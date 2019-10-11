Вопрос - по каким тарифам будем платить за тепло и горячую воду этой зимой, и не придут ли неподъемные для кошелька "космические платежки" - не на шутку взволновал украинцев.

"Страна" уже писала, что во многих городах сейчас обсуждается вопрос повышение тарифов для населения. Местные власти буквально на низком старте - просчитывают новые цены и готовят их для утверждения.

К примеру, во Львове разработали сразу два варианта новых тарифов, в зависимости от итоговых цен на распределение газа (они еще не утверждены НКРЭ). Тепло может подорожать на 14,5-42,4%.

На официальном сайте "Киевтеплоэнерго" обнародованные новые тарифы для ТЭЦ, и они почти на треть выше действующих - 1250 гривен за гигакалорию вместо нынешних 964,10 гривен. Правда, в КГГА заявили, что тарифа для населения это не коснется - он, якобы, меняться не будет.

"Указанные расчеты тарифов (для ТЭЦ - Ред.) не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя", - говорится в сообщении "Киевтеплоэнерго".

Но тут многое непонятно. Если расценки для ТЭЦ вырастут так резко, то за счет чего удастся сохранить стабильный тариф для населения. " У них, что - гармошка вместо тарифа? Или они собрались убивать маленькие котельные за счёт больших ТЭЦ", - удивляется эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук. И добавил - "удивительная арифметика киевского монополиста тепла: у него каким-то образом и 1+1=2, и 1+2 - все равно 2".

Впрочем, уйти от прямого ответа - вырастут ли этой зимой тарифы и насколько - пытаются не только в Киеве. Местные власти большинства городов, к которым обратилась с запросом "Страна", предпочли отмолчаться.

Такую же стратегию, похоже, занял и Кабмин. На недавнем брифинге на вопрос журналистов, что будет с тарифами, премьер-министр сказал, что "он не Нострадамус". И то при том, что президент Зеленский еще недавно лично обещал, что правительство уйдет в отставку, если ему не удастся снизить тарифы.

"Страна" разбиралась, почему тарифный вопрос стал тайной за семью печатями, и что же в итоге будет с ценами на отопление и горячую воду.

Повысятся ли тарифы в Киеве?

Проект тарифов на тепло для киевских ТЭЦ, который, кстати, уже прошел общественные обсуждения, шокировал киевлян. Ведь, если на те же 30% повысят и тарифы для населения, то зимой горожане будет платить по 50 гривен за квадратный метр отапливаемой площади, то есть, из расчета за стандартную двушку в 50 квадратов - 2,5 тысячи или на 500 гривен больше, чем по нынешним расценкам.

В КГГА попытались погасить панику и заверили - тарифы для людей пока не меняют.

"Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве пока повышаться не будут. Информация о 30-процентном подорожании не соответствует действительности", - написал в Facebook заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. По его словам, опубликованный на сайте "Киевтеплоэнерго" расчет тарифов касается только ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Ведь тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии. Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя", - утверждается и в сообщении на сайте "Киевтеплоэнерго".

Но у экспертов сразу же возникла масса вопросов. Казалось бы, задачка для младшей школы: как изменится ответ в уравнении, если поменять одну из его составляющих? Он либо будет другим, либо придется искать компенсатор, скажем, при увеличении одной из составляющих формулы, уменьшать другую.

Вопрос - за счет чего в Киеве будут держать стабильный тариф - "производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения"? Или, может, получится резко уменьшить цену "транспортировки и поставки тепловой энергии"?

На просьбу "Страны" пояснить, в чем же состоит тарифный "фокус", в КГГА обещали ответить. Но пока ответа мы так и не получили.

Впрочем, возможно искать его стоит не в арифметических изысканиях. Сохранить стабильный тариф в Киеве вполне реально, если кто-то за него заплатит. К примеру, городской бюджет.

Совсем недавно, 1 октября этого года на внеочередном заседании комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала распоряжение КГГА от 30 сентября о перераспределении некоторых расходов бюджета Киева.

В частности, предлагается урезать финансирование нескольких программ (строительство канализации в селе Рыбное в Днепровском районе Киева, пешеходных мостовых переходов на Позняках, противооползневые работы на Батыевой горе и др.) на общую сумму более 51 млн гривен.

Эти средства намерены направить на пополнение уставного фонда "Киевтеплоэнерго".

"Непонятно, почему бюджетные средства должны идти на покрытие затрат, оплачиваемых потребителями услуг в рамках тарифов "Киевтеплоэнерго". Очевидно же, что тарифы включают и зарплаты работникам КП, и капитальные ремонты, и перекладывание сетей и многое другое. А ведь КП “Киевтеплоэнерго” – хозрасчетная структура, которая “должна на хозрасчете выстраивать свое финансирование”, а не задваивать свое финансирование с одной стороны потребителям через тариф, с другой бюджетом за счет Уставного фонда и прочими расходами", - написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Владимир Левин.

"Рано или поздно встанет очевидный вопрос - а город способен управлять своей теплосистемой без вливаний бюджета?!

И зачем тогда было отбирать это добро у "плохого" Киевэнерго?!

"Отметим, несмотря на полученные дотации в размере 2 млрд гривен из бюджета Киева, КП “Киевтеплоэнерго” закончило 2018 год с убытком в размере 1 млрд 12 млн гривен. Убыток объяснили очень большими потерями при транспортировке тепла, несправедливыми тарифами, необходимой закупкой газа по завышенной цене и пр. При этом выходить на самоокупаемость это предприятие, похоже, даже не собирается", - написал на своей странице в Facebook экс-министр ЖКХ и глава Союза владельцев жилья Украины Алексей Кучеренко.

