Украинцев готовят к очередному сезону "космических платежек". Некоторые коммунальщики уже повысили тарифы на тепло и горячую воду, другие готовятся это сделать в самое ближайшее время.

"В среднем по стране ожидается подорожание, как минимум, на 15-20%", - сообщил "Стране" глава комитета по вопросам жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Но не исключены и рекорды.

К примеру, в Киевской области тариф на тепло к новому сезону уже увеличили почти вдвое - до 2,2 тысяч гривен за гигакалорию, что тут же вывело столичный регион из "середнячков" в лидеры по ценам на коммуналку.

Примерно по таким же тарифам в прошлом году платила Смела, которая прославилась на всю страну тем, что местные жители до глубокой осени сидели с холодными батареями, а, когда отопление все же включили, владельцы стандартных двушек получили счета по 5-6 тысяч гривен.

Но тогда у коммунальщиков были аргументы для космических цен, в частности, сравнительно дорогой газ. На нужды населения его отпускали по 8,5 гривен за куб.

Сейчас же ситуация, на первый взгляд, кардинально иная. Газ на европейских хабах летом заметно подешевел. "Нафтогаз" в сентябре продавал его коммунальщикам по 5,6 тысяч гривен. С 1 октября цена немного выросла - до 5,9 тысяч. В рамках акции "Газовый запас" НАК предлагает частникам газ по 5,8 гривен за куб. То есть, на зиму в хранилища должны были закачать дешевый газ. Что, как утверждали в прежнем Кабмине, гарантировало украинцам стабильные тарифы на всю зиму.

Плюс уже буквально в последние дни своей работы, прежний состав правительства ограничил цены на тепло 1,4 тысячами гривен за гигакалорию. Это постановление пока никто не отменял, то есть, теоретически ни в одном регионе страны не может быть более высоких тарифов. Тем не менее, и тепло, и горячая вода дорожают.

Наконец, президент Владимир Зеленский лично пообещал, что правительство уйдет в отставку, если ему не удастся снизить тарифы. Как видим, о снижении никто уже не говорит (наоборот, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижать никто ничего не будет). А на носу подорожание.

К слову, на родине Зеленского в Кривом Роге уже рассматривают вариант перенести начало отопительного сезона.

"Горожане хотят немного отсрочить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить", - сообщил местным СМИ глава местного департамента ЖКХ Иван Москалик.

"Страна" разбиралась, какие ценники увидят украинцы в новых платежках.

Новые ценники

Пока новые тарифы в большинстве регионов официально не огласили. "Идут последние согласования у местных властей и в НКРЭ", - пояснил эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Но приблизительно уже можно понимать, к чему готовиться. В конце сентября Госэнергоэффективности опубликовало средневзвешенные тарифы на тепло по разным регионам Украины.

Для местным коммунальщиков эти расчеты - своего рода "эталон", то есть, свои тарифы они должны формировать так, чтобы хотя бы приблизительно соответствовать показателю по региону. По сравнению с прошлым годом, среднестатистическая гигакаколрия подорожала на 50-250 гривен, то есть, примерно на 5-15%.

К примеру, в Винницкой области вместо 1154 гривен придется платить по 1410 гривен, в Волынской - вместо 1249 гривен - порядка 1530 гривен, в Ривненской - вместо 1341 гривны- 1634 гривен, в Киеве - вместо 1110 гривен - 1154 гривны и т.д. Все расчеты указаны без НДС.

Но эти цифры, скорее всего, - минимальная планка. Коммунальщики попытаются накрутить сверху еще хотя бы 10%. А некоторые - еще больше. К примеру Киевский областной совет уже согласовал тариф на отопление в 2,2 тысяч гривен за гигакалорию, тогда как, по расчетам Госэффективности, тепло в Киевской области должно стоить вдвое меньше - 1154 гривны.

На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов на сезон 2019-2020 для производителей тепла (ТЭЦ): для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен, то есть, подорожание почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Он уже прошел общественное обсуждение и по-сути, может быть базой для пересмотра тарифов для населения.

То есть, если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат. То есть, владелец стандартной двушки в 50 квадратов заплатит за отопление 2,5 тыс гривен, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.

Во Львове разработали сразу два варианта новых тарифов, в зависимости от итоговых цен на распределение газа. По первому тепло будет стоить от 11508 до 1876,86 гривен, при том, что действующая цена - 1318,08 гривен за гигакалорию. То есть, тариф может вырасти на 14,5- 42,4%.

Горячая вода с нынешних 77,59 гривен за куб можео подорожать до 95,42 гривен, то есть, почти на 23%.

При этом, дешевый газ для теплокоммунэнерго - почему-то не аргумент.

