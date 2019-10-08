Спустя месяц после решения нового правительства об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), власть решилась назначить нового "хозяина" города.

Им станет депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко.

Назначение может состоятся уже в ближайшие дни после того как в среду соответствующее представление президенту сделает Кабинет Министров.

Что означает поход Ткаченко на Киев, анализирует "Страна".

Последний раунд

Впервые информация о том, что медийщик Александр Ткаченко возглавит Киев, начала курсировать в СМИ еще летом, когда глава Администрации президента Андрей Богдан попросил правительство сместить Кличко с этой должности.

Но тогдашний Кабмин под руководством Владимира Гройсмана не торопился брать под козырек и выполнять просьбы главы президентской администрации.

А вот новое правительство медлить не стало, и такое представление поддержало еще 4 сентября.

Окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский, но он с кадровыми перестановками в Киеве не спешил.

В начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к закону "О столице", который окончательно разделит полномочия мэра и главы КГГА. При чем из всего разнообразия соответствующих проектов изменений парламент поддержал именно проект авторства Александра Ткаченко. Примечательно, что один из соавторов проекта - депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин - охарактеризовал этот проект как "40 страниц сатанизма" и "сплошной лол".

Текст проекта предполагает настоящую административную революцию в Киеве - создание магистрата (к которому перейдут полномочия КГГА по исполнительной власти в городе), восстановление 10 райсоветов, обустройство ратушей в каждом районе. Количество депутатов в Киевраде сократится со 120 до 80, они будут выбираться на пропорциональной основе при условии прохождения партиями 5% барьера.

Но главное - будут существенно изменены полномочия КГГА и его главы, которые преобразуются в префектуру и в префекта соответственно. Все функции по непосредственному управлению городским хозяйством перетекут в магистрат (членов которого будет назначать мэр и горсовет), а у префекта останутся только надзорные функции. Правда, довольно широкие - он получит возможность блокировать любые решения властей столицы.

Но все эти изменения вступают в силу только после выборов горсовета и городского головы.

Поэтому пока выборы не пройдут, вся реальная власть в Киеве будет принадлежать главе КГГА. То есть, в скором времени, Александру Ткаченко.

С одной стороны, это для него (и для тех, кто поставил его на этот пост) хорошо. Так как он получит реальные властные рычаги, а пребывание на этой должности может стать трамплином для последующего участия в выборах мэра города. Который после выборов и получит расширенные (через магистрат) полномочия.

С другой стороны - Ткаченко возглавит КГГА как раз накануне зимы. И именно на него падет вся ответственность за проблемы зимнего периода. При том, что никакого опыта в работе в коммунальном хозяйстве у Ткаченко нет (он всю жизнь был журналистом и медиаменеджером, а также кинопродюсером).

И, соответственно, вместо зарабатывания имиджевых очков Ткаченко может получить полный имиджевый провал.

Вероятно, он понимает эту угрозу и, по данным "Страны", активно лоббирует назначение выборов в Киеве на декабрь. Ориентировочная дата - 15 декабря.

Но по этому поводу единства в "Слуге народа" нет. Причина - в усиливающихся противоречиях внутри Зе-команды.

Пас Коломойскому

Александра Ткаченко считают человеком Коломойского. Также считается, что именно олигарх, а также близкий к нему Богдан, лоббирует назначение Ткаченко на пост главы КГГА дабы "сесть на потоки" в многомиллиардном бюджете столицы.

Но, как видим, Зеленский с решением по главе КГГА тянул. И параллельно начались центробежные тенденции во фракции "Слуги народа", когда часть близких к Коломойскому депутатов резко критиковала политику фракции и не участвовала в важных голосованиях (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Поэтому эксперты связывают эти два процесса.

"Зеленский отдает Коломойскому Киев взамен на поддержку своих решений в Раде", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Учитывая то, что Коломойский имеет влияние на несколько десятков депутатов в Раде, Зеленскому давно нужны с ним железобетонные договоренности", - говорит "Стране" один из депутатов от "Слуги народа".

"Зеленскому надо голоса по Минску, ему ж надо выпутаться из формулы Штайнмайера, выпутаться из Майдана, а чем дальше к выборам на Донбассе и закону о статусе Донбасса, тем серьезнее будет сопротивление. Ему нужны союзники, попутчики по всем фронтам. Нужно и по земле довести до ума, но главная задача - решить конфликт на Донбассе. "Слуга народа" - это не только слуги народа, но и одновременно - это много слуг разных господ. И эту конструкцию нужно скреплять неформальными соглашениями, иначе будет сыпаться все, и власть будет перетекать на улицу, где застолбила прочные позиции партия войны. Не забывайте, что команда международников - это ж тоже команда Коломойского. Киев стал в этом процессе разменной монетой", - поясняет "Стране" Вадим Карасев.

День выборов

При всем при этом, дата выборов остается открытым вопросом.

Изначально, как уже писала "Страна", многие депутаты в "Слуге народа" склонялись к проведению местных выборов по всей стране весной. В том числе и в Киеве.

Главными аргументами в пользу того, чтоб не торопиться с голосованием в столице назывались достаточно туманные перспективы Ткаченко, который из-за связей с Коломойским, имел не очень высокий рейтинг в столице (по ряду опросов он находится только на третьем месте). Могла повториться ситуация 2008 года, когда кандидат от популярной тогда в Киеве премьер-министра Юлии Тимошенко Александр Турчинов, проиграл одиозному мэру Леониду Черновецкому.

А провал на выборах в Киеве мог стать тревожным звоночком в целом по стране. Тем более, что сейчас в столице идут протестные акции против "формулы Штайнмайера" и запуск в этих условиях предвыборной кампании может дать им новый импульс.

Ткаченко же, как писалось выше, настаивает на выборах в декабре, потому что после того, как он просидит в должности КГГА всю зиму, его рейтинг весной может еще более упасть.

Тем более, что после назначения его главой администрации пропала интрига, кто будет кандидатом от "Слуги народа" на мэра. А значит есть логика в том, чтоб выборы провести как можно скорее.

Но какое примут решение у Зеленского пока непонятно.

"Смотря насколько прочные у Зе договоренности с группой Коломойского, - говорит политолог Руслан Бортник. - Сейчас у Зеленского есть две задачи - обкарнать полномочия Кличко и получить стабильную поддержку в Раде. Он назначает Ткаченко, сконцентрирует финансовые, административные рычаги в своих руках. Это усилит монолитность фракции, повысит лояльность депутатов, эффективность их голосования. И на таких условиях нет смысла в досрочных выборов в Киеве".

"Нового главу КГГА ждет испытание зимой, к которой город абсолютно не готов, - считает первый мэр Киева Леонид Косаковский. - Что же будет с выборами? Судя по очевидному торможению рассмотрения закона о столице и переводу его в стадию бессмысленных диалогов, его поставили на паузу. Время покажет, на что вырулит ситуация. Тогда и будут определяться на счет выборов".