Украинцев массово лишают пенсий или, как минимум, существенно уменьшают положенную по закону сумму.

Оставляют без выплат учителей и врачей из-за "неправильного" стажа, переселенцев, якобы, по причине утери документов, срезают размер пенсий военным, милиционерам, - рассказал "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, суды сейчас завалены пенсионными делами. "В Едином реестре судебных решений по таких дел - больше половины. Как и в ЕСПЧ, куда украинцы подали более 12,5 тысяч исков", - отмечает он. Но в суды идут далеко не все пенсионеры, так что в реальности проблемных случаев - сотни тысяч, - говорит юрист.

И это при том, что, по словам юристов, пенсионное законодательство в Украине выписано достаточно четко. Включают креатив уже в местных подразделениях Пенсионного фонда. "Создается впечатление, что власти дали негласное распоряжение ПФ платить как можно меньше, поэтому чиновники ищут малейшие зацепки, чтобы отказать, уменьшить сумму, а то и вовсе попросить человека вернуть уже полученную пенсию. Причем, даже выигранный пенсионером суд не всегда спасает - в ПФ попросту отказываются выполнят его решения", - говорит юрист.

В "пенсионный кейсах" у юристов сейчас недостатка нет. Случаи - самые разные. "Страна" собрала несколько категорий наиболее показательных дел.

Не могут договориться по возрасту и стажу

В пенсионных делах очень много неразберихи с возрастом и стажем.

В Украине практикуется модель выхода на пенсию по достижению пенсионного возраста. До 2011 года для женщин эта планка составляла 55 лет, для мужчин -60 лет. С 2011 года пенсионный возраст для женщин стали постепенно повышать - на 6 месяцев каждый год. В итоге сейчас он составляет 58,5 лет. Но женщины, родившиеся до 30 сентября 1956 года по-прежнему могут выходить на пенсию в 55 лет, с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года - в 56 лет и т.д.

При должен быть определенный трудовой стаж. До недавнего времени засчитывали стаж не менее 25 лет, а с начала этого года его повысили на год - до 26 лет. Если стажа не не хватает или его нет вовсе, получать пенсию по возрасту можно только с 63 лет.

При этом некоторые категории работников (учителя, врачи, рабочие на вредных производствах и др.) имеют право на так называемый льготный выход на пенсию - по выслуге лет, то есть, наработав нужный стаж. Скажем, учитель или врач, начав трудиться сразу после вуза, имеют стаж уже к 48-49 годам, и теоретически, могут идти на пенсию.

"Но Пенсионный фонд всегда ставил в приоритет в таких случаях именно возраст , а не стаж. И, получается, что люди работали "лишние" годы, не получая положенных им денег", - говорит Кравец.

Украинские суды были завалены исками от недовольных пенсионеров. В начале октября этого года Конституционный суд принял решение о приоритете выслуги лет перед возрастом. То есть, теперь врачи, учителя, актеры и др. могут выходить на пенсию до 55 лет, а, к примеру, летчики и представители других вредных профессий - и вовсе до 50 лет. Теперь вопрос - прислушается ли ПФ к решению суда. "Только в нашей практике было 4 случая наложения штрафов на Пенсионный фонд за невыполнение им судебных решений. В целом же таких случаев - масса", - говорит Ростислав Кравец.

Но летом этого года правила по пенсионному возрасту и стажу снова подкорректировали.

Так, выйти на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста в 60 лет можно лишь при условии, что у вас есть стаж не менее 26 лет. Чтобы стать пенсионером в 63 года, нужно отработать от 16 до 26 лет. 65 летние пенсионеры должны иметь стаж от 15 лет. Причем, ежегодно требования по стажу будут увеличиваться на 12 месяцев. Цель - достичь соотношения, когда при выходе на пенсию в 60 лет человек должен иметь трудовой стаж не менее 35 лет. Государство преследует две цели. Во-первых, уменьшить армию пенсионеров по возрасту, разгрузив и без того дефицитный ПФ. Во -вторых, заставить украинцев работать официально. В Минсоцполитики подсчитали, что если сохранится текущая ситуация с трудоустройством без записи в трудовую книжку, то уже к 2028 году пенсию с 60 лет сможет получать только 48% украинцев. Как в эту новую схему впишется выход на пенсию по выслуге лет - непонятно. Так что на подходе - новая порция проблем, когда люди пойдут оформлять пенсии, а им предложат поработать еще.