По словам Олега Попенко, рост тарифов поясняется несколькими причинами. Во-первых, с 1 ноября должны вырасти расценки на распределение газа. НКРЭ уже согласовала новые тарифы. Рост - от 15% до 3,8 раз в зависимости от региона. Самый высокий по стране тариф - у ООО "Газпостачсервис" - почти 2,6 гривен за кубометр. Самый низкий - 22 копейки - у ООО "Спектргаз". У "Киевгаза" новый тариф составит 33 копейки, что примерно на теть выше, чем было ранее, у "Львовгаза" - 1,19 гривен, у "Харькогаза" - 1,49 гривен.

Правда, эти тарифы еще не окончательные. В течение 10 дней они будут проходить общественные слушания, но в любом случае, начнут действовать с 1 ноября.

"Но, чтобы не допустить кассового разрыва, тепловики уже сейчас поднимают свои тарифы. Многие помнят прошлогодний опыт, когда сначала подорожал газ, и только в течение следующего месяца, а то и двух - тарифы. В итоге теплокоммунэнерго закупали газ уже по новым ценникам, а люди платили еще по старым", - говорит Попенко.

Тариф на распределение может повысить общую стоимость тепла и горячей воды для населения от 5% до 20%.

Формируя тарифы, коммунальщики держат в уме и возможное подорожание газа в течение сезона.

"Специальные обязательства по газу для населения истекают в этом году. А дальше включается рынок. То, что газ будет дорожать - не вызывает сомнения. Не исключено, что тарифы в связи с этим будут пересматривать еще и в течение сезона, ведь по закону, если какая-то из составляющих в тарифе дорожает больше чем на 5% предприятие имеет право повысить цену на услугу", - говорит глава Жилищного сюда Украины Александр Скубченко.

У тепловиков есть и другие аргументы - ожидаемый рост в следующем году минимальных зарплат на 15% (а значит - и зарплатного фонда), увеличение расходов на содержание сетей, которые в Украине изношены на 80%, и прочее.

Гройсман не указ

При том в Украине все еще действует "честная платежа Гройсмана" - постановление №560, которым прежний Кабмин в последние дни своей работы ограничил тарифы на тепло по Украине планкой в 1,4 тысячи гривен за гигакалорию, а на горячую воду - 75,74- 83,66 гривен за куб (в зависимости от наличия полотенцесушителя).

До 1 сентября местные ораны власти и НКРЭ должны были привести тарифы к нужному уровню. Но, как видно, этого не произошло, хотя постановление во всех законодательных базах числится как "действующее". И формально его можно использовать, чтобы оспорить повышенные цены на тепло и воду.

"Если тариф превышает прописанный в постановлении, его можно оспорить", говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Понятно, что это была явная подстава для нового правительства. Тарифы не могут быть одинаковые по всей стране, так как зависят от многих составляющих - от особенностей региона, технического состояния сетей, инфраструктуры. Но все равно нужна граничная цена, выше которой тепло в Украине стоить не может. Другое дело, что этот тариф должен быть экономически обоснованным. В структуре тарифа доля газа - 80%. Но почему-то никто не снизил цены, когда газ резко подешевел", - говорит Андрей Никончук.

Впрочем, "честная платежка", судя по всему, работать не будет. По крайней мере, на планку для тепла в 1,4 тысяч гривен за гигакалорию не ориентируется даже Госэнергоэффективности, не говоря уже о региональных теплокоммунэнерго.

По словам Скубченко, формируя тариф, теплокоммунэнерго закладывают в него все свои затраты, включая потери в сетях, ремонты, зарплаты и пр. "Здесь главная коррупция. В ценник можно заложить все, что угодно, в том числе, закупленные втридорога через фирмы-прокладки расходные материалы, выведенные в офшоры средства и пр. Таким способом коммунальщики "прячут" в тарифы миллиарды гривен", - отмечает он.

По словам Никончука, теоретически составляющие тарифа можно проверить. "Но это мало, кто делает. Одни чиновники попросту ленятся, ведь нужно выезжать на места, инспектировать сети и пр. Других - "заинтересовывают".

Местные власти, которые сегодня согласовывают тарифы большинству теплокомунэнерго, не сильно придираются к завышенным ценникам. Ведь в любом случае компенсируют затраты комунальщикам не они, а государственный бюджет - в виде субсидий населению.

По этой же причине ни местные власти, ни коммунальщики особо не заинтересованы инвестировать деньги в модернизацию сетей.

"Первые предпочитают потратить средства на скверы и фонтаны, вторые и так могут заложить потери в тариф, зачем же тратиться на ремонт труб", - говорит Никончук.

