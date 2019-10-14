В субботу, 12 октября, в Киеве избили и раскороновали известного украинского вора в законе Андрея Недзельского по кличкам "Неделя" и "Львовский". Это произошло на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина по кличке "Олег Бакинский".

Олег Крапивин в свою очередь якобы контролирует один из крупных киевский торгово-развлекательных центров.

"Страна" выяснила подробности, что произошло на свадьбе у "Бакинского" и почему раскороновали держателя воровского общака центральной Украины "Неделю".

Проблемы копились долго

Собственно, у воровской общины давно назрело много неприятных вопросов к "Неделе". Одной из претензий было то обстоятельство, что Андрей Недзельский по своему статусу и образу жизни не подходил под список критериев, которыми должен обладать "настоящий" вор.

Андрей Недзельский по факту ни разу "не топтал" зону, то есть не отбывал срок в местах лишения свободы, за исключением некоторого времени, проведенного им во французской тюрьме за подделку венгерского паспорта. То есть, по сути, "Неделя" был в глазах воровской общины "апельсином" - так называют воров, купивших за деньги или получивших его за какие-либо услуги. Впрочем, это обстоятельство давно не является серьезным в воровском мире - в Украине есть еще несколько воров в законе, также не отбывавших серьезные срока в тюрьме.

Основной претензией к "Неделе" были его непомерные амбиции в желании подмять под себя как можно больше прибыльных направлений теневого бизнеса и интриги, которыми он этого добивался. Ранее "Неделя" серьезно повздорил с днепровским вором "Умкой" - Сергеем Олейником, пытаясь выбить у него взносы в общак из Днепра. Также "Неделя" претендовал на отчисления с нелегальной добычи янтаря на Волыни и с завоза "евроблях" с Закарпатья.

Однако претензии "Недели" были отклонены на воровской сходке в присутствии старейших украинских воров Леры Сумского и Владимира Дрибного по кличке "Полтава".

Причем интриговал Неделя опять же не по "понятиям" воровского мира, прибегая к помощи врагов организованной преступности - полиции. К слову, статус вора с Недели в 2017 году уже пытались снять - на воровской сходке в Греции с участием воров Дато Кутаисского и Гии Кутаисского. Неделю вызвали на сходку, однако он на нее не приехал - в Ницце его задержали французские полицейские за подделку венгерского паспорта.

Ввиду неявки Недели на сходку, его статус "вора" был приостановлен - во воровским понятиям, лишить этого статуса можно лишь в присутствии "обвиняемого".

Приговор обжалованию не подлежит

Окончательный "приговор" в отношении Недели был произведен лишь вчера в киевском отеле Fairmont Grand в номере на втором этаже. Для усыпления бдительности Андрея Недзельского радушно пригласили на свадьбу к Олегу Крапивину по кличке "Олег Бакинский".

Однако перед свадьбой воры провели свое расследование одной давней истории. Дело в том, что Андрей Недзельский давно враждовал с одним из влиятельных воров по кличке "Нодар Руставский". Последнего год назад похитили некие полицейские - по информации источников "Страны", похитители представлялись "оперативниками уголовного розыска".

"На самом деле они не были сотрудниками угрозыска, а состояли в другом департаменте. Нодара Руставского бросили в подвал, при этом пояснили, что проводится некая оперативная работа. Но никаких санкций суда у них не было. Через неделю Нодара выкупили за пятьдесят тысяч евро его люди", - рассказал источник "Страны".

При переговорах об освобождении Нодара Руставского, один из его людей якобы опознал в одном из переговорщиков со стороны похитителей сотрудника Департамента внутренней безопасности полиции. Это натолкнуло воров на вполне логическую цепочку - дело в том, что связи Андрея "Недели" с крупными чинами из полиции были хорошо известны воровскому сообществу. Он их собственно, особо и не скрывал.

Тогда и зародились первые подозрения, что "Неделя" пытается разобраться со своим недругом "Нодаром Руставским" руками "ментов", что является "табу" в криминальном сообществе.

Для разговора, воры уединились в номере отеля. У Недзельского, присутствующие криминальные авторитеты в присутствии давнего оппонента "Недели" - вора Сергея Олейника по кличке "Умка", Давида Озманова по кличке "Дато Краснодарский" и Нодара Асояна по кличке "Нодар Руставский", спросили о его отношении к авторитету Юрию Ериняку по кличке "Молдован". На что Неделя, не чувствуя подвоха, ответил, что это его друг и ему можно верить.

После этого Неделе устроили очную ставку с Юрием Ериняком - Молдованом, попросив того рассказать о некой встрече, на которой якобы присутствовали Юрий Ериняк, Андрей Недзельский и сотрудник Департамента внутренней безопасности полиции полковник Виталий С.

"Юрий Ереняк назвал дату встречи, место встречи - ресторан, и присутствующих, а также рассказал о том, что "Неделя" сообщил полковнику о том, что "вор" "Нодар Руставский" хочет убить его, и попросил Виталия С. нейтрализовать "Нодара", - рассказал источник "Страны" в криминальных кругах.

После этих слов Юрия Ериняка, "вор в законе" Умка с другими ворами стали избивать вора Андрея Недзельского. "Неделе" сломали нос и челюсть и выбросили из ресторана. По воровским понятиям, избиение вора в законе равными по рангу людьми считается унижением и автоматически "раскоронацией". После этого "Неделя" был вынужден обратиться к медикам и только вчера вышел из больницы.

Следующим шагом, по информации источников "Страны" в криминальных кругах, может быть изъятие у "Недели" воровского общака, "отжим" у него имущества и контроля над бизнесом.

К слову, по информации "Страны", Андрей Недзельский активно интриговал, принимая участие в недавней кадровой революции в МВД, пытаясь сместить руководство полиции. И вложил на эти цели более двух миллионов долларов на взятки своему "лобби" в МВД.

Также стоит отметить, что смена власти в воровском мире характерным образом совпала и со сменой политической власти в стране. Неделя был близок к ряду людей, входивших в окружение Петра Порошенко.

В то время как давний оппонент Недели Умка (Олейник), как считается, близок к кругу общения своего влиятельного земляка Игоря Коломойского. Не так давно Олейник и Коломойский даже были запечатлены вместе на одном фото после баскетбольного матча.