Предпринимателей просят доплатить

Отдельная проблема - с пенсионерами-предпринимателями. Глава Союза защиты предпринимательства сергей Доротич рассказал "Стране", что многие физлица- предприниматели (ФЛП) не могут выйти на пенсию, так как им не подтверждают стаж.

Есть также нюанс с налогами. Все физлица- предприниматели должны отчислять ЕСВ (918 гривен в месяц), только в этом случае они имеют право на пенсию. Но, как рассказал "Стране" Кравец, ЕСВ нередко насчитывают не только работающим предпринимателям, но и тем, кто давно закрыл свой бизнес.

"Есть случаи, когда человек закрыл ФЛП, уведомил об этом налоговиков и думать забыл. Но, по каким-то неведомым техническим причинам или злому умыслу их из базы не убрали и налоги продолжают "капать". Когда человек начинает оформлять пенсию, ему "выкатывают" счет по просроченным налогам за последние пять лет в 18-20 тысяч гривен. И без уплаты этих денег на пенсию можно не рассчитывать", - говорит Кравец. Также массово отказывают предпринимателям, которые начинали работать в 90-е годы прошлого века. Якобы, подтвердить уплату ими налогов документально крайне сложно. В местных подразделениях ПФ говорят об утере архивных данных. "На некую утерю данных или невозможность что-то подтвердить в пенсионных фондах ссылаются и в других случаях, скажем, в делах со стажем. А потом уже в судах оказывается, что все данные есть, просто их почему-то умышленно не предоставили", - говорит Кравец.

Потерянные годы

Чиновники "теряют" не только сведения об уплате налогов предпринимателями, но и стаж наемных работников. Многие украинцы, особенно сельские жители, выходя на пенсию вдруг обнаруживают, что определенные периоды их трудовой биографии просто "потерялись". Чтобы подтвердить стаж требуется немало усилий, а иногда это и вовсе нереально. Чаще всего в пенсионном фонде ссылаются именно на "утерю архивов".

Экономист Алексей Кущ говорит, что старые архивные данные - головная боль для ПФ.

"Дело в том, что до 2000 года не было разницы между трудовым и страховым стажем. То есть, если сейчас в стаж засчитываются только те годы, когда работодатель платил за вас налоги, либо вы делали это сами, то раньше можно было годами формально числиться на каком -то заводе и все это шло в стаж. А так как у нас немало пенсионеров трудилось еще в советские времена, им без труда удалось накопить хороший стаж и получать сегодня пенсии до 5-6 тысяч гривен", - отмечает Кущ. Понятно, что такая категория пенсионеров - обуза для ПФ.

Если стаж "потерялся" и его не хватает для выхода на пенсию - в ПФ предлагают "докупить" недостающие годы. Цена считается по формуле: каждый месяц - размер ЕСВ, то есть, за год придется выложить порядка 10 тысяч гривен.

Специальные и переселенческие

По словам Кравца, много нюансов также по специальным, чернобыльским пенсиям, пенсиям по инвалидности и для переселенцев.

Как правило, к их получателям государство предъявляет менее завышенные требования по возрастут и стажу, а сами суммы зачастую выше, чем "обычные" пенсии.

Но на страже государственных денег стоят пенсионные клерки, которые скрупулезно выискивают малейшие лазейки для отказа в льготной пенсии и пытаются перевести человека на стандартную модель.

К примеру, на днях СМИ подхватили историю одесского судебного дела между ПФ и инвалидом второй группы. Последний зарегистрировался как частный предприниматель, не уведомив об этом Фонд. Тот же решил, что раз инвалид может работать, то и льготная пенсия ему не положена, и потребовал вернуть 68 тысяч гривен. Только после судебных разбирательств претензии были сняты. А вот во Львове суд по похожему делу стал на сторону ПФ, постановив, что инвалид должен вернуть государству 5,7 тысяч гривен.

Вернуть "лишние" деньги астр просят также тех, кому положена пенсия по утрате кормильца. Пока дети учатся - все нормально. Но как только они устраиваются на работу и забывают сообщить об этом ПФ, включается "счетчик".

