Дело бывшего замглавы фракции “Народного фронта” Сергея Пашинского стало лишним доказательством, что в недавнем прошлом вторая после “Блока Петра Порошенко” партия власти осталась жить исключительно на бумаге.

Одтельные группы влияния, всегда существовавшие в этой политической силе, теперь идут своими путями.

Подробности - в материале “Страны”.

Друзья на словах

Как сообщала “Страна”, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога по старому делу о конфликте тогда еще нардепа с простым гражданином, в которого тот выстрелил из пистолета.

Сейчас Пашинский находится в Лукьяновском СИЗО.

У Пашинского длинная политическая карьера, однако особо высоко взлетел он после Евромайдана. Когда после низложения президента Виктора Януковича председатель Верховной Рады Александр Турчинов исполнял обязанности главы государства, именно близкий к нему Пашинский возглавлял его администрацию, впрочем, тоже в качестве “и.о.”

После создания партийного проекта НФ Пашинский по его списку прошел в Раде восьмого созыва, где его партия создала коалицию с пропрезидентским БПП, а он сам занял председательское кресло в важном “оборонном” комитете, через который проходили, например, законы, связанные с военной операцией на Донбассе.

Параллельно Пашинский возглавлял набсовет госконцерна “Укроборонпром”. Причем, в этом качестве он фигурировал в разоблачительных публикациях на тему “схем” по выводу госсредств (закупленные дешево за границей БМП советского образца продавались по завышенным ценам) и им курируемой разработки миномета “Молот”, который неоднократно взрывался, убивая и калеча солдат.

Однако в суд над этим человеком, занимавшим высокое место в иерархии прошлой власти, пришло минимум соратников. Замечены были только Турчинов и бывшая коллега по фракции Татьяна Черновол.

При том, что в неформальной группе Турчинова во фракции НФ было гораздо больше депутатов, а НФ в Раде объединял более 80 человек.

В лучшем случае бывшие члены фракции откликнулись на арест Пашинского постами в соцсетях, хотя некоторые из них сегодня тоже депутаты. Правда, уже от Евросолидарности Порошенко, и называют себя оппозицией к президенту Владимиру Зеленскому и могли бы продемонстрировать несогласие с процессом, благо все равно назвали его “политическим”.

“Это не что иное как попытка политической расправы над Сергеем Пашинским. Имена заказчиков всем известны - это агенты России и мы знаем их цель: уничтожить всех, кто организовывал сопротивлению Кремлю, начиная с 2014 года. Характерно, что при новой власти на такие заказы находятся исполнители. Уверен, что правда победит! Держись, мы с тобой!”, - написал экс-спикер Андрей Парубий, избранный в Раду восьмого созыва по списку НФ, на своей странице в Фейсбуке.

Сегодня Парубий состоит во фракции Евросолидарности.

Бывший нардеп от НФ Виктория Сюмар, которая также прошла в новую Раду по списку партии Порошенко, считает, что дело Пашинского раскручивают совместно нынешняя властная команда и известный юрист Андрей Портнов. “Все просто. Власти нужно “накормить народ зрелищами” в формате сериала с посадками. Штайнмайера “прикрыть” Пашинским”, - утверждает Сюмар.

"Народный фронт" также выпустил заявление, в котором назвал суд над Пашинским “возвращением политического преследования и правосудия времен Януковича”.

Кстати, партия Порошенко тоже отреагировала в похожем ключе, но не более того.

Партии для будущего

Это все важные сигналы. Ведь если вспомнить дело бывшего члена фракции НФ и одного из спонсоров партии Николая Мартыненко, на судебном заседании присутствовали несколько народных депутатов-однопартийцев, а потом в общей сложности 13 членов фракции, тогдашние министры Владимир Омелян, Лилия Гриневич и Игорь Жданов, получившие портфели по квоте НФ, и замглавы Центризбиркома Андрей Магера взяли Мартыненко на поруки.

Политическая защита Пашинского оказалась гораздо слабее во всех смыслах.

Один из бывших членов фракции НФ рассказал, что в сохранившемся фракционном чате история с Пашинским живо обсуждалось, однако речь о каких-то конкретных действиях в его защиту якобы не заходила.

“Говорилось, например, что суд не должен был арестовывать Пашинского. Но, думаю, в Украине он все равно правды не добьется, и скорее всего, дело дойдет до ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека - Ред.). Если постарается, может добиться решения примерно за полгода. Украина получит требования выплатить Пашинскому компенсацию и выпустить его из СИЗО, если он будет еще там”, - пересказывает собеседник суть одного из диалогов в чате.

Но на конкретный вопрос о демонстрации поддержки он дал понять, что идея не будет иметь успеха среди бывшей фракции НФ. Как он намекает, дело, во-первых, в самом Пашинском, к которому из-за его непростого характера неоднозначное отношение коллег, а, во-вторых, в фактическом развале политической силы.

“Партии фактически не осталось. Партия сегодня - это только Арсений Петрович (Яценюк - Ред.) на своем этаже в “Карнеги центр” (где находится офис НФ - Ред.)” - прокомментировал он.

Политолог Анатолий Октисюк говорит, что с делом Пашинского партии "Народной фронт" как единой политической силе пришел окончательный конец.

“Ввязываться в эту историю Яценюку и Авакову (глава МВД Арсен Аваков - Ред.) не было необходимости. Группа Турчинова-Пашинского в НФ стояла особняком, тяготея - особенно сильно перед президентскими выборами - к Порошенко. К тому же Пашинский в силу скандалов токсичен. Зачем он им? Аваков сейчас вальсирует с Офисом президента. Оставшись один, Яценюк даже, думаю, рад. Он ждет, пока его перестанут связывать с его старой партией и соратниками с их по-разному сложившимися судьбами, и можно будет вступать в новые союзы и соглашения”, - комментирует эксперт “Стране”.

Отметим: политические силы, связанные с Яценюком - “Фронт змин” и "Народный фронт" остаются действующими, согласно госреестру партий. Как допустил источник в окружении Яценюка, любой со временем может стать базой для нового проекта экс-премьера.