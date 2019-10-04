Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая по закону состоит из 17 членов. Как и прогнозировалось, среди них оказались представители предыдущего состава Центризбиркома.

Почему так произошло и как это скажется на работе комиссии, выясняла “Страна”.

Зе призвал бывших

Парламент провел перезагрузку ЦИК, проголосовав за кандидатуры в представлении президента, составленного с учетом предложений фракций и депутатских групп. Как и положено, избранные члены приняли присягу, но только 16 - в командировке оказался народный депутат восьмого созыва Юрий Буглак, внесенный фракцией партии экс-президента Петра Порошенко “Европейская солидарность” (ЕС).

Наибольшая квота в новом составе ожидаемо - у пропрезидентской партии “Слуга народа” (СН) - 12 человек. При том? что в заявке СН было аж 18 кандидатур. Как признавался в беседе со “Страной” заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (СН), список подали длиннее, чтобы президенту было из кого выбирать.

В числе назначенцев СН оказались Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Виталий Грень, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар,Сергей Постивой, Юрий Фрицкий.

Отметим, что четверо из них входили в состав минувшего ЦИК по квоте других политических сил.

Речь идет об Андрее Евстигнееве (внесенный в прошлый состав ЦИК “Батькивщиной”), Виталии Плукаре (“Блок Петра Порошенко”), Ирине Ефремовой (квота “Народного фронта”, а точнее ставленница министра внутренних дел Арсена Авакова), а также Олеге Диденко (попал в ЦИК еще в 2014 году по квоте партии УДАР Виталия Кличко, которая была союзной экс-президенту Порошенко).

Как писала “Страна”, кандидатура Ефремовой рассматривалась в квоте лояльной к власти депутатской группой “За будущее” (ЗБ), но очутилась в итоге в заявке пропрезидентской фракции. Собеседник издания в ЗБ объясняет это, в том числе, желанием “группы поддержки” Ефремовой (читай, Авакова) избежать ассоциации с депгруппой, часть депутатов которой входит в орбиту влияния главы МВД.

Впрочем, такая рокировка еще раз показала, что Аваков фигура по-прежнему влиятельная и совсем не чужая для власти (по крайней мере для той ее части, которая ориентируется на Коломойского).

“Член ЦИК — это узкоспециализированная работа. Нам были нужны туда опытные люди, именно поэтому в новый Центризбирком четыре представителя предыдущего состава. Это люди с незапятнанной репутацией, которые выстояли под давлением предыдущей Администрации президента”,- прокомментировал “Стране” народный депутат Качура (СН)

Люди Кличко, Коломойского, Авакова

Теперь конкретнее о квоте "Слуги народа".

Оксана Боярчук - частный нотариус, работала в юротделах различных компаний;

- частный нотариус, работала в юротделах различных компаний; Юридический консультант Елена Гатауллина связана с “замороженной” партией мэра Киева Виталия Кличко УДАР. Что интересно: согласно госреестру партий, она до сих пор является заместителем главы политсилы и членом ее полисовета. В Раде седьмого созыва она была помощницей на платной основе народного депутата от УДАРа Романа Чернеги, а в восьмом созыве - оплачиваемой помощницей члена фракции БПП Анатолия Евлахова. “Самое забавное, что на президентских выборах она активно агитировала за кандидата Петра Порошенко и имела отношение к юрслужбе БПП, поэтому ее имя в квоте “Слуг..” - сюрприз”, - говорит собеседник,знакомый с ситуацией внутри экс-президентской партии.

связана с “замороженной” партией мэра Киева Виталия Кличко УДАР. Что интересно: согласно госреестру партий, она до сих пор является заместителем главы политсилы и членом ее полисовета. В Раде седьмого созыва она была помощницей на платной основе народного депутата от УДАРа Романа Чернеги, а в восьмом созыве - оплачиваемой помощницей члена фракции БПП Анатолия Евлахова. “Самое забавное, что на президентских выборах она активно агитировала за кандидата Петра Порошенко и имела отношение к юрслужбе БПП, поэтому ее имя в квоте “Слуг..” - сюрприз”, - говорит собеседник,знакомый с ситуацией внутри экс-президентской партии. Согласно базе “Посіпаки”, Виталий Грень состоял в платных помощниках народных депутатов шестого созыва Виктора Уколова (“Блок Юлии Тимошенко”) и восьмого созыва Павла Унгуряна (“Народный фронт”). С последним он также близок в силу принадлежности к общине евангельских христиан-баптистов. При этом он числится членом политсовета партии олигарха Игоря Коломойского УКРОП, где руководил юридическим департаментом. А до этого он имел отношение к политпроекту близкого соратника Коломойского Святослава Олейника “Украина будущего”. Другими словами, это человек группы Коломойского. Правда, собеседник издания, знающий ситуацию внутри ЦИК, говорит, что Грень будет прислушиваться и к мнению Арсена Авакова.

