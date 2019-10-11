Рынок земли в Украине могут запустить по новой схеме. На недавней пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект от Минэкономразвития, который вызвал бурю протестов в среде агробизнеса, кардинально перепишут.

Напомним: в сентябре Минэкономразвития предложило свой вариант распродажи украинских черноземов. Самая скандальная идея от ведомства Тимофея Милованова - фактическое разрешение иностранцам на скупку наших угодий. В законопроекте прописано, что землю могут покупать украинские компании, но при этом им не запрещено иметь в учредителях иностранцев.

Но такой вариант явно не устраивает украинский агробизнес. Они уже несколько раз выходили на массовые акции протеста. Украинские лендлорды по максимуму включили свои лоббистские возможности - в парламенте зарегистрировано несколько альтернативных законопроектов по земле. А на 4 декабря назначены парламентские слушания на эту тему.

"Слова президента означают, что у Зе решили выключить турбо-режим в этом вопросе и взяли тактическую паузу", - считает глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Страна" разбиралась как изменились планы Зе на украинские черноземы.

Остановите землю

Вопрос с распродажей украинских земель - один из самых острых не только в аграрной среде. Он уже разделил украинское общество на два лагеря - одни считают, что распродавать черноземы ни в коем случае нельзя, так как Украина может остаться не только без земли, но и без денег.

"Страна" писала о схеме, по которой те же иностранцы (или псевдоиностранцы) могут скупить наши угодья фактически бесплатно - за проценты, полученные от ОВГЗ.

Другие, наоборот, говорят, что рынок земли де-факто и так существует, поэтому проще его узаконить, чем плодить разного рода схемы по скупке черноземов.

Комментируя на пресс-конференции земельный вопрос, Владимир Зеленский признал: уже существующий законопроект о снятии моратория на продажу земли требует доработки. По словам президента, сейчас ситуация вокруг земельного закона достаточно сложная, и в нем "не все хорошо".

"Сейчас я говорю, ни в коем случае нельзя нести этот закон в ВР, давайте все эти пункты выпишем и урегулируем... 73 или 72% (людей - Ред.) против моратория, против того, чтобы снять мораторий. А 80% - за то, чтобы иметь землю в собственности", - отметил он.

"Законопроект от Минэкономразвития скроен на скорую руку. По сути, это даже не полноценный проект, а просто набор правок в существующий Земельный кодекс. Хотя президент об этом прямо не сказал, но, думаю, его не будут дорабатывать, а напишут новый", - считает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В отчете EasyBusiness (подготовлен при поддержке посольства Нидерландов в Украине - Ред.) указано, что эффект от запуска земли в Украине может оказаться не таким, как ожидается. К примеру, крупные хозяйства рискуют столкнуться с угрозой давления и рейдерскими захватами угодий. Для фермеров свои риски - существенное подорожание аренды земли и высокая конкуренция за черноземы со стороны инвесторов и иностранных покупателей.

По мнению Андрея Забловского, свою роль сыграли и социологические опросы, которые подтверждают - большинство украинцев не поддерживает идею с продажей земли. Так, по опросу "Рейтинга" 73% украинцев выступают против отмены моратория.

"Быстрый запуск рынка может сильно ударить по рейтингам власти, и у Зеленского это прекрасно понимают, поэтому, очевидно, решили сделать паузу", - отметил эксперт.

Новые варианты

В Раде активно регистрируют альтернативные проекты по земельной реформе. На сегодняшний день их уже десяток. К примеру, в проекте №2178 Вадима Новинского, Дмитрия Шпенова, Сергея Магеры предлагается запретить продажу земли до проведения референдума, а также продажу иностранцам.

В проекте №2178-10 (Богдан Сольский, Марина Никитина, Артем Нагаевский и др.) предлагается открыть рынок с 2020 года, но с условиями. Скажем, разрешить фермерам выкупать землю по нормативно-денежной оценке (она ниже рыночной) с рассрочкой на пять лет. Также предлагается запретить владение землей лицам из некоего санкционного списка, куда могут включать россиян.

Такая же идея заложена в законопроект №2178-7 депутата Евгения Шевченко. Также он предлагает установить ограничения по площади угодий в зависимости от фермерского стада потенциального покупателя. Если он до этого занимался сельских хозяйством пять лет - разрешат купить до 2 тысяч гектар, если 10 лет - до 20 тысяч. Последнее выгодно крупным хозяйствам.

Бум регистрации земельных проектов пришелся на 9-10 октября. И тогда же, 10 октября, появился проект постановления Рады о проведении парламентских слушаний по рынку земли - они назначены на 4 декабря.

"Мнения экспертов и ученых по вопросу отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения кардинально разнятся - одни настаивают на немедленном введении рынка земли, другие не рекомендуют продавать землю. Окончательная отечественная модель функционирования рынка земли, которая бы устроила украинское общество, так и не сформирована. Без урегулирования на законодательном уровне модели оборота земель Украина может потерять самый ценный ресурс - сельскохозяйственные земли", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Земля от Зе

Главная интрига - как по-новому выпишут схему продажи земли у Зе. По мнению Забловского, модель запуска рынка постараются сделать "менее отталкивающей" для украинцев.

Владимир Зеленский сказал, что продажа земли должна происходить в два этапа. Первоначально землю получат украинцы, которым, якобы, предоставят различные льготы и займы.

"Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Второй период, сами фермеры говорят, когда наши уже купили, когда у нас уже кредитная ставка, когда уже у нас льготы, тогда вы можете уже открыть другим. Другим иностранным компаниям, которые будут 100% работать на этой земле. И будут украинцы работать. Но это будет через несколько лет", - пояснил Зеленский.