"У нас был вопиющий случай с переселенцами. Несколько луганских врачей после начала военных действия на Донбассе спешно уехали в Киев. Понятно, что о трудовых книжках тогда никто не думал - их оставили на работе, в местной больнице. Когда пришло время оформлять пенсии, они запросили трудовые книжки. И получили их с формулировкой, что уволены за прогулы и печатью "ЛНР". В нашем пенсионном фонде такие трудовые книжки вовсе отказались принимать, следовательно, вопрос со стажем и перспектива пенсии повисли в воздухе", - рассказал Кравец. Другим переселенцам, по его словам, отказали в выплатах на том основании, что чиновники нашли у них старый депозит на 400 тысяч гривен в уже лопнувшем банке.

Силовикам - пенсии "в рассрочку"

Уже несколько лет пенсионеры силовых структур (военные и бывшие милиционеры) ведут свою пенсионную войну с государством. Как уже писала "Страна", они не попали под общую пенсионную реформу, поэтому когда всем пенсионерам выплаты повысили, некогда завидные пенсии военных и милиционеров оказались мизерными.

Позже, после массовые акций протеста пенсионеров-силовиков, правительство провело перерасчет. Но оказалось, что денег на выпит старых долгов в бюджете нет, поэтому в этом году платят только половину от пересчитанной суммы, при этом еще и разбив ее на части. "Получается по 1-2 тысячи гривен сверху, такая себе "пенсия в рассрочку", - говорит бывший милиционер из Тернополя Игорь Сухарь. Дополнительная проблема - размер пенсии. Если ранее начисляли до 90% от бывшей зарплаты, то потом этот показатель снизили до 50-70%.

По словам Игоря Сухаря, сейчас пенсионеры выбивают положенные им пенсии исключительно через суды.

Но и они с недавних пор заблокированы, так как ВСУ рассматривает показательное дело по иску Житомирского управления пенсионного фонда к пенсионеру, который ранее отсудил себе пенсию в размере более 80% от прежней зарплаты и добился вердикта, что вся задолженность должна быть погашена не в "рассрочку", а одним платежем.

"Так что пока ничего никому вообще не пересчитывают", - говорит Сухарь.

Кравец добавляет, что традиционный прием чиновников - отказать бывшему милиционеру в пересчете на том основании, что "милиции сейчас вообще нет".

Денег нет и не будет

Причины, по которым государство пытается отсечь "лишних" получателей пенсий, лежат на поверхности. Дефицит ПФ просто огромный - на следующий год на его погашение из госбюджета пойдет 180 млрд гривен. И с каждым годом эта сумма только растет.

"Мы попали в так называемую демографическую пирамиду: хотя отчисления ЕСВ в этом году вырастут на 20-30%, денег все равно не хватает - получателей пенсий у нас слишком много. Поэтому власти сделают все, чтобы и дальше уменьшать этот список или хотя бы сокращать сумму выплат. Скажем, без пенсий могут остаться трудовые мигранты, которые сейчас не платят ЕСВ, многие предприниматели и пр. да и усердно работающему украинцу накопить страховой стаж в 35 лет будет не так легко. То есть, существенно измениться структура получателей - многие будут сидеть на минимальных социальных пособиях", - говорит Кущ.

По словам Ростислава Кравца, во многих случаях украинцы могут отстоять свои права в суде, но далеко не все туда обращаются. "Нужно потратить от 10 тысяч гривен, если идти в суд без адвоката и до нескольких тысяч долларов, если с адвокатом, а далеко не у всех есть такие деньги. Да и длятся такие суды долго - от года до 7-8 лет. На это, собственно, государство и рассчитывает - что люди попросту смиряться с лишением их денег, и будут выживать кто как может", - считает юрист.

Государство сможет еще активнее отсекать лишних получателей пенсий после запуска закона о верификации (проект уже есть в парламенте). Там предусмотрена трехуровневая проверка получателей, в том числе, пенсионеров, причем, если выясниться, что вам платили незаконно - деньги придется вернуть. Сейчас верификации не проводятся, так как их заблокировал Конституционный суд, - сообщила "Стране" глава профильного парламентского комитета Галина Третьякова. Впрочем, как видно это не мешает чиновника охотиться на пенсионеров.

Реальным выходом и для государства, и для людей был бы запуск накопительной пенсионной системы. Но и этим пока тоже проблемы, так как нужно предусмотреть гарантии сохранности средств. "Никто не может гарантировать, что завтра новый ПФ не лопнет, или деньги будущих пенсионеров попросту не разворуют", - говорит Кущ.

Напомним, что суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет.

Также мы писали о том, что украинцы назвали размер идеальной пенсии для себя.