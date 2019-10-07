В пропрезидентском монобольшинстве - фракции партии "Слуга народа" все чаще говорят о крупном внутрипартийном кризисе.

С одной стороны часть депутатов не голосует за вносимые правительством, президентом и коллегами по власти законопроектами. С другой стороны - ряд нардепов жестко критикует решения партии.

Очередным сигналом о грядущей буре стало пятничное голосование за программу правительства Алексея Гончарука.

Из 251 члена фракции "Слуга народа" за программу проголосовало только 225 человек. И хотя программа все равно была принята общими усилиями с сателлитами монобольшинства, единство "Слуги народа" уже можно смело ставить под сомнение.

Но эксперты говорят о том, что настоящее испытание новоизбранных парламентариев еще впереди, когда им придется отстаивать свои интересы (и интересы своих кураторов-олигархов) при голосовании за проект бюджета на 2019 год.

Детали анализирует "Страна".

Это только прелюдия

Если в первые дни работы Рады 9 созыва, политсила казалась монолитным титаном, то теперь все чаще отдельные ее представители выносят на-гора внутренние проблемы.

Наиболее громко о несогласии с генеральной линией "Слуг народа" говорит бывший журналист Александр Дубинский.

Одно из его заявлений, касательно сотрудничества Украины с МВФ вызвало бурную реакцию руководства фракции. "Слуга МВФ". Мне кажется, это более точное название для нашей партии", – написал Дубинский в Facebook 3 октября.

Таким образом новоиспеченный политик реагировал на исключение из повестки дня проекта постановления №2082 об образовании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014–2019 годах.

Как признался спикер Разумков, такое решение было принято Кабинетом Министров и Офисом президента после консультаций с МВФ.

В ответ на демарш Дубинского, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил ему продать свои автомобили и перечислить средства в бюджет, чтобы выплатить долги перед МВФ.

После этого Дубинский многозначительно написал в Facebook: "В принципе теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?"

В интервью "Стране" Дубинский и вовсе признал, что ему часто передает "приветы" после подобных ситуаций куратор его депутатской группы.

"У нас нет права на инакомыслие. Если ты не голосуешь или воздерживаешься - реакция моментальная", - говорил Дубинский.

Но история с прогибом под МВФ - не первая проблема, которая вызывает скепсис у ряда депутатов внутри фракции.

Попытка парламентского руководства частично ограничить свободу и самодеятельность депутатов на "стороне" также оказалась яблоком раздора. Речь идет о законе №1009 об изменениях в уголовно-процессуальный кодекс (который должен был позволить НАБУ и ГБР слушать нардепов без разрешения Рады). Во фракции быстро смекнули, что поскольку руководство НАБУ и ГБР назначается президентом, можно смело делать вывод, что предложенный законопроект позволит президенту прослушивать, а затем манипулировать нардепами.

Поэтому голосование за проект было сорвано во втором чтении, а Разумкову даже пришлось досрочно закрыть Раду. Впоследствие законопроект был принят, но без пунктов про прослушку и другие следственные действия против нардепов.

Не "зашел" слугам народа и проект по императивному мандату №1038, который позволял лишать полномочий депутатов, пошедших против воли партии (фракции), от которых они был избраны.

Новым сигналом об отсутствии в монобольшинстве стабильного ядра в 226 голосов стало голосование за программу правительства Гончарука в пятницу. Из 251 члена фракции за нее отдали свои голоса только 225 депутатов. В этой математике есть одна важная деталь. Глава парламента Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук юридически не входят во фракцию "Слуга народа", хоть за эту программу и голосовали. Но 227 смиренных голосов - это в любом случае очень шаткое большинство.

И хоть лидер партии СН Дмитрий Разумков заявил о том, что "раскола в партии нет", ситуативные демарши несогласных только поднимают выше топор войны, который ударит в первую очередь по эффективности принятий решений новым правительством.

"Та монолитная доминирующая команда, которая пришла в начале, сегодня не выглядит настолько сильной. Мы видим, что уже сейчас многие вопросы, которые вызывают неприятие у депутатов, как-то прослушка, уголовная ответственность за незаконное обогащение или жесткий императивный мандат, не попадают в повестку дня. Я думаю, таких вопросов будет все больше и больше, которые будут постепенно отщипывать от этой монолитной фракции новые и новые группки недовольных депутатов, понимающих, что их позиции и амбиции эта конфигурация власти не удовлетворяет", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Уже все поняли, что нас хотят плотно подвязать под партийно-президентскую линию, поэтому на конвейер закидывают такие законопроекты, которые будут держать депутатов в узде, - говорит в разговоре со "Страной" один из депутатов в монобольшинстве. - Но во фракции все помнят, как Баканов приходил с папками на каждого депа, и поэтому пока многие боятся поднимать голову".

Бывший депутат Рады Сергей Лещенко считает, что внутренний бунт в "Слуге народа" устроила группа людей бизнесмена Игоря Коломойского.



"Во фракции Слуга народа нарисовался внутренний бунт группы депутатов, которых для простоты изложения назовем "люди Коломойского". Они уже несколько дней срывают принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение (№1031). Кроме того, группа Коломойского в открытую уже воюет с Разумковым, сбивает его человека с Киевской области, сливает его слова прямо с заседания фракции в интернет, обижается, что им не дают пиар-площадку в виде следственной комиссии по Гонтаревой и так далее", - пишет Лещенко на своей странице в Facebook.

Судя по всему Лещенко имеет в виду депутата Дубинского, которого часто связывают с Коломойским (сам Дубинский это неоднократно отрицал).