"В таком варианте модель рынка становится все больше похожей на ту, которая была согласована в правительственном законопроекте времен Януковича, он уже даже прошел первое чтение и готовился ко второму", - говорит глава Земельного союза Украины Андрей Кошиль.

"Как я понимаю, президент решил прислушаться к экспертному сообществу, которое рекомендовало не открывать рынок сразу, а начать с пилотных проектов в отдельных регионах. На них можно будет посмотреть, как пойдет продажа на практике и какие возникнут проблемы как с самой землей (как ее станут обрабатывать и будет ли контроль севооборота), так и юридического характера. У нас ведь даже нет полноценного земельного кадастра, многие участки не имеют четких границ и пр.", - пояснил Кравец.

За такими "пилотами", по мнению экспертов, нужно понаблюдать не менее 3-4 лет, прежде чем распространять эксперимент на всю страну. На полноценный запуск рынка по такому сценарию понадобится не менее 5-6 лет.

Как сказал "Стране" представитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в предложениях Зеленского "как раз то, что мы требуем. Но еще важно, что бы этапность предусматривала продажу земли на начальном этапе только физическим лицам с ограничением - до 500 гектаров в одни руки".

Он также отметил, что аграриев предложение президента устроят, "когда мы изучим текст законопроекта, где эти моменты будут прописаны". То есть, аграрное сообщество не исключает очередных сюрпризов со стороны властей.

Миллиардные компенсации и кормушка для агрохолдингов

Вопросов по коротко обрисованной президентом новой схеме продажи земли действительно много.

К примеру, по "льготам и кредитам", которые анонсировал Зеленский. Марчук говорит, что селяне готовы покупать землю в кредит не дороже, чем под 2-3% годовых, "на уровне мировой практики".

Но такие условия фермерам не предложит ни один отечественный банк. Финучредения кредитуют бизнес, минимум, под 17-20% годовых. И меньше ставка не будет, так как доходность гособлигаций составляет 14-15%.

Теоретически, разницу между банковскими ставками и желаемыми селянами 2-3% может компенсировать государство из бюджета.

Но это колоссальные деньги. "Речь идет о десятках миллиардов", - говорит Забловский.

Понятно, что и в без того дефицитном бюджете такие средства в ближайшее время вряд ли найдутся. Плюс - щедрые госдотации, даже их выделят, рискуют превратиться в очередную коррупционную кормушку. "Всем известно, что у нас главными получателями денег из бюджета являются крупные агрохолдинги", - добавил Кошиль.

По мнению Кравца, возникает и новая угроза. "Не окажется ли так, что земля, которую мы запретим продавать иностранцам, окажется под контролем тех же иностранных банков, которые сегодня работают в Украине. Ведь нет гарантии, что фермерам даже льготные кредиты окажутся по карману и они не начнут массово разорятся. А земля, как залоговое имущество, перейдет кредитору", - говорит Кравец.

Чтобы этого не произошло, нужны дополнительные программы поддержки аграриев, скажем, гарантированный выкуп у них по приемлемым ценам продукции в Госрезерв. Но на это также нужны огромные деньги.

Андрей Забловский говорит, что рассматривается вариант создания земельного ипотечного банка, в который могли бы войти представители иностранных финучреждений. Это позволило бы решить вопрос излишней нагрузки на бюджет. Но как скоро такой банк может появиться и на каких условиях он будет кредитовать селян - непонятно.

Впрочем, по мнению Андрея Кошиля, земельный вопрос остается сугубо политическим. И каким он будет, да и будет ли вообще - пока неизвестно.

"У нас уже 8 раз продлевали мораторий на продажу земли, так что механизм накатан. Даже если в этот раз земельный закон утвердят, но, скажем, с большой отсрочкой запуска, нет гарантий, что впоследствие парламент не "передумает". Минимальные риски стать "мертвым" может иметь закон, в котором точно будет запрет на продажу иностранцам, и разрешение покупать мелкие наделы, что дало бы точек развитию фермерского хозяйства", - подытожил Кошиль.

Андрей Забловский говорит, что возможность нового земельного моратория зависит от взаимоотношений с МВФ (как известно, запуск рынка земли - одно из его требований) и текущей политической и экономической ситуации в стране.

По словам бывшего топ-менеджера одного из крупных агрохолдингов, с которыми переговорила "Страна", для агробизнеса есть три варианта развития событий. "Первый, идеальный - оставить все как есть. То есть продлевать мораторий из года в год или же принять закон о рынке земли, с отсрочкой в лет пять, а там жизнь покажет. Второй, ужасный - принять законопроект в том варианте, который предложило Минэкономразвития. То есть, с возможностью покупать землю для иностранцев. Это будет означать, что у наших агрохолдингов могут появиться иностранные конкуренты, которые взвинтят цену как на покупку, так и на аренду земли. И нашим придется раскошеливаться или вообще уходить с рынка. Потому с этим законом и воюют. Но именно на этом варианте настаивает МВФ и в целом Запад. И третий вариант - промежуточный. Если уж рынок земли нельзя отсрочить до бесконечности, то его можно ввести, но с запретом для покупки иностранцами. Именно такой вариант сейчас и проталкивают. Тогда землю неторопясь скупят не очень дорого наши агрохолдинги. И только потом откроют рынок для иностранцев. Чтоб те уже покупали у них и по хорошей цене. Осталось дело за малым - убедить МВФ, что это правильный компромисс. Но не факт, что получится", - говорит источник.