По оценкам экспертов, тепловые сети в Украине изношены на 80%, а на их полную модернизацию понадобится не менее триллиона гривен. Понятно, что такие деньги вряд ли найдутся в государственной, а тем более - в местных бюджетах. Один из вариантов - отдать сети в концессию. Таким образом пытались поступить, к примеру, с киевскими тепловыми сетями после того, как ими перестала управлять компания Рината Ахметова "Киевэнерго". Но желающих тогда так и не нашлось.

Даже если инвесторы в тепловое хозяйство придут, людям от этого вряд ли будет лучше, ведь затраты на ремонты сетей бизнес наверняка заложит в тариф. Так что придется платить еще больше, по крайней мере, в первое время, пока не появится эффект от мероприятий по энергоэффективности.

То есть, для потребителей получается замкнутый круг - от сезона к сезону тепло и горячая вода будут только дорожать. И каждый раз - по объективным причинам.

Параллельно будет нарастать и вал неплатежей. Уже сейчас долги по коммуналке превышают 40 млрд гривен. А после того, как почистят армию субсидиантов, эта сумма может еще больше вырасти. Как уже писала "Страна", власти намерены проводить жесткую верификацию претендентов на бюджетные деньги (проверять дорогие покупки, счета в банках и пр.).

Коммунальная зима

Но даже по повышенным тарифам тепло и горячая вода вовремя украинцам не гарантируются.

"Нафтогаз" уже несколько месяцев кряду публикует на своем сайте списки должников, и грозится, что не будет отпускать газ этим компаниям. Следовательно, у и потребителей, которых обслуживают "неплатежеспособные" коммунальщики отопительный сезон, как минимум, начнется с опозданием.

На данный момент в списке - 105 должников (по несколько компаний в Днепре, Виннице, Кривом Роге, Киеве, Одессе, Харькове, поставщики тепла в Краматорске, Артемовске, Калуше, Кропивницком, Николаеве, Полтаве, Равном и др.). "Ненадлежащие расчеты этих поставщиков создают угрозу теплообеспечению потребителей в отопительный сезон", - предупредили в НАКе.

То есть, даже если вы исправно оплачиваете свои "космические платежки", но коммунальщики рассчитываются за газ неаккуратно - придется сидеть без тепла и горячей воды.

И это - только один из многочисленных нюансов. К примеру, в Киеве несколько новых домов, где только недавно создали ОСМД, не могут заключить индивидуальные договоры к "Киевтеплоэнерго".

Об этом "Стране рассказал" глава правления ОСМД "Бальзака 65" Максим Петренко.

"КТЭ отказывается заключать индивидуальные договоры в домах с ОСМД, которые созданы позже 1 мая этого года, поясняя это тем, что нет утвержденных тарифов. Предлагают подписать коллективный договор. Но в новостройках заселено не больше 50-70%, а в случае оплаты по коллективному договору, жильцам придется делить все затраты по дому, то есть, платить не только за себя, но и за соседа. Люди пока на такое не идут. Пытаемся решить проблему, подключили местную власть, но не исключено, что люди могут попросту отступаться зимой без отопления", - рассказал он.

В "Киевтеплоэнерго" за запрос "Страны" с просьбой прокомментировать ситуацию пока не ответили.

Как отрезать трубу

Не удивительно, что к началу каждого отопительного сезона в Украине появляется целая армия желающих отключиться от централизованного отопления и греться в индивидуальном режиме.

Недавно Минрегион утвердил новые правила перехода на индивидуальное отопление.

"В Порядке предусмотрено, что если больше половины квартир в доме отключили, то остальные жильцы имеют право присоединиться к "отказникам". Если в доме не было отключений или их меньше половины, то нужно обращаться в специальную комиссию при органах местного самоуправления, которая в месяца рассмотрит заявление. Но указано, что комиссия обязана работать по такой схеме, если есть схема теплоснабжения населенного пункта, а они имеются далеко не в каждом населенном пункте. Если комиссия все же дала "добро" на отключение, то она же должна порекомендовать какие источники тепла использовать - твердотопливный, электрический, газовый котел, либо что-то другое, индивидуально для каждого или один котел для всех. Это решается под конкретную ситуацию", - пояснил Андрей Никончук.

"Массово отключится не удастся, процедура непростая и многоступенчатая", - предупреждает Олег Попенко. Переход на индивидуальное отопление может стоить, по его оценкам, до 16-18 тысяч гривен. Последующая экономия зависит от многих факторов - насколько вы "теплолюбивы", утеплено ли жилье и пр.

"Вы можете регулировать температуру, понижая ее , когда вас нет дома. В таком режиме отопление будет стоить в среднем 10-12 гривен за квадрат", - подсчитал он. Это впятеро дешевле, чем заплатят по новому тарифу те, кто "сидит" на централизованном отоплении