зеленскому было бы достаточно через подконтрольное себе монобольшинство "Слуги народа" проголосовать в парламенте изменения к этому закону, оставив послабления для всех национальных меньшинств, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Это могло бы снять социальное напряжение. С другой стороны, в условиях, когда отдельные представители власти ходят на концерты ультраправых рок-групп, оправдываются и заигрывает с радикальным электоратом, любые попытки внести такие изменения станут очередной зоной стычки с правыми".

За доказательствами того, что языковой вопрос раскалывает общество, и ходить далеко не надо. Буквально накануне Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, где 49% одобряют переход русскоязычных школ на украинский язык, а 47% не одобряют. С учетом статистической погрешности исследования можно говорить, что голоса разделились пополам.

В обществе все чаще звучат мнения о том, что ущемление прав русскоязычных граждан будет только продолжаться.

"Ну, про этноцид мы уже поняли. Пока русские составляют весомую часть населения Украины, никакой полноценной украинской политической нации здесь не создастся, а значит над собственностью украинского буржуинства будет постоянно висеть дамоклов меч более сильного буржуинства российского. А это, знаете ли, неприятно. Так что нас будут изводить до 5-7%, после чего оставшееся гетто может быть оставят вариться в собственном соку. Тот же факт, что школы с русским языком преподавания закроют на три года раньше, чем школы с языками Евросоюза лишь подтверждает, что именно и прежде всего наличие русского коренного населения на Украине мешает местному олигархату окончательно "запануваты у свойий сторонци", - пишет в соцсетях бывший политзаключенный, запорожский журналист Павел Волков.

В "Слуге народа" предлагают отложить

Чтобы снять напряжение, в "Слуге народа" рассматривают варианты продлить переходные положения закона об образовании еще на три года. Чтобы и для обучения на языках Евросоюза и для обучения на русском языке образовательные нормы вступили в силу одновременно в 2023 году, рассказали "Стране" сразу несколько собеседников во фракции.

Вариант вообще отменить эту норму пока не рассматривается.

"Ни у кого не вызывает сомнений, что закрытие всех русских школ никак не может стать эффективным шагом к возврату Донбасса и Крыма. Но и отказаться от этого не так просто", - уточняет наш собеседник в политсиле.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, в свою очередь, сообщил "Стране", что уже в ближайшую пятницу во время часа вопросов к правительству ответы по этой теме хочется услышать от главы Минобразования Анны Новосад.

О планах по переносу вступления в действия нормы закона говорит и эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

"Министр озвучила норму действующего закона, но можем скоро увидеть соответствующие законопроекты об отсрочке с 2020 на 2022 год", - сказал "Стране" Андрей Черных.

"Поляризация языковой проблемы и героизация праворадикальных исторических кумиров - это те 2 ключевых гуманитарных вопроса, которые делают невозможной полноценную реинтеграцию Донбасса. Власть прекрасно понимает, что вернуть Донбасс можно только откатив гуманитарную политику последних 5 лет, - отмечает "Стране" Руслан Бортник. - Но на сегодня решения по этому вопросу у власти нет".

В школах надеются на чудо

Количество общеобразовательных учебных заведений, где язык преподавания - русский, тает в Украине с каждым годом. При этом во всех школах обязательно изучают украинский язык. По данным Украинского Института анализа и менеджмента политики, за последние 5 лет количество школ с русским языком обучения в Украине сократилось с 621 до 194. Если в 2014 году почти 1,1 млн украинских школьников изучали русский язык, сейчас таких осталось 680 тысяч.

В Киеве за последние 6 лет 3 школы перешли на украинский язык обучения. В нынешнем учебном году только в семи учебных заведениях учебный процесс идет на русском, еще в 9 школах есть классы с обучением на двух языках: русском и украинском. Так, в столичной гимназии имени Пушкина, где основной язык обучения - русский, физику, химию, историю Украины и географию с 8-го класса преподают уже на украинском языке. По словам педколлектива школы, это было сделано, чтобы детям было легче, зная украиноязычную терминологию, пройти государственную итоговую аттестацию в 9 классе и внешнее независимое оценивание в 11-м.

В Днепре также есть 7 школ с русским языком обучения и еще 32 школы с обучением на 2 языках, а остальные 115 школ - украиноязычные. Куда пестрее ситуация в Харькове - где из 206 школ 41 обучают на русском, а 73 учебных заведения имеют классы как с русским, так и с украинским языком обучения.

Все они через год окажутся вне закона.

"Внук учился 5 лет на русском, а теперь как. При этом мы учим укрмову, укрлит 5 дней в неделю. Так зачем нам теперь химия, физика и тд. на украинском языке. Так вы отбиваете желание учиться. Скоты", - считает Ирина Борисова из Днепра, чей внук ходит в русскую школу.

"Для меня русский и украинский - это как мама и папа: оба родные и любимые. И я хочу детей учить на их родном языке, на что имею конституционное право - вне зависимости от того, какие отношения сейчас у Украины с Россией. Хотелось надеяться, что новая власть отменит дурацкие законы, не будет трогать наших детей. Но уже наступило полное разочарование", - говорит "Стране" Анна, мама одной из третьеклассниц школы 85 с русским языком обучения в Киеве.

"Мы хотим, чтобы у нас был выбор. Чтобы наши дети любили Украину не потому, что их заставляют, а потому что здесь дали возможность быть собой. Смогут ли они любить Украину, когда их ломают через колено, - очень сомневаюсь", - пожимает плечами мама семиклассника гимназии имени Пушкина в Киеве Оксана.

Другие родители "из рук в руки" передают частных репетиторов русского языка. Средние расценки по Киеву - 200-250 гривен за один урок.

Ну а пока русскоязычные граждане ждут чуда, в украинских школах штудируют русскую классику в украинском переводе.

Вип'єм, люба паніматко!

Ну, по одній наливай;

Вип'єм з горя! Де ж кухлятко?

За починком не дрімай.