Андрей Никончук предположил, что, если новые тарифы для киевских ТЭЦ все же согласуют, то вырастут и тарифы для населения - если не завтра, то послезавтра.

Другое дело, что окучивание столичного электората для власти может выйти на первый план и перевесить все математические расчеты коммунальщиков. Тогда стабильный тариф будут держать любой ценой, не исключено, что за счет других бюджетных расходов - на больницы, школы, инфраструктуру.

Думают над новыми ценниками

Между тем, новости с "тарифного фронта" продолжают поступать буквально каждый день. Так, 9 ноября список городов, решивших, что повышать тарифы для население все-таки нужно, пополнился Кропивницким. Для населения утвердили тариф 2137,81 гривен на гигакалорию, или 55,73 гривны за квадратный метр. То есть, отопление среднестатистической двушки в 50 квадратов будет стоить около 2800 гривен в месяц.

В горсовете утверждают, что Госаудитслужба изучила тарифную формулу и признала ее убыточной. То есть, нужно было либо повышать тарифы, либо дотировать коммунальщиков из местного бюджета, а это - 100 млн гривен в год.

Между тем, в райцентре Кировоградской области - Александрии - тарифы все же решили не повышать.

А в Горишних Плавнях (Кременчук, Полтавской области) их обещают даже снизить. Городской голова Виталий Малецкий сообщил, что они как раз думают как "динамично отреагировать на снижение цены на газ".

Впрочем, тему тарифов местные власти стараются лишний раз не поднимать. "Страна" обратилась с вопросом о том, будут ли они повышать тарифы для населения, насколько существенно и по какой причине к чиновникам Харькова, Одессы, Днепра, Львовщины и др. Но официальных ответов пока так и не получили. В неофициальной беседе в мэриях сообщали, что как раз "думают" над этим вопросом.

Пока нет внятного ответа - что будет с тарифами - и от центральной власти. На брифинге по итогам Кабмина в среду, 9 октября, премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что "Такое решение (по тарифам - Ред.) принимает не только правительство. Мы стараемся делать так, чтобы тарифы не росли, мы все для этого делаем, но это зависит не только от нас. Сейчас я не хотел бы давать прямой ответ на ваш вопрос, потому что у меня его нет", - сказал премьер, отвечая на вопросы журналистов по тарифам.

В небольших городах общаются более охотно. Так, бориспольский депутат Ярослав Годунок (тот самый, что прославился перепалкой с Зеленским и по поводу которого президент хотел "звонить Баканову") сообщил, что у них ни тепло, ни горячая вода пока дорожать не будут.

А городской голова Гайворона (Кировоградская обл.) Роман Волуйко сказал, что их, к счастью, тарифные войны больше не касаются - централизованного отопления в городе нет.

"Люди на индивидуальном отоплении, большинство на электрическом. Я, к примеру, плачу около 2 тысяч гривен за дом в 100 квадратных метров (то есть, получается на треть дешевле, чем за вдвое меньшую квартиру в Кропивницком - Ред.) ", - пояснил Волуйко.

Аналитик Ассоциации городов Украины Олег Гарник говорит, что тарифный вопрос станет этой зимой большим испытанием для местных общин.

"Тарифы в большинстве городов в лучшем случае выходят в ноль. У многих они убыточные. Повышать их однозначно нужно, тем более, что существенно подорожала электроэнергия (на ней работают, к примеру, насосы), постоянно повышаются зарплаты, растут расходы на ремонты и пр. Плюс растут долги населения. За тепло и горячую воду они составляют порядка 15 млрд гривен, что на 5 млрд гривен больше, чем в прошлом году. Есть и долги госбюджета по разнице в тарифах. Они висят еще с 2014-2016 годов и превышают 3 млрд гривен. Если не повышать тарифы, местным бюджетам придется дотировать коммунальщиков со своего кармана", - говорит Гарник.

Впрочем, как уже писала "Страна", по поводу убыточности тарифов есть и другое мнение. Как рассказывал нам глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, формируя тариф, теплокоммунэнерго закладывают в него все свои затраты, включая потери в сетях, ремонты, зарплаты и пр.

"Здесь главная коррупция. В ценник можно заложить все, что угодно, в том числе, закупленные втридорога через фирмы-прокладки расходные материалы, выведенные в офшоры средства и пр. Таким способом коммунальщики "прячут" в тарифы миллиарды гривен", - отметил он.

Сколько той зимы

Главная тарифная интрига состоит в том, как коммунальщики будут утверждать новые тарифы.

Дело в том, что после вступления в силу в мае этого года последних пунктов нового закона о ЖКХ, появилось требование, согласно которому утверждение тарифа невозможно до тех пор, пока не будут подписаны договоры с потребителями (коллективные или индивидуальные).

"То есть, пока люди не определяться как они хотят обслуживаться, не заключат договоры, по процедуре новые тарифы утвердить нереально. А если дотянут до нового года, то тарифы на этот сезон уже в любом случае останутся стабильными - в разгар отопительного сезона никто их повышать не будет. При этом коммунальным предприятиям это грозит миллиардными убытками", - говорит Гарник.

Сейчас местные власти лоббируют внесение изменений в закон о ЖКХ.

"Хотят заложить норму, по которой можно утвердить тариф на основании публичного договора. То есть, определяется тариф, официально публикуется, а люди уже потом определяются с типом договора. Но цена уже в любом случае есть", - говорит Гарник.

Пока местные лоббисты ищут поддержку в парламенте, они пытаются не привлекать к тарифному вопросу лишнего внимания.

Ведь получается, что сейчас украинцы сами могут заблокировать массовый пересмотр тарифов на отопление и горячую воду - для этого нужно просто потянуть с переподписанием договора с коммунальщиками - только и всего.