состоял в платных помощниках народных депутатов шестого созыва Виктора Уколова (“Блок Юлии Тимошенко”) и восьмого созыва Павла Унгуряна (“Народный фронт”). С последним он также близок в силу принадлежности к общине евангельских христиан-баптистов. При этом он числится членом политсовета партии олигарха Игоря Коломойского УКРОП, где руководил юридическим департаментом. А до этого он имел отношение к политпроекту близкого соратника Коломойского Святослава Олейника “Украина будущего”. Другими словами, это человек группы Коломойского. Правда, собеседник издания, знающий ситуацию внутри ЦИК, говорит, что Грень будет прислушиваться и к мнению Арсена Авакова. Олег Диденко - юрист, помощник нескольких народных депутатов разных созывов, член ЦИК с 2014 года по квоте партии УДАР;

- юрист, помощник нескольких народных депутатов разных созывов, член ЦИК с 2014 года по квоте партии УДАР; Андрей Евстигнеев - юрист, помощник на общественных началах депутатов шестого созыва Валерия Кальченко (“Блок Юлии Тимошенко”), седьмого и восьмого созывов Бориса Тарасюка (“Батькивщина”). До назначения в ЦИК по квоте “Батькивщины” работал доцентом кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко и был партнером в адвокатской фирме;

- юрист, помощник на общественных началах депутатов шестого созыва Валерия Кальченко (“Блок Юлии Тимошенко”), седьмого и восьмого созывов Бориса Тарасюка (“Батькивщина”). До назначения в ЦИК по квоте “Батькивщины” работал доцентом кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко и был партнером в адвокатской фирме; Народный депутат восьмого созыва Ирина Ефремова (“Народный фронт”) попала в минувший ЦИК (а до этого в парламент) в силу близости к министру внутренних дел Авакову. В бытность его народным депутатом седьмого созыва (“Батькивщина”) она работала его помощником на платной основе. В качестве депутата Ефремова входила в состав коллегии МВД;

(“Народный фронт”) попала в минувший ЦИК (а до этого в парламент) в силу близости к министру внутренних дел Авакову. В бытность его народным депутатом седьмого созыва (“Батькивщина”) она работала его помощником на платной основе. В качестве депутата Ефремова входила в состав коллегии МВД; Доктор юридических наук, главный консультант Главного юридического управления Аппарата Рады Александра Кармаза баллотировалась на выборах по списку СН (№162). Согласно базе данных Youcontrol, она числится в числе учредителей организации “Конгресс содействия защиты украинского языка”;

баллотировалась на выборах по списку СН (№162). Согласно базе данных Youcontrol, она числится в числе учредителей организации “Конгресс содействия защиты украинского языка”; Павел Любченко - доктор юридических наук, профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. В 2014 году баллотировался в Раду по округу от Радикальной партии Олега Ляшко, в 2019-м - по списку партии “Голос” на заведомо непроходном 120 месте. Примечательно, что у народного депутата восьмого созыва Елены Сотник ("Самопмощь") был оплачиваемый помощник с ФИО, идентичными тем, что у сына Любченко, Ярослава.

- доктор юридических наук, профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. В 2014 году баллотировался в Раду по округу от Радикальной партии Олега Ляшко, в 2019-м - по списку партии “Голос” на заведомо непроходном 120 месте. Примечательно, что у народного депутата восьмого созыва Елены Сотник ("Самопмощь") был оплачиваемый помощник с ФИО, идентичными тем, что у сына Любченко, Ярослава. Владимир Перепелюк - в прошлом научный консультант судьи Конституционного суда, а ныне в отделе обеспечения деятельности председателя и заместителя главы суда секретариата Кассационного административного суда;