Миссия МВФ, которая недавно уехала из Киева так и не пообещав кредита, как уже писала "Страна", поставила ребром вопрос о "Приватбанке". Фонд категорически против любых кмпромиссов по нему с Коломойским. А для последнего это принципиальный вопрос.

"Правительство все в большей степени ориентируется на пожелания западных кредиторов, которые настроены к Коломойскому негативно. Именно поэтому сейчас и начинается жесткая заруба внутри фракции, так как олигарх имеет влияние на несколько десятков депутатов", - говорит источник в "Слуге народа".

К слову, за программу правительства не голосовали в том числе и те члены фракции, которых связывают с Коломойским.

Правда, по словам источника, это не единственная линия раскола внутри СН.

"Есть еще фронда и на совсем другом фланге - часть депутатов, связанных с грантовыми организациями, а также с майдановским бэкграундом категорически против любых компромиссов с Россией по формуле Штайнмайера, выборам на Донбассе и особому статусу. Это тоже несколько десятков человек", - говорит источник во фракции.

Впрочем, по его словам, в обоих случаях ситуация может быть решена.

"Если руководство фракции и президент примут решение "забить" на все эти "особые мнения", то они смогут это сделать. Недостающие голоса по законопроектам, которые нужны для МВФ, добавит "Голос", "Батькивщина" и, в некоторых случаях, "Европейская солидарность". А для принятия законов по Донбассу достаточно будет договориться с Оппоплатформой и с частью внефракционных. Правда, это будет означать кризис отношений Зеленского со многими влиятельными людьми, что отразится, например, на информационной политике ряда телеканалов, но это другой вопрос. Также может быть, что 30 депутатов покинет фракцию и монобольшинство перестанет быть большинством. Но и тут есть два выхода. Первый - не обращать внимание, как это делалось при Порошенко. Второй - добрать с десяток депутатов из числа внефракционных, чтоб в СН вновь было более 226 штыков", - рассуждает нардеп.

Соц-эконом нищета

Впрочем, куда большие проблемы чем отношения с МВФ и "формула Штайнмайера" для ситуации внутри фракции несет куда более приземленный вопрос - распределение денег "на округа".

"Все те внутренние конфликты, которые были до сих пор, - это только прелюдия. Настоящая борьба может развернуться при голосовании за бюджет, когда окажется, что правительство не учло все хотелки новоизбранных слуг народа", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

И действительно, во фракции уже не первую неделю идут откровенные торги с руководством политсилы и правительства о выделении средств на округа. Это та самая пресловутая статья бюджета по субвенции на социально-экономическое развитие, за которую долгие годы держалась предыдущая власть.

Мажоритарщикам ежегодно отстегивали от 10-20 миллионов гривен на их округа, за которые они утепляли окна, стеклили школы и ремонтировали лавочки у подъездов ну или просто воровали через разные схемы.

Направления, куда конкретно должны были пойти эти средства, контролировались непосредственно депутатами, также они могли привлекать нужные компании под эти работы. И, разумеется, вести за себя агитацию. Мол, если бы не депутат N, не было бы этой детской площадки, а в школе были бы старые окна. Взамен на щедрое финансирование депутаты отдавали свои голоса за нужные для власти проекты.

В нынешнем созыве многие мажоритарщики от "Слуги народа" решили повторить опыт своих предшественников и начали торги с премьером и руководством фракции за выделение средств на их округа. Сперва им пообещали, что деньги будут.

Но затем оказалось, что в проекте госбюджета на следующий год нет ни единой гривны на субвенцию социально-экономического развития.

Вместо этого правительство щедро профинансировало Государственный фонд регионального развития, задача которого — поддерживать региональные проекты. Ему предварительно выделили 9,5 млрд грн. Эти деньги на конкурсной основе получат самые активные громады. Еще 2,1 млрд грн отдельным пунктом заложено в бюджете на развитие инфраструктуры громад.

Таким образом деньги на те самые лавочки и окна все равно будут выделены, но уже минуя депутатов и вне зависимости от того, как они покровительствуют округам.

"Я лично видел, как человек 15 юных депутатов принесли правки в бюджет, с требованием учесть выделение субвенции на соц-эконом-развитие, - говорит "Стране" один из парламентских старожилов. - В бюджетном комитете их отправили восвояси, потому что Гончарук и Маркарова решили финансировать громады напрямую. Тогда эти молодые дарования пошли напрямую к Гончаруку. И он им сказал, что еще думает, что делать. Еще есть неделя для внесения изменений в проект бюджета, все надеются уболтать правительство сохранить эту статью. Иначе будет много недовольных".

О том, что мажоритарщики хотят сохранить такую статью говорит "Стране" и нардеп-мажоритарщик Антон Яценко, недавно вошедший в депутатскую группу "За будущее", которая часто помогает с голосами "Слуге народа".

"Ведутся разговоры, что соц-эконом развитие нужно сохранить. Но мое мнение, что этот вопрос сегодня слишком политизирован. Все говорят, что это деньги на подкуп депутатов, и поэтому не заложили эту статью. Хотя тут главное слово "развитие". Не все громады имеют возможность по строительству школ, садиков, по крупным инфраструктурным проектам. Мы говорим - не хотите внести в бюджет, сделайте отдельный подзаконный акт. На прошлой неделе наша группа имела встречу с премьер-министром, он сказал, что окончательного решения еще нет", - отмечает "Стране" Яценко.

Тем не менее, уже сейчас заметно, что у части нардепов с каждым днем растут аппетиты, и если руководство "Слуги народа" не найдет способ консолидировать фракцию, рост напряженности внутри политсилы еще больше ускорится.