- в прошлом научный консультант судьи Конституционного суда, а ныне в отделе обеспечения деятельности председателя и заместителя главы суда секретариата Кассационного административного суда; Виталий Плукар входил в квоту БПП в прошлом Центризбиркоме, а до этого работал заведующим отдела мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации (сфера ответственности бывшего первого заместителя главы Администрации президента Порошенко Виталия Ковальчука), также работал помощником на платного основе народного депутата седьмого созыва Валерия Карпунцова (УДАР). Фракцией УДАР одно время руководил Ковальчук;

входил в квоту БПП в прошлом Центризбиркоме, а до этого работал заведующим отдела мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации (сфера ответственности бывшего первого заместителя главы Администрации президента Порошенко Виталия Ковальчука), также работал помощником на платного основе народного депутата седьмого созыва Валерия Карпунцова (УДАР). Фракцией УДАР одно время руководил Ковальчук; Сергей Постивой до последнего момента работал управделами исполкома Белоцерковского горсовета, также был помощником нескольких народных депутатов, в том числе члена фракции БПП Сергея Кудлаенко, народных депутатов седьмого созыва Андрея Пышного и Владимира Полочанинова;

до последнего момента работал управделами исполкома Белоцерковского горсовета, также был помощником нескольких народных депутатов, в том числе члена фракции БПП Сергея Кудлаенко, народных депутатов седьмого созыва Андрея Пышного и Владимира Полочанинова; Доктор юридических наук Юрий Фрицкий до избрания в ЦИК заведовал кафедрой конституционного, административного рава и социально-гуманитарных дисциплин Института права и общественных отношений Открытого международного университета развития человека “Украина”.

Обилие людей "Удара" в квоте от "Слуги народа" наши источники во фракции объяснили тем, что они уже давно установили контакт с Богданом. "С Кличко они уже никак не связаны. Они уже присягнули Офису президента", - говорит источник.

По квоте “Оппозиционной платформы - За жизнь” зашли уже бывший член ее фракции в парламенте Юрий Мирошниченко и Сергей Дубовик, долгое время работавший заместителем руководителя секретариата ЦИК.

От “Батькивщины” - главный консультант отдела представительства в судах управления правового обеспечения Секретариата Центризбиркома Виктория Глущенко.

От ЕС - народный депутат восьмого созыва Юрий Буглак (БПП), близкий к Петру Порошенко. Кандидатура “Голоса” Андрей Гевко - сооснователь гражданской сети ОПОРА, которая занимается мониторингом выборов и бывший замминистра образования и науки.

На последних выборах в Раду он баллотировался по списку “Голоса” (№23).

Вскоре после утверждения нового состав ЦИК его члены избрали Олега Диденко председателем комиссии.

Источник издания, близкий к Центризбиркому, объясняют выбор в пользу Диденко лояльностью к Офису президента и лично к Андрею Богдану.

“Он еще в президентскую кампанию переметнулся от Порошенко к команде Зе. Человек он не только лояльный, но и опытный и как раз такой нужен был на главу ЦИК. В принципе выбора особого не было. Изначальные кандидаты вроде Сергея Кальченко (глава регламентного комитета от СН - Ред.) отказались переходить в ЦИК”, - комментирует собеседник.

Должности заместителей главы комиссии заняли Сергей Дубовик и Виталий Плукар. А вот секретарем стала Елена Гатауллина.

“На самом деле это место еще круче, чем заместитель. После главы это второй человек. Через него проходит весь документооборот Центризбиркома. Он отвечает за подготовку заседаний ЦИК, следит за ходом рассмотрения вопросов и визирует протоколы комиссии. При таких полномочиях можно вообще затормозить ее работу”, - комментирует источник, близкий к ЦИК.

В целом этот состав комиссии можно назвать подконтрольным Офису президента.

“Кроме Ефремовой, которая ориентируется на Авакова и Греня, который от Коломойского и немного от Авакова, остальные по квоте "Слуги народа" это люди, согласованные с Зеленским и Богданом. Это важно в случае если люди Коломойского - Авакова проявят непокорность. Если зайдет разговор о выборах на неподконтрольной части Донбасса, голос “против”, исходя из раскладов, вообще может быть только двух - Гевко и Буглака. Правда, возможно, присоединятся еще представители “Батькивщины”, но это погоды не сделает. Другое дело - следующие президентские и парламентские выборы, к которым популярность Зеленского может сильно упасть. Вот тогда расклады могут измениться”, - резюмирует собеседник, знакомый с ситуацией в комиссии.